¿Cuándo será el cambio de hora en USA? El horario de verano en los Estados Unidos está programado para concluir el domingo 5 de noviembre , lo que provocará que la mayoría de los estados de EE. UU. atrasen sus relojes una hora. Según los informes, este cambio tiene importantes implicaciones para la salud de las personas. El Senado de los Estados Unidos aprobó una legislación en marzo de 2022, declarando que el cambio de temporada se convirtiera en un elemento permanente en el calendario estadounidense a partir de 2023. Esto significa que se eliminarán los ajustes bianuales del reloj.

¿Cuándo cambiará la hora?

En cada una de las zonas horarias del país donde se observa el horario de verano, la hora cambia a las 2 am hora local y la mayoría de los estadounidenses adelantan sus relojes una hora el segundo domingo de marzo y atrasan una hora el primer domingo de noviembre.

¿Qué es el horario de verano en USA?

El horario de verano es la práctica de adelantar los relojes una hora durante los meses de verano para que la luz del día dure más hasta la noche. La mayor parte de América del Norte y Europa siguen la costumbre, mientras que la mayoría de los países del resto del mundo, especialmente los cercanos al ecuador, no lo hacen.

La práctica ha sido controvertida desde el principio, y muchos países la adoptaron y rechazaron varias veces. Egipto anunció en marzo que reintroduciría el horario de verano después de un intervalo de siete años para racionalizar el uso de energía. Japón consideró adoptar la práctica para los Juegos Olímpicos de 2020, pero rechazó la propuesta debido a la falta de apoyo popular y desafíos técnicos.

¿Cuándo termina el horario de verano en USA?

El horario de verano en USA y algunos países vecinos finalizará el 5 de noviembre a las 2 am hora local , retrasando los relojes una hora. En el Reino Unido y otros países europeos, el horario de verano, también conocido como horario de verano, finalizó el 29 de octubre.

El horario de verano siempre comienza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre en los Estados Unidos. Esto contrasta con el Reino Unido y la Unión Europea, donde el horario de verano comienza el último domingo de marzo y finaliza el último domingo de octubre.

¿Por qué se creó el horario de verano en USA y cómo empezó?

La idea moderna de cambiar los relojes según las estaciones se remonta al menos a finales del siglo XIX, cuando el entomólogo neozelandés George Hudson lo propuso para conservar energía y ampliar las horas de luz del verano, algo que habría beneficiado su propia afición de coleccionar insectos después.

La idea tardó en ganar fuerza hasta la Primera Guerra Mundial, cuando los estados europeos buscaron estrategias para conservar combustible. Alemania fue el primer país en adoptar el horario de verano en 1916 y Estados Unidos lo siguió en 1918.

La práctica pasó por muchas variaciones antes de que Estados Unidos la estandarizara en 1966 en la Ley de Horario Uniforme, que permite a los estados optar por no participar, pero no permanecer permanentemente en el horario de verano.

Un mito común es que Estados Unidos adoptó el horario de verano para beneficiar a los agricultores, pero en realidad muchos agricultores se oponen a la práctica por alterar sus horarios.

¿Todos los estados de USA observan el horario de verano?

No, Hawaii y Arizona, con la excepción de la Nación Navajo, no respetan el horario de verano. Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes también observan la hora estándar permanente.

Si bien el horario de verano está muy extendido en todo Estados Unidos, 19 estados han aprobado leyes para utilizarlo permanentemente si el Congreso lo permite, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

¿Qué estados de USA no cambian su reloj?

Las únicas partes de EE. UU. que no tienen horario de verano (DST) son Hawaii, la mayor parte de Arizona, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., las Islas Marianas del Norte, Guam y Samoa Americana.

Arizona experimentó con el cambio a partir de 1918 , pero decidió excluirse permanentemente del horario de verano en 1968. Aunque el estado observa la hora estándar, la Nación Navajo, un territorio nativo americano en el noreste del estado, que también cruza hacia Nuevo México y Utah , cambia la hora dos veces al año.

Hawái es el único estado de EE. UU. que no observa el horario de verano. De manera similar, los territorios estadounidenses en el Pacífico y el Mar Caribe tampoco siguen esta práctica. La razón detrás de esto es que estas regiones están ubicadas cerca del ecuador, lo que resulta en que no hay diferencias significativas en las horas de salida y puesta del sol a lo largo del año . Por lo tanto, no se obtienen beneficios notables al adelantar o atrasar el reloj una hora.

¿Qué otros estados intentan deshacerse del horario de verano?

Varios otros estados han considerado adoptar el horario estándar durante todo el año, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, que rastrea la legislación que avanza en los capitolios estatales de todo el país.

Este año, en cinco estados (Arkansas, Connecticut, Montana, Nuevo México y Wyoming) las medidas para eliminar el horario de verano han fracasado, según el grupo.

Se están considerando propuestas similares en 10 estados: Maine, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Vermont. En Oklahoma, los legisladores están considerando dejar que los votantes decidan si el estado debería adoptar el horario estándar durante todo el año en un referéndum.

En Idaho, se rechazó una propuesta para mantener la zona sur del estado, que está en la zona horaria de las Montañas, en el horario estándar, mientras que los residentes de la parte norte del estado, en la zona horaria del Pacífico, seguirían cambiando sus relojes dos veces al día.