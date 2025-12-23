Felicitar a tus seres queridos este 25 de diciembre nunca fue tan sencillo y elegante. Hemos reunido 200 frases de Navidad 2025 cortas, originales y bonitas que combinan brevedad con un gran impacto emocional, perfectas para la vida dinámica que llevamos en ciudades como Miami, Nueva York o Los Ángeles. Este artículo de Gestión Mix es tu aliado ideal para encontrar ese mensaje original y bonito que hará sonreír a tu pareja, a tus padres en tu país de origen o a tus colegas de trabajo dondequiera que estén con palabras llenas de ternura y optimismo. La brevedad es tendencia, y estos textos están optimizados para leerse de un vistazo en la pantalla del celular sin perder la esencia de la festividad.

Celebra la llegada del Niño Jesús o simplemente el placer de estar juntos con dedicatorias que reflejan optimismo y gratitud. Con esta lista a la mano, siempre tendrás algo especial que decir en cada brindis y en cada chat grupal. Expresa tus mejores deseos con oraciones sencillas pero poderosas que reflejan el verdadero espíritu navideño. Comparte alegría, unión y esperanza en esta época tan especial del año. ¡Haz que tus felicitaciones brillen con luz propia este año!

Frases de Navidad cortas para WhatsApp

El hogar es donde está la Navidad.

Felicidades a tus seres queridos y a ti esta Navidad.

Consuelo y alegría para todos en Navidad.

Llega la Navidad y con ella, el amor al prójimo.

Esta Navidad, mantén la calma y tintinea todo el camino.

Todo lo que quiero para Navidad eres tú.

Cree en la magia de la Navidad.

El amor es el verdadero espíritu de la Navidad.

Navidad es la época de la alegría.

Sé feliz y brilla con luz propia esta Navidad.

Que sea un diciembre para recordar. ¡Feliz Navidad!

Camina por el país de las maravillas invernales esta Navidad.

Alegría para el mundo esta Navidad.

Brilla y resplandece esta Navidad.

Luces de hadas en las noches de invierno esta Navidad.

Llegó la Navidad y es época de brillar.

Azúcar y especias hacen que la Navidad sea agradable.

La Navidad no es una estación, es un sentimiento.

Si no crees en la magia, no recibirás nada esta Navidad.

Navidad es la época más maravillosa del año.

Que tengas una feliz Navidad.

Feliz Navidad a todos y buenas noches a todos.

Papá Noel viene a la ciudad esta Navidad.

El tiempo de jerseys es mejor juntos esta Navidad.

No hay mejor lugar en Navidad que el hogar.

Ojalá fuera Navidad todos los días.

El amor, el compartir y el dar de la Navidad no deben disfrutarse sólo durante un día, sino que nunca deben dejarse de lado.

Recorreré kilómetros en coche para ver las sonrisas navideñas de mi familia.

La magia de la Navidad es silenciosa. No se oye, se siente. No la ves, la crees.

No se trata de cuánto damos, sino de cuánto amor ponemos en dar esta Navidad.

"La Navidad es un baby shower que se fue totalmente por la borda" - Andy Borowitz | Crédito: Composición Mix / Canva

Frases de Navidad originales para sorprender

«Honraré la Navidad en mi corazón, y trataré de conservarla todo el año». - Charles Dickens

«No creo que la Navidad trate necesariamente de cosas. Se trata de ser buenos unos con otros, se trata de la ética cristiana, se trata de la bondad» - Carrie Fisher

«La Navidad es hacer algo extra por alguien». - Charles M. Schulz

«La Navidad es una fiesta para estar juntos. Ese es mi tipo favorito». - A. A. Milne (de Winnie the Pooh)

«La mejor manera de difundir la alegría navideña es cantando alto para que todos lo oigan». - Will Ferrell

«La tierra ha envejecido con su carga de cuidados, pero en Navidad siempre es joven, el corazón de la joya arde lustroso y hermoso, y su alma llena de música rompe el aire, cuando se canta la canción de los ángeles» - Phillips Brooks

