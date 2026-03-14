En apenas unas horas, el legendario Dolby Theatre at Ovation Hollywood volverá a ser el centro del mundo del cine. Este domingo 15 de marzo, desde Los Ángeles, las mayores estrellas de Hollywood desfilarán por la alfombra roja en una nueva edición de los Premios Oscar de la Academia (7 pm ET / 4 pm PT; 18:00 horas del Tiempo del Centro de México). Mientras la comunidad cinéfila aguarda por conocer a los ganadores de la codiciada estatuilla, una duda se repite en millones de hogares: ¿en qué canal pasan los Oscars 2026? Si quieres seguir la gala en vivo y sin perderte ningún detalle, a continuación encontrarás la guía con todos los canales y opciones de transmisión en Estados Unidos, México, España y otros países.

En Estados Unidos, la ceremonia de los Oscars se emitirá por la cadena ABC, tanto en señal abierta como a través de los principales cableoperadores, y también podrá verse en streaming mediante plataformas como Hulu, FuboTV y Disney+.

En América Latina, TNT Latinoamérica y HBO Max tendrán a su cargo la transmisión de los Premios Oscar 2026 en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

En España, el dial 15 de Movistar Plus+ ofrecerá la gala dentro del programa especial “Los Oscar por M+”, presentado por María Gómez y con la participación de Cristina Teva, María Escoté, Carlos Areces, Alberto Rey, Juan Sanguino y Elena Neira.

En el Reino Unido, ITV1 e ITVX serán las señales encargadas de emitir el programa completo de los Premios Oscar, desde la alfombra roja hasta la entrega final de la estatuilla.

¿En qué canal se transmiten los Premios Oscar 2026? Guía de canales de TV

Países Canales TV / Streaming Estados Unidos ABC, Hulu, Fubo TV y Disney+ México TNT y MAX España Movistar Plus+ Reino Unido ITV1 e ITVX Perú TNT y MAX Colombia TNT y MAX Ecuador TNT y MAX Chile TNT y MAX Uruguay TNT y MAX Paraguay TNT y MAX Argentina TNT y MAX Venezuela TNT y MAX Bolivia TNT y MAX Guatemala TNT y MAX El Salvador TNT y MAX República Dominicana TNT y MAX Puerto Rico TNT y MAX Nicaragua TNT y MAX Panamá TNT y MAX Costa Rica TNT y MAX Nicaragua TNT y MAX