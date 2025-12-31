El Año Nuevo 2026 marca el inicio de un nuevo capítulo lleno de posibilidades, retos y momentos por descubrir. Los primeros días de este año son una oportunidad perfecta para reflexionar sobre lo vivido, agradecer por las lecciones del 2025 y mirar hacia adelante con esperanza. Es el momento ideal para decidir qué queremos cambiar, qué deseamos conservar y de qué manera queremos construir un 2026 más pleno y significativo.

En este nuevo comienzo también renovamos nuestras metas: esos propósitos que nos inspiran a ser mejores, a cuidar más de nuestra salud, nuestra familia, nuestras amistades y nuestros sueños. El Año Nuevo 2026 nos invita a organizarnos, a proyectar nuestros objetivos y a dar los primeros pasos, aunque sean pequeños, hacia la vida que imaginamos. Cada día de este año puede convertirse en una oportunidad para avanzar y aprender algo nuevo.

Además de las metas personales, el Año Nuevo se trata de compartir, celebrar y estar cerca —aunque sea a la distancia— de las personas que queremos. Por eso, 2026 es también un buen momento para expresar cariño, gratitud y buenos deseos a través de mensajes cargados de optimismo y energía positiva. Un simple saludo puede alegrar el día de alguien y recordarle que no está solo en este nuevo inicio.

Pensando en ello, hemos preparado una lista especial de mensajes bonitos, frases inspiradoras y buenos deseos para decirles ¡Feliz Año Nuevo 2026! a tus seres queridos desde tus redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, X, Reddit y Threads. Encontrarás opciones para la familia, amigos, pareja, compañeros de trabajo y más, para que puedas comenzar el 2026 compartiendo palabras de ánimo, esperanza y felicidad con todos los que forman parte de tu vida.

Frases cortas más utilizadas para tus estados de WhatsApp

¡Feliz Año Nuevo 2026! ¡Feliz 2026, que sea tu mejor año! ¡Brindemos por un nuevo comienzo en 2026! ¡Por un 2026 lleno de alegría y buenos momentos! ¡Que este año esté lleno de éxitos y grandes logros! ¡Que el 2026 te traiga felicidad en cada paso! ¡Mis mejores deseos para este Año Nuevo 2026! ¡Año nuevo, nuevas oportunidades para brillar! ¡A por un 2026 increíble e inolvidable! ¡Que tus sueños se hagan realidad en 2026! ¡Que la felicidad te acompañe siempre este nuevo año! ¡Salud, amor y prosperidad en 2026! ¡Que este año sea aún mejor que el anterior! ¡Recibe el 2026 con alegría y esperanza! ¡Que nunca te falte la ilusión en este nuevo año! ¡A disfrutar al máximo de este 2026! ¡Un nuevo año para brillar con más fuerza! ¡Que el 2026 te sorprenda con cosas maravillosas! ¡Que cada día de este año sea una bendición! ¡Agradecidos por un nuevo año que comienza! ¡Que la paz reine en este 2026! ¡Un año para crecer, aprender y superarte! ¡Que la magia del Año Nuevo 2026 te ilumine! ¡Que tus metas se cumplan este 2026! ¡A vivir el 2026 al máximo, sin miedo y con mucha ilusión!

Frases cortas divertidas y graciosas para compartir con tus amigos en WhatsApp

¡366 nuevas oportunidades para ser feliz en 2026! ¡Que el 2026 te pille bailando y riendo! ¡A recargar energías para este nuevo año 2026! ¡Que el 2026 te traiga más risas que el año pasado! ¡Que este año te encuentres a ti mismo… y te encante lo que ves! ¡Prepárate para un 2026 épico y lleno de anécdotas! ¡Que el 2026 te despeine la vida… pero de tanta felicidad! ¡A coleccionar momentos inolvidables este nuevo año! ¡Que este año te acerque a tu mejor versión! ¡Que el 2026 te traiga todo lo bueno que mereces! ¡Que este año te salgan alas para alcanzar tus sueños! ¡A soñar en grande en este 2026! ¡Que el 2026 te pille con una sonrisa de oreja a oreja! ¡Que este año te traiga mucha aventura y buen humor! ¡A escribir un nuevo capítulo increíble en 2026!

Frases cortas bonitas para recibir el Año Nuevo 2026 con la familia

¡Feliz Año Nuevo 2026, familia querida! ¡Brindo por un año más juntos y llenos de amor! ¡Gracias por estar siempre en mi vida, feliz 2026! ¡Los mejores deseos para mis amigos y mi familia en 2026! ¡Que nuestra amistad y unión sigan creciendo este año! ¡Un abrazo enorme en este nuevo año 2026! ¡Os deseo lo mejor en 2026, de corazón! ¡Feliz Año Nuevo a la mejor familia del mundo! ¡Gracias por compartir un año más a mi lado! ¡Que este nuevo año nos encuentre más unidos que nunca!

