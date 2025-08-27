Entrar a Netflix muchas veces es un ritual: uno se queda navegando sin rumbo, hasta que surge un título que llama la atención incluso antes de darle play. “Dos tumbas”, la nueva miniserie española que llega este 29 de agosto, es esa historia que termina con el aburrimiento. No es un estreno cualquiera; todo apunta a que será un thriller intenso, con esa carga emocional que convierte una simple maratón en una experiencia que te remueve por dentro. Si lo que buscas es una trama que combine suspenso con sensibilidad, probablemente esta producción se convierta en tu próxima obsesión.

La serie es breve —solo tres episodios— pero intensa. Está protagonizada por una actriz a la que muchos ya admiramos por su larga trayectoria: Kiti Mánver, acompañada por Álvaro Morte (el Profesor de “La Casa de Papel”) y Hovik Keuchkerian. “Dos tumbas” mezcla el dolor, la rabia y una búsqueda inquebrantable de justicia con el suspenso clásico del mejor noir europeo. Ahora sí, te cuento con más detalle de qué va todo esto y cómo puedes verla.

¿DE QUÉ TRATA “DOS TUMBAS”?

La trama se sitúa en un pequeño pueblo andaluz, en la costa sur de España. Hace dos años, dos chicas adolescentes —Verónica y Marta— desaparecieron sin dejar rastro. Tras una investigación sin avances, el caso fue archivado: sin sospechosos, sin pruebas, sin justicia. Pero para Isabel, abuela de una de ellas, esto es algo que no puede aceptar. Kiti Mánver encarna a esta mujer que, a pesar de su edad, está decidida a descubrir qué pasó esa noche.

Y lo que arranca como una búsqueda de respuestas pronto se convierte en una historia de venganza. Porque Isabel no solo quiere saber qué ocurrió: quiere castigar a los culpables. Y es justamente ahí donde la historia da un giro brutal. La abuela comienza a desenterrar secretos del pueblo, relaciones enterradas, verdades incómodas. Todo eso que nadie se atrevió a tocar. Su cruzada, lejos de ser una investigación tradicional, se vuelve personal, visceral... peligrosa.

Hovik Keuchkerian en la miniserie española "Dos tumbas" (Foto: Netflix)

UN THRILLER EMOCIONAL Y VISUALMENTE IMPACTANTE

“Dos tumbas” fue rodada en Frigiliana y otras localidades andaluzas, y el contraste entre los paisajes luminosos y la oscuridad del relato es simplemente brutal. Ese juego de luces y sombras, tanto literal como simbólico, refuerza lo que uno siente viendo cada escena: que detrás de cada fachada perfecta, puede esconderse algo terrible.

La dirección corre por cuenta de Kike Maíllo, ganador de un Premio Goya, y conocido por su capacidad para crear tensión constante sin necesidad de caer en clichés. Lo vimos en “Toro” o “Élite”, y ahora, en “Dos tumbas”, vuelve a demostrarlo. Además, la serie fue creada por Agustín Martínez, con guiones coescritos junto a Jorge Díaz y Antonio Mercero, los tres responsables del colectivo Carmen Mola, famoso por sus thrillers crudos y envolventes.

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE PUEDE VER “DOS TUMBAS”?

Aquí va la información práctica: Dos tumbas se estrena el viernes 29 de agosto de 2025 y estará disponible exclusivamente en Netflix. Es una miniserie cerrada de tres episodios, así que puedes verla completa en una sola tarde. Eso sí: una vez que empieces, es difícil parar.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ELENCO?

Kiti Mánver como Isabel.

Álvaro Morte.

Hovik Keuchkerian.

Nadia Vilaplana.

Joan Solé.

Zoé Arnao.

Nonna Cardoner.

Carlos Scholz.

Magdalena Tejado.

Salva Reina.

Álvaro Morte como Rafael en la serie española "Dos tumbas" (Foto: Netflix)

SOLO TRES EPISODIOS, PERO MUCHA INTENSIDAD

Con solo tres capítulos, “Dos tumbas” apuesta por un formato breve pero contundente. Cada episodio está cargado de revelaciones, giros y momentos de tensión real. Es de esas series que no te da respiro. No hay episodios de transición, no hay escenas de más. Todo cuenta, todo empuja hacia un desenlace que, según lo que pude ver, promete ser impactante.