«Los olores de la Navidad son los olores de la infancia» - Richard Paul Evans

«Mientras luchamos con las listas de la compra y las invitaciones, agravadas por el mal tiempo de diciembre, es bueno que nos recuerden que hay personas en nuestras vidas que merecen este agravio, y personas para las que nosotros valemos lo mismo» - Donald E. Westlake

«La Navidad es el espíritu de dar sin pensar en recibir. Es felicidad porque vemos alegría en la gente. Es olvidarse de uno mismo y encontrar tiempo para los demás. Es descartar lo sin sentido y hacer hincapié en los verdaderos valores» - Thomas S. Monson

«La magia de la Navidad es silenciosa. No la oyes: la sientes, la sabes, la crees». - Kevin Alan Milne

«¿Qué es la Navidad? Es ternura por el pasado, valor por el presente, esperanza por el futuro» - Agnes M. Pahro

«La paz en la tierra llegará para quedarse, cuando vivamos la Navidad cada día». - Helen Steiner Rice

«Quien no lleva la Navidad en el corazón, nunca la encontrará debajo de un árbol». - Roy L. Smith

«La Navidad es una estación para encender el fuego de la hospitalidad en el salón, la llama genial de la caridad en el corazón». - Washington Irving

«Nunca podrás disfrutar verdaderamente de la Navidad hasta que puedas mirar al rostro del Padre y decirle que has recibido Su regalo de Navidad». - John R. Rice

«La Navidad es un baby shower que se fue totalmente por la borda». - Andy Borowitz

«Santa Claus tiene la idea correcta. Visita a la gente sólo una vez al año». - Victor Borge

«La Navidad es una necesidad. Tiene que haber al menos un día del año para recordarnos que estamos aquí por algo más que por nosotros mismos» - Eric Sevareid

«Al hacer regalos en Navidad, tenemos que reconocer que compartir nuestro tiempo y a nosotros mismos es una parte tan importante de dar» - Gordon B. Hinckley

«Cuando recordamos las Navidades pasadas, solemos descubrir que las cosas más sencillas -no las grandes ocasiones- desprenden el mayor resplandor de felicidad» - Bob Hope

«La Navidad es como un caramelo; se derrite lentamente en tu boca endulzando cada papila gustativa, haciéndote desear que dure para siempre» - Richelle E. Goodrich

«La Navidad es la estación para encender el fuego de la hospitalidad» - Washington Irving

«Los regalos de tiempo y amor son sin duda los ingredientes básicos de una Navidad verdaderamente feliz» - Peg Bracken

«Bendita sea la estación que compromete al mundo entero en una conspiración de amor» - Hamilton Wright Mabie

«Me gusta comparar las fiestas navideñas con la forma en que un niño escucha su cuento favorito. El placer está en la forma familiar en que comienza la historia, la anticipación de los giros familiares que toma, los momentos familiares de suspense, y el clímax y el final familiares» - Fred Rogers

«En Navidad, todos los caminos llevan a casa» - Marjorie Holmes

«La Navidad funciona como el pegamento. Nos mantiene a todos pegados» - Rosie Thomas

«Uno de los líos más gloriosos del mundo es el que se crea en el salón el día de Navidad. No lo limpies demasiado rápido» - Andy Rooney

«El mejor de todos los regalos alrededor de cualquier árbol de Navidad: la presencia de una familia feliz arropándose unos a otros» - Burton Hills

«Mientras luchamos con las listas de la compra y las invitaciones, agravadas por el mal tiempo de diciembre, es bueno que nos recuerden que hay personas en nuestras vidas que merecen este agravio, y personas para las que nosotros valemos lo mismo» - Donald E. Westlake

«La Navidad es una época en la que se echa de menos el hogar, incluso cuando se está en casa» - Carol Nelson

