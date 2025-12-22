La Navidad 2025 nos envuelve una vez más con su luz y su promesa de esperanza. Es el momento de abrir el corazón, compartir la alegría y renovar la fe que nos une como familia. No dejes que la magia de estas fiestas pase desapercibida: comparte tus mejores deseos y tarjetas de ¡Feliz Navidad! antes de dar la bienvenida al nuevo año.

En esta época tan especial, cada detalle cuenta. Nuestras tarjetas navideñas y mensajes originales están pensados para llenar de ternura tus saludos y hacer sonreír a quienes más quieres. Ya sea por WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, X, Telegram o Reddit, cada palabra y cada imagen pueden convertirse en un abrazo enviado a la distancia, recordando que la verdadera alegría está en dar y en compartir.

Descubre tarjetas con diseños llenos de encanto —árboles resplandecientes, luces titilantes, trineos, renos y el entrañable Papá Noel— que podrás editar, imprimir o enviar de forma digital. Regala momentos de felicidad y celebra esta Nochebuena con gestos que mantengan viva la tradición y el espíritu navideño.

Que todos tus deseos se hagan realidad en esta Navidad. (Foto: Canva.com)

Porque la Navidad no solo se celebra, se siente: en las risas familiares, en los recuerdos que renacen y en la esperanza que guía nuestros nuevos comienzos. Que este 2025 la paz, el amor y la unión llenen cada hogar, y que la luz del pesebre de Belén ilumine con fuerza los corazones de todos.

Tarjeta de ¡Feliz Navidad! con frases de alegría y amor por WhatsApp

1. Brindemos con alegría porque ya llegó la Navidad y estamos unidos para festejar por otro año más. ¡Felices fiestas!

2. Que el amor, la fe, la esperanza y la alegría entren en tu casa en estas fechas tan hermosas, y te acompañen durante todo el año. ¡Feliz Navidad!

¡Feliz Navidad! Que tu felicidad sea grande y tus facturas pequeñas. (Foto: Canva.com)

3. Hay algunos regalos que no pueden faltar en estos días de Navidad, ¡y son el amor, las sonrisas y la felicidad!

4. En estas fechas recordaremos todos los momentos hermosos que vivimos juntos y sé que viviremos otros que permanecerán en nuestras memorias para siempre. ¡Viva la Navidad!

5. Por fin está aquí este momento que lo ilumina todo y que siempre trae alegría y bondad, ¡feliz y bendecida Navidad!

Por fin está aquí este momento que lo ilumina todo y que siempre trae alegría y bondad, ¡feliz y bendecida Navidad! (Foto: Canva.com)

6. ¡La Navidad es sinónimo de cariño y gratitud! Tómate un tiempo para agradecer por las personas hermosas que tienes en la vida y por todo lo que ya lograste.

7. ¡Felices fiestas y que este año que inicia esté lleno de luz!

Se cambia de coche, de casa, de ropa, de pareja, de zapatos, de mes, de look, de trabajo, de año; pero nunca de amigos. ¡Feliz Navidad! (Foto: Canva.com)

10. Al hacernos mayores, nuestra lista de regalos de Navidad va disminuyendo porque nos damos cuenta de que lo que realmente deseamos no se puede comprar.

Los amigos son como las estrellas: aunque no puedas verlas, sabes que siempre están ahí. ¡Feliz Navidad! (Foto: Canva.com)

Frases bonita de ¡Feliz Navidad! para dedicar a la familia

11. Los días de Navidad son mágicos para mí y me gusta vivirlos al lado de la mejor compañía, ¡mi familia!

12. Mirar las sonrisas de mi familia, compartir recuerdos, decorar la casa juntos, ilusión, comidas deliciosas... ¡Amo la Navidad!

13. Da igual los años que pasen que en Navidad vuelvo a mi infancia y llegan a mi memoria los recuerdos más hermosos.

14. Tiempo de fiestas, tiempo de celebración, ¡la Navidad ya llegó! Festejemos unidos y compartamos nuestra alegría y amor.

Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu año nuevo. (Foto: Canva.com)

15. Llevo en mi corazón los más lindos recuerdos de estos días mágicos de Navidad, ¡y sé que me acompañarán para siempre!

16. Regresar a casa en Navidad, recibir el abrazo de mis seres amados y sentir el calor del hogar es todo lo que necesito para tener fuerzas para un año más.

