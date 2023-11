Los ciudadanos californianos retrasarán sus relojes una hora este fin de semana, y así terminará el horario de verano, pero sin próximo cambio de hora bianual.

El horario de verano finalizará a las 2 am del domingo 5 de noviembre, cuando los relojes “retrocedan” una hora con respecto al horario estándar. En simples palabras, los relojes cuando marquen las 2 a.m. pasarán a ser la 1 a.m.

Como se sabe, el horario de verano fue promulgado por la Ley de Horario Uniforme de 1966, que indica la hora estándar con un sistema permanente de DST uniforme, incluidas las fechas y las

Cambio de horario en California este domingo 5 de noviembre

Así debes ajustar la hora de tu reloj en el estado de California, Estados Unidos, este domingo 5 de noviembre.

Espera que sean los 2 am del horario de verano

Cuando sean las 2 am de la madrugada, mueve la manecilla de tu reloj por una hora hacia atrás

De esta forma, tu reloj volverá a marcar las 1 am ET, que da inicio al nuevo horario estándar

En resumen, las 2 am pasarán a ser las 1 am transiciones dos veces al año.

¿Qué es el horario de verano?

El Congreso aprobó una ley en 1918 que establecía el horario de verano para ayudar a ahorrar costos de energía durante la Primera Guerra Mundial, según indicaba el Departamento de Defensa .

En 1966, cuando el Congreso aprobó la Ley de Hora Uniforme, estableciendo una hora estándar nacional que reemplazó permanentemente a las horas locales. Estableció el horario de verano desde el último domingo de abril hasta el último domingo de octubre.

¿En qué estados no se cambiará la hora?

Todos los estados de EE. UU. observan el cambio de hora anual, excepto Hawái y Arizona y la mayoría de los territorios estadounidenses, incluidos Guam y Puerto Rico, que optan por no utilizar el horario de verano y permanecen en el horario estándar durante todo el año.

¿Por que realizan el cambio de horario en california?

Los cambios de horarios se dan conla intención de aprovechar al máximo la luz natural del día. Así, este horario de verano empieza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre, busca tener más tiempo con luz natural por las tardes, lo que lograría el aumento de la económica y ahorro de energía.