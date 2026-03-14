LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Revisa los canales de televisión y servicios streaming para ver la ceremonia de los Premios Óscar de la Academia de Hollywood este domingo 15 de marzo con los mejores de la industria del cine desde el Dolby Theatre en Los Ángeles, California. FOTO DE NOÉ YACTAYO
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Revisa los canales de televisión y servicios streaming para ver la ceremonia de los Premios Óscar de la Academia de Hollywood este domingo 15 de marzo con los mejores de la industria del cine desde el Dolby Theatre en Los Ángeles, California. FOTO DE NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
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En apenas unas horas, el legendario Dolby Theatre at Ovation Hollywood volverá a ser el centro del mundo del cine. Este domingo 15 de marzo, desde Los Ángeles, las mayores estrellas de Hollywood desfilarán por la alfombra roja en una nueva edición de los Premios Oscar de la Academia (7 pm ET / 4 pm PT; 18:00 horas del Tiempo del Centro de México). Mientras la comunidad cinéfila aguarda por conocer a los ganadores de la codiciada estatuilla, una duda se repite en millones de hogares: ¿en qué canal pasan los Oscars 2026? Si quieres seguir la gala en vivo y sin perderte ningún detalle, a continuación encontrarás la guía con todos los canales y opciones de transmisión en Estados Unidos, México, España y otros países.

En Estados Unidos, la ceremonia de los Oscars se emitirá por la cadena ABC, tanto en señal abierta como a través de los principales cableoperadores, y también podrá verse en streaming mediante plataformas como Hulu, FuboTV y Disney+.

En América Latina, TNT Latinoamérica y HBO Max tendrán a su cargo la transmisión de los Premios Oscar 2026 en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

En España, el dial 15 de Movistar Plus+ ofrecerá la gala dentro del programa especial “Los Oscar por M+”, presentado por María Gómez y con la participación de Cristina Teva, María Escoté, Carlos Areces, Alberto Rey, Juan Sanguino y Elena Neira.

En el Reino Unido, ITV1 e ITVX serán las señales encargadas de emitir el programa completo de los Premios Oscar, desde la alfombra roja hasta la entrega final de la estatuilla.

¿En qué canal se transmiten los Premios Oscar 2026? Guía de canales de TV

PaísesCanales TV / Streaming
Estados UnidosABC, Hulu, Fubo TV y Disney+
MéxicoTNT y MAX
EspañaMovistar Plus+
Reino UnidoITV1 e ITVX
PerúTNT y MAX
ColombiaTNT y MAX
EcuadorTNT y MAX
ChileTNT y MAX
UruguayTNT y MAX
ParaguayTNT y MAX
ArgentinaTNT y MAX
VenezuelaTNT y MAX
BoliviaTNT y MAX
GuatemalaTNT y MAX
El SalvadorTNT y MAX
República DominicanaTNT y MAX
Puerto RicoTNT y MAX
NicaraguaTNT y MAX
PanamáTNT y MAX
Costa RicaTNT y MAX
NicaraguaTNT y MAX
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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