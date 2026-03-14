Los Premios Óscar 2026 generan gran expectativa entre los fanáticos del cine en todo el mundo. La ceremonia se celebrará este domingo 15 de marzo y premiará a lo mejor de la industria cinematográfica. En esta nota encontrarás toda la información para seguir el evento EN VIVO: la lista de nominados, los horarios de transmisión y los canales de TV donde se podrá ver la gala desde México y Estados Unidos.
Pero antes de poder brindarte lo prometido, considero importante que sepas que los Premios Óscar 2026 se llevarán a cabo en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles, con la conducción , por segundo año consecutivo, del comediante Conan O’Brien.
Lista de nominaciones de los Óscar 2026
Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet Marty Supreme - (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- O Agente Secreto (“El agente secreto”)
- Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Sinners (“Pecadores”)
- Train Dreams (“Sueños de trenes”)
Mejor dirección
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- Paul Thomas Anderson - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Joachim Trier - Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Ryan Coogler - Sinners (“Pecadores”)
Mejor actor
- Timothée Chalamet - Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- Leonardo DiCaprio - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Sinners (“Pecadores”)
- Wagner Moura - O Agente Secreto (“El agente secreto”)
Mejor actriz
- Jessie Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You (“Si pudiera, te daría una patada”)
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Renate Reinsve - Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Emma Stone - Bugonia
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo - Sinners (“Pecadores”)
- Sean Penn - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- Stellan Skarsgård - Sentimental Value (“Valor sentimental”)
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning - Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value (“Valor sentimental”)
- Amy Madigan - Weapons (“La hora de la desaparición”)
- Wunmi Mosaku - Sinners (“Pecadores”)
- Teyana Taylor - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
Mejor película internacional
- O Agente Secreto (“El agente secreto”) – Brasil
- It Was Just an Accident (“Un simple accidente”) – Francia
- Sentimental Value (“Valor sentimental”) – Noruega
- Sirât (“Sirat: Trance en el desierto”) – España
- The Voice of Hind Rajab - (“La voz de Hind Rajab”) – Túnez
Mejor película de animación
- Arco (Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophia Mas, Natalie Portman)
- Elio (Mary Alice Drumm, Adrian Molina, Madelina Sharafian, Domee Shi)
- Las Guerreras de K-pop (Chris Appelhans, Maggie Kang, Michelle L.M. Wong)
- Little Amélie (Claire LaCombe, Edwina Liard, Henri Magalon, Nidia Santiago, Maïlys Vallade
- Zootrópolis 2 (Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino)
Mejor película documental
- The Perfect Neighbor
- Mr. Nobody Against Putin
- Cutting Through Rocks
- Come See Me In The Good Light
- The Alabama Solution
Mejor guion original
- Blue Moon (Robert Kaplow)
- Marty Supreme (Ronald Bronstein y Josh Safdie)
- Valor sentimental (Joachim Trier y Eskil Vogt)
- Los pecadores (Ryan Coogler)
- Un simple accidente (Jafar Panahi, Nader Saïvar, Shadmehr Rastin y Mehdi Mahmoudian)
Mejor guion adaptado
- Bugonia (Will Tracy)
- Frankenstein (Guillermo del Toro)
- Hamnet (Maggie O’Farrell y Chloé Zhao)
- Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)
- Sueños de trenes (Clint Bentley y Greg Kwedar)
Mejor fotografía
- Frankenstein (Dan Laustsen)
- Marty Supreme (Darius Khondji)
- Una batalla tras otra (Michael Bauman)
- Los pecadores (Autumn Durald Arkapaw)
- Sueños de trenes (Adolpho Veloso)
Mejor montaje
- F1: la película (Stephen Mirrione)
- Valor sentimental (Olivier Coutté)
- Marty Supreme (Ronald Bronstein y Josh Safdie)
- Una batalla tras otra (Andy Jurgensen)
- Los pecadores (Michael P. Shawver)
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme (“Marty Supremo”)
- One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
- O Agente Secreto (“El agente secreto”)
