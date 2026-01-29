Es esa época del año en la que las pláticas en la oficina y las reuniones familiares giran en torno al mismo tema: el frío intenso y lo temprano que se oculta el sol. La buena noticia es que la cuenta regresiva para dejar atrás la oscuridad antes de la cena ya ha comenzado oficialmente. El horario de verano 2026 llegará pronto para regalarnos tardes mucho más iluminadas y extensas, permitiendo que nuestras actividades al aire libre no se sientan nocturnas. Ver la luz del sol después de las 5:00 p. m. es el impulso psicológico que todos necesitamos para sentir que la primavera está a la vuelta de la esquina. Prepárate para disfrutar de paseos tras el trabajo y cenas con luz natural muy pronto.

En los Estados Unidos, el Daylight Saving Time inicia siempre el segundo domingo de marzo, y este 2026 la fecha cae lo más temprano posible en el calendario. El cambio oficial está programado para la madrugada del domingo 8 de marzo de 2026, un día clave para ajustar tus rutinas y evitar confusiones. Para entrar en vigor, deberás adelantar tu reloj una hora: a las 2:00 a. m. pasará directamente a ser las 3:00 a. m., “perdiendo” una hora de sueño que recuperarás con tardes radiantes. Este ajuste aplica en la mayor parte del país, exceptuando Hawái y Arizona, donde mantienen su hora fija. Es momento de programar tus alarmas y preparar tu reloj biológico para este cambio.

Para los hispanos que vivimos en Estados Unidos, este ajuste de horario es la señal perfecta de que los días largos y productivos están de regreso. Aunque el cuerpo puede tardar unos días en adaptarse al nuevo ritmo, los beneficios de tener más luz natural al final del día son innegables para nuestra salud y bienestar. Recuerda verificar tus dispositivos electrónicos, aunque la mayoría se actualiza automáticamente, para no llegar tarde a tus compromisos el lunes por la mañana. Mantente informado sobre las zonas horarias locales y aprovecha al máximo este horario de verano 2026. ¡Es hora de decirle adiós a las tardes oscuras y darle la bienvenida a la energía renovada de la luz solar!

Revisa cuándo es el día en que se moverán los relojes en Estados Unidos en este 2026 (Foto: Pixabay)

¿Cuándo cambia la hora en Estados Unidos 2026? Fechas y calendario oficial

En 2026, el horario de verano en Estados Unidos comienza el domingo 8 de marzo y, para entrar en vigor, se adelanta el reloj una hora: a las 2:00 a. m. pasa directamente a las 3:00 a. m. Este periodo termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasan una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., regresando al horario estándar.

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN ESTADOS QUE NO CAMBIAN Domingo, 8 de marzo de 2026 (Adelantar 1 hora). Domingo, 1 de noviembre de 2026 (Atrasar 1 hora). Arizona y Hawái.

Cambio de hora el 8 de marzo: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj en USA?

En 2026, el cambio al horario de verano en Estados Unidos está fijado para el domingo 8 de marzo, siguiendo la regla habitual del segundo domingo de marzo establecida a nivel federal. Esa madrugada, a las 2:00 a. m. hora local, los relojes se adelantan una hora y marcan directamente las 3:00 a. m., lo que significa que pierdes una hora de sueño, pero ganas tardes con más luz para tus actividades diarias. Este ajuste aplica en la mayoría de los estados continentales, incluyendo California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois, entre otros, mientras que Hawái y gran parte de Arizona se mantienen sin cambios y no adoptan el horario de verano.

Guía para hispanos en EE. UU.: Consejos para adaptarte al horario de verano 2026

Si vives en Estados Unidos y hablas español, la clave para no confundirte es recordar esta idea: en marzo el reloj se adelanta una hora para iniciar el Daylight Saving Time y aprovechar mejor la luz natural durante la tarde. Esto impacta tu rutina diaria, desde la hora en que amanece hasta la hora en que anochece, y también puede afectar tus vuelos, videollamadas con otros países y actividades laborales si trabajas con diferentes husos horarios. En noviembre sucede lo contrario: el domingo 1 de noviembre de 2026 finaliza el horario de verano y los relojes se atrasan una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., recuperando la hora que se “perdió” en marzo y volviendo al horario estándar de invierno.

Estados Unidos se alista para un nuevo cambio de horario y esta vez se trata del Daylight Saving Time 2026, lo que corresponde al horario de verano en el país. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)

Horarios por zonas y leyes: ¿Es permanente el horario de verano en EE. UU. este 2026?

Las zonas horarias dentro de Estados Unidos realizan el cambio de manera local, siempre a las 2:00 a. m. de cada región, empezando por la Costa Este (hora del Este) y siguiendo con Central, Montaña, Pacífico y Alaska. Aunque el patrón general de cambio (segundo domingo de marzo y primer domingo de noviembre) está definido por ley, siempre es recomendable verificar la hora exacta según tu ciudad y estado, especialmente si estás cerca de una frontera de husos horarios o vives en un territorio con reglas especiales. A la fecha, no hay un cambio federal aprobado que elimine el horario de verano o lo haga permanente, por lo que en 2026 el sistema de adelantar en marzo y atrasar en noviembre sigue vigente.

Ejemplos del cambio de hora en Nueva York, California, Texas y Florida

Un ejemplo sencillo: si vives en Nueva York, la madrugada del 8 de marzo de 2026 tu reloj saltará de las 1:59 a. m. a las 3:00 a. m., mientras que el 1 de noviembre de 2026, en la misma ciudad, el reloj regresará de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. Esta misma lógica se replica, con su hora local, en otras grandes ciudades como Los Ángeles, Miami, Chicago o Dallas, siempre dentro de la franja horaria que les corresponde.

Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre el Cambio de Hora 2026 en EE. UU.

¿Cuándo se cambia la hora en Estados Unidos en 2026?

El primer cambio ocurre el domingo 8 de marzo de 2026 (inicio del horario de verano) y el segundo el domingo 1 de noviembre de 2026 (regreso al horario estándar).

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo de 2026?

El 8 de marzo de 2026 debes adelantar tu reloj una hora. A las 2:00 a. m. pasará directamente a ser las 3:00 a. m.

¿Qué estados de EE. UU. no cambian el horario?

Hawái y la mayor parte de Arizona no observan el horario de verano y mantienen su hora fija durante todo el año. También territorios como Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes.

¿A qué hora exacta ocurre el cambio de horario?

El ajuste se realiza oficialmente a las 2:00 a. m. de la madrugada del domingo, según la zona horaria local de cada región.