«Ojalá pudiéramos guardar parte del espíritu navideño en tarros y abrir un tarro cada mes» - Harlan Miller

«Cuando recordamos una Navidad especial, no son los regalos lo que la hizo especial, sino las risas, el sentimiento de amor y la unión de amigos y familiares lo que hizo especial esa Navidad» - Catherine Pulsifer

«La Navidad es el espíritu de dar sin pensar en recibir. Es felicidad porque vemos alegría en la gente. Es olvidarse de uno mismo y encontrar tiempo para los demás. Es descartar lo sin sentido y hacer hincapié en los verdaderos valores» - Thomas S. Monson

«Cada vez que amamos, cada vez que damos, es Navidad» - Dale Evans

«Al dar regalos en Navidad, debemos reconocer que compartir nuestro tiempo y a nosotros mismos es una parte tan importante de dar» - Gordon B. Hinckley

«Los olores de la Navidad son los olores de la infancia» - Richard Paul Evans

«Hagamos que la Navidad sea hermosa sin pensar en la codicia» - Ann Garnett Schultz

«Como copos de nieve, mis recuerdos navideños se reúnen y bailan: cada uno es hermoso, único y se ha ido demasiado pronto» - Deborah Whipp

«La paz en la tierra llegará para quedarse, cuando vivamos la Navidad cada día» - Helen Steiner Rice

«Quien no tiene la Navidad en su corazón, nunca la encontrará debajo de un árbol» - Roy L. Smith

«Somos mejores durante todo el año por haber vuelto a ser, en espíritu, niños en Navidad» - Laura Ingalls Wilder

«A menos que hagamos de la Navidad una ocasión para compartir nuestras bendiciones, toda la nieve de Alaska no la hará ‘blanca’» - Bing Crosby

«Nunca podrás disfrutar verdaderamente de la Navidad hasta que puedas mirar al rostro del Padre y decirle que has recibido Su regalo de Navidad» - John R. Rice

«Todos los regalos de Navidad del mundo no valen nada sin la presencia de Cristo» - David Jeremías

«Que la esperanza, la paz, la alegría y el amor que representa el nacimiento en Belén esta noche llenen nuestras vidas y formen parte de todo lo que decimos y hacemos» - Rev. Richard J. Fairchild

«La Navidad no es sólo un día, es un estado de ánimo» - Valentine Davies

«Es la Navidad en el corazón lo que pone la Navidad en el aire» - W.T. Ellis

«La Navidad es un calcetín relleno de bondad azucarada» - Mo Rocca

«La Navidad no es una estación. Es un sentimiento» - Edna Ferber

«Nada parece unir a la gente como la Navidad» - Steven Dodrill

«Una buena conciencia es una Navidad continua» - Benjamin Franklin

«La Navidad, hija mía, es amor en acción» - Dale Evans

«La Navidad es el día que mantiene unido todo el tiempo». - Alexander Smith

«Lo que no me gusta de las fiestas de Navidad en la oficina es buscar trabajo al día siguiente» - Phyllis Diller

«No hay experiencia como cortar tu propio árbol de Navidad vivo del jardín de tu vecino» - Dan Florence

«De eso están hechos los recuerdos de Navidad, no se planean, no se programan, nadie los pone en su Blackberry, simplemente ocurren». - Kelly Finch (de Deck the Halls)

«Una vez más, llegamos a las fiestas navideñas, una época profundamente religiosa que cada uno de nosotros observa, a su manera, acudiendo al centro comercial de su elección» - Dave Barry

«Nada es tan mezquino como regalar a un niño pequeño algo útil por Navidad» - Kin Hubbard

«Lo que me gusta de la Navidad es que puedes hacer que la gente olvide el pasado con el presente» - Don Marquis

«Odio la radio en esta época del año porque ponen «All I Want For Christmas Is You» como cada dos canciones. Y eso no es suficiente» - Bridger Winegar

