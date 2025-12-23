Si este año decidiste personalizar tus regalos y adornos navideños, necesitas las palabras exactas para que cada detalle destaque. Presentamos la colección más grande de la red: 500 frases cortas y originales de Navidad 2025 cortas y originales, creadas específicamente para adornar tus tarjetas y etiquetas de regalo. Sabemos que en Estados Unidos nos encanta decorar cada rincón del hogar, y qué mejor manera de hacerlo que con mensajes creativos que acompañen tus esferas, guirnaldas o el intercambio de regalos.

Este catálogo de Gestión Mix incluye desde frases divertidas y modernas hasta citas clásicas que nunca fallan en una postal familiar. No importa si tu estilo es minimalista o lleno de color, aquí tienes opciones para todos los gustos y edades. Dale un toque único a tus presentes y deja que la magia de la Navidad hable a través de tus manos y tu corazón. ¡Explora el listado y personaliza tu Navidad!

Eres el mejor regalo que podría recibir esta Navidad. Gracias por hacerme tan feliz. (Foto: Mag | Pexels)

Frases cortas y originales de Navidad 2024 para familiares

“Que la magia de la Navidad llene de alegría cada rincón de tu hogar. ¡Feliz Navidad, familia!”

“En esta Navidad, el mejor regalo es estar juntos. ¡Gracias por ser mi mayor bendición!”

“La Navidad es especial porque la comparto con ustedes. ¡Feliz Navidad!”

“Espero que esta Navidad nos una aún más y nos llene de momentos inolvidables”

“En familia todo es mejor. Que esta Navidad esté llena de amor y risas”

«¡Feliz Navidad a todos y buenas noches a todos!»

«¡Feliz, feliz Navidad!»

«Que tengas una feliz Navidad»

«Te deseo una muy feliz Navidad»

«Feliz Navidad con mucho amor»

«Que tu Navidad sea feliz»

«Que tengas una muy Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo»

«Que tengas la más feliz Navidad»

«¡Mis mejores deseos y feliz Navidad!»

«¡Come, bebe y sé feliz esta Navidad!»

«Paz en la Tierra, buena voluntad para los hombres esta Navidad»

«Feliz y luminosa Navidad»

«Bendiciones para el hogar para las fiestas navideñas»

«¡Que nieve esta blanca Navidad!»

«¡Navidad, Navidad, blanca Navidad!»

«Navidad es la temporada para estar alegres»

«Todo está en calma, todo es brillante en Navidad»

«¡Alegría para el mundo esta Navidad!»

«Cree en la magia de la Navidad»

«Los copos de nieve son besos del cielo que caen esta Navidad»

«¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad!»

«Paz, alegría y amor para ti esta Navidad»

«Que tu corazón sea luz esta Navidad»

El hogar es donde está la Navidad.

Felicidades esta blanca Navidad.

Consuelo y alegría esta Navidad.

Ya llega la Navidad.

Mantén la calma y tintinea todo el camino esta Navidad.

Todo lo que quiero para Navidad eres tú.

Cree en la magia de la Navidad.

El amor es el verdadero espíritu de la Navidad.

Navidad es la época de la alegría.

Sé feliz y brilla con luz propia esta Navidad.

Que sea un diciembre para recordar y festejar esta Navidad.

Camina por el país de las maravillas invernal esta Navidad.

Alegría para el mundo esta Navidad.

Brilla y resplandece esta Navidad.

Luces de hadas en las noches de invierno esta Navidad.

Navidad es época de brillar.

El azúcar y las especias alegran la Navidad.

La Navidad no es una estación, es un sentimiento.

Si no crees, no recibirás nada esta Navidad.

Navidad es la época más maravillosa del año.

Que tengas una feliz Navidad.

Feliz Navidad a todos y buenas noches a todos.

Papá Noel viene a la ciudad esta Navidad.

El tiempo de jerseys es mejor juntos en Navidad.

Hay un lugar de nieve como el hogar y, sobre todo, en Navidad.

Ojalá fuera Navidad todos los días.

¡Te deseo todas las alegrías de la temporada y, sobre todo, en Navidad!

Deseándole a usted y a su familia una feliz y brillante Navidad.

¡Es la época más maravillosa del año! Esperamos que tengas una muy feliz Navidad y disfrutes de la calidez y la magia de la temporada navideña.

¡Navidad de casados! ¡Deseos navideños de la pareja oficial al mundo!

¡Muy feliz! ¡Los más cálidos deseos de nuestra creciente familia para la suya para unas felices fiestas navideñas!

¡Que tengas una feliz Navidad!

¡Te mando alegría navideña!

¡Disfruta de una festiva y feliz Navidad!

¡Te deseamos las mejores vacaciones de Navidad!

Mis más cálidos pensamientos y mis mejores deseos para una Feliz Navidad.

¡Os deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo!

Que tengas unas felices vacaciones navideñas.

Desde nuestra casa hasta la suya, ¡esperamos que tenga unas felices fiestas y un próspero Año Nuevo!

¡Te deseo a ti y a los tuyos unas felices fiestas y todo lo mejor para el Año Nuevo!

¡Te deseo amor, luz y risas para Navidad y Año Nuevo también!

Que tus días sean alegres y brillantes. ¡Felices vacaciones navideñas de parte de todos nosotros!

Que tu corazón se llene de todas las alegrías de la temporada navideña.

¡Saludos navideños, desde nuestra casa a la tuya!

Deseándoles paz y alegría en estas fiestas navideñas y en el Año Nuevo.

¡Feliz Navidad con mucho amor!

¡Que tengas una feliz Navidad!

¡Navidad es la época más maravillosa del año!

Mis más cálidos pensamientos y mejores deseos para una Navidad feliz y brillante.

Que el espíritu navideño les traiga consuelo, paz y felicidad.

¡Te deseo una temporada festiva envuelta en amor y rematada con alegría esta Navidad!

Comamos, bebamos y seamos felices esta Navidad.

