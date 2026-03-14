Hollywood vuelve a vestirse de gala para celebrar la gran fiesta del cine. La 98.ª edición de los Premios de la Academia se llevará a cabo este domingo 15 de marzo, y millones de espectadores ya se preguntan a qué hora comienzan los Oscars 2026 en vivo. En Estados Unidos, la ceremonia arrancará a las 7:00 p. m. (ET) / 4:00 p. m. (PT) a través de la cadena American Broadcasting Company. En México, los ciudadanos podrán seguir la gala desde las 5:00 p. m. (hora del centro), justo a tiempo para disfrutar del esperado desfile de celebridades por la alfombra roja antes de que se entregue la primera estatuilla. Si te encuentras en otro país, conviene revisar los horarios locales para no perder detalle de la ceremonia más prestigiosa del cine.

La velada promete momentos memorables con el regreso del carismático Conan O’Brien como maestro de ceremonias. En cuanto a la competencia, la carrera por Mejor Película se perfila intensa, con producciones destacadas como Sinners y One Battle After Another encabezando las apuestas. La categoría de Mejor Actor también mantiene en suspenso a críticos y aficionados, quienes anticipan una de las contiendas más cerradas de los últimos años. Además, el escenario contará con la presencia de reconocidas figuras como Pedro Pascal y Nicole Kidman, encargados de presentar algunos de los premios más esperados de la noche.

El espectáculo también tendrá su cuota musical. Entre los números más esperados se encuentra la presentación de KPop Demon Hunters y una actuación especial del tema I Lied to You, que reunirá sobre el escenario a artistas como Shaboozey junto a la bailarina Misty Copeland. Una vez finalizada la ceremonia, los ganadores se trasladarán al exclusivo Governors Ball, donde celebrarán su triunfo en una elegante recepción culinaria dirigida por el reconocido chef Wolfgang Puck, mientras sus estatuillas comienzan a grabarse con sus nombres para la posteridad.

Quienes se encuentren en Estados Unidos tendrán varias alternativas para seguir la transmisión en directo. Además de la señal abierta de ABC, servicios de streaming como Hulu Live TV, YouTube TV y FuboTV también ofrecerán la señal oficial. En México, el evento podrá verse por televisión abierta a través de Canal 7 y Canal 13, además de la transmisión por cable en TNT y vía streaming mediante HBO Max, para que nadie se pierda la noche en la que el cine celebra a sus grandes protagonistas.

¿A qué hora inician los Premios Oscar 2026 en EE. UU.?

HORARIOS CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 7:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 5:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 4:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿A qué hora empiezan los Premios Oscar 2026 en México, España y Sudamérica?

Los Premios Oscar 2026 se realizarán este domingo 15 de marzo a partir de las 19:00 del Este de Estados Unidos, 17:00 de CDMX, 19:00 de Argentina y Chile; y 00:00 del lunes 16 de marzo en España.

HORARIOS PAÍSES México 5:00 p.m. El Salvador 5:00 p.m. Guatemala 5:00 p.m. Honduras 5:00 p.m. Panamá 5:00 p.m. Costa Rica 5:00 p.m. Perú 6:00 p.m. Ecuador 6:00 p.m. Colombia 6:00 p.m. Venezuela 7:00 p.m. Bolivia 7:00 p.m. República Dominicana 7:00 p.m. Brasil 8:00 p.m. Argentina 8:00 p.m. Paraguay 8:00 p.m. Uruguay 8:00 p.m. Chile 8:00 p.m. España 0:00 a.m. (16 de marzo)