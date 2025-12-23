Si este año decidiste personalizar tus regalos y adornos navideños, necesitas las palabras exactas para que cada detalle destaque. Presentamos la colección más grande de la red: 500 frases cortas y originales de Navidad 2025 cortas y originales, creadas específicamente para adornar tus tarjetas y etiquetas de regalo. Sabemos que en Estados Unidos nos encanta decorar cada rincón del hogar, y qué mejor manera de hacerlo que con mensajes creativos que acompañen tus esferas, guirnaldas o el intercambio de regalos.
Este catálogo de Gestión Mix incluye desde frases divertidas y modernas hasta citas clásicas que nunca fallan en una postal familiar. No importa si tu estilo es minimalista o lleno de color, aquí tienes opciones para todos los gustos y edades. Dale un toque único a tus presentes y deja que la magia de la Navidad hable a través de tus manos y tu corazón. ¡Explora el listado y personaliza tu Navidad!
Frases cortas y originales de Navidad 2024 para familiares
- “Que la magia de la Navidad llene de alegría cada rincón de tu hogar. ¡Feliz Navidad, familia!”
- “En esta Navidad, el mejor regalo es estar juntos. ¡Gracias por ser mi mayor bendición!”
- “La Navidad es especial porque la comparto con ustedes. ¡Feliz Navidad!”
- “Espero que esta Navidad nos una aún más y nos llene de momentos inolvidables”
- “En familia todo es mejor. Que esta Navidad esté llena de amor y risas”
- «¡Feliz Navidad a todos y buenas noches a todos!»
- «¡Feliz, feliz Navidad!»
- «Que tengas una feliz Navidad»
- «Te deseo una muy feliz Navidad»
- «Feliz Navidad con mucho amor»
- «Que tu Navidad sea feliz»
- «Que tengas una muy Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo»
- «Que tengas la más feliz Navidad»
- «¡Mis mejores deseos y feliz Navidad!»
- «¡Come, bebe y sé feliz esta Navidad!»
- «Paz en la Tierra, buena voluntad para los hombres esta Navidad»
- «Feliz y luminosa Navidad»
- «Bendiciones para el hogar para las fiestas navideñas»
- «¡Que nieve esta blanca Navidad!»
- «¡Navidad, Navidad, blanca Navidad!»
- «Navidad es la temporada para estar alegres»
- «Todo está en calma, todo es brillante en Navidad»
- «¡Alegría para el mundo esta Navidad!»
- «Cree en la magia de la Navidad»
- «Los copos de nieve son besos del cielo que caen esta Navidad»
- «¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad!»
- «Paz, alegría y amor para ti esta Navidad»
- «Que tu corazón sea luz esta Navidad»
- El hogar es donde está la Navidad.
- Felicidades esta blanca Navidad.
- Consuelo y alegría esta Navidad.
- Ya llega la Navidad.
- Mantén la calma y tintinea todo el camino esta Navidad.
- Todo lo que quiero para Navidad eres tú.
- Cree en la magia de la Navidad.
- El amor es el verdadero espíritu de la Navidad.
- Navidad es la época de la alegría.
- Sé feliz y brilla con luz propia esta Navidad.
- Que sea un diciembre para recordar y festejar esta Navidad.
- Camina por el país de las maravillas invernal esta Navidad.
- Alegría para el mundo esta Navidad.
- Brilla y resplandece esta Navidad.
- Luces de hadas en las noches de invierno esta Navidad.
- Navidad es época de brillar.
- El azúcar y las especias alegran la Navidad.
- La Navidad no es una estación, es un sentimiento.
- Si no crees, no recibirás nada esta Navidad.
- Navidad es la época más maravillosa del año.
- Que tengas una feliz Navidad.
- Feliz Navidad a todos y buenas noches a todos.
- Papá Noel viene a la ciudad esta Navidad.
- El tiempo de jerseys es mejor juntos en Navidad.
- Hay un lugar de nieve como el hogar y, sobre todo, en Navidad.
- Ojalá fuera Navidad todos los días.
- ¡Te deseo todas las alegrías de la temporada y, sobre todo, en Navidad!
- Deseándole a usted y a su familia una feliz y brillante Navidad.
- ¡Es la época más maravillosa del año! Esperamos que tengas una muy feliz Navidad y disfrutes de la calidez y la magia de la temporada navideña.
- ¡Navidad de casados! ¡Deseos navideños de la pareja oficial al mundo!
- ¡Muy feliz! ¡Los más cálidos deseos de nuestra creciente familia para la suya para unas felices fiestas navideñas!
- ¡Que tengas una feliz Navidad!
- ¡Te mando alegría navideña!
- ¡Disfruta de una festiva y feliz Navidad!
- ¡Te deseamos las mejores vacaciones de Navidad!
- Mis más cálidos pensamientos y mis mejores deseos para una Feliz Navidad.
- ¡Os deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo!
- Que tengas unas felices vacaciones navideñas.
- Desde nuestra casa hasta la suya, ¡esperamos que tenga unas felices fiestas y un próspero Año Nuevo!
- ¡Te deseo a ti y a los tuyos unas felices fiestas y todo lo mejor para el Año Nuevo!
- ¡Te deseo amor, luz y risas para Navidad y Año Nuevo también!
- Que tus días sean alegres y brillantes. ¡Felices vacaciones navideñas de parte de todos nosotros!
- Que tu corazón se llene de todas las alegrías de la temporada navideña.
- ¡Saludos navideños, desde nuestra casa a la tuya!
- Deseándoles paz y alegría en estas fiestas navideñas y en el Año Nuevo.
- ¡Feliz Navidad con mucho amor!
- ¡Que tengas una feliz Navidad!
- ¡Navidad es la época más maravillosa del año!
- Mis más cálidos pensamientos y mejores deseos para una Navidad feliz y brillante.
- Que el espíritu navideño les traiga consuelo, paz y felicidad.
- ¡Te deseo una temporada festiva envuelta en amor y rematada con alegría esta Navidad!
- Comamos, bebamos y seamos felices esta Navidad.
- Feliz todo y un feliz siempre esta Navidad.