Feliz todo y un feliz siempre esta Navidad.

Deseos cálidos y acogedores para unas vacaciones navideñas.

¡Salud por la Navidad y el Año Nuevo!

Paz, amor y alegría navideña.

Decora los pasillos y difunde la alegría esta Navidad.

¡Feliz! Joyeux! ¡Alegre! Faltan las palabras para describir la Navidad.

Esta es la temporada del amor y la risa. ¡Feliz Navidad!

¡Que tu corazón esté lleno de dicha esta Navidad!

Que la Navidad nos encuentre unidos, como siempre. ¡Feliz Navidad, familia!

El mejor regalo de Navidad es tenerlos a mi lado. ¡Los quiero!

Brindo por una Navidad llena de amor, paz y felicidad en familia.

Que la magia de la Navidad ilumine nuestros corazones. ¡Felices fiestas!

En Navidad, el hogar está donde está la familia. ¡Feliz Navidad!

¡Feliz Navidad! Que los regalos sean muchos y los turrones duren poco.

Que esta Navidad nos traiga tanta alegría como comida en la mesa.

¡A celebrar la Navidad con la familia más loca y divertida del mundo!

¡Feliz Navidad! Que Papá Noel les traiga todo lo que pidieron (y si no, siempre nos quedará el turrón).

¡Que la magia de la Navidad los pille con el pijama puesto y los calcetines de renos!

La Navidad es tiempo de recordar a quienes amamos. ¡Los tengo siempre en mi corazón!

Gracias por ser la mejor familia del mundo. ¡Feliz Navidad!

Que la Navidad renueve la ilusión y la esperanza en nuestros corazones.

En estas fechas, mi mayor deseo es su felicidad. ¡Feliz Navidad!

La Navidad es más bonita con ustedes. ¡Los quiero, familia!

Que la estrella de Belén nos guíe hacia una Navidad llena de amor y armonía.

Que la Navidad pinte de colores nuestros sueños y esperanzas.

¡Feliz Navidad! Que la magia de estas fechas decembrinas nos inspire a ser mejores personas.

Que el espíritu navideño nos abrace con su calidez y nos llene de alegría.

Que esta Navidad sea el comienzo de un año lleno de éxitos y felicidad.

¡Feliz Navidad! Que Papá Noel se acuerde de que hemos sido “más o menos” buenos.

Que estas fiestas navideñas nos traigan paz, amor y… ¡muchos regalos!

¡Feliz Navidad! Que el espíritu navideño nos dure al menos hasta Reyes.

Que la cena de Navidad no termine en una batalla campal por el último trozo de turrón.

¡Feliz Navidad! Que la resaca del día 25 no nos impida disfrutar del resto de las fiestas.

¡Feliz Navidad, familia! Les mando un abrazo enorme.

Brindo a la distancia por una Navidad llena de amor para todos.

Los echo mucho de menos. ¡Feliz Navidad!

Que pasen una Nochebuena maravillosa. ¡Feliz Navidad!

¡Mis mejores deseos para ustedes en estas fiestas navideñas!

Que la Navidad fortalezca los lazos que nos unen como familia.

La Navidad es el mejor momento para celebrar nuestra unión. ¡Felices fiestas!

Que el calor del hogar nos cobije en esta Navidad. ¡Los quiero, familia!

Juntos en Navidad, juntos siempre. ¡Feliz Navidad!

La familia es el mejor regalo de Navidad. ¡Gracias por estar ahí!

Que el 2025 nos traiga salud, amor y prosperidad. ¡Feliz Navidad!

Deseo que el próximo año esté lleno de momentos felices para toda la familia. ¡Feliz Navidad!

“¡Feliz Navidad a todos! Que el próximo año venga cargado de cosas mágicas”. (Foto: Canva.com)

Mensajes cortos y divertidos de Navidad para amigos

“Amigo, que esta Navidad te deje buenos recuerdos y muchos motivos para sonreír.”

“La Navidad es aún más brillante con amigos como tú. ¡Felices fiestas!”

“Espero que esta Navidad sea tan increíble como tú. ¡Disfrútala al máximo!”

“Brindemos por una Navidad llena de locuras, risas y buenos momentos. ¡Feliz 2025!”

“Gracias por ser mi amigo y por hacer cada día especial. ¡Feliz Navidad!”

A todo el mundo le gustan los chistes en Navidad, así que ¿por qué no empiezas ya a gastar bromas con estos divertidos mensajes? Desde frases ingeniosas hasta juegos de palabras, estas frases alegrarán la Navidad a cualquiera, ¡incluso a los Scrooges!

Eres una persona muy difícil de regalar. Así que no te he comprado nada... ¡Feliz Navidad!

No necesitabas ningún regalo porque ya me tienes a mí. ¡Feliz Navidad!

Navidad es la época del año para enviar a todos mis amigos una tarjeta. Felicidades por seguir en esa lista.

Que tu alegría sea grande y tus facturas pequeñas. ¡Que pases una Feliz Navidad!

Papá Noel tiene la idea correcta, ver a la gente sólo una vez al año.

Sé travieso y ahórrale el viaje a Papá Noel.

Incluso antes de saludar, la Navidad ya está diciendo «¡compra, compra!»

Mantén a tus amigos cerca, a tus enemigos más cerca y los recibos de todas las compras navideñas importantes.

Mi suegra ha venido a casa en Navidad siete años seguidos. Este año vamos a cambiar. Vamos a dejarla entrar.

Lo que me gusta de la Navidad es que puedes hacer que la gente olvide el pasado con el presente.

La Navidad está aquí de nuevo. Levantemos una copa; Paz en la tierra, buena voluntad a los hombres y que laven los platos.

Mentalmente estoy preparado para la Navidad, económicamente no.

Enviar postales navideñas es una buena forma de hacer saber a amigos y familiares que crees que valen el precio de un sello.

La Navidad es para que la gente ayude a los demás, y yo lo veo.

