El reloj volverá a marcar un antes y un después en Estados Unidos este 2026. Como cada año, el cambio de hora se convierte en una pequeña sacudida para la rutina diaria: despertadores que suenan “antes de tiempo”, tardes que se alargan con más luz y la clásica pregunta de si hay que adelantar o atrasar el reloj. En esta nota te contamos exactamente en qué momento se ajustarán nuevamente los relojes en EE. UU. y qué debes tener en cuenta para no confundirte cuando llegue el día.

¿Cuándo es el cambio al horario de verano 2026 en Estados Unidos?

En 2026, el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en Estados Unidos entrará en vigor el domingo 8 de marzo . El ajuste se realizará durante la madrugada, cuando los relojes marquen las 2:00 a.m. en cada zona horaria del país, momento en el que deberán adelantarse una hora.

A partir de ese instante comenzará a regir oficialmente el horario de verano, el cual se mantendrá activo hasta el 1 de noviembre de 2026 , cuando los relojes vuelvan a ajustarse.

Fechas importantes del horario de verano 2026

Evento Fecha y hora oficial Ajuste del reloj Inicio horario de verano 2026 (DST) Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. Adelantar 1 hora (a 3:00 a. m.)

Fin horario de verano 2026 (vuelta estándar) Domingo 1 de noviembre, 2:00 a. m. Atrasar 1 hora (a 1:00 a. m.)



Durante el inicio del horario de verano, el reloj se adelanta una hora (Foto: Freepik)

¿Todos los estados de EE.UU. cambian la hora en 2026?

La mayor parte de los estados de Estados Unidos participa del horario de verano y debe adelantar el reloj en marzo y atrasarlo en noviembre. Sin embargo, algunos estados y territorios optan por mantenerse todo el año en horario estándar y no realizan cambios.

Los estados continentales de las zonas Este, Central, Montaña y Pacífico en general sí aplican el horario de verano.​

Alaska también aplica el cambio de horario siguiendo la misma regla de las 2:00 a. m. locales.​

Hawái y la mayor parte de Arizona no aplican horario de verano y mantienen la misma hora todo el año.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE. UU.

¿Qué es el horario de verano en Estados Unidos?

Es un ajuste oficial del reloj que se realiza cada año para aprovechar mejor la luz solar. Consiste en adelantar una hora el reloj, lo que permite que anochezca más tarde durante la primavera y el verano.

¿Cuándo comienza el horario de verano en Estados Unidos en 2026?

En 2026, el horario de verano comenzará el domingo 8 de marzo, cuando los relojes se adelanten una hora a las 2:00 a.m., pasando directamente a las 3:00 a.m. (hora local).

¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

Durante el inicio del horario de verano, el reloj se adelanta una hora. Es decir, se “pierde” una hora de sueño esa noche.

¿Cuándo termina el horario de verano en 2026?

Finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasen una hora a las 2:00 a.m., regresando a la 1:00 a.m.

¿Todos los estados de EE. UU. cambian al horario de verano?

No. Hawái y la mayor parte de Arizona (excepto la Nación Navajo) no aplican el horario de verano. El resto del país sí realiza el cambio.

¿Cómo afecta el horario de verano a los horarios internacionales?

El cambio modifica la diferencia horaria entre Estados Unidos y otros países, especialmente en América Latina, Europa y Asia, lo que puede generar confusión en vuelos, eventos deportivos y transmisiones en vivo.

¿Los celulares y dispositivos electrónicos cambian la hora automáticamente?

Sí. La mayoría de los teléfonos, computadoras y dispositivos inteligentes ajustan la hora de forma automática, siempre que tengan la configuración correcta de zona horaria.

¿Por qué Estados Unidos sigue usando el horario de verano?

El objetivo principal es aprovechar mejor la luz natural, reducir el consumo de energía y extender las horas de actividad durante la tarde, aunque el tema sigue siendo debatido.

¿Podría eliminarse el horario de verano en el futuro?

Existen propuestas para hacerlo permanente o eliminarlo, pero hasta ahora no hay un cambio definitivo aprobado a nivel federal, por lo que en 2026 el sistema se mantiene vigente.