- Deseos cálidos y acogedores para unas vacaciones navideñas.
- ¡Salud por la Navidad y el Año Nuevo!
- Paz, amor y alegría navideña.
- Decora los pasillos y difunde la alegría esta Navidad.
- ¡Feliz! Joyeux! ¡Alegre! Faltan las palabras para describir la Navidad.
- Esta es la temporada del amor y la risa. ¡Feliz Navidad!
- ¡Que tu corazón esté lleno de dicha esta Navidad!
- Que la Navidad nos encuentre unidos, como siempre. ¡Feliz Navidad, familia!
- El mejor regalo de Navidad es tenerlos a mi lado. ¡Los quiero!
- Brindo por una Navidad llena de amor, paz y felicidad en familia.
- Que la magia de la Navidad ilumine nuestros corazones. ¡Felices fiestas!
- En Navidad, el hogar está donde está la familia. ¡Feliz Navidad!
- ¡Feliz Navidad! Que los regalos sean muchos y los turrones duren poco.
- Que esta Navidad nos traiga tanta alegría como comida en la mesa.
- ¡A celebrar la Navidad con la familia más loca y divertida del mundo!
- ¡Feliz Navidad! Que Papá Noel les traiga todo lo que pidieron (y si no, siempre nos quedará el turrón).
- ¡Que la magia de la Navidad los pille con el pijama puesto y los calcetines de renos!
- La Navidad es tiempo de recordar a quienes amamos. ¡Los tengo siempre en mi corazón!
- Gracias por ser la mejor familia del mundo. ¡Feliz Navidad!
- Que la Navidad renueve la ilusión y la esperanza en nuestros corazones.
- En estas fechas, mi mayor deseo es su felicidad. ¡Feliz Navidad!
- La Navidad es más bonita con ustedes. ¡Los quiero, familia!
- Que la estrella de Belén nos guíe hacia una Navidad llena de amor y armonía.
- Que la Navidad pinte de colores nuestros sueños y esperanzas.
- ¡Feliz Navidad! Que la magia de estas fechas decembrinas nos inspire a ser mejores personas.
- Que el espíritu navideño nos abrace con su calidez y nos llene de alegría.
- Que esta Navidad sea el comienzo de un año lleno de éxitos y felicidad.
- ¡Feliz Navidad! Que Papá Noel se acuerde de que hemos sido “más o menos” buenos.
- Que estas fiestas navideñas nos traigan paz, amor y… ¡muchos regalos!
- ¡Feliz Navidad! Que el espíritu navideño nos dure al menos hasta Reyes.
- Que la cena de Navidad no termine en una batalla campal por el último trozo de turrón.
- ¡Feliz Navidad! Que la resaca del día 25 no nos impida disfrutar del resto de las fiestas.
- ¡Feliz Navidad, familia! Les mando un abrazo enorme.
- Brindo a la distancia por una Navidad llena de amor para todos.
- Los echo mucho de menos. ¡Feliz Navidad!
- Que pasen una Nochebuena maravillosa. ¡Feliz Navidad!
- ¡Mis mejores deseos para ustedes en estas fiestas navideñas!
- Que la Navidad fortalezca los lazos que nos unen como familia.
- La Navidad es el mejor momento para celebrar nuestra unión. ¡Felices fiestas!
- Que el calor del hogar nos cobije en esta Navidad. ¡Los quiero, familia!
- Juntos en Navidad, juntos siempre. ¡Feliz Navidad!
- La familia es el mejor regalo de Navidad. ¡Gracias por estar ahí!
- Que el 2025 nos traiga salud, amor y prosperidad. ¡Feliz Navidad!
- Deseo que el próximo año esté lleno de momentos felices para toda la familia. ¡Feliz Navidad!
Mensajes cortos y divertidos de Navidad para amigos
- “Amigo, que esta Navidad te deje buenos recuerdos y muchos motivos para sonreír.”
- “La Navidad es aún más brillante con amigos como tú. ¡Felices fiestas!”
- “Espero que esta Navidad sea tan increíble como tú. ¡Disfrútala al máximo!”
- “Brindemos por una Navidad llena de locuras, risas y buenos momentos. ¡Feliz 2025!”
- “Gracias por ser mi amigo y por hacer cada día especial. ¡Feliz Navidad!”
- A todo el mundo le gustan los chistes en Navidad, así que ¿por qué no empiezas ya a gastar bromas con estos divertidos mensajes? Desde frases ingeniosas hasta juegos de palabras, estas frases alegrarán la Navidad a cualquiera, ¡incluso a los Scrooges!
- Eres una persona muy difícil de regalar. Así que no te he comprado nada... ¡Feliz Navidad!
- No necesitabas ningún regalo porque ya me tienes a mí. ¡Feliz Navidad!
- Navidad es la época del año para enviar a todos mis amigos una tarjeta. Felicidades por seguir en esa lista.
- Que tu alegría sea grande y tus facturas pequeñas. ¡Que pases una Feliz Navidad!
- Papá Noel tiene la idea correcta, ver a la gente sólo una vez al año.
- Sé travieso y ahórrale el viaje a Papá Noel.
- Incluso antes de saludar, la Navidad ya está diciendo «¡compra, compra!»
- Mantén a tus amigos cerca, a tus enemigos más cerca y los recibos de todas las compras navideñas importantes.
- Mi suegra ha venido a casa en Navidad siete años seguidos. Este año vamos a cambiar. Vamos a dejarla entrar.
- Lo que me gusta de la Navidad es que puedes hacer que la gente olvide el pasado con el presente.
- La Navidad está aquí de nuevo. Levantemos una copa; Paz en la tierra, buena voluntad a los hombres y que laven los platos.
- Mentalmente estoy preparado para la Navidad, económicamente no.
- Enviar postales navideñas es una buena forma de hacer saber a amigos y familiares que crees que valen el precio de un sello.
- La Navidad es para que la gente ayude a los demás, y yo lo veo.
- Este año compré a mis hijos un juego de pilas con una nota que decía «juguetes no incluidos». ¡Feliz, Navidad!