Este año compré a mis hijos un juego de pilas con una nota que decía «juguetes no incluidos». ¡Feliz, Navidad!

Se puede saber mucho de una persona por la forma en que gestiona tres cosas: trenes retrasados, equipajes perdidos y luces del árbol de Navidad enredadas.

Se supone que es una noche silenciosa... ¡Grité a los niños que gritaban en Navidad!

Sueño con una Navidad blanca, pero si se acaba el blanco me beberé el tinto.

No te pongas nervioso. ¡Que las luces de Navidad te calmen!

Querido Papá Noel, he sido bueno todo el año... bueno casi todo el mes... algunos días del año. No importa, compraré mis propias cosas.

Cuando alguien pregunta, ‘¿Dónde está tu espíritu navideño? ¿Está mal señalar el armario de los licores?

Los amigos son como los adornos de Navidad. Algunos están arruinados, otros se harán añicos y sólo unos pocos sobrevivirán a la noche.

La Navidad es para las barrigas hinchadas y los corazones felices, pero no culpes al perro de todas las flatulencias.

¡Les deseo las más felices fiestas y un maravilloso Año Nuevo en 2025!

Les envío paz, amor y alegría en estas fiestas navideñas.

¡Difundiendo el amor navideño en esta temporada festiva!

Felices vacaciones de Navidad de parte de nuestra familia a la suya.

¡Te deseo lo mejor esta temporada y siempre! Felices vacaciones navideñas.

Cálidos deseos de unas felices vacaciones de Navidad.

Feliz todo en estas fiestas navideñas.

¡Un cordial saludo navideño para ti y los tuyos!

¡Que tus vacaciones de Navidad estén llenas de amor y risas!

¡Saludos de temporada navideña!

¡Compartir la temporada navideña juntos es el mayor regalo de todos!

Que tus días de Navidad sean alegres y tu corazón ligero.

Celebre la magia de las fiestas navideñas con sus seres queridos.

Deseándoles paz y felicidad en esta temporada festiva. ¡Feliz Navidad!

Que tus vacaciones de Navidad sean tan brillantes como una noche estrellada.

¡No enredes tu oropel! ¡Feliz navidad!

Deseándoles paz, amor y felicidad en el Año Nuevo. El champán es un excelente comienzo. ¡Salud!

Pensé tanto en tu regalo que ahora está agotado en todas partes. ¡Feliz navidad!

Es la temporada de las sobras y los pantalones elásticos. Mis mejores deseos durante este delicioso momento. ¡Felices vacaciones navideñas!

Las calorías navideñas no cuentan, ¿verdad? ¡Comamos, bebamos y seamos felices!

Sabes que estás envejeciendo cuando Santa Claus comienza a parecer más joven. ¡Que tengas una Navidad juvenil!

¡Que todos tus suéteres navideños sean feos y brillantes!

Este año le pedimos a Santa Claus una niñera. ¡Espero que hayamos estado bien!

Una muy Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. Esperemos que sea bueno con una cerveza muy necesaria.

No puedo creer lo cursi que es esta tarjeta navideña. ¡Como siempre, repartiendo amor y alegría!

¡Te deseo cordura y un trago fuerte en estas fiestas navideñas!

Que tu Navidad esté llena de menos drama familiar que una serie de Netflix.

Que pases una feliz Navidad hoy, mañana y siempre.

¡Que tu alegría sea grande y tus cuentas pequeñas esta Navidad!

“Todo está en calma, todo es brillante”. Quien escribió Noche de paz claramente no ha estado en nuestros zapatos.

Normalmente no nos disfrazamos, pero bueno, ¡es Navidad!

¡Feliz Navidad! Que tu espíritu navideño dure más que tu resaca de Año Nuevo.

Que Papá Noel te traiga todo lo que pediste... y si no, siempre nos quedará un abrazo sincero.

¡Felices Fiestas de Navidad! Que la paz, el amor y el alcohol los acompañen.

Que esta Navidad te encuentres a ti mismo... y a tus llaves perdidas.

¡Feliz Navidad! Recuerda: las calorías navideñas no cuentan.

Que la magia de la Navidad te pille con la tarjeta de crédito llena.

¡Felices fiestas navideñas! Que te regalen calcetines... ¡pero de los geniales!

Que esta Navidad te traiga tantas alegrías como pelos tiene mi gato.

¡Feliz Navidad! Que tu mayor preocupación sea decidir qué comer primero.

Que los Reyes Magos te traigan todo lo que te mereces... y si no, pues les echamos la culpa a ellos esta Navidad.

¡Felices fiestas navideñas! Que te regalen tantos libros como tiempo tienes para leerlos (o casi).

Que esta Navidad te encuentres rodeado de gente que te quiera... y de comida deliciosa.

¡Feliz Navidad! Que tu espíritu navideño sea tan contagioso como un estornudo en diciembre.

Que estas fiestas navideñas te traigan más dinero que regalos tengas que comprar.

¡Felices fiestas! Que te regalen un manual de instrucciones para entender a tu familia en Navidad.

¡Feliz Navidad! Sobrevive a las cenas familiares y nos cuentas qué tal.

Que esta Navidad te traiga la paciencia de un santo para lidiar con las preguntas incómodas de la tía.

¡Felices fiestas! Que te regalen un detector de conversaciones aburridas en las cenas navideñas.

Que esta Navidad te encuentres con la misma energía que tenías el 24 por la mañana. (Imposible, lo sé).

¡Feliz Navidad! Recuerda: el turrón engorda, pero la familia también.

Que estas fiestas navideñas te traigan la sabiduría para no discutir de política en la mesa.

¡Felices fiestas de Navidad! Que te regalen un curso de supervivencia para las reuniones familiares.

Que esta Navidad te encuentres con la misma ilusión que cuando eras niño... antes de saber la verdad sobre Papá Noel.

¡Feliz Navidad! Que te regalen un manual de instrucciones para montar los regalos del IKEA.

Que estas fiestas navideñas te traigan la fuerza de voluntad para no comerte todo el roscón de Reyes de una sentada.

