¡La noche más glamurosa de Hollywood ya está aquí! Si te preguntas a qué hora inician los Oscars 2026 en vivo, prepárate para este domingo 15 de marzo. En Estados Unidos, la transmisión comenzará a las 7:00 p. m. ET / 4:00 p. m. PT a través de la señal de ABC. Para los cinéfilos en México, la cita es a las 5:00 p. m. (hora del centro), permitiendo que nadie se pierda el desfile de estrellas por la alfombra roja antes de que se entregue la primera estatuilla. ¿A qué hora empieza la gala a lo mejor del cine en el resto del mundo? Consulta los horarios para ver la ceremonia.

Esta 98.ª edición de los Premios de la Academia promete ser histórica con el regreso de Conan O’Brien como anfitrión. La competencia por la Mejor Película está al rojo vivo entre favoritas como “Sinners” y “One Battle After Another”. Además, la categoría de Mejor Actor mantiene a todos en vilo, en una carrera que los expertos califican como una de las más reñidas de los últimos años. Con presentadores de lujo como Pedro Pascal y Nicole Kidman, la emoción está garantizada desde el primer minuto.

El espectáculo musical no se quedará atrás, con actuaciones esperadas de KPop Demon Hunters y una interpretación especial de “I Lied to You” que reunirá a talentos como Shaboozey y Misty Copeland en el escenario. Una vez que se entreguen todos los premios, los ganadores se dirigirán al famoso Governor’s Ball. Allí, bajo la dirección del chef Wolfgang Puck, las estrellas celebrarán mientras graban sus nombres en el oro de sus estatuillas, sellando su lugar en la historia del cine mundial.

Para los residentes en EE. UU., existen diversas opciones para ver los Oscars 2026 en directo. Además de la televisión abierta, plataformas como Hulu Live TV, YouTube TV y FuboTV ofrecerán la señal oficial de ABC para quienes prefieren el streaming, mientras que en México podrás verlo por señal abierta a través de Canal 7 y Canal 13, en cable por TNT y en streaming por HBO Max.

¿A qué hora empiezan los Premios Oscar 2026 en Estados Unidos?

HORARIOS CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 7:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 5:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 4:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿A qué hora empiezan los Premios Oscar 2026 en México, España y Sudamérica?

Los Premios Oscar 2026 se llevarán a cabo este domingo 15 de marzo a partir de las 19:00 del Este de Estados Unidos, 17:00 de CDMX, 19:00 de Argentina y Chile; y 00:00 del lunes 16 de marzo en España.

HORARIOS PAÍSES México 5:00 p.m. El Salvador 5:00 p.m. Guatemala 5:00 p.m. Honduras 5:00 p.m. Panamá 5:00 p.m. Costa Rica 5:00 p.m. Perú 6:00 p.m. Ecuador 6:00 p.m. Colombia 6:00 p.m. Venezuela 7:00 p.m. Bolivia 7:00 p.m. República Dominicana 7:00 p.m. Brasil 8:00 p.m. Argentina 8:00 p.m. Paraguay 8:00 p.m. Uruguay 8:00 p.m. Chile 8:00 p.m. España 0:00 a.m. (16 de marzo)

Lista de nominados a los Premios Oscar 2026

Mejor Actor

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (One Battle after Another)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Sinners)

Wagner Moura (The Secret Agent)

Mejor Actor de Reparto

Benicio Del Toro (One Battle after Another)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Sinners)

Sean Penn (One Battle after Another)

Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Mejor Actriz

Jessie Buckley (Hamnet)

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Emma Stone (Bugonia)

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning (Sentimental Value)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Amy Madigan (Weapons)

Wunmi Mosaku (Sinners)

Teyana Taylor (One Battle after Another)

Mejor Película Animada

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Cortometraje Animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

The Secret Agent

Sinners

Mejor Cinematografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle after Another

Sinners

Train Dreams

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor Director

Hamnet (Chloé Zhao)

Marty Supreme (Josh Safdie)

One Battle after Another (Paul Thomas Anderson)

Sentimental Value (Joachim Trier)

Sinners (Ryan Coogler)

Mejor Película Documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting through Rocks

Mr. Nobody against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor Cortometraje Documental

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone”

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor Edición

F1

Marty Supreme

One Battle after Another

Sentimental Value

Sinners

Mejor Película en Lengua Extranjera

The Secret Agent (Brasil)

It Was Just an Accident (Francia)

Sentimental Value (Noruega)

Sirāt (España)

The Voice of Hind Rajab (Túnez)

Mejor Cortometraje - Acción en vivo

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Mejor Banda Sonora

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle after Another

Sinners

Mejor Canción

Dear Me de Diane Warren: Relentless

de Diane Warren: Relentless Golden de KPop Demon Hunters

de KPop Demon Hunters I Lied To You de Sinners

de Sinners Sweet Dreams Of Joy de Viva Verdi!

Of Joy de Viva Verdi! Train Dreams de Train Dreams

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

Sinners

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

One Battle after Another

Sinners

Sirāt

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Mejor Guion Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle after Another

Train Dreams

Mejor Guion Original

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Presentados por Conan O'Brien, los Premios Oscar se emitirán en directo en ABC y en Hulu en EE.UU. / TNT y HBO Max en Latinoamérica el domingo 2 de marzo de 2025 a las 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT, con la alfombra roja desde las 6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT. | Crédito: GEC