- Se puede saber mucho de una persona por la forma en que gestiona tres cosas: trenes retrasados, equipajes perdidos y luces del árbol de Navidad enredadas.
- Se supone que es una noche silenciosa... ¡Grité a los niños que gritaban en Navidad!
- Sueño con una Navidad blanca, pero si se acaba el blanco me beberé el tinto.
- No te pongas nervioso. ¡Que las luces de Navidad te calmen!
- Querido Papá Noel, he sido bueno todo el año... bueno casi todo el mes... algunos días del año. No importa, compraré mis propias cosas.
- Cuando alguien pregunta, ‘¿Dónde está tu espíritu navideño? ¿Está mal señalar el armario de los licores?
- Los amigos son como los adornos de Navidad. Algunos están arruinados, otros se harán añicos y sólo unos pocos sobrevivirán a la noche.
- La Navidad es para las barrigas hinchadas y los corazones felices, pero no culpes al perro de todas las flatulencias.
- ¡Les deseo las más felices fiestas y un maravilloso Año Nuevo en 2025!
- Les envío paz, amor y alegría en estas fiestas navideñas.
- ¡Difundiendo el amor navideño en esta temporada festiva!
- Felices vacaciones de Navidad de parte de nuestra familia a la suya.
- ¡Te deseo lo mejor esta temporada y siempre! Felices vacaciones navideñas.
- Cálidos deseos de unas felices vacaciones de Navidad.
- Feliz todo en estas fiestas navideñas.
- ¡Un cordial saludo navideño para ti y los tuyos!
- ¡Que tus vacaciones de Navidad estén llenas de amor y risas!
- ¡Saludos de temporada navideña!
- ¡Compartir la temporada navideña juntos es el mayor regalo de todos!
- Que tus días de Navidad sean alegres y tu corazón ligero.
- Celebre la magia de las fiestas navideñas con sus seres queridos.
- Deseándoles paz y felicidad en esta temporada festiva. ¡Feliz Navidad!
- Que tus vacaciones de Navidad sean tan brillantes como una noche estrellada.
- ¡No enredes tu oropel! ¡Feliz navidad!
- Deseándoles paz, amor y felicidad en el Año Nuevo. El champán es un excelente comienzo. ¡Salud!
- Pensé tanto en tu regalo que ahora está agotado en todas partes. ¡Feliz navidad!
- Es la temporada de las sobras y los pantalones elásticos. Mis mejores deseos durante este delicioso momento. ¡Felices vacaciones navideñas!
- Las calorías navideñas no cuentan, ¿verdad? ¡Comamos, bebamos y seamos felices!
- Sabes que estás envejeciendo cuando Santa Claus comienza a parecer más joven. ¡Que tengas una Navidad juvenil!
- ¡Que todos tus suéteres navideños sean feos y brillantes!
- Este año le pedimos a Santa Claus una niñera. ¡Espero que hayamos estado bien!
- Una muy Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. Esperemos que sea bueno con una cerveza muy necesaria.
- No puedo creer lo cursi que es esta tarjeta navideña. ¡Como siempre, repartiendo amor y alegría!
- ¡Te deseo cordura y un trago fuerte en estas fiestas navideñas!
- Que tu Navidad esté llena de menos drama familiar que una serie de Netflix.
- Que pases una feliz Navidad hoy, mañana y siempre.
- ¡Que tu alegría sea grande y tus cuentas pequeñas esta Navidad!
- “Todo está en calma, todo es brillante”. Quien escribió Noche de paz claramente no ha estado en nuestros zapatos.
- Normalmente no nos disfrazamos, pero bueno, ¡es Navidad!
- ¡Feliz Navidad! Que tu espíritu navideño dure más que tu resaca de Año Nuevo.
- Que Papá Noel te traiga todo lo que pediste... y si no, siempre nos quedará un abrazo sincero.
- ¡Felices Fiestas de Navidad! Que la paz, el amor y el alcohol los acompañen.
- Que esta Navidad te encuentres a ti mismo... y a tus llaves perdidas.
- ¡Feliz Navidad! Recuerda: las calorías navideñas no cuentan.
- Que la magia de la Navidad te pille con la tarjeta de crédito llena.
- ¡Felices fiestas navideñas! Que te regalen calcetines... ¡pero de los geniales!
- Que esta Navidad te traiga tantas alegrías como pelos tiene mi gato.
- ¡Feliz Navidad! Que tu mayor preocupación sea decidir qué comer primero.
- Que los Reyes Magos te traigan todo lo que te mereces... y si no, pues les echamos la culpa a ellos esta Navidad.
- ¡Felices fiestas navideñas! Que te regalen tantos libros como tiempo tienes para leerlos (o casi).
- Que esta Navidad te encuentres rodeado de gente que te quiera... y de comida deliciosa.
- ¡Feliz Navidad! Que tu espíritu navideño sea tan contagioso como un estornudo en diciembre.
- Que estas fiestas navideñas te traigan más dinero que regalos tengas que comprar.
- ¡Felices fiestas! Que te regalen un manual de instrucciones para entender a tu familia en Navidad.
- ¡Feliz Navidad! Sobrevive a las cenas familiares y nos cuentas qué tal.
- Que esta Navidad te traiga la paciencia de un santo para lidiar con las preguntas incómodas de la tía.
- ¡Felices fiestas! Que te regalen un detector de conversaciones aburridas en las cenas navideñas.
- Que esta Navidad te encuentres con la misma energía que tenías el 24 por la mañana. (Imposible, lo sé).
- ¡Feliz Navidad! Recuerda: el turrón engorda, pero la familia también.
- Que estas fiestas navideñas te traigan la sabiduría para no discutir de política en la mesa.
- ¡Felices fiestas de Navidad! Que te regalen un curso de supervivencia para las reuniones familiares.
- Que esta Navidad te encuentres con la misma ilusión que cuando eras niño... antes de saber la verdad sobre Papá Noel.
- ¡Feliz Navidad! Que te regalen un manual de instrucciones para montar los regalos del IKEA.
- Que estas fiestas navideñas te traigan la fuerza de voluntad para no comerte todo el roscón de Reyes de una sentada.