«Los adultos pueden tomar una simple festividad para los Niños y arruinarla. Lo que empezó como una entrega de regalos sencillos para deleitar y sorprender a los niños alrededor del árbol de Navidad ha culminado con una mujer desenvolviendo seis tenedores de gambas de su perro, que sorteó su nombre» - Erma Bombeck

«Una cosa encantadora de la Navidad es que es obligatoria, como una tormenta, y todos la atravesamos juntos» - Garrison Keillor

«Me encanta la Navidad. Recibo un montón de regalos maravillosos que estoy deseando intercambiar.» - Henny Youngman

«La mejor manera de difundir la alegría navideña es cantando alto para que todos lo oigan» - Buddy (de Elf)

«Algunas personas nacen para Halloween, y otras sólo cuentan los días que faltan para Navidad» - Stephen Graham Jones

«¡Te estás saltando la Navidad! ¿No va eso contra la ley?» - Spike Frohmeyer (de Christmas With the Kranks)

«Que tengas una feliz Navidad. Deja que tu corazón se ilumine» - Judy Garland, Have Yourself a Merry Little Christmas

«Hay cierta magia en la primera nevada. Porque cuando la primera nieve es también una nieve de Navidad, algo maravilloso va a suceder» - Frosty the Snowman

«No dejes que el pasado te robe el presente. Este es el mensaje de la Navidad: Nunca estamos solos» - Taylor Caldwell

"Nunca podrás disfrutar verdaderamente de la Navidad hasta que puedas mirar al rostro del Padre y decirle que has recibido Su regalo de Navidad" - John R. Rice | Crédito: Composición Mix / Canva

Frases de Navidad bonitas para amigos y seres queridos

«La Navidad no es una época ni una estación, sino un estado de ánimo» - Calvin Coolidge

«Para muchos, la Navidad es también un tiempo para reunirse. Pero para otros, el servicio será lo primero» - Reina Isabel II

«El primer día de Navidad, mi verdadero amor me regaló una perdiz en un peral» - Frederic Austin, Los doce días de Navidad

«Se acerca la Navidad, están talando árboles. Están poniendo renos y cantando canciones de alegría y paz» - Joni Mitchell, River

«Es la Navidad en el corazón la que pone la Navidad en el aire» - W.T. Ellis

«Los jerséis navideños sólo son aceptables como grito de auxilio» - Andy Borowitz

«Nadie debería estar solo en Navidad» - Cindy Lou Who, Cómo el Grinch robó la Navidad

«¡Sí! ¡Sí me gusta! Me gusta la Navidad. Me encanta la Navidad». - Ebenezer Scrooge, Cuento de Navidad

«La Navidad estaba en camino. Una hermosa, gloriosa y preciosa Navidad, sobre la que giraba todo el año infantil» - Ralphie, Un cuento de Navidad

«La Navidad no es sólo una época de alegría, sino también de reflexión» - Winston Churchill

«Quien no lleva la Navidad en el corazón, nunca la encontrará bajo el árbol» - Roy L. Smith

«Amo la Navidad. Recibi tantos regalos maravillosos que no puedo esperar a intercambiar» - Henry Youngman

«Envía tus paquetes pronto para que Correos los pierda a tiempo para Navidad» - Johnny Carson

«La Navidad es un tónico para nuestras almas. Nos hace pensar en los demás más que en nosotros mismos. Dirige nuestros pensamientos a dar» - B. C. Forbes

«Lo que pasa con la Navidad es que casi no importa de qué humor estés o qué clase de año hayas tenido - es un nuevo comienzo» - Kelly Clarkson

«Una buena conciencia es una Navidad continua» - Benjamin Franklin

«Dios nunca da a alguien un regalo que no sea capaz de recibir. Si nos hace el regalo de la Navidad es porque todos tenemos la capacidad de entenderlo y recibirlo» - Papa Francisco

«En Navidad jugad y alegraros, porque la Navidad no llega más que una vez al año» - Thomas Tusser