¡Feliz Navidad, cabrón/a! Que te regalen muchas cervezas.

Que estas fiestas navideñas te traigan tantas resacas como buenos momentos. ¡Salud!

¡Felices fiestas navideñas, colega! A ver si nos vemos para liarla un poco.

Que esta Navidad te encuentres con la misma energía que después de una noche de fiesta. (O casi).

¡Feliz Navidad, crack! Que te regalen un viaje para irnos de farra.

Que estas fiestas navideñas te traigan la misma suerte que tienes para ligar (o la que te gustaría tener).

¡Felices fiestas navideñas, máquina! A ver si nos vemos para echar unas risas.

Que esta Navidad te encuentres con la misma alegría que cuando nos escapábamos de clase.

¡Feliz Navidad, fenómeno! Que te regalen algo que te encante de verdad.

Que estas fiestas navideñas te traigan la misma energía que cuando éramos jóvenes y salíamos de fiesta cada fin de semana.

¡Feliz Navidad! Que la Fuerza te acompañe... y los regalos también.

Que esta Navidad te traigan tantos regalos como anillos tiene Sauron.

¡Felices fiestas navideñas! Que te regalen un viaje a Hogwarts.

Que esta Navidad te encuentres con la misma suerte que Harry Potter.

¡Feliz Navidad! Que te regalen un sable láser.

Que estas fiestas navideñas te traigan la misma magia que hay en el mundo de Disney.

¡Felices fiestas! Que te regalen un DeLorean para viajar al pasado y revivir las Navidades de antes.

Que esta Navidad te encuentres con la misma valentía que Katniss Everdeen.

¡Feliz Navidad! Que te regalen un Tardis para viajar por el tiempo y el espacio.

Que estas fiestas te traigan la misma emoción que cuando sale un nuevo capítulo de tu serie favorita.

¡Feliz Navidad, amigo/a! Gracias por estar siempre ahí.

Que estas fiestas navideñas te traigan tanta felicidad como me das tú con tu amistad.

¡Felices fiestas navideñas! Eres el mejor regalo que me ha dado la vida.

Que esta Navidad te encuentres rodeado del cariño de los que te queremos.

¡Feliz Navidad! Brindo por nuestra amistad.

Que estas fiestas te traigan momentos inolvidables junto a las personas que más quieres.

¡Felices fiestas! Gracias por ser mi amigo/a incondicional.

Que esta Navidad te encuentres con la misma alegría que siento cuando estoy contigo.

¡Feliz Navidad! Eres un/a amigo/a de verdad.

Que estas fiestas navideñas te traigan la misma paz y felicidad que me transmites tú.

¡Feliz Navidad! Que tu corazón se llene de amor y alegría.

Que estas fiestas navideñas te traigan momentos mágicos e inolvidables.

¡Felices fiestas! Que la Navidad te ilumine con su luz.

Que esta Navidad te encuentres rodeado de paz y armonía.

¡Feliz Navidad! Que tus sueños se hagan realidad.

Que estas fiestas navideñas te traigan la dulzura de un abrazo sincero.

¡Felices fiestas! Que la Navidad te regale instantes de felicidad pura.

Que esta Navidad te encuentres con la magia que hay en tu interior.

¡Feliz Navidad! Que la esperanza renazca en tu corazón.

Que estas fiestas navideñas te traigan la calidez de un hogar lleno de amor.

"«La Navidad es una fiesta para estar juntos. Ese es mi tipo favorito" - A. A. Milne (de Winnie the Pooh)

Frases de Navidad para WhatsApp: mensajes breves y bonitos

“¡Que la magia de la Navidad ilumine tu vida!”

“Felices fiestas y un próspero 2024 para ti y los tuyos”

“Te deseo una Navidad llena de amor, paz y alegría”

“Que este año esté lleno de bendiciones. ¡Feliz Navidad!”

“Espero que la magia navideña de esta fecha especial te acompañe siempre”

«Mis mejores deseos para una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.»

«Les deseo una feliz Navidad.»

«Que tus días sean felices y brillantes. ¡Feliz Navidad!»

«Que la Navidad esté siempre en mi corazón.»

«Buenas nuevas les traemos a ti y a los tuyos esta Navidad»

«Los mejores deseos para estas fiestas navideñas»

«Deseándole una temporada navideña llena de calidez, comodidad y buen humor»

«Cálidos pensamientos y los mejores deseos para una maravillosa Navidad»

«Enviándoles amor, paz y alegría en esta temporada navideña»

«Deseándoles una brillante y feliz Navidad»

«Que tu corazón sea luminoso, tu estación brillante y tu Navidad blanca»

«Que el espíritu de la Navidad caliente tu hogar y llene tu corazón de felicidad»

«Enviándote cálidos y sinceros deseos para una Navidad increíble»

«Que tus días sean alegres y brillantes y que todas tus Navidades sean blancas»

«Que tu hogar se llene de todas las alegrías que trae la temporada navideña»

«De nuestra casa a la tuya, enviando cálidos deseos para una feliz y brillante Navidad»

«Con amor, risas y cálidos deseos, esperamos que disfrutéis de una Navidad especial en todos los sentidos»

«Les deseamos toda la felicidad posible en estas fiestas navideñas»

Calcetines peludos y palitos de bastón de caramelo: todo el mundo sabe que la Navidad es genial.

Lleno de alegría. ¡Feliz Navidad de parte de la familia [nombre]!

Iluminas nuestra vida. ¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!

Todo lo que quiero para Navidad eres tú.

Si los besos fueran copos de nieve, te enviaría una tormenta glaciar.

Riendo todo el tiempo. ¡Feliz Navidad!

¡Ho, ho, ho! ¡Que nieve esta blanca Navidad!

Que tengas una Navidad fantástica y repleta de momentos felices.

¡Les deseo unas vacaciones de Navidad increíblemente encantadoras!

Que tus días sean alegres y tu corazón ligero como un copo de nieve esta Navidad.