17. En Navidad no me importan los regalos, lo que verdaderamente me importa es estar al lado de mis seres amados.

Cuando veas una estrella fugaz pide un deseo, el mío será el que tuyo se haga realidad. (Foto: Canva.com)

18. Que esta Navidad encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y todo aquello que necesites. Y lo que no encuentres: ¡búscalo en Google!

19. Que esta Navidad puedas acumular lindas memorias para recordarlas cada año como haces con las anteriores. Un abrazo fuerte lleno de magia e ilusión.

20. El nacimiento de Jesús debe ser siempre recordado como una celebración de amor. ¡Feliz Navidad y un año bendecido!

Que esta Navidad encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y todo aquello que necesites. Y lo que no encuentres: ¡búscalo en Google! (Foto: Canva.com)

Mensajes originales para tus tarjetas de Navidad para compartir en familia

21. No hay nada más especial que juntar a la familia, intercambiar regalos y palabras de amor. En estas navidades, le agradezco a Dios por todo lo que me dio, sobre todo por el amor que nos une durante todo el año. ¡Feliz Navidad!

22. Llega la Navidad, ¡un momento en el que el calor de la esperanza entra en nuestros corazones! Que estas fechas bendecidas fortalezcan tu fe y tus ganas de un mundo mejor.

El regalo del amor. El regalo de la paz. El regalo de la felicidad. Que todo esto sea tuyo esta Navidad. (Foto: Canva.com)

23. Que la fe, la esperanza y la compasión estén presentes en nuestras vidas los próximos 365 días del año. ¡Feliz Navidad!

24. La Navidad es amor porque es la época del año en que nuestros corazones están más receptivos y armoniosos, y nuestra esperanza se renueva.

Tarjetas de ¡Feliz Navidad! con imágenes bonitas, bonitas y originales para enviar por WhatsApp este 25 de diciembre (Foto: Canva.com)

25. Para mí, la Navidad significa sonrisas, buena comida y la familia unida. Deseo que esta época especial sea feliz y que esté llena de armonía.

26. Sabes que vas envejeciendo cuando te das cuenta de que Santa Claus comienza a parecer más joven. ¡Feliz Navidad!

Tarjetas de ¡Feliz Navidad! con imágenes bonitas, bonitas y originales para enviar por WhatsApp este 25 de diciembre (Foto: Canva.com)

27. Es tiempo de renovación, ¡que esta Navidad transforme todas las lágrimas en sonrisas y todos los obstáculos en éxitos!

28. Una cosa encantadora sobre la Navidad es que es obligatoria, como una tormenta, y todos la compartimos juntos.

Tarjetas de ¡Feliz Navidad! con imágenes bonitas, bonitas y originales para enviar por WhatsApp este 25 de diciembre (Foto: Canva.com)

29. La Navidad no es una temporada, es un sentimiento.

30. El mejor mensaje para felicitar la Navidad es aquel que sale en silencio de nuestros corazones y que calienta con ternura los corazones de aquellos que nos acompañan en el camino de la vida.

Tarjetas de ¡Feliz Navidad! con imágenes bonitas, bonitas y originales para enviar por WhatsApp este 25 de diciembre (Foto: Canva.com)

Saludos de ¡Feliz Navidad! para enviar a tus amigos con imágenes bonitas

31. Que en estas navidades tu corazón desborde alegría y amor, y que puedas compartir cada minuto con esas personas que siempre te dieron calor. ¡Felices fiestas!

32. Paso por aquí para desearte unas navidades llenas de luz, bendiciones y alegría, a ti y a toda la familia.

Tarjetas de ¡Feliz Navidad! con imágenes bonitas, bonitas y originales para enviar por WhatsApp este 25 de diciembre (Foto: Canva.com)

33. Te deseo un día muy bendecido y una vida llena de felicidad. Que tu Navidad sea tan especial como tú lo eres para mí. ¡Felices fiestas!

34. Para mí, la Navidad es amor, reflexión y celebración. Que estas fechas sean muy especiales para todos ustedes. ¡Feliz Navidad!

Tarjetas de ¡Feliz Navidad! con imágenes bonitas, bonitas y originales para enviar por WhatsApp este 25 de diciembre (Foto: Canva.com)

35. Las luces que deben iluminarnos en estas fechas tan especiales de reflexión son las de la fe y la esperanza. ¡Feliz Navidad!