- ¡Feliz Navidad, cabrón/a! Que te regalen muchas cervezas.
- Que estas fiestas navideñas te traigan tantas resacas como buenos momentos. ¡Salud!
- ¡Felices fiestas navideñas, colega! A ver si nos vemos para liarla un poco.
- Que esta Navidad te encuentres con la misma energía que después de una noche de fiesta. (O casi).
- ¡Feliz Navidad, crack! Que te regalen un viaje para irnos de farra.
- Que estas fiestas navideñas te traigan la misma suerte que tienes para ligar (o la que te gustaría tener).
- ¡Felices fiestas navideñas, máquina! A ver si nos vemos para echar unas risas.
- Que esta Navidad te encuentres con la misma alegría que cuando nos escapábamos de clase.
- ¡Feliz Navidad, fenómeno! Que te regalen algo que te encante de verdad.
- Que estas fiestas navideñas te traigan la misma energía que cuando éramos jóvenes y salíamos de fiesta cada fin de semana.
- ¡Feliz Navidad! Que la Fuerza te acompañe... y los regalos también.
- Que esta Navidad te traigan tantos regalos como anillos tiene Sauron.
- ¡Felices fiestas navideñas! Que te regalen un viaje a Hogwarts.
- Que esta Navidad te encuentres con la misma suerte que Harry Potter.
- ¡Feliz Navidad! Que te regalen un sable láser.
- Que estas fiestas navideñas te traigan la misma magia que hay en el mundo de Disney.
- ¡Felices fiestas! Que te regalen un DeLorean para viajar al pasado y revivir las Navidades de antes.
- Que esta Navidad te encuentres con la misma valentía que Katniss Everdeen.
- ¡Feliz Navidad! Que te regalen un Tardis para viajar por el tiempo y el espacio.
- Que estas fiestas te traigan la misma emoción que cuando sale un nuevo capítulo de tu serie favorita.
- ¡Feliz Navidad, amigo/a! Gracias por estar siempre ahí.
- Que estas fiestas navideñas te traigan tanta felicidad como me das tú con tu amistad.
- ¡Felices fiestas navideñas! Eres el mejor regalo que me ha dado la vida.
- Que esta Navidad te encuentres rodeado del cariño de los que te queremos.
- ¡Feliz Navidad! Brindo por nuestra amistad.
- Que estas fiestas te traigan momentos inolvidables junto a las personas que más quieres.
- ¡Felices fiestas! Gracias por ser mi amigo/a incondicional.
- Que esta Navidad te encuentres con la misma alegría que siento cuando estoy contigo.
- ¡Feliz Navidad! Eres un/a amigo/a de verdad.
- Que estas fiestas navideñas te traigan la misma paz y felicidad que me transmites tú.
- ¡Feliz Navidad! Que tu corazón se llene de amor y alegría.
- Que estas fiestas navideñas te traigan momentos mágicos e inolvidables.
- ¡Felices fiestas! Que la Navidad te ilumine con su luz.
- Que esta Navidad te encuentres rodeado de paz y armonía.
- ¡Feliz Navidad! Que tus sueños se hagan realidad.
- Que estas fiestas navideñas te traigan la dulzura de un abrazo sincero.
- ¡Felices fiestas! Que la Navidad te regale instantes de felicidad pura.
- Que esta Navidad te encuentres con la magia que hay en tu interior.
- ¡Feliz Navidad! Que la esperanza renazca en tu corazón.
- Que estas fiestas navideñas te traigan la calidez de un hogar lleno de amor.
Frases de Navidad para WhatsApp: mensajes breves y bonitos
- “¡Que la magia de la Navidad ilumine tu vida!”
- “Felices fiestas y un próspero 2024 para ti y los tuyos”
- “Te deseo una Navidad llena de amor, paz y alegría”
- “Que este año esté lleno de bendiciones. ¡Feliz Navidad!”
- “Espero que la magia navideña de esta fecha especial te acompañe siempre”
- «Mis mejores deseos para una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.»
- «Les deseo una feliz Navidad.»
- «Que tus días sean felices y brillantes. ¡Feliz Navidad!»
- «Que la Navidad esté siempre en mi corazón.»
- «Buenas nuevas les traemos a ti y a los tuyos esta Navidad»
- «Los mejores deseos para estas fiestas navideñas»
- «Deseándole una temporada navideña llena de calidez, comodidad y buen humor»
- «Cálidos pensamientos y los mejores deseos para una maravillosa Navidad»
- «Enviándoles amor, paz y alegría en esta temporada navideña»
- «Deseándoles una brillante y feliz Navidad»
- «Que tu corazón sea luminoso, tu estación brillante y tu Navidad blanca»
- «Que el espíritu de la Navidad caliente tu hogar y llene tu corazón de felicidad»
- «Enviándote cálidos y sinceros deseos para una Navidad increíble»
- «Que tus días sean alegres y brillantes y que todas tus Navidades sean blancas»
- «Que tu hogar se llene de todas las alegrías que trae la temporada navideña»
- «De nuestra casa a la tuya, enviando cálidos deseos para una feliz y brillante Navidad»
- «Con amor, risas y cálidos deseos, esperamos que disfrutéis de una Navidad especial en todos los sentidos»
- «Les deseamos toda la felicidad posible en estas fiestas navideñas»
- Calcetines peludos y palitos de bastón de caramelo: todo el mundo sabe que la Navidad es genial.
- Lleno de alegría. ¡Feliz Navidad de parte de la familia [nombre]!
- Iluminas nuestra vida. ¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!
- Todo lo que quiero para Navidad eres tú.
- Si los besos fueran copos de nieve, te enviaría una tormenta glaciar.
- Riendo todo el tiempo. ¡Feliz Navidad!
- ¡Ho, ho, ho! ¡Que nieve esta blanca Navidad!
- Que tengas una Navidad fantástica y repleta de momentos felices.
- ¡Les deseo unas vacaciones de Navidad increíblemente encantadoras!
- Que tus días sean alegres y tu corazón ligero como un copo de nieve esta Navidad.
