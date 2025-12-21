La Navidad 2025 se vive en todos los idiomas, pero el mensaje es el mismo: amor, unión y buenos deseos. En un mundo cada vez más conectado, enviar un saludo navideño en inglés se ha convertido en una forma especial de compartir el espíritu de estas fiestas con familiares, amigos o contactos internacionales, sin perder el significado profundo de la celebración.

Ya sea a través de WhatsApp, Instagram o Facebook , una frase breve y bien elegida puede marcar la diferencia y transmitir cercanía en estas fechas tan emotivas.

Por eso, aquí te dejamos una selección de 30 frases navideñas en inglés con su traducción al español , ideales para compartir durante la Navidad 2025 en redes sociales y mensajería instantánea.

🎄 10 frases navideñas en inglés para WhatsApp

“Merry Christmas to you and your family!” (“¡Feliz Navidad para ti y tu familia!”)

(“¡Feliz Navidad para ti y tu familia!”) “May this Christmas bring peace and joy to your home” (“Que esta Navidad traiga paz y alegría a tu hogar”)

(“Que esta Navidad traiga paz y alegría a tu hogar”) “Wishing you love, health and happiness this Christmas” (“Te deseo amor, salud y felicidad esta Navidad”)

(“Te deseo amor, salud y felicidad esta Navidad”) “Christmas is better when shared with family” (“La Navidad es mejor cuando se comparte en familia”)

(“La Navidad es mejor cuando se comparte en familia”) “Warm wishes for a wonderful Christmas” (“Mis mejores deseos para una Navidad maravillosa”)

(“Mis mejores deseos para una Navidad maravillosa”) “May your heart be light this Christmas season” (“Que tu corazón esté lleno de alegría esta Navidad”)

(“Que tu corazón esté lleno de alegría esta Navidad”) “Sending you a big Christmas hug” (“Te envío un gran abrazo navideño”)

(“Te envío un gran abrazo navideño”) “May all your Christmas dreams come true” (“Que todos tus sueños navideños se hagan realidad”)

(“Que todos tus sueños navideños se hagan realidad”) “Grateful for another Christmas together” (“Agradecido por otra Navidad juntos”)

(“Agradecido por otra Navidad juntos”) “Peace, love and joy this Christmas” (“Paz, amor y alegría en esta Navidad”)

Es una época de alegría, unidad, amor al prójimo, reuniones familiares y tradiciones como decorar árboles, intercambiar regalos y compartir comidas (Foto: Freepik)

📸 10 frases navideñas en inglés para Instagram

Christmas vibes only 🎄✨ (Solo vibra navideña 🎄✨)

(Solo vibra navideña 🎄✨) All I want for Christmas is love (Todo lo que quiero para Navidad es amor)

(Todo lo que quiero para Navidad es amor) Family makes Christmas brighter (La familia hace que la Navidad brille más)

(La familia hace que la Navidad brille más) Let the Christmas magic begin ✨ (Que comience la magia navideña ✨)

(Que comience la magia navideña ✨) Home is where Christmas is (El hogar es donde está la Navidad)

(El hogar es donde está la Navidad) Making memories this Christmas (Creando recuerdos esta Navidad)

(Creando recuerdos esta Navidad) Joy looks good on you this Christmas (La alegría te queda bien esta Navidad)

(La alegría te queda bien esta Navidad) Christmas moments, forever memories (Momentos navideños, recuerdos para siempre)

(Momentos navideños, recuerdos para siempre) Love wrapped in Christmas lights (Amor envuelto en luces navideñas)

(Amor envuelto en luces navideñas) Feeling thankful this Christmas (Sintiendo gratitud esta Navidad)

📘 10 frases navideñas en inglés para Facebook

Christmas reminds us of what truly matters (La Navidad nos recuerda lo que realmente importa)

(La Navidad nos recuerda lo que realmente importa) May this Christmas fill your life with hope (Que esta Navidad llene tu vida de esperanza)

(Que esta Navidad llene tu vida de esperanza) Another year, another Christmas to be grateful for (Otro año, otra Navidad por la cual agradecer)

(Otro año, otra Navidad por la cual agradecer) Christmas is about giving, loving and sharing (La Navidad es dar, amar y compartir)

(La Navidad es dar, amar y compartir) May your home be filled with Christmas joy (Que tu hogar se llene de alegría navideña)

(Que tu hogar se llene de alegría navideña) This Christmas, choose kindness (Esta Navidad, elige la bondad)

(Esta Navidad, elige la bondad) Blessed to celebrate Christmas with loved ones (Bendecido de celebrar la Navidad con mis seres queridos)

(Bendecido de celebrar la Navidad con mis seres queridos) Christmas brings hearts closer together (La Navidad acerca los corazones)

(La Navidad acerca los corazones) Wishing everyone a peaceful Christmas (Deseando a todos una Navidad en paz)

(Deseando a todos una Navidad en paz) May the spirit of Christmas stay with you all year (Que el espíritu de la Navidad te acompañe todo el año)