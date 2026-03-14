Revisa esta nota para que sepas a qué hora empieza y qué canales transmiten los Premios Óscar 2026. Además, conoce la lista de nominados. (Foto: VALERIE MACON / AFP y Composición Mag)
César Quispe Alcócer
Los Premios Óscar 2026 generan gran expectativa entre los fanáticos del cine en todo el mundo. La ceremonia se celebrará este domingo 15 de marzo y premiará a lo mejor de la industria cinematográfica. En esta nota encontrarás toda la información para seguir el evento EN VIVO: la lista de nominados, los horarios de transmisión y los canales de TV donde se podrá ver la gala desde México y Estados Unidos.

Pero antes de poder brindarte lo prometido, considero importante que sepas que los Premios Óscar 2026 se llevarán a cabo en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles, con la conducción , por segundo año consecutivo, del comediante Conan O’Brien.

Los Premios Óscar 2026 corresponden a la 98° edición de los premios de la Academia de Hollywood y reconocen a las mejores películas estrenadas en 2025. (Foto: VALERIE MACON / AFP)
Lista de nominaciones de los Óscar 2026

Mejor película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet Marty Supreme - (“Marty Supremo”)
  • One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • O Agente Secreto (“El agente secreto”)
  • Sentimental Value (“Valor sentimental”)
  • Sinners (“Pecadores”)
  • Train Dreams (“Sueños de trenes”)

Mejor dirección

  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Josh Safdie - Marty Supreme (“Marty Supremo”)
  • Paul Thomas Anderson - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • Joachim Trier - Sentimental Value (“Valor sentimental”)
  • Ryan Coogler - Sinners (“Pecadores”)

Mejor actor

  • Timothée Chalamet - Marty Supreme (“Marty Supremo”)
  • Leonardo DiCaprio - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B. Jordan - Sinners (“Pecadores”)
  • Wagner Moura - O Agente Secreto (“El agente secreto”)

Mejor actriz

  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You (“Si pudiera, te daría una patada”)
  • Kate Hudson - Song Sung Blue
  • Renate Reinsve - Sentimental Value (“Valor sentimental”)
  • Emma Stone - Bugonia

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo - Sinners (“Pecadores”)
  • Sean Penn - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • Stellan Skarsgård - Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Mejor actriz de reparto

  • Elle Fanning - Sentimental Value (“Valor sentimental”)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value (“Valor sentimental”)
  • Amy Madigan - Weapons (“La hora de la desaparición”)
  • Wunmi Mosaku - Sinners (“Pecadores”)
  • Teyana Taylor - One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Mejor película internacional

  • O Agente Secreto (“El agente secreto”) – Brasil
  • It Was Just an Accident (“Un simple accidente”) – Francia
  • Sentimental Value (“Valor sentimental”) – Noruega
  • Sirât (“Sirat: Trance en el desierto”) – España
  • The Voice of Hind Rajab - (“La voz de Hind Rajab”) – Túnez

Mejor película de animación

  • Arco (Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophia Mas, Natalie Portman)
  • Elio (Mary Alice Drumm, Adrian Molina, Madelina Sharafian, Domee Shi)
  • Las Guerreras de K-pop (Chris Appelhans, Maggie Kang, Michelle L.M. Wong)
  • Little Amélie (Claire LaCombe, Edwina Liard, Henri Magalon, Nidia Santiago, Maïlys Vallade
  • Zootrópolis 2 (Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino)

Mejor película documental

  • The Perfect Neighbor
  • Mr. Nobody Against Putin
  • Cutting Through Rocks
  • Come See Me In The Good Light
  • The Alabama Solution

Mejor guion original

  • Blue Moon (Robert Kaplow)
  • Marty Supreme (Ronald Bronstein y Josh Safdie)
  • Valor sentimental (Joachim Trier y Eskil Vogt)
  • Los pecadores (Ryan Coogler)
  • Un simple accidente (Jafar Panahi, Nader Saïvar, Shadmehr Rastin y Mehdi Mahmoudian)

Mejor guion adaptado

  • Bugonia (Will Tracy)
  • Frankenstein (Guillermo del Toro)
  • Hamnet (Maggie O’Farrell y Chloé Zhao)
  • Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)
  • Sueños de trenes (Clint Bentley y Greg Kwedar)

Mejor fotografía

  • Frankenstein (Dan Laustsen)
  • Marty Supreme (Darius Khondji)
  • Una batalla tras otra (Michael Bauman)
  • Los pecadores (Autumn Durald Arkapaw)
  • Sueños de trenes (Adolpho Veloso)

Mejor montaje

  • F1: la película (Stephen Mirrione)
  • Valor sentimental (Olivier Coutté)
  • Marty Supreme (Ronald Bronstein y Josh Safdie)
  • Una batalla tras otra (Andy Jurgensen)
  • Los pecadores (Michael P. Shawver)

Mejor casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme (“Marty Supremo”)
  • One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
  • O Agente Secreto (“El agente secreto”)
  • Sinners (“Pecadores”)