«Consideramos la Navidad como el encuentro, el gran encuentro, el encuentro histórico, el encuentro decisivo, entre Dios y los hombres. Quien tiene fe lo sabe de verdad; que se alegre» - Papa Pablo VI

«Percibir la Navidad a través de sus envoltorios se hace más difícil cada año» - E. B. White

«La Navidad, niños, no es una fecha. Es un estado de ánimo» - Mary Ellen Chase

«Me encanta la Navidad, no solo por los regalos, sino por todas las decoraciones y las luces y la calidez de la temporada» - Ashley Tisdale

«Ese es el verdadero espíritu de la Navidad: que la gente reciba ayuda de otras personas» - Jerry Seinfeld

«La Navidad es un calcetín lleno de golosinas» - Mo Rocca

«Las mascotas, como sus dueños, tienden a expandirse un poco durante el periodo navideño» - Frances Wright

«Hay algo en un jersey de Navidad que siempre me hará reír» - Kristen Wiig

«Mis Navidades siempre han sido muy sencillas y en familia» - Julie Roberts

«La Navidad renueva nuestra juventud despertando nuestro asombro. La capacidad de asombro ha sido llamada nuestra facultad humana más preñada, porque en ella nacen nuestro arte, nuestra ciencia, nuestra religión» - Ralph W. Sockman

«El mejor regalo de Navidad que recibí de mi marido fue una semana para hacer lo que quisiera» - Olivia Williams

«En Navidad, ‘¡Qué bello es vivir!’ me hace llorar siempre en el mismo sitio, aunque sé lo que me espera» - Nicholas Lea

«El recuerdo más nítido de nuestra anticuada Nochebuena es la mano de mi madre asegurándose de que me acomodaba en la cama» - Paul Engle

«Mis hermanos y hermanas, el verdadero amor es un reflejo del amor del Salvador. En diciembre de cada año lo llamamos el espíritu navideño. Se puede oír. Se puede ver. Puedes sentirlo» - Thomas S. Monson

«La Navidad es una fiesta que persigue al solitario, al deshilachado y al rechazado» - Jimmy Cannon

«La Navidad no es sólo una época de alegría, sino también de reflexión» - Winston Churchill

«Quien no lleva la Navidad en el corazón, nunca la encontrará bajo el árbol» - Roy L. Smith

«La Navidad es el día que mantiene unido todo el tiempo» - Alexander Smith

«Envía tus paquetes pronto para que Correos los pierda a tiempo para Navidad» - Johnny Carson

«La Navidad es un tónico para nuestras almas. Nos hace pensar en los demás más que en nosotros mismos. Dirige nuestros pensamientos a dar» - B. C. Forbes

«Lo que pasa con la Navidad es que casi no importa de qué humor estés o qué clase de año hayas tenido - es un nuevo comienzo» - Kelly Clarkson

«Una buena conciencia es una Navidad continua» - Benjamin Franklin

«Dios nunca da a alguien un regalo que no sea capaz de recibir. Si nos hace el regalo de la Navidad es porque todos tenemos la capacidad de entenderlo y recibirlo» - Papa Francisco

«La Navidad agita una varita mágica sobre el mundo, y he aquí que todo es más suave y hermoso» - Norman Vincent Peale

«Consideramos la Navidad como el encuentro, el gran encuentro, el encuentro histórico, el encuentro decisivo, entre Dios y los hombres. Quien tiene fe lo sabe de verdad; que se alegre» - Papa Pablo VI

«Percibir la Navidad a través de sus envoltorios se hace más difícil cada año» - E. B. White

«La Navidad, niños, no es una fecha. Es un estado de ánimo» - Mary Ellen Chase

«Me encanta la Navidad, no solo por los regalos, sino por todas las decoraciones y las luces y la calidez de la temporada» - Ashley Tisdale

«Ese es el verdadero espíritu de la Navidad: que la gente reciba ayuda de otras personas» - Jerry Seinfeld

