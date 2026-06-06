Estamos a poco de conocer quién será el próximo mandatario en Perú y este domingo 7 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. La mayor comunidad de peruanos en el extranjero se encuentra en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Florida, New York y New Jersey, por lo que aquí te dejaré con todas las opciones disponibles para saber a dónde acudir para emitir tu voto en este día decisivo.

Cada voto cuenta: la democracia peruana se fortalece con la participación de todos los ciudadanos peruanos en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Quiénes pueden votar en Estados Unidos por Elecciones Generales 2026?

Sí pueden votar en Estados Unidos los ciudadanos peruanos que cumplan estos requisitos:

Ser mayores de 18 años.

Tener el DNI con domicilio registrado en el extranjero (Estados Unidos u otro país) antes del cierre del padrón electoral, que fue el 14 de octubre de 2025.

Estar incluidos en el padrón electoral correspondiente a la jurisdicción consular donde votarán.

Además, deberás llevar lo siguiente para poder votar en Estados Unidos:

DNI azul.

DNI electrónico.

DNI amarillo (si el ciudadano figura en el padrón electoral).No se puede votar con pasaporte.

¿Dónde votar en Elecciones Generales 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos se habilitaron 23 locales de votación en 22 ciudades para las Elecciones Generales de Perú 2026, siendo el país con mayor número de electores peruanos en el exterior.

Algunas de las ciudades donde hubo locales de votación fueron:

Washington D. C.

Nueva York

Paterson (Nueva Jersey)

Miami

Orlando

Atlanta

Boston

Chicago

Dallas

Houston

Denver

Los Ángeles

San Francisco

Sacramento

Seattle

Phoenix

Las Vegas

Salt Lake City

Honolulu

Hartford

Minneapolis

Nueva Orleans

Filadelfia

Florida

Miami

Miami Airport Convention Center (DoubleTree by Hilton Miami Airport & Convention Center)

Dirección: 711 NW 72nd Ave, Miami, FL 33126

Orlando

Canvas Event Venue

Dirección: 1401 Florida Mall Ave, Orlando, FL 32809

New Jersey

Paterson / Newark

New Jersey Institute of Technology (NJIT)

Dirección: 323 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd, Newark, NJ 07102