- Sinners (“Pecadores”)
Mejor sonido
- F1: la película (Gareth John, Al Nelson, Juan Peralta, Gary A. Rizzo, Gwendowlyn Yates Whittle)
- Frankenstein (Greg Chapman, Christian Cooke, Nelson Ferreira, Nathan Robitaile, Brad Zoern)
- Una batalla tras otra (Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor)
- Los pecadores (Benny Burt, Steve Boeddeker, David V. Butler, Felipe Pacheco, Chris Welcker)
- Sirât (Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas)
Mejor banda sonora
- Frankenstein (Alexandre Desplat)
- Hamnet (Max Richter)
- Una batalla tras otra (Jonny Greenwood)
- Los pecadores (Ludwig Göransson)
- Bugonia (Jerskin Fendrix)
Mejor diseño de producción
- Una batalla tras otra (Florencia Martin, Anthony Carlino)
- Frankenstein (Tamara Deverell, Shane Vieau)
- Hamnet (Fiona Crombie, Alice Felton)
- Marty Supreme (Jack Fisk, Adam Willis)
- Los pecadores (Hannah Bleachler, Monique Champagne)
Mejor vestuario
- Frankenstein (Kate Hawley)
- Hamnet (Malgosia Turzanska)
- Mary Supreme (Miyako Bellizzi)
- Los pecadores (Ruth E. Carter)
- Avatar: fuego y cenizas (Deborah L. Scott)
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein (Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel)
- Kokuho (Kyoko Toyotawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu)
- Los pecadores (Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry)
- The Smashing Machine (Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein)
- La hermanastra fea (Anne Catherine Sauerberg, Thomas Foldberg)
Mejores efectos visuales
- Avatar: fuego y ceniza
- F1: la película
- Jurassic World: el renacer
- Laberinto en llamas
- Los pecadores
Mejor canción
- Dear Me, en Diane Warren: Relentless (Diane Warren)
- Sweet Dreams of Joy, en Viva Verdi (Nicholas Pike)
- Golden, en Las Guerreras K-pop (EJAE y Mark Sonnenblick)
- I Lied to You, en Los pecadores (Ludwig Göransson y Raphael Saadiq)
- Sueños de trenes, de Sueños de trenes (Nick Cave y Bryce Dessner)
Mejor cortometraje de ficción
- Butcher’s Stain
- A friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor cortometraje documental
- Todas las habitaciones vacías (Joshua y Conall Jones)
- The Life and Death of Brent Renaud (Craig Renaud y Juan Arredondo)
- Children no More (Hilla Medalia y Sheila Nevins)
- The Devil’s Busy (Christalyn Hampton y Geeta Gandhi)
- Perfectly a Strangeness (Alison McAlpine)
Mejor cortometraje animado
- Butterfly (Florence Miailhe y Ron Dyens)
- Forevergreen (Nathan Engelhardt y Jeremy Spears)
- The Girl Who Cried (Pearls Chris Lavis y Maciek Szczerbowski)
- Retirement Plan (John Kelly y Andrew Freedman)
- The Three Sisters (Konstantin Bronzit)
Horarios para ver la alfombra roja de los Premios Óscar 2026
- Estados Unidos (ET): 6:00 pm
- Estados Unidos (CT): 5:00 pm
- Estados Unidos (MT): 4:00 pm
- Estados Unidos (PT): 3:00 pm
- España: 11:00 pm
- México (CDMX): 4:00 pm
- Puerto Rico: 6:00 pm
- República Dominicana: 6:00 pm
- Panamá: 5:00 pm
- Costa Rica: 4:00 pm
- El Salvador: 4:00 pm
- Guatemala: 4:00 pm
- Honduras: 4:00 pm
- Nicaragua: 4:00 pm
- Argentina: 7:00 pm
- Brasil (Brasilia): 7:00 pm
- Uruguay: 7:00 pm
- Chile (Santiago): 7:00 pm
- Paraguay: 7:00 pm
- Bolivia: 6:00 pm
- Venezuela: 6:00 pm
- Ecuador: 5:00 pm
- Perú: 5:00 pm
- Colombia: 5:00 pm
Horarios para ver la ceremonia principal de los Premios Óscar 2026
- Estados Unidos (ET): 7:00 pm
- Estados Unidos (CT): 6:00 pm
- Estados Unidos (MT): 5:00 pm
- Estados Unidos (PT): 4:00 pm
- España: 12:00 am del lunes 16 de marzo
- México (CDMX): 5:00 pm
- Puerto Rico: 7:00 pm
- República Dominicana: 7:00 pm
- Panamá: 6:00 pm
- Costa Rica: 5:00 pm
- El Salvador: 5:00 pm
- Guatemala: 5:00 pm
- Honduras: 5:00 pm
- Nicaragua: 5:00 pm
- Argentina: 8:00 pm
- Brasil (Brasilia): 8:00 pm
- Uruguay: 8:00 pm
- Chile (Santiago): 8:00 pm
- Paraguay: 8:00 pm
- Bolivia: 7:00 pm
- Venezuela: 7:00 pm
- Ecuador: 6:00 pm
- Perú: 6:00 pm
- Colombia: 6:00 pm
¿Qué canales transmiten EN VIVO los Premios Óscar 2026?
Este domingo 15 de marzo se podrá ver la gala de los Premios Óscar 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran evento, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ABC, Hulu, FuboTV
- México: HBO Max, TV Azteca, Warner Bros, TNT Series
- Resto de Latinoamérica: TNT, TNT Series
- España: Movistar Plus