«La Navidad es un calcetín lleno de golosinas» - Mo Rocca

«Las mascotas, como sus dueños, tienden a expandirse un poco durante el periodo navideño» - Frances Wright

«Hay algo en un jersey de Navidad que siempre me hará reír» - Kristen Wiig

"¿Qué es la Navidad? Es ternura por el pasado, valor por el presente, esperanza por el futuro" - Agnes M. Pahro | Crédito: Composición Mix / Canva

Frases Inspiradoras para Reflexionar en Navidad

«Mis Navidades siempre han sido muy sencillas y en familia» - Julie Roberts

«La Navidad renueva nuestra juventud despertando nuestro asombro. La capacidad de asombro ha sido llamada nuestra facultad humana más preñada, porque en ella nacen nuestro arte, nuestra ciencia, nuestra religión» - Ralph W. Sockman

«El mejor regalo de Navidad que recibí de mi marido fue una semana para hacer lo que quisiera» - Olivia Williams

«En Navidad, ‘¡Qué bello es vivir!’ me hace llorar siempre en el mismo sitio, aunque sé lo que me espera» - Nicholas Lea

«El recuerdo más nítido de nuestra anticuada Nochebuena es la mano de mi madre asegurándose de que me acomodaba en la cama» - Paul Engle

«Mis hermanos y hermanas, el verdadero amor es un reflejo del amor del Salvador. En diciembre de cada año lo llamamos el espíritu navideño. Se puede oír. Se puede ver. Puedes sentirlo» - Thomas S. Monson

«La Navidad es una fiesta que persigue al solitario, al deshilachado y al rechazado» - Jimmy Cannon

«Maldita Navidad, aquí de nuevo, levantemos una copa de amor, paz en la tierra, buena voluntad para los hombres, y hagamos que laven los platos» - Wendy Cope

«¡Las fiestas son mi época favorita del año! La Navidad siempre ha sido una de las mayores celebraciones en Suecia, y espero con impaciencia las fiestas de cada año» - Marcus Samuelsson

«El dolor es una habitación sin puertas, pero de alguna manera, con su oropel y sus clichés, la Navidad encuentra una forma de entrar» - Simon Van Booy

«Me encanta la Navidad. Es mi fiesta favorita del año. Me encanta estar en un lugar frío en Navidad para que haya nieve» - Tate McRae

«La Navidad hace que todo sea el doble de triste» - Douglas Coupland

«Junto a un circo, no hay nada que empaque y arranque más rápido que el espíritu navideño» - Kin Hubbard

«La Navidad y las fiestas son la época de dar. Es una época en la que la gente es más amable y abierta de corazón» - Gisele Bundchen

«Creo que la Navidad debería ser eso: unión y diversión. Es como un juego» - Billy Howle

«Desde un punto de vista comercial, si la Navidad no existiera habría que inventarla» - Katharine Whitehorn

«La Navidad es la época en la que los niños le dicen a Papá Noel lo que quieren y los adultos pagan por ello. El déficit es cuando los adultos le dicen al gobierno lo que quieren y los niños lo pagan» - Richard Lamm

«A todo el mundo le gusta una buena canción de Navidad si la haces bien» - Sabrina Carpenter

«Para mí, la Navidad es una época para estar cerca de mi familia y de mis seres queridos» - Tarja Turunen

«No hay nada en el mundo tan irresistiblemente contagioso como la risa y el buen humor» - “Cuento de Navidad”

«Todos los regalos de Navidad del mundo no valen nada sin la presencia de Cristo» - David Jeremías

«Mantengamos bella la Navidad, sin un pensamiento de codicia, para que viva para siempre, para llenar todas nuestras necesidades» - Garnett Ann Schultz

«La fe es creer en las cosas cuando el sentido común te dice que no lo hagas» - “Milagro en la calle 34″

«¡Feliz Navidad, animal asqueroso!» - ‘Solo en casa 2: Perdidos en Nueva York’