Envíate cálidos abrazos navideños y abrazos llenos de chocolate. ¡Feliz Navidad!

Deseándoles paz, amor y risas en la Navidad y el Año Nuevo.

Que la temporada navideña les traiga momentos especiales y recuerdos felices.

El mayor regalo de toda esta temporada navideña es una familia amorosa y amigos cercanos.

¡Feliz Navidad! Somos muy afortunados de tenerte en nuestras vidas.

Encuentra alegría en las pequeñas cosas esta Navidad.

¡Te mantendremos en nuestros corazones en estas fiestas navideñas y siempre!

¡En estas fiestas navideñas y siempre, te deseamos mucho amor, salud y alegría!

Nuestras vacaciones de Navidad son más felices sabiendo que eres parte de nuestro mundo.

¡Pensando en ti esta temporada navideña y deseando que estuvieras aquí!

Enviándoles deseos de felices fiestas desde el otro lado de las montañas. ¡Estamos ansiosos por visitarnos el próximo verano!

Ojalá pudiéramos enviarte un poco del famoso pastel de calabaza de la abuela, ¡pero esta tarjeta será suficiente! Feliz Navidad de parte de todos nosotros.

Las vacaciones de Navidad son un momento para la familia (¡y una excelente comida!). Les deseo todo lo mejor para ambos en esta temporada.

Pensamientos más cálidos y mejores deseos para nuestra querida familia. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!

Dicen que no puedes elegir a tu familia, ¡pero yo te elegiría a ti si pudiera! ¡Feliz Navidad!

¡Te deseo una muy feliz Navidad y no puedo esperar a hacer más [escriba un pasatiempo favorito] contigo el próximo año!

Estoy muy agradecido en estas fiestas navideñas por haber podido crear tantos recuerdos en [completar un lugar favorito] este año. ¡Hagámoslo todo de nuevo el año que viene!

Tengo muchas ganas de pasar estas (¡y todas!) vacaciones de Navidad juntos.

Esta Navidad agradezco el regalo de la familia. Todos ustedes son los mejores regalos bajo el árbol.

La familia es el corazón de la Navidad. Que nuestros corazones estén llenos de amor y gratitud en estas fiestas.

La Navidad es una época para crear hermosos recuerdos en familia. ¡Hagamos que este año sea inolvidable!

¡Que tengas una Navidad maullante y un feliz año maullido!

¡He sido un perro tan bueno este año que merezco las galletas navideñas de Santa Claus!

¡Saludos navideños desde la caseta del perro! Ahora, ¿dónde está ese hueso que envolví?

¡Esperamos que tus vacaciones de Navidad sean tremendamente increíbles!

¡Feliz Navidad a todos los buenos muchachos como tú!

¡Felices vacaciones navideñas!

¡Espero estar en la lista de buenos perros de Santa Claus!

¡Te deseo unas vacaciones peludas y brillantes de Navidad!

¡Te deseo muchos paseos y muchas delicias el año que viene! ¡Feliz Navidad!

Que tengas una feliz Navidad y todos tus deseos se cumplan.

“Mi corazón está pleno y lleno de dicha gracias a todo lo que Dios me ha dado en la vida. ¡Feliz Navidad!” - Desconocido

“Que tus días sean alegres y brillantes” - “Blanca Navidad” por Irving Berlin

“Está empezando a parecerse mucho a la Navidad” - Meredith Willson

“Navidad es la época más maravillosa del año” - Edward Pola y George Wyle

“No importa cuán diferente pueda parecer un Quién, siempre será recibido con alegría navideña”. - Dr. Seuss, Cómo el Grinch robó la Navidad

“Estoy soñando con una blanca Navidad” - “Blanca Navidad” por Irving Berlin

“Honraré la Navidad en mi corazón y trataré de mantenerla todo el año”

“La Navidad es hacer algo extra por alguien.” – Charles M. Schulz

“La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad”

“¡Feliz Navidad, inmundo animal!” - Mi pobre Angelito II

“La Navidad no es solo un día, es un estado de ánimo”

“Ven a la costa, nos juntaremos, nos echamos unas risas...” - Duro de matar

“La mejor manera de difundir la alegría navideña es cantar en voz alta para que todos la escuchen”.

“Aunque se ha dicho muchas veces, de muchas maneras, ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!” - Etta Jones

“No hay lugar como el hogar para las fiestas navideñas”.

“Nadie se va a ir en esta divertida y anticuada Navidad familiar”.

¡Que Dios nos bendiga a todos! - Un cuento de Navidad

“Rodolfo con tu nariz tan brillante, ¿no guiarás mi trineo esta noche?” - Rodolfo el Reno de Nariz Roja

¡Feliz Navidad! Que la paz y el amor reinen en tu hogar.

Mis mejores deseos para ti en esta Navidad. ¡Que seas muy feliz!

Que la magia de la Navidad te ilumine hoy y siempre.

¡Felices fiestas! Que disfrutes de momentos inolvidables.

Brindo por una Navidad llena de alegría y buenos momentos.

Que el espíritu navideño te abrace y te llene de felicidad.

¡Feliz Navidad! Que la dicha te acompañe en estas fiestas.

Te deseo una Navidad llena de paz, amor y armonía.

Que estas fiestas estén llenas de momentos especiales. ¡Feliz Navidad!

Que la Navidad te traiga todo lo que anhelas.

¡Feliz Navidad! Que Papá Noel te traiga todo lo que pediste (y si no, siempre nos quedará el turrón).

¡Que esta Navidad te pille con la nevera llena y el corazón contento!

¡Feliz Navidad! A ver si este año me toca la lotería… o al menos un buen plato de jamón.

¡Que los Reyes Magos se porten bien contigo… y que no se equivoquen de chimenea!

¡Feliz Navidad! Que la resaca del día 25 sea leve.

La Navidad es tiempo de compartir con los que más queremos. ¡Felices fiestas!

Que la Navidad te recuerde lo afortunado que eres de tener a personas maravillosas en tu vida.

