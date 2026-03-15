¡La noche más glamurosa de Hollywood ya está aquí y no te puedes quedar fuera! Si buscas dónde ver los Oscars 2026 EN VIVO, prepárate para disfrutar de la 98.ª edición de la Academia desde la comodidad de tu hogar. La ceremonia se transmitirá por streaming online a través de HBO Max (Max), permitiendo que los residentes en Estados Unidos sigan cada detalle de la alfombra roja y la entrega de estatuillas en alta definición. Con solo un clic, tendrás acceso directo a la gala que paraliza a la industria del cine mundial este domingo 15 de marzo.

Esta temporada de premios ha sido una montaña rusa de emociones y controversias, pero finalmente la batalla por el premio a la Mejor Película se reduce a dos gigantes. Por un lado, el thriller de vampiros de Ryan Coogler, Sinners, llega como la gran favorita tras romper récords de nominaciones. Por el otro, el proyecto de Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, busca dar la sorpresa y arrebatarle el trono en las categorías principales. La tensión entre el cine de género y el cine de autor marcará el ritmo de una noche que promete ser histórica.

Además de la competencia por las estatuillas, la gala conducida por Conan O’Brien estará cargada de momentos emotivos y posibles declaraciones políticas de alto impacto. Se espera un tributo muy especial en la sección In Memoriam dedicado al legendario Rob Reiner, un segmento que siempre conmueve a los fanáticos del séptimo arte. Entre el suspenso de los ganadores y el despliegue de estrellas en la alfombra roja, ver los Oscars 2026 por Internet es la mejor forma de no perderse los discursos que mañana serán tendencia en todas las redes sociales.

¿Cómo ver HBO Max EN VIVO por Internet, ceremonia de los Oscars 2026?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de HBO MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual. Desde Android : descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV) , créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

: en tu dispositivo Android , créate una cuenta y suscríbete a Google Play. Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo la ceremonia de los Oscars 2026

Evento : 98.ª edición de los Premios Óscar

: 98.ª edición de los Premios Óscar Fecha : Domingo, 15 de marzo de 2026

: Domingo, 15 de marzo de 2026 Hora : 7pm ET - 4pm PT (Estados Unidos) / 17:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 7pm ET - 4pm PT (Estados Unidos) / 17:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming : HBO MAX

: TNT | : HBO MAX Lugar: Dolby Theatre en Hollywood, Los Ángeles, California