Mejor sonido

  • F1: la película (Gareth John, Al Nelson, Juan Peralta, Gary A. Rizzo, Gwendowlyn Yates Whittle)
  • Frankenstein (Greg Chapman, Christian Cooke, Nelson Ferreira, Nathan Robitaile, Brad Zoern)
  • Una batalla tras otra (Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor)
  • Los pecadores (Benny Burt, Steve Boeddeker, David V. Butler, Felipe Pacheco, Chris Welcker)
  • Sirât (Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas)

Mejor banda sonora

  • Frankenstein (Alexandre Desplat)
  • Hamnet (Max Richter)
  • Una batalla tras otra (Jonny Greenwood)
  • Los pecadores (Ludwig Göransson)
  • Bugonia (Jerskin Fendrix)

Mejor diseño de producción

  • Una batalla tras otra (Florencia Martin, Anthony Carlino)
  • Frankenstein (Tamara Deverell, Shane Vieau)
  • Hamnet (Fiona Crombie, Alice Felton)
  • Marty Supreme (Jack Fisk, Adam Willis)
  • Los pecadores (Hannah Bleachler, Monique Champagne)

Mejor vestuario

  • Frankenstein (Kate Hawley)
  • Hamnet (Malgosia Turzanska)
  • Mary Supreme (Miyako Bellizzi)
  • Los pecadores (Ruth E. Carter)
  • Avatar: fuego y cenizas (Deborah L. Scott)

Mejor maquillaje y peluquería

  • Frankenstein (Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel)
  • Kokuho (Kyoko Toyotawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu)
  • Los pecadores (Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry)
  • The Smashing Machine (Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein)
  • La hermanastra fea (Anne Catherine Sauerberg, Thomas Foldberg)

Mejores efectos visuales

  • Avatar: fuego y ceniza
  • F1: la película
  • Jurassic World: el renacer
  • Laberinto en llamas
  • Los pecadores

Mejor canción

  • Dear Me, en Diane Warren: Relentless (Diane Warren)
  • Sweet Dreams of Joy, en Viva Verdi (Nicholas Pike)
  • Golden, en Las Guerreras K-pop (EJAE y Mark Sonnenblick)
  • I Lied to You, en Los pecadores (Ludwig Göransson y Raphael Saadiq)
  • Sueños de trenes, de Sueños de trenes (Nick Cave y Bryce Dessner)

Mejor cortometraje de ficción

  • Butcher’s Stain
  • A friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje documental

  • Todas las habitaciones vacías (Joshua y Conall Jones)
  • The Life and Death of Brent Renaud (Craig Renaud y Juan Arredondo)
  • Children no More (Hilla Medalia y Sheila Nevins)
  • The Devil’s Busy (Christalyn Hampton y Geeta Gandhi)
  • Perfectly a Strangeness (Alison McAlpine)

Mejor cortometraje animado

  • Butterfly (Florence Miailhe y Ron Dyens)
  • Forevergreen (Nathan Engelhardt y Jeremy Spears)
  • The Girl Who Cried (Pearls Chris Lavis y Maciek Szczerbowski)
  • Retirement Plan (John Kelly y Andrew Freedman)
  • The Three Sisters (Konstantin Bronzit)

Horarios para ver la alfombra roja de los Premios Óscar 2026

  • Estados Unidos (ET): 6:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 5:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 4:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 3:00 pm
  • España: 11:00 pm
  • México (CDMX): 4:00 pm
  • Puerto Rico: 6:00 pm
  • República Dominicana: 6:00 pm
  • Panamá: 5:00 pm
  • Costa Rica: 4:00 pm
  • El Salvador: 4:00 pm
  • Guatemala: 4:00 pm
  • Honduras: 4:00 pm
  • Nicaragua: 4:00 pm
  • Argentina: 7:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 7:00 pm
  • Uruguay: 7:00 pm
  • Chile (Santiago): 7:00 pm
  • Paraguay: 7:00 pm
  • Bolivia: 6:00 pm
  • Venezuela: 6:00 pm
  • Ecuador: 5:00 pm
  • Perú: 5:00 pm
  • Colombia: 5:00 pm

Horarios para ver la ceremonia principal de los Premios Óscar 2026

  • Estados Unidos (ET): 7:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 6:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 5:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 4:00 pm
  • España: 12:00 am del lunes 16 de marzo
  • México (CDMX): 5:00 pm
  • Puerto Rico: 7:00 pm
  • República Dominicana: 7:00 pm
  • Panamá: 6:00 pm
  • Costa Rica: 5:00 pm
  • El Salvador: 5:00 pm
  • Guatemala: 5:00 pm
  • Honduras: 5:00 pm
  • Nicaragua: 5:00 pm
  • Argentina: 8:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 8:00 pm
  • Uruguay: 8:00 pm
  • Chile (Santiago): 8:00 pm
  • Paraguay: 8:00 pm
  • Bolivia: 7:00 pm
  • Venezuela: 7:00 pm
  • Ecuador: 6:00 pm
  • Perú: 6:00 pm
  • Colombia: 6:00 pm

¿Qué canales transmiten EN VIVO los Premios Óscar 2026?

Este domingo 15 de marzo se podrá ver la gala de los Premios Óscar 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran evento, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: ABC, Hulu, FuboTV
  • México: HBO Max, TV Azteca, Warner Bros, TNT Series
  • Resto de Latinoamérica: TNT, TNT Series
  • España: Movistar Plus