En estas fechas tan especiales, te envío un abrazo enorme y mis mejores deseos.

Que la Navidad renueve la esperanza y la ilusión en tu corazón.

Gracias por formar parte de mi vida. ¡Feliz Navidad!

¡Feliz Navidad, familia! Os quiero con todo mi corazón.

Gracias por ser la mejor familia del mundo. ¡Felices fiestas!

Que la unión familiar se fortalezca aún más en esta Navidad.

Brindo por nuestra familia y por muchos años más juntos. ¡Feliz Navidad!

Sois mi mayor regalo. ¡Feliz Navidad, familia!

¡Feliz Navidad, amigo/a! Gracias por tu amistad incondicional.

Que la Navidad nos siga uniendo por muchos años más. ¡Te quiero, amigo/a!

Brindo por ti y por nuestra amistad. ¡Felices fiestas!

Eres un/a gran amigo/a. ¡Feliz Navidad!

Que la alegría de estas fiestas te acompañe siempre. ¡Feliz Navidad, amigo/a!

Que la estrella de Belén te guíe hacia la felicidad en esta Navidad.

¡Que tu Navidad brille con luz propia!

Que el nuevo año que comienza te traiga muchas alegrías y éxitos. ¡Feliz Navidad!

Que la magia de la Navidad transforme tus sueños en realidad.

Que cada momento de esta Navidad sea un recuerdo inolvidable.

Que la paz del Niño Jesús reine en tu corazón y en tu hogar.

En esta Navidad, deseo paz y amor para el mundo entero.

Que la Navidad nos inspire a construir un mundo mejor.

Que la luz de la paz ilumine tu camino en esta Navidad.

Que la Navidad te traiga serenidad y armonía.

“Que la magia de la Navidad ilumine tu corazón y te traiga paz, amor y felicidad. ¡Feliz Navidad!”

“El mejor regalo de Navidad es tu presencia (y un poquito de turrón, ¡claro!). ¡Felices fiestas!”

“Que esta Navidad te traiga momentos inolvidables y mucha alegría para compartir. ¡Mis mejores deseos!”

Frases de Navidad creativas para empresas. (Foto: Gestión | Freepik)

Frases de Navidad inspiradoras y reflexivas

“La Navidad no es un momento ni una estación, es un estado de ánimo. ¡Disfrútala al máximo!”

“Que esta Navidad traiga consigo esperanza, paz y nuevas oportunidades.”

“Lo más valioso de la Navidad es compartirla con quienes amamos.”

“Que la bondad de estas fechas se multiplique en tu vida cada día.”

“No hay mejor regalo que una sonrisa. ¡Feliz Navidad y un próspero 2024!”

«La Navidad es el día que mantiene unido todo el tiempo». - Alexander Smith

«La Navidad agita una varita mágica sobre este mundo y he aquí que todo es más suave y hermoso». - Norman Vincent Peale

«La Navidad es una época no sólo de regocijo, sino también de reflexión». - Winston Churchill

«En Navidad, todos los caminos llevan a casa». - Marjorie Holmes

«De casa en casa y de corazón en corazón, de un lugar a otro. El calor y la alegría de la Navidad nos acercan los unos a los otros.» - Emily Matthews

«La Navidad no es una época ni una estación, sino un estado de ánimo. Apreciar la paz y la buena voluntad, ser abundante en misericordia, es tener el verdadero espíritu de la Navidad.» - Calvin Coolidge

«Hagamos que la Navidad sea hermosa sin pensar en la codicia». - Ann Garnett Schultz

«El único ciego en Navidad es el que no tiene la Navidad en su corazón». - Helen Keller

«La paz en la tierra llegará para quedarse cuando vivamos la Navidad cada día». - Helen Steiner Rice

«La Navidad es una estación para encender el fuego de la hospitalidad en el salón, la llama genial de la caridad en el corazón». - Washington Irving

«La Navidad es hacer algo extra por alguien». - Charles M. Schulz

«Quien no lleva la Navidad en el corazón, nunca la encontrará debajo de un árbol». - Roy L. Smith

«La Navidad, hija mía, es amor en acción». - Dale Evans

«Los regalos de tiempo y amor son sin duda los ingredientes básicos de una Navidad verdaderamente feliz». - Peg Bracken

«La Navidad no consiste tanto en abrir nuestros regalos como en abrir nuestros corazones». - Janice Maeditere

«Feliz Navidad, animal asqueroso». - Solo en casa (1990), Gangster Johnny

«La mejor forma de difundir la alegría navideña es cantando alto para que todos lo oigan». - Elf (2003), Buddy

«Nadie se va a ir de esta divertida y anticuada Navidad en familia». - National Lampoon’s Christmas Vacation (1989), Clark Griswold

«Hay niños lanzando bolas de nieve en lugar de lanzar cabezas. Están ocupados construyendo juguetes y ¡no ha muerto absolutamente nadie!». - Pesadilla antes de Navidad (1993), Jack Skellington

«Que no puedas ver algo no significa que no exista». - The Santa Clause (1994), Dr. Neil Miller

«Nunca pensé que fuera un arbolito tan malo. En realidad, no está nada mal. Quizá sólo necesite un poco de amor». - A Charlie Brown Christmas (1965), Linus Van Pelt

«Cuando algún día vuelvas a la Ciudad de la Navidad, ¿le contarías a Santa sobre nuestros juguetes sin hogar? Estoy seguro de que encontrará niños y niñas que serán felices con ellos. Un juguete nunca es verdaderamente feliz hasta que es amado por un niño». - Rudolph el reno de la nariz roja (1964), Rey Moonracer

«Si mañana me despertara con la cabeza cosida a la alfombra, no estaría más sorprendido de lo que estoy ahora». - Cuento de Navidad (1983), Clark Griswold

«Qué descaro el de esos Quién. Invitándome allí... ¡con tan poca antelación! Aunque quisiera ir, mi agenda no me lo permitiría». - Cómo el Grinch robó la Navidad (2000), El Grinch

