Netflix lanzó el 29 de agosto de 2025 su nueva miniserie “Dos tumbas”, una producción española que promete conquistar a los amantes del suspenso con tan solo tres episodios y un elenco de lujo encabezado por figuras inolvidables de “La casa de papel”, quienes regresan en papeles completamente renovados, en una trama repleta de misterio, venganza y giros sorprendentes.

La miniserie está firmada por los autores del colectivo Carmen Mola—Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, ganadores del Premio Planeta 2021—y dirigida por Kike Maíllo. Producción compacta y sin rellenos, “Dos tumbas” se convierte así en uno de los lanzamientos más esperados de la temporada.

LOS ACTORES DE “LA CASA DE PAPEL” QUE APARECEN EN “DOS TUMBAS”

A continuación, conoce a los actores y sus personajes en ”La casa de papel" y en la miniserie “Dos tumbas”:

Kiti Mánver

En “La casa de papel ”: interpretó a Mariví Fuentes, la madre de la inspectora Raquel Murillo.

”: interpretó a En “Dos tumbas”: es Isabel, la abuela de Verónica, decidida a llegar hasta el final para descubrir la verdad tras la desaparición de su nieta.

Kiti Mánver es la vengativa abuela de Verónica en "Dos Tumbas" (Foto: Netflix),

Álvaro Morte

En “La casa de papel” : fue El Profesor , cerebro de los atracos más famosos de la televisión.

: fue , cerebro de los atracos más famosos de la televisión. En “Dos tumbas”: encarna a Rafael, el atormentado y peligroso padre de una de las jóvenes desaparecidas, dispuesto a todo en nombre de la venganza.

Álvaro Morte es Rafael en "Dos Tumbas" (Foto: Netflix)

Hovik Keuchkerian

En “La casa de papel” : interpretó a Bogotá , personaje querido de las últimas temporadas.

: interpretó a , personaje querido de las últimas temporadas. En “Dos tumbas”: asume el papel de Antonio, padre de la otra adolescente, personaje marcado por la normalidad y la tranquilidad, en contraste con Rafael.

Hovik Keuchkerian, el recordado Bogotá de "La casa de papale", reaparece como Antonio en la miniserie "Dos Tumbas" (Foto: Netflix),

¿DE QUÉ TRATA “DOS TUMBAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Dos tumbas” se desarrolla dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años. La investigación se archiva por falta de pruebas y sospechosos, pero Isabel (Kiti Mánver), la abuela de una de ellas, decide tomarse la justicia por su mano. Sin nada que perder, inicia una investigación al margen de la ley para descubrir qué ocurrió aquella noche. Lo que empieza como la búsqueda de un culpable pronto se convierte en una historia de venganza.

¿CÓMO VER “DOS TUMBAS”?

“Dos tumbas” está disponible en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva miniserie española solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.