36. ¡Buenos días! Hoy es Navidad: día de celebrar con la familia, abrazar a los amigos y dar regalos a los hijos.

Tarjetas de ¡Feliz Navidad! con imágenes bonitas, bonitas y originales para enviar por WhatsApp este 25 de diciembre (Foto: Canva.com)

37. No importa cuantos regalos tenga en esta Navidad porque ya sé que tengo el mejor de todos: vuestro amor que me acompaña desde que nací.

38. Diría que todo lo que quiero para esta Navidad es a ti, pero tampoco me importaría tener una tarjeta de crédito con límite infinito.

Tarjetas de ¡Feliz Navidad! con imágenes bonitas, bonitas y originales para enviar por WhatsApp este 25 de diciembre (Foto: Canva.com)

39. Que el amor, la emoción de las reuniones familiares, el perdón por los malentendidos, la fe y la esperanza estén presentes en su hogar esta Navidad. ¡Felices fiestas!

40. Que la Navidad nos recuerde la importancia de valorar a nuestros seres queridos no solo en este momento, sino cada día del año.

Tarjetas de ¡Feliz Navidad! con imágenes bonitas, bonitas y originales para enviar por WhatsApp este 25 de diciembre (Foto: Canva.com)

Felicitaciones navideñas con ideas lindas y bonitas para tus tarjetas

41. Estas navidades, reparte sonrisas, comparte tu alegría, ten detalles hermosos y vive intensamente con aquellos que amas. ¡Felices fiestas!

42. No existe la Navidad perfecta, simplemente la Navidad que usted decida crear como reflejo de sus valores, deseos, afectos y tradiciones.

Tarjetas de ¡Feliz Navidad! con imágenes bonitas, bonitas y originales para enviar por WhatsApp este 25 de diciembre (Foto: Canva.com)

43. En esta Navidad no se olvide de agradecer más que de pedir. ¡Que usted y su familia tengan una noche bendecida y unas felices fiestas!

44. La Navidad es el momento perfecto para abrazar a quienes amamos y decirles lo importantes que son para nosotros.

Tarjetas de ¡Feliz Navidad! con imágenes bonitas, bonitas y originales para enviar por WhatsApp este 25 de diciembre (Foto: Canva.com)

45. Que en esta Navidad puedas encontrar riqueza en el amor, en compartir y en disfrutar con las personas que amas.

46. Lo mejor que puedes vestir en la cena de Navidad es una hermosa sonrisa. ¡Felices fiestas!

Tarjetas de ¡Feliz Navidad! con imágenes bonitas, bonitas y originales para enviar por WhatsApp este 25 de diciembre (Foto: Canva.com)

47. Deseo que toda mi familia tenga una noche de Navidad hermosa, y que sepan que los llevo en mi corazón.

48. Que esta sea otra Navidad bendecida, con muchos regalos, pero sin olvidarnos de que lo más importante son las sonrisas, los abrazos y el amor que nos tenemos.

La humanidad es una grande e inmensa familia. Esto lo demuestra lo que sentimos en nuestros corazones en Navidad (Foto: Canva.com)

49. ¡Que la generosidad y la paz lleguen a tu hogar por esta Navidad, que disfrutes de las fiestas en compañía y que seas muy feliz!

50. Que tu árbol de Navidad tenga muchos regalos, y que los más importantes sean: amor, paz, gratitud y felicidad. ¡Felices fiestas para toda la familia!

Que esta Navidad encuentres felicidad, salud, amor y dinero. Lo que no encuentres, búscalo en Google. (Foto: Canva.com)

Frases creativas para desear ¡Feliz Navidad! a la familia y amigos

51. Que la magia de la Navidad llene tu hogar de paz, amor y alegría.

52. En estas fiestas, deseo que todos tus sueños se hagan realidad y que el amor rodee cada uno de tus días.

La magia de la Navidad es la de personas como tú, que hacen que el tiempo pase volando. (Foto: Canva.com)

53. ¡Feliz Navidad! Que cada momento de estas fiestas esté lleno de luz y esperanza.

