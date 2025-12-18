El cometa interestelar 3I/ATLAS también será noticia en el cielo de México, aunque no como un gran “espectáculo” visible a simple vista, sino como un evento científico histórico: este viernes 19 de diciembre de 2025 alcanzará su máximo acercamiento a la Tierra a unas 1,8 unidades astronómicas (aprox. 270 millones de kilómetros), una distancia completamente segura. Aun así, su visita ofrece una oportunidad única para que la comunidad científica mexicana, los clubes de astronomía y el público general sigan de cerca el paso de un objeto que nació alrededor de otra estrella y que no volverá a cruzar nuestro sistema solar.​

¿Qué importancia tiene el cometa 3I/ATLAS para la comunidad científica?

3I/ATLAS es solo el tercer objeto interestelar detectado, después de 1I/ʻOumuamua y 2I/Borisov, y su órbita hiperbólica confirma que no pertenece al “patrimonio” de cometas del sistema solar. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS en Chile, pero su estudio ha movilizado observatorios y equipos de investigación de todo el mundo, incluidos grupos en América Latina que colaboran en campañas de seguimiento.​

Para la astronomía mexicana, su paso se convierte en una ocasión para fortalecer la divulgación y el vínculo entre observatorios profesionales, universidades y comunidades de aficionados que usan telescopios desde estados como Puebla, Baja California, Jalisco o la Ciudad de México. Cada dato que se obtenga de 3I/ATLAS ayuda a comparar la química y estructura de los cometas de otros sistemas con los que se forman alrededor de nuestro Sol.​

¿A qué hora ver el cometa 3I/ATLAS en México?

El máximo acercamiento de 3I/ATLAS a la Tierra ocurrirá el viernes 19 de diciembre a las 06:00 UTC, lo que equivale a la medianoche–1:00 a.m. de la noche del jueves 18 al viernes 19 en el centro de México (UTC‑6). En términos prácticos, la franja útil para seguir el evento, ya sea en línea o con simuladores, se sitúa aproximadamente entre las 22:00 del 18 de diciembre y las 02:00 del 19 de diciembre, hora del centro del país.​

En el cielo, el cometa se ubicará en la región de la constelación de Leo, hacia la parte oriental de la bóveda celeste durante la madrugada. Sin embargo, su brillo estimado en torno a magnitud 12 significa que no será visible a simple vista ni con binoculares comunes, incluso en cielos rurales muy oscuros, por lo que solo telescopios grandes y astrofotografía podrán detectarlo directamente.​

Zona de México Huso horario aprox. Franja recomendada (18–19 dic) Comentario para observadores Noroeste (ej. Tijuana) UTC‑8 aprox. 20:00–00:00 (18 dic) Coincide con Pacífico de EE. UU.; mejor seguir transmisiones.

​ Pacífico (ej. Mazatlán) UTC‑7 aprox. 21:00–01:00 (18–19 dic) Cielo oscuro; aún así, cometa demasiado débil a simple vista.

​ Centro (CDMX, Guadalajara) UTC‑6 22:00–02:00 (18–19 dic) Ventana óptima para ver simulaciones y streaming del máximo.

​ Sureste (ej. Mérida) UTC‑5 aprox. 23:00–03:00 (18–19 dic) Horario similar al Este de EE. UU.; ideal para seguir la transmisión.

​

Los horarios son orientativos para seguir transmisiones y simuladores en torno al máximo acercamiento (06:00 UTC), no para ver el cometa a simple vista.​

¿Cómo ver el cometa 3I/ATLAS ONLINE en México?

