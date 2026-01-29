¡Prepárate para dejar atrás el invierno! Con la llegada de la primavera 2026 en Estados Unidos, millones de residentes se preparan para el aumento de las temperaturas y el esperado cambio de hora 2026. Este año, el inicio de la estación de las flores coincide con días más largos, permitiéndonos disfrutar de más luz solar para nuestras actividades al aire libre. Es fundamental conocer las fechas oficiales del Daylight Saving Time para ajustar tus rutinas, evitar retrasos en el trabajo y planificar tus escapadas de fin de semana con éxito.

A continuación, te presentamos los puntos más importantes que debes marcar en tu calendario para no perderte ningún detalle de la transición al horario de verano y el equinoccio oficial en el territorio estadounidense.

A medida que avanza la primavera, California se prepara para un posible patrón climático más seco y templado. | Crédito: Jonathan Alcorn / AFP

¿Cuándo empieza la primavera 2026 en Estados Unidos? Fecha y hora del equinoccio

La primavera 2026 en Estados Unidos comienza el viernes 20 de marzo con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, fecha reconocida como el primer día oficial de la estación. Ese día marca el arranque del cambio de clima: jornadas más largas, más horas de luz y temperaturas que empiezan a subir poco a poco en la mayor parte del país.

Primer día de primavera 2026: ¿Qué esperar del clima y las horas de luz en USA?

Si vives en Estados Unidos y hablas español, piensa en el 20 de marzo de 2026 como el punto de partida ideal para sacar la ropa ligera, planear escapadas de fin de semana y empezar a disfrutar actividades al aire libre. A nivel astronómico, este inicio de primavera está ligado al momento en que el Sol cruza el ecuador celeste y el día y la noche duran casi lo mismo, lo que se conoce como equinoccio de primavera. En la práctica diaria, muchos calendarios, webs de clima y guías de viaje para Estados Unidos marcan también marzo, abril y mayo como los meses típicamente primaverales.

Cambio de hora 2026: ¿Cuándo se adelanta el reloj por el horario de verano?

En cuanto al cambio de hora, el dato específico para 2026 sobre qué día exacto se adelanta el reloj (inicio del horario de verano) no aparece claramente detallado en las fuentes consultadas, aunque en Estados Unidos este ajuste suele ocurrir a principios o mediados de marzo, un domingo de madrugada. Lo que sí se puede confirmar es que el cambio de hora no coincide directamente con el equinoccio, sino que se programa por ley y puede variar según el año y, en algunos casos, el estado.

El objetivo tradicional del horario de verano es ahorrar energía al aprovechar mejor la luz solar durante la tarde, aunque debates actuales destacan efectos mixtos en el sueño, la salud y la economía, y en los últimos años ha crecido la discusión sobre posibles cambios legislativos o eliminación del sistema. (Foto: William Fortunato / Pexels)

Horario de verano en Arizona y Hawái: ¿Qué estados no cambian la hora este 2026?

Hay excepciones importantes en lo que respecta al Daylight Saving Time: por ejemplo, Hawái y la mayor parte de Arizona no aplican el horario de verano, por lo que sus residentes no cambian la hora aunque el resto del país sí lo haga. Por eso, si vives en Estados Unidos y quieres saber exactamente cuándo mover el reloj en 2026, la recomendación más segura es revisar un calendario actualizado de horario de verano del año 2026 o la web oficial de tu estado conforme se acerque marzo. En resumen, la fecha de inicio de la primavera está clara y verificada, pero el día concreto para cambiar la hora en 2026 no se puede afirmar con precisión solo con la información disponible y necesita confirmación en una fuente oficial o calendario específico del año.

Datos clave sobre el inicio de la primavera en Estados Unidos y cambio de hora este 2026

Fecha de inicio de la primavera: Viernes, 20 de marzo de 2026.

Viernes, 20 de marzo de 2026. Evento astronómico: Equinoccio de primavera (Hemisferio Norte).

Equinoccio de primavera (Hemisferio Norte). Inicio del horario de verano (DST): Domingo, 8 de marzo de 2026.

Domingo, 8 de marzo de 2026. Acción en el reloj: Se debe adelantar una hora (a las 2:00 a. m. pasará a ser las 3:00 a. m.).

Se debe (a las 2:00 a. m. pasará a ser las 3:00 a. m.). Estados exceptuados: Hawái y la mayor parte de Arizona no cambian su hora.

Hawái y la mayor parte de Arizona no cambian su hora. Efecto inmediato: Días con más horas de luz natural y temperaturas en ascenso gradual.