- Envíate cálidos abrazos navideños y abrazos llenos de chocolate. ¡Feliz Navidad!
- Deseándoles paz, amor y risas en la Navidad y el Año Nuevo.
- Que la temporada navideña les traiga momentos especiales y recuerdos felices.
- El mayor regalo de toda esta temporada navideña es una familia amorosa y amigos cercanos.
- ¡Feliz Navidad! Somos muy afortunados de tenerte en nuestras vidas.
- Encuentra alegría en las pequeñas cosas esta Navidad.
- ¡Te mantendremos en nuestros corazones en estas fiestas navideñas y siempre!
- ¡En estas fiestas navideñas y siempre, te deseamos mucho amor, salud y alegría!
- Nuestras vacaciones de Navidad son más felices sabiendo que eres parte de nuestro mundo.
- ¡Pensando en ti esta temporada navideña y deseando que estuvieras aquí!
- Enviándoles deseos de felices fiestas desde el otro lado de las montañas. ¡Estamos ansiosos por visitarnos el próximo verano!
- Ojalá pudiéramos enviarte un poco del famoso pastel de calabaza de la abuela, ¡pero esta tarjeta será suficiente! Feliz Navidad de parte de todos nosotros.
- Las vacaciones de Navidad son un momento para la familia (¡y una excelente comida!). Les deseo todo lo mejor para ambos en esta temporada.
- Pensamientos más cálidos y mejores deseos para nuestra querida familia. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!
- Dicen que no puedes elegir a tu familia, ¡pero yo te elegiría a ti si pudiera! ¡Feliz Navidad!
- ¡Te deseo una muy feliz Navidad y no puedo esperar a hacer más [escriba un pasatiempo favorito] contigo el próximo año!
- Estoy muy agradecido en estas fiestas navideñas por haber podido crear tantos recuerdos en [completar un lugar favorito] este año. ¡Hagámoslo todo de nuevo el año que viene!
- Tengo muchas ganas de pasar estas (¡y todas!) vacaciones de Navidad juntos.
- Esta Navidad agradezco el regalo de la familia. Todos ustedes son los mejores regalos bajo el árbol.
- La familia es el corazón de la Navidad. Que nuestros corazones estén llenos de amor y gratitud en estas fiestas.
- La Navidad es una época para crear hermosos recuerdos en familia. ¡Hagamos que este año sea inolvidable!
- ¡Que tengas una Navidad maullante y un feliz año maullido!
- ¡He sido un perro tan bueno este año que merezco las galletas navideñas de Santa Claus!
- ¡Saludos navideños desde la caseta del perro! Ahora, ¿dónde está ese hueso que envolví?
- ¡Esperamos que tus vacaciones de Navidad sean tremendamente increíbles!
- ¡Feliz Navidad a todos los buenos muchachos como tú!
- ¡Felices vacaciones navideñas!
- ¡Espero estar en la lista de buenos perros de Santa Claus!
- ¡Te deseo unas vacaciones peludas y brillantes de Navidad!
- ¡Te deseo muchos paseos y muchas delicias el año que viene! ¡Feliz Navidad!
- Que tengas una feliz Navidad y todos tus deseos se cumplan.
- “Mi corazón está pleno y lleno de dicha gracias a todo lo que Dios me ha dado en la vida. ¡Feliz Navidad!” - Desconocido
- “Que tus días sean alegres y brillantes” - “Blanca Navidad” por Irving Berlin
- “Está empezando a parecerse mucho a la Navidad” - Meredith Willson
- “Navidad es la época más maravillosa del año” - Edward Pola y George Wyle
- “No importa cuán diferente pueda parecer un Quién, siempre será recibido con alegría navideña”. - Dr. Seuss, Cómo el Grinch robó la Navidad
- “Estoy soñando con una blanca Navidad” - “Blanca Navidad” por Irving Berlin
- “Honraré la Navidad en mi corazón y trataré de mantenerla todo el año”
- “La Navidad es hacer algo extra por alguien.” – Charles M. Schulz
- “La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad”
- “¡Feliz Navidad, inmundo animal!” - Mi pobre Angelito II
- “La Navidad no es solo un día, es un estado de ánimo”
- “Ven a la costa, nos juntaremos, nos echamos unas risas...” - Duro de matar
- “La mejor manera de difundir la alegría navideña es cantar en voz alta para que todos la escuchen”.
- “Aunque se ha dicho muchas veces, de muchas maneras, ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!” - Etta Jones
- “No hay lugar como el hogar para las fiestas navideñas”.
- “Nadie se va a ir en esta divertida y anticuada Navidad familiar”.
- ¡Que Dios nos bendiga a todos! - Un cuento de Navidad
- “Rodolfo con tu nariz tan brillante, ¿no guiarás mi trineo esta noche?” - Rodolfo el Reno de Nariz Roja
- ¡Feliz Navidad! Que la paz y el amor reinen en tu hogar.
- Mis mejores deseos para ti en esta Navidad. ¡Que seas muy feliz!
- Que la magia de la Navidad te ilumine hoy y siempre.
- ¡Felices fiestas! Que disfrutes de momentos inolvidables.
- Brindo por una Navidad llena de alegría y buenos momentos.
- Que el espíritu navideño te abrace y te llene de felicidad.
- ¡Feliz Navidad! Que la dicha te acompañe en estas fiestas.
- Te deseo una Navidad llena de paz, amor y armonía.
- Que estas fiestas estén llenas de momentos especiales. ¡Feliz Navidad!
- Que la Navidad te traiga todo lo que anhelas.
- ¡Feliz Navidad! Que Papá Noel te traiga todo lo que pediste (y si no, siempre nos quedará el turrón).
- ¡Que esta Navidad te pille con la nevera llena y el corazón contento!
- ¡Feliz Navidad! A ver si este año me toca la lotería… o al menos un buen plato de jamón.
- ¡Que los Reyes Magos se porten bien contigo… y que no se equivoquen de chimenea!
- ¡Feliz Navidad! Que la resaca del día 25 sea leve.
- La Navidad es tiempo de compartir con los que más queremos. ¡Felices fiestas!
- Que la Navidad te recuerde lo afortunado que eres de tener a personas maravillosas en tu vida.
- En estas fechas tan especiales, te envío un abrazo enorme y mis mejores deseos.
- Que la Navidad renueve la esperanza y la ilusión en tu corazón.
- Gracias por formar parte de mi vida. ¡Feliz Navidad!
- ¡Feliz Navidad, familia! Os quiero con todo mi corazón.
- Gracias por ser la mejor familia del mundo. ¡Felices fiestas!
- Que la unión familiar se fortalezca aún más en esta Navidad.
- Brindo por nuestra familia y por muchos años más juntos. ¡Feliz Navidad!
- Sois mi mayor regalo. ¡Feliz Navidad, familia!
- ¡Feliz Navidad, amigo/a! Gracias por tu amistad incondicional.
- Que la Navidad nos siga uniendo por muchos años más. ¡Te quiero, amigo/a!
- Brindo por ti y por nuestra amistad. ¡Felices fiestas!
- Eres un/a gran amigo/a. ¡Feliz Navidad!
- Que la alegría de estas fiestas te acompañe siempre. ¡Feliz Navidad, amigo/a!
- Que la estrella de Belén te guíe hacia la felicidad en esta Navidad.
- ¡Que tu Navidad brille con luz propia!
- Que el nuevo año que comienza te traiga muchas alegrías y éxitos. ¡Feliz Navidad!
- Que la magia de la Navidad transforme tus sueños en realidad.
- Que cada momento de esta Navidad sea un recuerdo inolvidable.
- Que la paz del Niño Jesús reine en tu corazón y en tu hogar.
- En esta Navidad, deseo paz y amor para el mundo entero.
- Que la Navidad nos inspire a construir un mundo mejor.
- Que la luz de la paz ilumine tu camino en esta Navidad.
- Que la Navidad te traiga serenidad y armonía.
- “Que la magia de la Navidad ilumine tu corazón y te traiga paz, amor y felicidad. ¡Feliz Navidad!”
- “El mejor regalo de Navidad es tu presencia (y un poquito de turrón, ¡claro!). ¡Felices fiestas!”
- “Que esta Navidad te traiga momentos inolvidables y mucha alegría para compartir. ¡Mis mejores deseos!”
Frases de Navidad inspiradoras y reflexivas
- “La Navidad no es un momento ni una estación, es un estado de ánimo. ¡Disfrútala al máximo!”
- “Que esta Navidad traiga consigo esperanza, paz y nuevas oportunidades.”
- “Lo más valioso de la Navidad es compartirla con quienes amamos.”
- “Que la bondad de estas fechas se multiplique en tu vida cada día.”
- “No hay mejor regalo que una sonrisa. ¡Feliz Navidad y un próspero 2024!”
- «La Navidad es el día que mantiene unido todo el tiempo». - Alexander Smith
- «La Navidad agita una varita mágica sobre este mundo y he aquí que todo es más suave y hermoso». - Norman Vincent Peale
- «La Navidad es una época no sólo de regocijo, sino también de reflexión». - Winston Churchill
- «En Navidad, todos los caminos llevan a casa». - Marjorie Holmes
- «De casa en casa y de corazón en corazón, de un lugar a otro. El calor y la alegría de la Navidad nos acercan los unos a los otros.» - Emily Matthews
- «La Navidad no es una época ni una estación, sino un estado de ánimo. Apreciar la paz y la buena voluntad, ser abundante en misericordia, es tener el verdadero espíritu de la Navidad.» - Calvin Coolidge
- «Hagamos que la Navidad sea hermosa sin pensar en la codicia». - Ann Garnett Schultz
- «El único ciego en Navidad es el que no tiene la Navidad en su corazón». - Helen Keller
- «La paz en la tierra llegará para quedarse cuando vivamos la Navidad cada día». - Helen Steiner Rice
- «La Navidad es una estación para encender el fuego de la hospitalidad en el salón, la llama genial de la caridad en el corazón». - Washington Irving
- «La Navidad es hacer algo extra por alguien». - Charles M. Schulz
- «Quien no lleva la Navidad en el corazón, nunca la encontrará debajo de un árbol». - Roy L. Smith
- «La Navidad, hija mía, es amor en acción». - Dale Evans
- «Los regalos de tiempo y amor son sin duda los ingredientes básicos de una Navidad verdaderamente feliz». - Peg Bracken
- «La Navidad no consiste tanto en abrir nuestros regalos como en abrir nuestros corazones». - Janice Maeditere
- «Feliz Navidad, animal asqueroso». - Solo en casa (1990), Gangster Johnny
- «La mejor forma de difundir la alegría navideña es cantando alto para que todos lo oigan». - Elf (2003), Buddy
- «Nadie se va a ir de esta divertida y anticuada Navidad en familia». - National Lampoon’s Christmas Vacation (1989), Clark Griswold
- «Hay niños lanzando bolas de nieve en lugar de lanzar cabezas. Están ocupados construyendo juguetes y ¡no ha muerto absolutamente nadie!». - Pesadilla antes de Navidad (1993), Jack Skellington
- «Que no puedas ver algo no significa que no exista». - The Santa Clause (1994), Dr. Neil Miller
- «Nunca pensé que fuera un arbolito tan malo. En realidad, no está nada mal. Quizá sólo necesite un poco de amor». - A Charlie Brown Christmas (1965), Linus Van Pelt
- «Cuando algún día vuelvas a la Ciudad de la Navidad, ¿le contarías a Santa sobre nuestros juguetes sin hogar? Estoy seguro de que encontrará niños y niñas que serán felices con ellos. Un juguete nunca es verdaderamente feliz hasta que es amado por un niño». - Rudolph el reno de la nariz roja (1964), Rey Moonracer
- «Si mañana me despertara con la cabeza cosida a la alfombra, no estaría más sorprendido de lo que estoy ahora». - Cuento de Navidad (1983), Clark Griswold
- «Qué descaro el de esos Quién. Invitándome allí... ¡con tan poca antelación! Aunque quisiera ir, mi agenda no me lo permitiría». - Cómo el Grinch robó la Navidad (2000), El Grinch
- «No se lo digo a mucha gente, pero la Navidad es mi época favorita. Desde que era pequeño, siempre sentí que era mi fiesta personal». - Ernest Saves Christmas (1988), Ernest
- «¡Feliz, feliz Navidad, que puede devolvernos los delirios de nuestros días infantiles; que puede recordar al anciano los placeres de su juventud; que puede transportar al marinero y al viajero, a miles de millas de distancia, de vuelta a su propia chimenea y a su tranquilo hogar!» - Charles Dickens, Los papeles Pickwick
- «La hermosa y vieja Navidad, con el pelo nevado y la cara rubicunda, había cumplido con su deber aquel año de la manera más noble y había realzado sus ricos dones de calor y color con todo el contraste de la escarcha y la nieve». - George Eliot, El molino sobre el hilo dental
- «Nunca se tienen suficientes calcetines». - J.K. Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal.
- «Las habitaciones estaban muy quietas mientras las páginas se pasaban suavemente y la luz del sol invernal se colaba para tocar las cabezas brillantes y los rostros serios con una felicitación navideña.» - Louisa May Alcott, Mujercitas
- «¡Entonces el Grinch pensó en algo que no había pensado antes! ¿Y si la Navidad, pensó, no viene de una tienda? ¿Y si la Navidad... quizás... significa un poco más?». - Dr. Seuss, ¡Cómo el Grinch robó la Navidad!
- «Porque a veces es bueno ser niños y nunca mejor que en Navidad, cuando su poderoso Fundador era un niño en persona». - Charles Dickens, Cuento de Navidad
- «Nuestros corazones se enternecen con los recuerdos de la infancia y el amor por los seres queridos, y somos mejores durante todo el año por haber vuelto a ser niños en Navidad». - Laura Ingalls Wilder, La pequeña casa de la pradera
- «La Navidad es la época de los milagros y estás a punto de ver uno». - E.T.A. Hoffmann, El Cascanueces
- «El Oso Polar del Norte se llama Sr. Patas y es tan tonto que casi no te lo creerías». - J.R.R. Tolkien, Las cartas de Navidad
- «Sueño con una Navidad blanca, como las de antes». - «Blanca Navidad», Bing Crosby, Feliz Navidad
- «Es la época más maravillosa del año». - «Es la época más maravillosa del año», Andy Williams, Feliz Navidad
- «Have yourself a merry little Christmas, let your heart be light.» - «Have Yourself a Merry Little Christmas,» Frank Sinatra, A Jolly Christmas de Frank Sinatra
- «Suenan las campanas del trineo, ¿estás escuchando? En el carril, la nieve brilla». - «Winter Wonderland,» Dean Martin, A Winter Romance
- «Rockin’ around the Christmas tree, have a happy holiday.» - «Rockin’ Around the Christmas Tree,» Brenda Lee, Feliz Navidad
- «Tendrás un sentimiento sentimental cuando oigas, voces cantando ‘Let’s be jolly’». - «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas», Perry Como, Feliz Navidad
- «Jingle bell time, it’s a swell time, to go gliding in a one-horse sleigh». - «Jingle Bell Rock», Bobby Helms, Jingle Bell Rock/Capitán Santa Claus (Y su patrulla espacial de renos)
- «Castañas asándose en un fuego abierto, Jack Frost pellizcándote la nariz». - La canción de Navidad», Nat King Cole, La historia de Nat King Cole.
- «Sabes que te estás haciendo viejo cuando Papá Noel empieza a parecer más joven». - Robert Paul
- «Don nosotros ahora nuestros jerseys feos...»
- «La Navidad es un baby shower que se fue totalmente por la borda». - Andy Borowitz
- «Cuando dejas de creer en Papá Noel, te regalan calcetines y ropa interior».
- «Papá Noel tiene la idea correcta: visitar a la gente sólo una vez al año». - Victor Borge
- «El peor regalo es una tarta de frutas. Sólo hay una tarta de frutas en todo el mundo y la gente no para de enviársela». - Johnny Carson
- «Nada dice vacaciones como un tronco de queso». - Ellen DeGeneres
- «Sueño con una Navidad blanca, pero si se acaba el blanco, me beberé el rojo».
- «La principal razón por la que Papá Noel es tan alegre es porque sabe dónde viven todas las chicas malas». - George Carlin
- «Eres un regalo en mi vida. Y no del tipo que devolvería por crédito de la tienda».
- «¿Quién es la pesadilla de Santa Claus? El elfo y el oficial de seguridad». - Catherine Tate
- «Sólo soy una persona mañanera el 25 de diciembre».
- «Mantén a tus amigos cerca, a tus enemigos más cerca y los recibos de todas las compras importantes». - Bridger Winegar
- «No he quitado mis luces de Navidad. Quedan tan bonitas en la calabaza». - Winston Spear
- «Envía tus paquetes por correo temprano, para que la oficina de correos pueda perderlos a tiempo para Navidad». - Johnny Carson
- «¿Cómo llamas a un muñeco de nieve con un six-pack? Un muñeco de nieve ~abdominal~».
- Es la época del año en que todo el mundo empieza a alegrarse, cuando las melodías navideñas suenan a todo volumen para que todos las oigan. Difunde aún más alegría con estas frases pegadizas, que permanecerán en la mente de la gente durante años. Alegra el día a alguien enviándole una de estas delicias.
- De casa en casa, de un lugar a otro, el espíritu navideño nos acerca los unos a los otros.
- Galletas navideñas y corazones felices, así empiezan las fiestas.
- Las tiendas empezarán a llenar las estanterías de adornos y los adultos decidirán qué comprar a sus pequeños duendes.
- Si has sido travieso, es hora de ser bueno, ya que Papá Noel llegará en breve.
- Algunos adornos del árbol de Navidad no sólo brillan y relucen, sino que representan un regalo de amor hecho hace mucho tiempo.
- La forma de pasar la Navidad es mucho más importante que la cantidad.
- La alegría de alegrar la vida de los demás es para mí la magia de las fiestas.
- Envuélvete en la presencia de los demás y no te sumerjas sólo en los regalos.
- La Navidad es como el chocolate caliente: es dulce y te hace sentir cálido y confuso por dentro.
- El amor, el compartir y el dar de la Navidad no deben disfrutarse sólo un día, sino que nunca deben dejarse de lado.
- Recorreré kilómetros en coche para ver las sonrisas navideñas de mi familia.
- La magia de la Navidad es silenciosa. No se oye, se siente. No la ves, la crees.
- No se trata de cuánto damos, sino de cuánto amor ponemos en dar.
- Que todos tus días sean felices y brillantes y que todas tus Navidades sean blancas.
- Sed alegres y disfrutad de la alegría navideña, que sólo llega una vez al año.
- Creed en Papá Noel, en sus renos y amigos, y en una alegría navideña que nunca se acaba.
- Papá Noel, Papá Noel, por favor, detente aquí y llena nuestra Navidad de alegría y regocijo.
- La gente dice que la Navidad es para los niños. Así que sed niños y disfrutad.
- Tened cuidado, vayáis donde vayáis, puede que acabéis debajo del muérdago.
- La magia de la Navidad nunca termina cuando el mayor regalo es tu familia y tus amigos.
- El espíritu navideño es el de dar y perdonar.
- Que tus regalos sean muchos y tus problemas pocos.
- La Navidad es abrir los regalos y nuestros corazones.
- Navidad es hacer algo extra por alguien.
- La Navidad sólo llega una vez al año, así que pórtate bien porque Papá Noel está cerca.
- La temporada de los jerséis feos ha llegado por una razón... ¡Es Navidad!
- “La Navidad es el espíritu de dar sin recibir.”
- Acogerse para ver una película navideña es una tradición clásica. Entonces, ya sea que seas un romántico empedernido y un súper fanático de Love Actually o un travieso amante de los elfos, estas citas de películas famosas harán que tu mensaje navideño deslumbre.
- La mejor manera de difundir la alegría navideña es cantar en voz alta para que todos la escuchen – Elf
- ¿Y si la Navidad no llega de una tienda? ¿Y si la Navidad quizás significara un poquito más? – El Grinch que robó la Navidad
- Recordar. Ningún hombre es un fracaso si tiene amigos – Es una vida maravillosa
- Planifiqué todo nuestro día. Primero, haremos ángeles de nieve durante dos horas, luego iremos a patinar sobre hielo, luego comeremos un rollo entero de masa para galletas Toll House lo más rápido que podamos y luego nos acurrucaremos – Elf
- Hay cierta magia que viene con la primera nevada. Porque cuando la primera nevada también es navideña, bueno, algo maravilloso seguramente sucederá – Frosty, el muñeco de nieve
- ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta la Navidad! ¡Me encanta la Navidad! – Un cuento de Navidad
- Honraré la Navidad en mi corazón y trataré de mantenerla allí durante todo el año – Un cuento de Navidad
- El mundo es lo que tú haces. Y todo comienza con lo que haces de ti mismo – Fred Claus
- Feliz Navidad, animal asqueroso – Solo en casa 2
- Tienes una cara tan bonita que deberías aparecer en una tarjeta navideña – Elf
- Pero por ahora déjame decirte. Sin esperanza ni agenda. Sólo porque es Navidad. Y en Navidad dices la verdad. Para mí eres perfecta: Love Actually.
- Sólo recuerda que el verdadero espíritu navideño reside en tu corazón: el Polar Express.
- Cada vez que suena una campana, un ángel obtiene sus alas: Es una vida maravillosa.
- Dios nos bendiga a todos – Un Cuento de Navidad.
- Los elfos intentamos ceñirnos a los cuatro grupos principales de alimentos: dulces, bastones de caramelo, pastillas de caramelo y almíbar – Elf.
- Es Nochebuena. Es la única noche del año en la que todos actuamos un poco mejor, sonreímos un poco más fácilmente y animamos un poco más: Un Cuento de Navidad.
- Nadie debería estar solo en Navidad – El Grinch.
- ¿Le dirás a Santa que en lugar de regalos este año, solo quiero recuperar a mi familia? – Solo en casa.
- La Navidad está en camino. Preciosa, gloriosa y hermosa Navidad, en torno a la cual giró todo el año infantil – Una historia de Navidad.
- Somos tu peor pesadilla. Elfos con actitud – El Papá Noel.
- ¡Te estás saltando la Navidad! ¿No es eso ilegal? – Navidad con los Kranks.
- Felices vacaciones para ti y los tuyos.
- Feliz Navidad y por muchas más citas para tomar café y largas caminatas en el Año Nuevo.
- ¡Salud por el Año Nuevo! Te deseo mucho amor, felicidad y champán.
- Tu amistad es el mejor regalo que podría pedir. ¡Estoy muy agradecido por ti!
- Fa La La La La… lo que sea, lo entiendes. Feliz navidad.
- Buena comida, buen vino, buenos amigos… espero que tus vacaciones sean #bendecidas.
- ¡Brindemos por los buenos amigos que siempre traen vino a la fiesta de Navidad!
- ¡Feliz navidad! No puedo esperar para dedicar más tiempo a [rellenar el espacio en blanco].
- ¡Felices vacaciones! Me alegro mucho de poder pasar tanto tiempo juntos. ¿Estás harto de nosotros todavía?
- “¡Feliz Navidad, mamá y papá! Gracias por hacer siempre que las fiestas se sientan mágicas, y por aguantar mis locas listas de deseos navideños a lo largo de los años. (¡Todavía estás a tiempo de conseguirme esos patines, por cierto!) Eres el mejor y espero que sepas cuánto te aprecio”
- “Feliz Navidad a las personas que me enseñaron a envolver regalos, hornear galletas y esconderme en el garaje para sobrevivir a las reuniones familiares. ¡Los amo a los dos más de lo que las palabras pueden decir!”
- “Espero que estés listo para otra Navidad en la que me como la mayoría de los bocadillos y no cocino nada. Los amo a los dos, gracias por todo lo que hacen para que las fiestas sean especiales”