Aunque el cometa no se verá sin instrumentos avanzados, el público en México puede vivir el evento en tiempo real gracias a recursos en línea. El Virtual Telescope Project tiene programada una transmisión gratuita con telescopios robóticos, iniciando en torno a las 23:00 (hora del Este de EE. UU.) del 18 de diciembre, lo que en el centro de México corresponde aproximadamente a las 22:00.​

Además, el simulador “Eyes on the Solar System” de NASA permite seguir la órbita de 3I/ATLAS en 3D: basta con buscar “3I/ATLAS” para ver cómo cambia su distancia a la Tierra antes, durante y después del acercamiento. Mapas de cielo interactivos dedicados al cometa muestran su ascensión recta y declinación, lo que es especialmente útil para astrónomos aficionados mexicanos con telescopios grandes instalados en sitios oscuros como los desiertos del norte o zonas rurales de altura.​

Consejos específicos para observadores en México

Elegir un cielo oscuro : alejarse de la contaminación lumínica de grandes urbes como CDMX o Monterrey aumenta el contraste del fondo, aunque el cometa seguirá siendo demasiado débil para el ojo desnudo.​

: alejarse de la contaminación lumínica de grandes urbes como CDMX o Monterrey aumenta el contraste del fondo, aunque el cometa seguirá siendo demasiado débil para el ojo desnudo.​ Usar instrumentos adecuados : se recomiendan telescopios de al menos 25–30 cm de apertura y cámaras sensibles para intentar registrar el cometa mediante largas exposiciones.​

: se recomiendan telescopios de al menos 25–30 cm de apertura y cámaras sensibles para intentar registrar el cometa mediante largas exposiciones.​ Apoyarse en mapas y efemérides : emplear aplicaciones de cielo y mapas específicos de 3I/ATLAS para apuntar con precisión hacia Leo, evitando búsquedas “a ojo” que resultarán frustrantes.​

: emplear aplicaciones de cielo y mapas específicos de 3I/ATLAS para apuntar con precisión hacia Leo, evitando búsquedas “a ojo” que resultarán frustrantes.​ Seguir transmisiones en línea: combinar la vista del cielo real con la señal en directo de telescopios remotos ayuda a contextualizar el evento y a identificar la región donde se encuentra el cometa.​

¿Es peligroso para el planeta?

La respuesta breve es no. La trayectoria de 3I/ATLAS mantiene a la Tierra a una distancia cientos de veces superior a la que nos separa de la Luna, sin riesgo de impacto ni perturbaciones significativas sobre la órbita de nuestro planeta ni sobre el clima.​

Diversas comunicaciones científicas han aclarado también que el cometa no muestra comportamientos que sugieran origen artificial: su coma de gas y polvo, su variación de brillo y su interacción con la radiación solar coinciden con lo que se espera de un cometa natural, solo que procede de otro sistema estelar. Mitos sobre supuestos desastres o “mensajes apocalípticos” asociados a 3I/ATLAS no tienen respaldo en datos observacionales ni en modelos físicos revisados por la comunidad científica.​

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cometa 3I/ATLAS

¿Se verá desde mi ciudad en México?

No a simple vista. Incluso en cielos muy oscuros, su magnitud es demasiado baja; solo telescopios grandes y astrofotografía avanzada pueden detectarlo, por lo que la mejor opción es seguir transmisiones en línea y simuladores.​

¿Cuál es la mejor hora para seguir el evento desde México?

En la zona centro del país, el periodo más conveniente para conectarse a transmisiones y simuladores va aproximadamente de las 22:00 del jueves 18 a las 02:00 del viernes 19 de diciembre, alrededor del máximo acercamiento que ocurre a las 06:00 UTC.​

¿Vale la pena organizar actividades en clubes de astronomía y planetarios mexicanos?

Sí. Aunque el cometa no sea “espectacular” a simple vista, su carácter interestelar lo convierte en un tema ideal para charlas, noches de observación con otros objetos más brillantes y actividades educativas en planetarios y universidades del país.​

¿Volverá a verse 3I/ATLAS en el futuro?

No. Su órbita es hiperbólica, por lo que tras este paso se alejará definitivamente del sistema solar y no regresará, de modo que las observaciones de 2025 son una oportunidad única.​