54. Que la paz y el amor de la Navidad te acompañen durante todo el año nuevo.

En el cielo están tristes porque han perdido un angelito. No te preocupes, no les diré dónde estás. ¡Feliz Navidad! (Foto: Canva.com)

55. En esta Navidad, que la dicha y la armonía lleguen a tu vida para quedarse.

56. Que el espíritu de la Navidad ilumine tu camino y te brinde muchos momentos felices.

La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón. (Foto: Canva.com)

57. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Que la felicidad nunca falte en tu hogar.

58. En estas fiestas, deseo que tu corazón se llene de amor y gratitud.

La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. (Foto: Canva.com)

59. Que el nuevo año te traiga salud, alegría y muchos motivos para sonreír.

60. Que la Navidad te regale momentos inolvidables rodeado de tus seres queridos.

Que esta Navidad sea un recordatorio de lo afortunados que somos al tenernos unos a otros. (Foto: Canva.com)

61. ¡Felices fiestas! Que la Navidad te llene de paz y el Año Nuevo de nuevas oportunidades.

62. Que esta Navidad sea el inicio de un año lleno de bendiciones y buenos momentos.

En esta Navidad, que la unión familiar sea el mejor regalo que recibas. (Foto: Canva.com)

63. En este tiempo tan especial, deseo que encuentres la paz que tanto anhelas.

64. Que la magia de la Navidad ilumine tu hogar y te haga sentir más cerca de quienes amas.

¡Que el espíritu navideño llene tu vida de bendiciones y momentos inolvidables! (Foto: Canva.com)

65. ¡Feliz Navidad! Que el amor y la esperanza renazcan en tu corazón en cada amanecer.

66. Que la estrella de la Navidad guíe tus pasos hacia un futuro lleno de luz y prosperidad.

Gracias por ser una parte tan especial de mi vida. ¡Te deseo una Navidad llena de amor! (Foto: Canva.com)

67. En estas fiestas, te deseo todo lo mejor y que la dicha nunca falte en tu vida.

68. ¡Felices fiestas! Que el amor y la felicidad te acompañen siempre.

La Navidad nos recuerda lo importante que es estar rodeados de aquellos que amamos. ¡Te deseo lo mejor! (Foto: Canva.com)

69. Que la Navidad te regale el mejor regalo: la compañía de aquellos que más amas.

70. En este tiempo de Navidad, mi mayor deseo es que cada día esté lleno de bendiciones para vos y los tuyos.

Que la luz de la Navidad ilumine tu camino en cada paso que des (Foto: Canva.com)

Frases cortas de Feliz Navidad para enviar a tu familia y amigos en WhatsApp o Instagram

61. Celebremos sin esperar regalos. Brindemos con los Reyes Magos y que la fiesta nos lleve lejos. ¡Feliz Navidad!

62. Que la magia sea tu mejor atuendo, tu sonrisa, el regalo perfecto, tus ojos, el destino soñado y tu felicidad, mi deseo más sincero.

Amistades como la tuya son el verdadero espíritu navideño: amor y alegría. (Foto: Canva.com)

63. Que la Navidad traiga felicidad, el Año Nuevo prosperidad y que nuestra amistad perdure eternamente.

64. Recordemos desde Belén que los peces en el río son los que beben y beben. ¡Feliz Navidad!

La Navidad es tiempo de dar y recibir amor. ¡Feliz Navidad, querido amigo! (Foto: Canva.com)

65. Amigos, como las estrellas, aunque no los veas, siempre están ahí, brillando en tu vida.

66. Envuelto en papel de felicidad y atado con cinta de amor, que estas fiestas perduren todo el año nuevo.

La Navidad es el momento perfecto para agradecer por amigos como tú (Foto: Canva.com)

67. Que disfrutes de una hermosa Navidad en familia. Que la bendición, salud, unión y amor se multipliquen para todos. ¡Felices Fiestas!

68. No olvides cerrar los ojos y pedirme como regalo esta Navidad.

La Navidad es el momento perfecto para abrazar la esperanza y el amor. (Foto: Canva.com)

99. Cuando leas este mensaje, cierra los ojos e imagina tus momentos más felices; eso es lo que deseo para ti.

70. La Navidad es una oportunidad para reflexionar sobre lo importante, y entre esas cosas, estás tú.

La Navidad no es un momento ni una estación, es un estado de ánimo lleno de amor y generosidad. (Foto: Canva.com)

Frases de amor en Navidad para dedicar a tu pareja por Facebook, WhatsApp o Instagram

