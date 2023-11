Las ciudadanos que habitan las ciudades del estado de Florida como Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y St. Petersburg deberán modificar la dirección de las manecillas de sus relojes este domingo 5 de noviembre como parte del fin del horario de verano (DST, Daylight Saving Time) que dará inicio al horario estándar (EST, Eastern Standard Time) . Esta medida se implementó en los Estados Unidos con el objetivo de conservar los recursos energéticos (Ley de Protección de la Luz del Sol).

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Florida?

Si vives o te encuentras en Florida deberás atrasar tu reloj por una hora cuando sean las 2 am (ET) de la madrugada del domingo 5 de noviembre. Es decir, tu reloj volverá a marcar las 1 am (ET) y, así, podrá coincidir con el inicio del horario estándar. Recuerda que tu teléfono móvil y la computadora hará la modificación de forma automática. Sin embargo, deberás cambiar de forma manual otros objetos de tu hogar como el reloj analógico de mano, la refrigeradora, el horno microondas, el despertador, el auto, el PlayStation, entre otros dispositivos antiguos. El mejor momento de hacerlo es antes de ir a dormir.

Cambio de horario en Florida este domingo 5 de noviembre

Así debes ajustar la hora de tu reloj en el estado de Florida, Estados Unidos, este domingo 5 de noviembre.

Espera que sean los 2 am del horario de verano

Cuando sean las 2 am de la madrugada, mueve la manecilla de tu reloj por una hora hacia atrás

De esta forma, tu reloj volverá a marcar las 1 am ET, que da inicio al nuevo horario estándar

En resumen, las 2 am pasarán a ser las 1 am

¿Por qué es necesario cambiar la hora en Florida y otros estados?

El cambio de hora en Florida, y en la mayoría de los estados de los Estados Unidos, se realiza dos veces al año, el segundo domingo de marzo y el primer domingo de noviembre. El objetivo de este cambio es aprovechar al máximo la luz del día.

En el horario de verano, los relojes se adelantan una hora, lo que significa que los días son más largos y las noches más cortas. Esto puede ser beneficioso para las personas que trabajan o estudian durante el día, ya que tienen más tiempo de luz natural para realizar sus actividades.

En el horario de invierno, los relojes se retrasan una hora, lo que significa que los días son más cortos y las noches más largas. Esto puede ser beneficioso para las personas que tienen problemas para dormir, ya que tienen más tiempo de oscuridad para descansar.

En el caso de Florida, el cambio de hora se realiza el domingo 5 de noviembre de 2023. A las 2 am de ese día, los relojes se atrasarán una hora, lo que significa que volverán a marcar la una. El horario de invierno durará hasta el domingo 10 de marzo de 2024, cuando los relojes se adelantarán una hora para volver al horario de verano.

El cambio de hora es una práctica que ha sido controvertida en los últimos años. Algunas personas creen que es innecesario y que puede causar problemas de salud, como trastornos del sueño y accidentes. Otros creen que es beneficioso y que puede ayudar a ahorrar energía.

En 2023, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que permitiría a los estados elegir si quieren seguir cambiando la hora. Sin embargo, la ley aún no ha sido implementada, por lo que el cambio de hora continuará siendo obligatorio en Florida y en la mayoría de los estados de los Estados Unidos.

¿En qué estados no se cambiará la hora?

Solo Arizona y Hawái serán los estados donde el horario habitual continuarán con toda normalidad. Asimismo, los países externos al mapa que forman parte del territorio de los Estados Unidos como Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., las Islas Marianas del Norte, Guam y Samoa Americana tampoco sufrirán estos cambios.