«No se lo digo a mucha gente, pero la Navidad es mi época favorita. Desde que era pequeño, siempre sentí que era mi fiesta personal». - Ernest Saves Christmas (1988), Ernest

«¡Feliz, feliz Navidad, que puede devolvernos los delirios de nuestros días infantiles; que puede recordar al anciano los placeres de su juventud; que puede transportar al marinero y al viajero, a miles de millas de distancia, de vuelta a su propia chimenea y a su tranquilo hogar!» - Charles Dickens, Los papeles Pickwick

«La hermosa y vieja Navidad, con el pelo nevado y la cara rubicunda, había cumplido con su deber aquel año de la manera más noble y había realzado sus ricos dones de calor y color con todo el contraste de la escarcha y la nieve». - George Eliot, El molino sobre el hilo dental

«Nunca se tienen suficientes calcetines». - J.K. Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal.

«Las habitaciones estaban muy quietas mientras las páginas se pasaban suavemente y la luz del sol invernal se colaba para tocar las cabezas brillantes y los rostros serios con una felicitación navideña.» - Louisa May Alcott, Mujercitas

«¡Entonces el Grinch pensó en algo que no había pensado antes! ¿Y si la Navidad, pensó, no viene de una tienda? ¿Y si la Navidad... quizás... significa un poco más?». - Dr. Seuss, ¡Cómo el Grinch robó la Navidad!

«Porque a veces es bueno ser niños y nunca mejor que en Navidad, cuando su poderoso Fundador era un niño en persona». - Charles Dickens, Cuento de Navidad

«Nuestros corazones se enternecen con los recuerdos de la infancia y el amor por los seres queridos, y somos mejores durante todo el año por haber vuelto a ser niños en Navidad». - Laura Ingalls Wilder, La pequeña casa de la pradera

«La Navidad es la época de los milagros y estás a punto de ver uno». - E.T.A. Hoffmann, El Cascanueces

«El Oso Polar del Norte se llama Sr. Patas y es tan tonto que casi no te lo creerías». - J.R.R. Tolkien, Las cartas de Navidad

«Sueño con una Navidad blanca, como las de antes». - «Blanca Navidad», Bing Crosby, Feliz Navidad

«Es la época más maravillosa del año». - «Es la época más maravillosa del año», Andy Williams, Feliz Navidad

«Have yourself a merry little Christmas, let your heart be light.» - «Have Yourself a Merry Little Christmas,» Frank Sinatra, A Jolly Christmas de Frank Sinatra

«Suenan las campanas del trineo, ¿estás escuchando? En el carril, la nieve brilla». - «Winter Wonderland,» Dean Martin, A Winter Romance

«Rockin’ around the Christmas tree, have a happy holiday.» - «Rockin’ Around the Christmas Tree,» Brenda Lee, Feliz Navidad

«Tendrás un sentimiento sentimental cuando oigas, voces cantando ‘Let’s be jolly’». - «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas», Perry Como, Feliz Navidad

«Jingle bell time, it’s a swell time, to go gliding in a one-horse sleigh». - «Jingle Bell Rock», Bobby Helms, Jingle Bell Rock/Capitán Santa Claus (Y su patrulla espacial de renos)

«Castañas asándose en un fuego abierto, Jack Frost pellizcándote la nariz». - La canción de Navidad», Nat King Cole, La historia de Nat King Cole.

«Sabes que te estás haciendo viejo cuando Papá Noel empieza a parecer más joven». - Robert Paul

«Don nosotros ahora nuestros jerseys feos...»

«La Navidad es un baby shower que se fue totalmente por la borda». - Andy Borowitz

«Cuando dejas de creer en Papá Noel, te regalan calcetines y ropa interior».

«Papá Noel tiene la idea correcta: visitar a la gente sólo una vez al año». - Victor Borge

«El peor regalo es una tarta de frutas. Sólo hay una tarta de frutas en todo el mundo y la gente no para de enviársela». - Johnny Carson

«Nada dice vacaciones como un tronco de queso». - Ellen DeGeneres

«Sueño con una Navidad blanca, pero si se acaba el blanco, me beberé el rojo».

«La principal razón por la que Papá Noel es tan alegre es porque sabe dónde viven todas las chicas malas». - George Carlin

«Eres un regalo en mi vida. Y no del tipo que devolvería por crédito de la tienda».

«¿Quién es la pesadilla de Santa Claus? El elfo y el oficial de seguridad». - Catherine Tate

«Sólo soy una persona mañanera el 25 de diciembre».

«Mantén a tus amigos cerca, a tus enemigos más cerca y los recibos de todas las compras importantes». - Bridger Winegar

«No he quitado mis luces de Navidad. Quedan tan bonitas en la calabaza». - Winston Spear

«Envía tus paquetes por correo temprano, para que la oficina de correos pueda perderlos a tiempo para Navidad». - Johnny Carson

«¿Cómo llamas a un muñeco de nieve con un six-pack? Un muñeco de nieve ~abdominal~».

Es la época del año en que todo el mundo empieza a alegrarse, cuando las melodías navideñas suenan a todo volumen para que todos las oigan. Difunde aún más alegría con estas frases pegadizas, que permanecerán en la mente de la gente durante años. Alegra el día a alguien enviándole una de estas delicias.

De casa en casa, de un lugar a otro, el espíritu navideño nos acerca los unos a los otros.

Galletas navideñas y corazones felices, así empiezan las fiestas.

Las tiendas empezarán a llenar las estanterías de adornos y los adultos decidirán qué comprar a sus pequeños duendes.

Si has sido travieso, es hora de ser bueno, ya que Papá Noel llegará en breve.

Algunos adornos del árbol de Navidad no sólo brillan y relucen, sino que representan un regalo de amor hecho hace mucho tiempo.

La forma de pasar la Navidad es mucho más importante que la cantidad.

La alegría de alegrar la vida de los demás es para mí la magia de las fiestas.

