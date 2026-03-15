La 98.ª edición de los Premios de la Academia se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, la sede habitual de la gala. La Academia ha fijado un horario adelantado: la ceremonia principal arrancará a las 7:00 p. m. ET y 4:00 p. m. PT , un cambio pensado para atraer a más audiencia en prime time. Conoce en qué canales de TV y señal online transmiten la gala del séptimo arte desde Estados Unidos, México y otros países.

Si vives en la costa este (Nueva York, Miami, Atlanta), la hora clave son las 7:00 p. m., mientras que en la costa oeste (Los Ángeles, San Francisco, Seattle) debes sintonizar a las 4:00 p. m. Este nuevo horario también adelanta el final de la gala, algo que muchos espectadores ven como una mejora frente a los maratones de madrugada de años anteriores.

Dónde ver los Oscars 2026 en televisión y streaming en EE.UU.

En Estados Unidos, la transmisión lineal de los Oscars 2026 será a través de ABC, como es tradición en los últimos años. Quienes tengan cable o un paquete de TV por satélite podrán ver la gala directamente en el canal local de ABC o a través de la app y la web de la cadena usando sus credenciales de suscripción.

Aspecto Detalle Canal en EE. UU. ABC (TV lineal). Cable / satélite Canal local de ABC, app o web de ABC con credenciales de suscripción. Streaming con ABC Hulu + Live TV, YouTube TV, FuboTV, AT&T TV (en la mayoría de mercados de EE. UU.). Emisión internacional Más de 200 territorios; consultar guía y plataformas de TV de pago locales. Red carpet + gala en vivo ABC y Hulu transmitirán alfombra roja y ceremonia en directo en EE. UU. Promo de Hulu Paquete Hulu + Disney+ con precio reducido para ver cine en streaming.

Si ya cortaste el cable, tienes varias opciones de streaming legal con derechos de emisión en directo de ABC: Hulu + Live TV, YouTube TV, FuboTV y AT&T TV ofrecen el canal en la mayoría de mercados de EE. UU. Además, la propia Academia informa que la señal se emitirá en más de 200 territorios en todo el mundo, de modo que fuera de EE. UU. conviene revisar la guía de programación local o las plataformas de TV de pago de cada país.

Un detalle relevante para el público estadounidense es que, este año, ABC y Hulu ofrecerán red carpet y gala en directo, y Hulu incluso está promocionando un paquete con Disney+ a precio reducido, lo que puede ser atractivo si ya usas estas plataformas para ver cine

Cómo seguir la alfombra roja de Oscars 2025 en EE.UU. paso a paso

Para muchos espectadores, el espectáculo empieza antes de que se entregue el primer Oscar. La cobertura oficial de alfombra roja arrancará a las 3:30 p. m. ET (12:30 p. m. PT) en ABC y en el streaming de Hulu. El programa “The Oscars Red Carpet Show”, con presentadores como Tamron Hall y Jesse Palmer, se encargará de las entrevistas, los looks y el ambiente previo.

Si quieres una cobertura extendida y más centrada en moda y celebridades, E! comenzará su emisión especial a la 1:00 p. m. PT, ofreciendo varias horas de análisis de estilo y comentarios desde su set. Además, la creadora británica Amelia Dimoldenberg, conocida por “Chicken Shop Date”, repetirá como embajadora digital y corresponsal oficial en redes para la alfombra roja, lo que refuerza el contenido social en Instagram, TikTok y YouTube.

Cuándo son los Oscars 2026 EN VIVO y a qué hora se ven en México

La ceremonia de los Oscars 2026 se celebra el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala principal inicia a las 7:00 p. m. (hora del este de EE. UU.) , lo que impacta directamente el horario en México. Para el público mexicano, el inicio de la ceremonia se sitúa, en la mayoría de zonas, entre finales de la tarde e inicio de la noche, lo que facilita seguirla completa sin desvelarse.

Como referencia práctica: si estás en el centro del país (Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Querétaro), la transmisión suele arrancar a finales de la tarde o primeras horas de la noche. En el norte (Monterrey, Tijuana, Chihuahua) o en el sureste (Mérida, Cancún), el horario puede variar ligeramente según el huso horario y el ajuste de verano, por lo que conviene revisar la parrilla de tu operador de TV uno o dos días antes.

Dónde ver los Oscars 2026 en televisión y streaming desde México

En México, los derechos de transmisión de los Oscars suelen repartirse entre canales de TV de paga y, en ocasiones, señales abiertas que toman la feed internacional. Tradicionalmente, cadenas de entretenimiento y cine en español han emitido la gala con comentarios en vivo, además de ofrecer una versión en idioma original en sus señales HD o premium.

Si tienes TV de paga, revisa en tu guía canales como TNT, canales de películas o señales especializadas en premios y alfombra roja. Muchos operadores (Sky, izzi, Megacable, Totalplay, entre otros) integran la gala en varios canales al mismo tiempo: uno con doblaje o comentarios en español y otro con audio original y subtítulos. En algunos casos, la cobertura de alfombra roja se emite en un canal y la ceremonia en otro, así que vale la pena verificarlo el mismo día.

Elemento Detalle Tipo de señal TV de paga y algunas señales abiertas en México. Canales clave TNT y otros canales de cine/entretenimiento. Operadores Sky, izzi, Megacable, Totalplay, entre otros. Idiomas Español (doblaje/comentarios) y audio original con subtítulos. Distribución Un canal para alfombra roja, otro para la ceremonia. Apps de canales App de TNT y apps de los grupos que tengan la licencia. Streaming con TV paga Plataformas ligadas a tu servicio de TV de paga. Dispositivos Celular, tablet y smart TV con las apps correspondientes.

En cuanto a streaming, suele haber dos caminos:

Apps de los canales que tienen la licencia (por ejemplo, la app de TNT o del grupo de canales que la posea).

Plataformas integradas en la suscripción de TV de paga, donde puedes entrar con tus credenciales de usuario y ver la señal en vivo desde tu celular, tablet o smart TV.

Si prefieres verlo en idioma original, busca en la guía la versión “HD” o “original” del canal que transmite la gala. En zonas rurales o donde no hay acceso estable a TV de paga, la opción más segura es un servicio de streaming legal que incluya canales en vivo y esté disponible en México; antes de contratarlo, verifica que en su oferta esté el canal con los Oscars.