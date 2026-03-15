¡La noche más glamurosa de Hollywood ya está aquí! Si te preguntas a qué hora inician los Oscars 2026 en vivo, prepárate para este domingo 15 de marzo. En Estados Unidos, la transmisión comenzará a las 7:00 p. m. ET / 4:00 p. m. PT a través de la señal de ABC. Para los cinéfilos en México, la cita es a las 5:00 p. m. (hora del centro), permitiendo que nadie se pierda el desfile de estrellas por la alfombra roja antes de que se entregue la primera estatuilla. ¿A qué hora empieza la gala a lo mejor del cine en el resto del mundo? Consulta los horarios para ver la ceremonia.
Esta 98.ª edición de los Premios de la Academia promete ser histórica con el regreso de Conan O’Brien como anfitrión. La competencia por la Mejor Película está al rojo vivo entre favoritas como “Sinners” y “One Battle After Another”. Además, la categoría de Mejor Actor mantiene a todos en vilo, en una carrera que los expertos califican como una de las más reñidas de los últimos años. Con presentadores de lujo como Pedro Pascal y Nicole Kidman, la emoción está garantizada desde el primer minuto.
El espectáculo musical no se quedará atrás, con actuaciones esperadas de KPop Demon Hunters y una interpretación especial de “I Lied to You” que reunirá a talentos como Shaboozey y Misty Copeland en el escenario. Una vez que se entreguen todos los premios, los ganadores se dirigirán al famoso Governor’s Ball. Allí, bajo la dirección del chef Wolfgang Puck, las estrellas celebrarán mientras graban sus nombres en el oro de sus estatuillas, sellando su lugar en la historia del cine mundial.
Para los residentes en EE. UU., existen diversas opciones para ver los Oscars 2026 en directo. Además de la televisión abierta, plataformas como Hulu Live TV, YouTube TV y FuboTV ofrecerán la señal oficial de ABC para quienes prefieren el streaming, mientras que en México podrás verlo por señal abierta a través de Canal 7 y Canal 13, en cable por TNT y en streaming por HBO Max.
¿A qué hora empiezan los Premios Oscar 2026 en Estados Unidos?
|HORARIOS
|CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS
|7:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este
|Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.
|6:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro
|Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama.
|5:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña
|Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona.
|4:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico
|Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).
¿A qué hora empiezan los Premios Oscar 2026 en México, España y Sudamérica?
Los Premios Oscar 2026 se llevarán a cabo este domingo 15 de marzo a partir de las 19:00 del Este de Estados Unidos, 17:00 de CDMX, 19:00 de Argentina y Chile; y 00:00 del lunes 16 de marzo en España.
|HORARIOS
|PAÍSES
|México
|5:00 p.m.
|El Salvador
|5:00 p.m.
|Guatemala
|5:00 p.m.
|Honduras
|5:00 p.m.
|Panamá
|5:00 p.m.
|Costa Rica
|5:00 p.m.
|Perú
|6:00 p.m.
|Ecuador
|6:00 p.m.
|Colombia
|6:00 p.m.
|Venezuela
|7:00 p.m.
|Bolivia
|7:00 p.m.
|República Dominicana
|7:00 p.m.
|Brasil
|8:00 p.m.
|Argentina
|8:00 p.m.
|Paraguay
|8:00 p.m.
|Uruguay
|8:00 p.m.
|Chile
|8:00 p.m.
|España
|0:00 a.m. (16 de marzo)
Lista de nominados a los Premios Oscar 2026
Mejor Actor
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (One Battle after Another)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Sinners)
- Wagner Moura (The Secret Agent)
Mejor Actor de Reparto
- Benicio Del Toro (One Battle after Another)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Sinners)
- Sean Penn (One Battle after Another)
- Stellan Skarsgård (Sentimental Value)
Mejor Actriz
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Renate Reinsve (Sentimental Value)
- Emma Stone (Bugonia)
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning (Sentimental Value)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
- Amy Madigan (Weapons)
- Wunmi Mosaku (Sinners)
- Teyana Taylor (One Battle after Another)
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle after Another
- The Secret Agent
- Sinners
Mejor Cinematografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle after Another
- Sinners
- Train Dreams
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor Director
- Hamnet (Chloé Zhao)
- Marty Supreme (Josh Safdie)
- One Battle after Another (Paul Thomas Anderson)
- Sentimental Value (Joachim Trier)
- Sinners (Ryan Coogler)
Mejor Película Documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting through Rocks
- Mr. Nobody against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor Cortometraje Documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: “Were and Are Gone”
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor Edición
- F1
- Marty Supreme
- One Battle after Another
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Película en Lengua Extranjera
- The Secret Agent (Brasil)
- It Was Just an Accident (Francia)
- Sentimental Value (Noruega)
- Sirāt (España)
- The Voice of Hind Rajab (Túnez)
Mejor Cortometraje - Acción en vivo
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor Banda Sonora
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle after Another
- Sinners
Mejor Canción
- Dear Me de Diane Warren: Relentless
- Golden de KPop Demon Hunters
- I Lied To You de Sinners
- Sweet Dreams Of Joy de Viva Verdi!
- Train Dreams de Train Dreams
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle after Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle after Another
- Sinners
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- One Battle after Another
- Sinners
- Sirāt
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle after Another
- Train Dreams
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners