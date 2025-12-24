La Navidad, en muchos hogares, se celebra con reuniones donde están familiares y amigos, quienes se encargan de que se viva un momento especial. A veces, en ese entonces, las palabras son el mejor obsequio para todos, pues nuestras emociones más profundas y sinceras pueden verse reflejadas en ellas. Ya sea un mensaje de gratitud, un deseo de paz o una expresión de cariño, las frases navideñas tienen esa capacidad única de tocar el alma de cualquiera. Dicho esto, he recopilado 200 frases que puedes colocar en tus tarjetas navideñas.

Este compilado de frases tiene como propósito inspirar y brindar un toque personal a tus celebraciones. A través de ellas, puedes crear recuerdos inolvidables en el proceso. Las palabras que encontrarás reflejan la esencia misma de la temporada: el poder de la unión y la calidez humana.

200 frases para desear una Feliz Navidad 2024 a tus seres queridos

A la hora de escribir tu mensaje navideño, asegúrate de pensar bien en las palabras correctas para que transmitas amor y alegría. Puede ser algo tan simple como “¡Feliz Navidad!” o algo más largo, como “Espero que tu Navidad esté llena de alegría”. Aquí hemos elaborado una lista de los mejores deseos, dichos y saludos navideños para incluir en tus tarjetas este año.

¡Les deseamos mucha felicidad en estas fiestas! Feliz Navidad de parte de todos nosotros.

¡Feliz Navidad! Todos los recuerdos maravillosos que hemos compartido juntos todavía llenan mi corazón de felicidad. Te quiero mucho.

Para ti, Feliz Navidad. En esta festividad, te deseo un día maravilloso lleno de sonrisas y risas. Espero que podamos volver a vernos pronto.

¡Siempre haces que las fiestas sean mucho más DIVERTIDAS! ¡Feliz Navidad a mi maravillosa hermana!

Tenerte como parte de nuestra familia ha hecho que mi vida sea mucho más genial. ¡Gracias, hermano! ¡Feliz Navidad!

A menudo pienso en ustedes dos y una sonrisa se dibuja en mi rostro. ¡Realmente los amo! ¡Feliz Navidad!

¡Les deseo a ambos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo! Todo mi amor para ustedes.

¡Que tu Navidad te traiga alegría y todo tipo de cosas maravillosas!

Les deseo paz, buena salud y felicidad este año. Gracias por ser los mejores hermanos del mundo.

¡Feliz Navidad, mamá y papá! ¡Espero que la paséis genial celebrando!

¿Quién necesita regalos cuando puedo celebrar la Navidad contigo? Aunque igual puedes darme un obsequio más, si gustas.

Para vuestra época navideña os deseo muchas bendiciones, mucha felicidad y más amor.

La Navidad es un sentimiento que los verdaderos amigos comparten con risas y amor para demostrar que se preocupan.

¡Espero que todos estén haciendo de ésta una Navidad inolvidable!

Son amigos como tú los que hacen que esta temporada sea tan especial y mágica.

Te deseo paz, alegría y todo lo mejor que esta maravillosa festividad tiene para ofrecerte.

Que este increíble momento de dar y pasar tiempo con la familia te traiga una alegría que dure todo el año.

¡Salud y feliz Navidad! Te deseo mucho amor, felicidad y champán.

Que estas fiestas estén llenas de sorpresas y alegrías, simplemente porque te mereces lo mejor.

¡Felices fiestas de parte de la familia! Espero que todos terminen el año con una nota brillante.

Que tengas una alegre, santa y muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Que la temporada especial te traiga momentos inolvidables.

¡Te mantendremos en nuestros corazones durante esta temporada navideña y siempre!

En esta Navidad, que tus regalos sean muchos, tus preocupaciones pocas y tu alegría infinita.

Tienes un lugar permanente en mi lista de personas buenas (y ni siquiera tengo que revisarlo dos veces).

Espero que el amor de tu familia te mantenga abrigado en estas frías noches de diciembre.

¡Feliz Navidad y próspero año nuevo para ti y los tuyos! Que el espíritu navideño gire a tu alrededor como copos de nieve bailando en el viento.

Disfruta de los regalos que hay bajo tu árbol de Navidad, pero, más importante aún, disfruta de las personas que lo rodean.

Recuerda: nunca eres demasiado mayor para explorar los cielos en Nochebuena.

Que tu Navidad brille y tu Año Nuevo resplandezca.

Un poco más de brillo, un poco menos de estrés. En esta Navidad te deseo lo mejor.

Mientras nos regocijamos y celebramos esta maravillosa época de Navidad, no olvidemos agradecer al Niño Jesús por haber llegado a nuestras vidas.

Te envío mis mejores deseos navideños a ti y a tu familia.

¡Que Dios derrame sus más bellas bendiciones sobre ti y tu familia en esta Navidad!

Te envío cálidos abrazos de oso, besos cariñosos y mis mejores deseos para la maravillosa ocasión de Navidad.

Que tengas una espléndida Navidad, llena de luces, juegos, canciones y alegría.

Aprovecho esta Navidad para recordarte lo mucho que significas para mí.

No puedo ni pensar qué haría sin ti. Doy gracias a Dios por haberte enviado a mi vida. ¡Feliz Navidad!

En esta Navidad, le pido a Dios que te conceda todo lo que deseas.

Las campanas suenan y todos cantan: ¡Es Navidad! ¡Es Navidad!

Siempre les voy a desear una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo.

El amor, la alegría y la paz son los ingredientes para una maravillosa Navidad.

Esperamos que los encuentres a todos en esta temporada festiva. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

No todos los días nos despertamos con una mañana de Navidad radiante y hermosa.

Aprovecha al máximo el día de hoy. Que tengas una feliz Navidad.

Se escuchó un canto en Navidad para despertar el cielo de medianoche.

El nacimiento de un salvador, paz en la tierra y alabanza a Dios en lo alto.

Que esta Navidad te traiga todas las alegrías del cielo. Que tengas ángeles que se regocijen en tu puerta.

Que el niño Jesús te enseñe el verdadero significado de la vida. Que esta Navidad te acerque más a él. Feliz Navidad para ti y tu familia.

Que vuestros corazones se llenen de paz y fe en Dios. Que vuestros días de duda sean reemplazados por días de esperanza y alegría.

El amor descendió en Navidad. Amor todo hermoso, amor divino. El amor nació en Navidad. Estrellas y ángeles dieron la señal.

Que el Señor les conceda a usted y a todos sus seres queridos paz, alegría y buena voluntad.

Jesús es la razón de la temporada. No lo olvides. ¡Feliz Navidad!

Que las luces brillantes de la Navidad traigan felicidad a tu vida y que Jesús te bendiga con éxito y sabiduría.

¡Feliz Navidad! Que el amor de Dios te guíe y te proteja.

Que el verdadero espíritu de la Navidad brille en tu corazón e ilumine tu camino.

¡Que el amor de Cristo y la calidez que trae esta santa temporada permanezcan con ustedes y hagan que sus vacaciones sean las mejores de todas!

¡Que el Señor les envíe buenas noticias y que los ángeles canten con alegría! ¡Les deseo felicidad y paz en el nuevo año!

Que el mensaje eterno de la Navidad llene tu corazón y tu hogar de alegría hoy y durante todo el año que viene. Te deseo una feliz Navidad a ti y a tu familia.

¡Hosanna en las alturas! Oramos por la fidelidad de Dios en sus vidas durante los próximos meses. Feliz Navidad de parte de todos nosotros.

Desearía que estuvieras aquí conmigo para hacer de esta Navidad una hermosa como todas las demás.

Te extraño aún más en esta época alegre del año. Que pases una linda Navidad estés donde estés.

Puede que no estemos juntos en persona la mañana de Navidad, pero estarás en mi mente y en mi corazón.

¡Enviando una sonrisa a través de las millas para una maravillosa Navidad!

Seguro que extrañaré estar juntos en Navidad este año.

Voy a extrañar celebrar contigo esta Navidad. ¡Come algunas galletas más por mí!

Pueda que estemos a kilómetros de distancia, pero nuestro amor y afecto nos unen. Les envío un saludo navideño y de Año Nuevo a todos.

Pueda que no esté allí para abrazarte y decirte a la cara ‘Feliz Navidad’, pero te envío mis cálidos deseos a través de este mensaje.

Envío mis mejores deseos a todos y cada uno de los miembros de mi familia en esta Navidad. Los extraño. Feliz Navidad.

Aunque no estoy en casa para Navidad, les envío mis más cálidos deseos de paz y alegría para nuestra familia.

Les deseo a todos una Feliz Navidad. Hoy estoy lejos de todos vosotros, sin embargo os he tenido siempre presentes.

¡Feliz Navidad! Lejos durante estas fiestas, pero totalmente juntos en nuestros corazones y mentes.

Pueda que no podamos bailar juntos alrededor del árbol de Navidad, pero decoraré los pasillos en tu honor.

Hagamos una videollamada navideña: ¡yo traeré el chocolate caliente!

Aunque estemos separados, nuestros corazones están juntos esta Navidad.

¡Que tus vacaciones estén llenas de amor y alegría! ¡Que la pases genial con tus amigos y familiares esta Navidad!

Te envío mis mejores deseos siempre y más en Navidad.

¡Que las fiestas te traigan oportunidades y éxito en la vida! ¡Feliz Navidad!

¡Gracias por todo el esfuerzo que habéis hecho este año! ¡Que tengáis una linda Navidad!

Ya se parece mucho a Navidad, pronto las campanas sonarán y lo que las hará sonar será el villancico que cantan dentro de tu corazón.

Que el niño Jesús haga realidad todos tus sueños, aspiraciones y deseos. Que el amor y la amistad lleguen a ti para que permanezcan contigo por siempre. Deseo que tengas una Navidad perfecta este año.

Le deseo a usted y a su familia salud, felicidad, paz y prosperidad en esta Navidad y en el próximo Año Nuevo.

Espero que tu Navidad esté llena de alegría este año.

El mejor regalo que uno puede esperar este año es pasar tiempo juntos.

¡Feliz Navidad! Espero que tengas la oportunidad de disfrutar de la belleza y el verdadero significado de esta época.

¡Le deseamos una Navidad llena de alegría! Esperamos que tenga unas vacaciones tranquilas y seguras.

¡Felices fiestas! Espero que todos tus deseos navideños se hagan realidad.

Que la paz y la alegría de la Navidad estén con vosotros hoy y durante todo el Año Nuevo.

Espero que la temporada navideña le traiga felicidad y alegría a usted y a su familia.

¡Feliz Navidad! Que tu felicidad sea grande y tus facturas pequeñas.

Come. Bebe. Sé feliz. Pasa una maravillosa Navidad.

Que todas tus luces decorativas funcionen a la perfección esta temporada. ¡Espero que tu Navidad sea brillante!

La Navidad es una buena excusa para enviarles postales a todas mis personas favoritas.

¡Feliz Navidad! Estoy muy agradecido(a) de tener una persona tan especial como tú en mi vida.

La Navidad es mágica porque estamos juntos. No me gustaría pasar la Navidad con nadie más.

Haces que la Navidad sea mil veces más hermosa con solo aparecer.

Lo que más importa no es lo que hay debajo del árbol, sino quién está a su alrededor.

Cada año me siento muy agradecido(a) de tenerte ahí.

Tu amor es el mejor regalo de Navidad que podría recibir.

Feliz Navidad para ti y que Dios te bendiga a ti y a tu familia con paz y alegría para el año que viene.

¡Feliz Navidad! ¡Gloria al Rey recién nacido!

Que toda la dulce magia de la Navidad conspire para alegrar vuestros corazones.

Que tengáis la alegría de la Navidad, que es esperanza; el espíritu de las tradiciones navideñas, que es paz; el corazón de la Navidad, que es amor.

Honraré la Navidad en mi corazón y trataré de conservarla todo el año. Feliz Navidad.

La Navidad es hacer algo extra por alguien.

La Navidad agita su varita mágica sobre este mundo y he aquí que todo es más seguro y más bello.

¡Que tu Navidad y todos los días venideros brillen de felicidad y nuevas sorpresas!

La Navidad es sinónimo de contar tus bendiciones y estar agradecido por las cosas que amas.

Miré dentro de mi corazón y encontré lo que más aprecio tiene: el regalo de tu amistad.

La época del amor, la alegría y la felicidad. La Navidad es eterna.

Recuerda este diciembre que el amor pesa más que el oro. Te deseo unas felices fiestas.

A menos que hagamos de la Navidad una ocasión para compartir nuestras bendiciones, toda la nieve de Alaska no la hará ‘BLANCA’.

La Navidad no se trata de abrir regalos, sino de abrir nuestros corazones.

Que el espíritu de la Navidad te traiga paz, la alegría de la Navidad te brinde esperanza, el calor de la Navidad te conceda amor. Feliz Navidad.

Que la cercanía de los amigos y la comodidad del hogar renueven vuestro espíritu en esta Navidad.

Que Dios te bendiga abundantemente durante esta época navideña.

Que el Señor cumpla sus promesas y te colme de bendiciones.

El brillo de asombro y deleite en los ojos de los niños brilla más que cualquier luz de Navidad.

Receta para alegrar la Navidad: combina muchos buenos deseos, un corazón lleno de amor y muchos abrazos. Espolvorea con risas y decora con muérdago. Completa con regalos. ¡Sirve para todos!

La mejor Navidad de todas es la presencia de una familia feliz.

Locos por la Navidad y corazones felices, así empieza la temporada.

Estás en nuestra lista de personas que queremos que pasen una Feliz Navidad.

Nuestro deseo para esta Navidad es un mundo en el que los niños puedan crecer seguros y libres. Feliz Navidad.

Que en esta hermosa época del año encuentres muchos motivos para ser feliz.

Te deseo una muy Feliz Navidad y toda la suerte que el Año Nuevo pueda traerte.

Un abrazo tan cálido como el chocolate caliente es el regalo de Navidad perfecto.

Los copos de nieve son hermosos, puros y blancos, y como los hijos de Dios, no hay dos iguales. Feliz Navidad.

Deseo que pases la mejor Navidad de tu vida.

Que la cercanía de los amigos y la comodidad del hogar renueven vuestro espíritu en esta Navidad.

Mis mejores deseos para una maravillosa Navidad y un próspero Año Nuevo.

Que la paz, el amor y la prosperidad te acompañen siempre.

Tu sonrisa es, sin lugar a dudas, el mejor de los adornos navideños.

Para Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre: ¡nuestra amistad!

¡Feliz Navidad! Que el amor inunde tu hogar.

Disfrutar de la Navidad es bueno, pero compartirla con los demás es aún mejor.

La Navidad no es una fecha; es un estado en la mente. No esperes que te olvide, ni olvides que te espero... ¡Feliz Navidad!

Que estas navidades estén envueltas con papel de felicidad y atadas con una cinta de amor.

La Navidad agita una varita mágica sobre el mundo, y por eso, todo es más suave y más hermoso.

Esta Navidad, tú eres mi estrella.

En el mercado se puede comprar mazapanes, turrón, roscón, pero no se puede comprar tu amistad.

Coloca tu mano derecha en tu hombro izquierdo y tu mano izquierda en tu hombro derecho. ¡Ahí tienes mi abrazo! ¡Disfrútalo!

Que la ternura y la esperanza de la Navidad llene vuestros corazones de amor, paz y felicidad.

Las mejores cosas de la vida nunca vienen solas, y en estas Navidades lo confirmé… ¡vienen contigo!

Esta Navidad, no esperes, haz que pase.

En Navidad, dichoso quien en su casa está.

Mi idea de la Navidad perfecta es muy simple: amar a los demás.

Me acabo de cruzar con la Navidad y le he pedido que pase por tu casa con un saco lleno de salud y amor para este nuevo año.

La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú. Haces que un año se pase volando.

¿Sabes qué regalo le he pedido a Papá Noel en esta Navidad? Pasar otro año más a tu lado.

Olvidemos todo lo malo de este año que está por terminarse, recordemos que la Navidad es un tiempo de perdón y amor.

Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y aquello que necesites, y todo lo que no encuentres, ¡búscalo en Google!

Ojalá pudiésemos meter el espíritu de la Navidad en tarros y abrir uno cada mes del año.

La Navidad es el día que une todos los tiempos.

Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante.

La Navidad no es una fecha, es un estado en la mente.

La Navidad es la época de los adornos, pero no hay mejor complemento que una gran sonrisa.

La Navidad no es un acontecimiento, sino una parte del hogar que uno lleva siempre en su corazón.

Cuando la Nochebuena nos convoca, nadie queda excluido.

La Nochebuena se pinta del color de tus emociones más profundas.

Esta Nochebuena el niño Dios nacerá y llenará nuestro espíritu de paz, amor y felicidad.

En Navidad todos los caminos llegan a casa.

La Navidad es la época del año en que se nos acaba el dinero antes que los amigos.

La mejor Nochebuena es aquella en la que estás rodeado de las personas que amas.

Porque nada en este mundo nos brinda más felicidad que estar con las personas que hacen nuestra vida especial. ¡Feliz Navidad!

No existe la Navidad ideal, solo la Navidad que tú decidas crear como reflejo de tus valores, deseos y tradiciones.

No te preocupes por ese pequeño secreto, Papá Noel es viejo y olvidadizo...

Que estas fiestas comas mucho turrón y poco carbón. ¡Feliz y dulce Navidad!

Te deseo mucha diversión, besos, caramelos y todo lo que esta Navidad traiga para los niños buenos.

¿Y si este año hacemos juntos la carta a los Reyes Magos? ¡Le pediríamos más tiempo para disfrutar el uno al lado del otro!

Que las campanas suenen y alegren los corazones de todo el mundo. No existen limitaciones para nuestros sueños. ¡Feliz Navidad!

El día de Navidad es como el día de la amistad. Todo es alegría, paz, amor y felicidad con tus seres queridos, y tú eres uno de ellos para mí.

Mañana es Nochebuena. Mañana nacerá el niño Jesús. Demostrémosle que seguimos sus enseñanzas compartiendo todo lo que tenemos con nuestros semejantes. Hazlo y serás feliz.

El calor de tu abrazo, la imagen de tu sonrisa, la ternura de tu amor. Siempre me siento seguro y a salvo, cuando estás cerca. ¡Eres la mejor Mamá! ¡Feliz Navidad!

Difunde amor y alegría navideña a todos los que conozcas.

Que tengas una Navidad espectacular. Te lo mereces. Lo digo en serio.

En Navidad, juega y genera alegría. No pierdas el tiempo.

En cada tarjeta navideña que escribo, resalto que deseo que tus días sean felices y brillantes, y que todas tus Navidades sean blancas. ¡Feliz Navidad!

Contagia la calidez de la temporada navideña a todos los que te rodean y haz de este mundo un hermoso lugar para vivir. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

¡Que tu Navidad esté llena de la magia de Papá Noel, la alegría de los paseos en trineo de renos y las travesuras de los elfos traviesos!

Que esta Navidad esté llena de muchos regalos, pero más importante aún, de mucho amor de aquellos que más te importan.

No midas la altura de tu árbol de Navidad. Mide la abundancia del amor presente en tu corazón. ¡Que tengas una feliz Navidad!

Dar y recibir amor es la única garantía de pasar una verdadera Feliz Navidad.

Mi deseo de Navidad para ti, amigo mío, no es sencillo porque te deseo esperanza, alegría y paz; días llenos de calor y sol.

En esta Navidad, propóngase hacer sonreír a todos las personas que vea.

¡Les deseo a usted y a su familia una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo!

¡Que sea una Navidad especial! Eso es lo que pido yo desde el fondo de mi corazón.

¡Deseo que la Navidad traiga abundante alegría a tu vida!

Comparto con vosotros la gloria, la maravilla y el milagro de esta sagrada época. Os deseo una bendita Navidad y un bendecido Año Nuevo.

¡Que la Paz sea tu regalo en Navidad y tu bendición durante todo el año!

Que tengas una feliz y segura Navidad. Te mando mucho amor.

¡Que este año sea más prometedor que el anterior! ¡Que la felicidad te rodee! ¡Es Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para ti y tu familia!

Que esta Navidad todos tus esfuerzos se conviertan en logros. Que seas recompensado al 100 %.

¡Es 25 de diciembre! ¡Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos durante todo el año!

¡Que tengas una feliz Navidad! No pido más.

La paz en la tierra llegará para quedarse, cuando vivamos la Navidad cada día.

Cada momento del día tiene su valor. La mañana trae ESPERANZA, la tarde trae FE. La tarde trae AMOR, la noche trae DESCANSO. Espero que los tengas todos todos los días. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

La Navidad es tiempo para encender el fuego de la hospitalidad en el salón, la llama genial de la caridad en el corazón.

Espero que esta Navidad sea tan feliz que hables de ella durante años.

Esta Navidad deseo que seas feliz, que tengas buenos momentos con tus seres queridos.

¡Que esta Navidad sea brillante y alegre y que el nuevo año comience con una nota próspera!

¡Te deseo una Feliz Navidad! Que esta festividad traiga abundante alegría a tu vida.