«Dices que odias el cumpleaños de Washington o Acción de Gracias, y a nadie le importa, pero dices que odias la Navidad, y la gente te trata como a un leproso» - “Gremlins”

«La Navidad estaba en camino. La hermosa, gloriosa y preciosa Navidad, sobre la que giraba todo el año infantil» - “Cuento de Navidad”

«Creo que me pasa algo, Linus. Se acerca la Navidad, pero no soy feliz. No me siento como se supone que debo sentirme» - “Una Navidad para Charlie Brown”

«La magia de la Navidad es silenciosa. No la oyes - la sientes, la sabes, la crees» - “La Navidad de la bolsa de papel”

«La Navidad es para siempre, no para un solo día, porque amar, compartir, dar, no son para guardar como campanas y luces y espumillón, en alguna caja sobre una estantería. El bien que haces a los demás es el bien que te haces a ti mismo» - Norman Wesley Brooks

«¡Es Nochebuena! Es... es la única noche del año en la que todos actuamos un poco mejor, sonreímos un poco más,... nos alegramos un poco más. Durante un par de horas de todo el año, somos las personas que siempre esperamos ser» - “Scrooged”

«Si te pones el traje, eres el jefazo» - “The Santa Clause”

«Si estás preocupado y no puedes dormir, cuenta tus bendiciones en lugar de ovejas, y te dormirás, contando tus bendiciones» - “Blanca Navidad”

«Nunca nada parece demasiado malo, demasiado duro o demasiado triste cuando tienes un árbol de Navidad en el salón» - Nora Roberts

«Recuerda este diciembre, que el amor pesa más que el oro» - Josephine Dodge Daskam Bacon

«Ver para creer, pero a veces las cosas más reales del mundo son las que no podemos ver» - “El expreso polar”

«La Navidad es más verdaderamente Navidad cuando la celebramos dando la luz del amor a quienes más lo necesitan» - Ruth Carter Stapleton

«La Navidad es un puente. Necesitamos puentes a medida que pasa el río del tiempo. La Navidad de hoy debería significar crear horas felices para mañana y revivir las de ayer» - Gladys Taber

«El verdadero espíritu navideño es anteponer la felicidad de los demás a la nuestra, y descubrir que nunca has conocido tanta felicidad» - Toni Sorenson

«Papá Noel es todo aquel que ama a los demás y trata de hacerlos felices; que se entrega a sí mismo de pensamiento, palabra u obra en cada regalo que concede» - Edwin Osgood Grover

«La Navidad no consiste tanto en abrir nuestros regalos como en abrir nuestros corazones» - Janice Maeditere

«Navidad significa compañerismo, fiesta, dar y recibir, un tiempo de buena alegría, hogar» - W.J. Tucker

«Dejé de creer en Papá Noel cuando tenía seis años. Mamá me llevó a verle a unos grandes almacenes y me pidió un autógrafo» - Shirley Temple

«No hay nada más acogedor que un árbol de Navidad iluminado» - Jenny Han

«La forma de pasar la Navidad es mucho más importante que la cantidad» - Henry David Thoreau

«El día de Navidad es de los niños, pero las fiestas son el tiempo de baile de la juventud» - Jesse Jackson

«Sabes que te estás haciendo viejo cuando Papá Noel empieza a parecer más joven» - Robert Paul

«Deberíamos aprender la verdadera lección navideña de la amabilidad amable y atenta con los que amamos y con todos los que nos encontramos en los ajetreados caminos de la vida» - J.R. Miller

«Árboles de Navidad recién cortados con olor a estrellas, nieve y resina de pino: inhala profundamente y llena tu alma de noche invernal» - John J. Geddes

«Algunos adornos del árbol de Navidad hacen algo más que brillar y resplandecer, representan un regalo de amor hecho hace mucho tiempo» - Tom Baker

«La Navidad puede ser un día de fiesta o de oración, pero siempre será un día de recuerdo, un día en el que pensamos en todo lo que hemos amado» - Augusta E. Randel