Envuélvete en la presencia de los demás y no te sumerjas sólo en los regalos.

La Navidad es como el chocolate caliente: es dulce y te hace sentir cálido y confuso por dentro.

El amor, el compartir y el dar de la Navidad no deben disfrutarse sólo un día, sino que nunca deben dejarse de lado.

Recorreré kilómetros en coche para ver las sonrisas navideñas de mi familia.

La magia de la Navidad es silenciosa. No se oye, se siente. No la ves, la crees.

No se trata de cuánto damos, sino de cuánto amor ponemos en dar.

Que todos tus días sean felices y brillantes y que todas tus Navidades sean blancas.

Sed alegres y disfrutad de la alegría navideña, que sólo llega una vez al año.

Creed en Papá Noel, en sus renos y amigos, y en una alegría navideña que nunca se acaba.

Papá Noel, Papá Noel, por favor, detente aquí y llena nuestra Navidad de alegría y regocijo.

La gente dice que la Navidad es para los niños. Así que sed niños y disfrutad.

Tened cuidado, vayáis donde vayáis, puede que acabéis debajo del muérdago.

La magia de la Navidad nunca termina cuando el mayor regalo es tu familia y tus amigos.

El espíritu navideño es el de dar y perdonar.

Que tus regalos sean muchos y tus problemas pocos.

La Navidad es abrir los regalos y nuestros corazones.

Navidad es hacer algo extra por alguien.

La Navidad sólo llega una vez al año, así que pórtate bien porque Papá Noel está cerca.

La temporada de los jerséis feos ha llegado por una razón... ¡Es Navidad!

“La Navidad es el espíritu de dar sin recibir.”

Acogerse para ver una película navideña es una tradición clásica. Entonces, ya sea que seas un romántico empedernido y un súper fanático de Love Actually o un travieso amante de los elfos, estas citas de películas famosas harán que tu mensaje navideño deslumbre.

La mejor manera de difundir la alegría navideña es cantar en voz alta para que todos la escuchen – Elf

¿Y si la Navidad no llega de una tienda? ¿Y si la Navidad quizás significara un poquito más? – El Grinch que robó la Navidad

Recordar. Ningún hombre es un fracaso si tiene amigos – Es una vida maravillosa

Planifiqué todo nuestro día. Primero, haremos ángeles de nieve durante dos horas, luego iremos a patinar sobre hielo, luego comeremos un rollo entero de masa para galletas Toll House lo más rápido que podamos y luego nos acurrucaremos – Elf

Hay cierta magia que viene con la primera nevada. Porque cuando la primera nevada también es navideña, bueno, algo maravilloso seguramente sucederá – Frosty, el muñeco de nieve

¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta la Navidad! ¡Me encanta la Navidad! – Un cuento de Navidad

Honraré la Navidad en mi corazón y trataré de mantenerla allí durante todo el año – Un cuento de Navidad

El mundo es lo que tú haces. Y todo comienza con lo que haces de ti mismo – Fred Claus

Feliz Navidad, animal asqueroso – Solo en casa 2

Tienes una cara tan bonita que deberías aparecer en una tarjeta navideña – Elf

Pero por ahora déjame decirte. Sin esperanza ni agenda. Sólo porque es Navidad. Y en Navidad dices la verdad. Para mí eres perfecta: Love Actually.

Sólo recuerda que el verdadero espíritu navideño reside en tu corazón: el Polar Express.

Cada vez que suena una campana, un ángel obtiene sus alas: Es una vida maravillosa.

Dios nos bendiga a todos – Un Cuento de Navidad.

Los elfos intentamos ceñirnos a los cuatro grupos principales de alimentos: dulces, bastones de caramelo, pastillas de caramelo y almíbar – Elf.

Es Nochebuena. Es la única noche del año en la que todos actuamos un poco mejor, sonreímos un poco más fácilmente y animamos un poco más: Un Cuento de Navidad.

Nadie debería estar solo en Navidad – El Grinch.

¿Le dirás a Santa que en lugar de regalos este año, solo quiero recuperar a mi familia? – Solo en casa.

La Navidad está en camino. Preciosa, gloriosa y hermosa Navidad, en torno a la cual giró todo el año infantil – Una historia de Navidad.

Somos tu peor pesadilla. Elfos con actitud – El Papá Noel.

¡Te estás saltando la Navidad! ¿No es eso ilegal? – Navidad con los Kranks.

Felices vacaciones para ti y los tuyos.

Feliz Navidad y por muchas más citas para tomar café y largas caminatas en el Año Nuevo.

¡Salud por el Año Nuevo! Te deseo mucho amor, felicidad y champán.

Tu amistad es el mejor regalo que podría pedir. ¡Estoy muy agradecido por ti!

Fa La La La La… lo que sea, lo entiendes. Feliz navidad.

Buena comida, buen vino, buenos amigos… espero que tus vacaciones sean #bendecidas.

¡Brindemos por los buenos amigos que siempre traen vino a la fiesta de Navidad!

¡Feliz navidad! No puedo esperar para dedicar más tiempo a [rellenar el espacio en blanco].

¡Felices vacaciones! Me alegro mucho de poder pasar tanto tiempo juntos. ¿Estás harto de nosotros todavía?

“¡Feliz Navidad, mamá y papá! Gracias por hacer siempre que las fiestas se sientan mágicas, y por aguantar mis locas listas de deseos navideños a lo largo de los años. (¡Todavía estás a tiempo de conseguirme esos patines, por cierto!) Eres el mejor y espero que sepas cuánto te aprecio”

“Feliz Navidad a las personas que me enseñaron a envolver regalos, hornear galletas y esconderme en el garaje para sobrevivir a las reuniones familiares. ¡Los amo a los dos más de lo que las palabras pueden decir!”

“Espero que estés listo para otra Navidad en la que me como la mayoría de los bocadillos y no cocino nada. Los amo a los dos, gracias por todo lo que hacen para que las fiestas sean especiales”