71. En esta Navidad, mi mayor regalo eres tú. Gracias por llenar mi vida de amor y felicidad.

72. Que esta Navidad sea tan especial como el amor que compartimos. ¡Te amo con todo mi corazón!

“Mis mejores deseos. ¡Que la Navidad traiga armonía, paz y serenidad a sus hogares!”. (Foto: Canva.com)

73. No hay mejor regalo que estar a tu lado en estas fiestas. ¡Feliz Navidad, mi amor!

74. Mi vida cobra sentido desde que llegaste a ella. ¡Te deseo una Navidad llena de amor y magia!

“Déjame decir, sin esperanza o agenda, simplemente porque es Navidad y en Navidad se dice la verdad, que para mí eres perfecta”. (Love Actually, 2003). (Foto: Canva.com)

75. Que la luz de la Navidad ilumine nuestro camino y fortalezca nuestro amor. ¡Te quiero mucho!

76. Gracias por hacer que cada día sea especial. ¡Te deseo una Navidad llena de todo lo que amas!

77. Este diciembre quiero agradecerte por tu amor, tu apoyo y por hacer mi vida más hermosa. ¡Feliz Navidad, mi vida!

“Por muchas más noches de Navidad juntos”. (Foto: Canva.com)

78. La mejor parte de la Navidad es compartirla contigo. ¡Te amo y te deseo todo lo mejor!

79. En esta Navidad, mi deseo más grande es que sigamos compartiendo momentos inolvidables juntos.

Al enviar tus felicitaciones navideñas, es fundamental recordar algunos consejos de etiqueta. (Foto: Pexels)

80. Junto a ti, cualquier Navidad es perfecta. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar.

81. Eres mi regalo de Navidad eterno, mi amor. ¡Gracias por hacerme tan feliz!

82. Que la magia de la Navidad nos envuelva y nos acerque aún más. ¡Felices fiestas, mi amor!

83. Mi corazón late más fuerte cada Navidad porque sé que te tengo a ti. ¡Te deseo todo lo mejor!

84. En este tiempo de Navidad, mi mayor deseo es seguir compartiendo mi vida contigo, hoy y siempre.

85. En esta Navidad, mi regalo más preciado eres tú.

¡Feliz Navidad! ¡Disfruta de unas fiestas llenas de dicha y felicidad! | Crédito: Canva / Composición Depor

86. Eres la estrella que ilumina mi vida en esta época tan especial.

87. Que esta Navidad nos regale más momentos juntos y más razones para amarnos.

88. Contigo, cada día es como abrir un regalo en Navidad.

¡Es la época más maravillosa del año! Esperamos que tengas una muy feliz Navidad y disfrutes de la calidez y la magia de la temporada navideña | Crédito: Canva / Composición Depor

89. Eres el mejor regalo que he recibido en mi vida, no solo en Navidad.

90. Que la magia de la Navidad nos envuelva y nos haga más fuertes como pareja.

Frases de reflexión para recibir la Navidad

91. “La Navidad es el momento perfecto para recordar todo lo bueno que tenemos. ¡Feliz Navidad!”

92. “Que la luz de la Navidad ilumine tu camino y te guíe hacia un futuro lleno de esperanza”.

¿Quieres mandar un mensaje de Feliz Navidad en una imagen? Usa estas para enviar por WhatsApp. (Foto: Bibliatodo)

93. “Que la paz de la Navidad reine en tu corazón durante todo el año”.

94. “Deseo que esta Navidad sea el comienzo de un año lleno de bendiciones para vos y tu familia”.

95. “¡Feliz Navidad a todos! Que el próximo año venga cargado de cosas mágicas”.

Todo lo que quiero para Navidad eres tú. ¡Felices fiestas! | Crédito: Canva / Composición Depor

96. “Que la magia de la Navidad llene nuestros hogares de amor, paz y mucha felicidad”.

97. “En esta Navidad, deseo que cada momento esté lleno de alegría, esperanza y cariño. ¡Felices fiestas!”

98. “La Navidad es el tiempo perfecto para recordar lo afortunados que somos al tenernos los unos a los otros”.

99. “¡Feliz Navidad a la mejor familia del mundo! Que la paz y el amor nos acompañen siempre”.

100. “El mejor regalo de Navidad es el tiempo compartido con aquellos que amamos. ¡Aprovechemos cada momento!”