Frases perfectas para saludar a compañeros y clientes del trabajo en Año Nuevo 2026

¡Feliz Año Nuevo y próspero 2026! ¡Gracias por su confianza durante este año! ¡Sigamos trabajando juntos en 2026 con entusiasmo! ¡Un año de éxitos y crecimiento mutuo nos espera! ¡Les deseamos un 2026 feliz, productivo y lleno de logros! ¡Gracias por ser parte de nuestro equipo un año más! ¡Brindamos por un 2026 lleno de metas cumplidas! ¡Estamos comprometidos con su éxito también este nuevo año! ¡Les deseamos un excelente Año Nuevo 2026! ¡Continuamos construyendo un futuro juntos en 2026!

Mensajes positivos y optimistas para enviar vía WhatsApp por el Año Nuevo 2026

¡Nuevo año, nuevas metas y nuevos retos! ¡Que este año 2026 sea mágico y especial para ti! ¡A vivir intensamente cada día del 2026! ¡Que la esperanza renazca en tu corazón este Año Nuevo! ¡Un año perfecto para reinventarse y comenzar de nuevo! ¡Que la alegría te inunde durante todo el 2026! ¡A construir un futuro mejor paso a paso este año! ¡Que tus sueños te guíen a grandes destinos en 2026! ¡Un año para cosechar éxitos de todo tu esfuerzo! ¡Que la vida te sonría a lo grande en 2026! ¡Que este año sea inolvidable por las mejores razones! ¡A dejar huella en el 2026 con todo lo que hagas! ¡Que la suerte te acompañe en cada nuevo proyecto! ¡Un año para celebrar la vida y sus pequeños milagros! ¡Que la luz del Año Nuevo 2026 te ilumine siempre! ¡A dar lo mejor de ti en cada día de 2026! ¡Que la prosperidad te alcance y se quede contigo! ¡Un año para sembrar amor y recoger sonrisas! ¡Que la felicidad te encuentre donde menos lo esperes! ¡A disfrutar cada instante de este 2026 como único!

Frases inspiradoras para desear ¡Feliz Año Nuevo 2026! a tus seres queridos

¡Que este año te inspire a soñar más alto que nunca! ¡Que el 2026 te impulse a crecer en todos los aspectos! ¡Que encuentres la fuerza en tu interior para seguir adelante! ¡Que este año te traiga sabiduría y claridad! ¡Que el 2026 te motive a ser tu mejor versión! ¡Que la perseverancia te acompañe en cada reto! ¡Que este año te regale paz interior y serenidad! ¡Que el 2026 te enseñe a valorar lo verdaderamente importante! ¡Que la confianza en ti mismo te guíe todo el año! ¡Que este año te impulse a alcanzar tus sueños más grandes!

Frases creativas para celebrar el Año Nuevo 2026 con actitud positiva

¡Que cada día de 2026 sea una nueva aventura! ¡Que el 2026 te sorprenda con momentos únicos e irrepetibles! ¡Que este año te regale instantes mágicos que atesores siempre! ¡Que el 2026 te traiga recuerdos dignos de repetir! ¡Que este año te permita crear recuerdos inolvidables con los tuyos! ¡Que el 2026 te brinde experiencias enriquecedoras y llenas de aprendizaje! ¡Que este año te lleve a descubrir nuevos horizontes! ¡Que el 2026 te impulse a superar tus límites y miedos! ¡Que este año te inspire a vivir con pasión cada día! ¡Que el 2026 te traiga todo lo bueno que mereces y mucho más!

Frases motivadoras para desear ¡Feliz Año Nuevo 2026! a tu pareja o novia

Mañana es la primera página en blanco de un libro de 366 días. ¡Escribe una historia maravillosa! Nuevo es el año, nuevas son las esperanzas, nuevos los propósitos y nuevos mis cálidos deseos solo para ti. Que tengas un Año Nuevo 2026 lleno de promesas y satisfacciones. ¡Salud por el Año Nuevo! ¡Que el 2026 sea verdaderamente extraordinario! ¡Feliz Año Nuevo! Que este 2026 esté lleno de grandes aventuras y oportunidades para los dos. La vida es corta. Sueña en grande y disfruta al máximo de 2026. ¡Feliz Año Nuevo! 2026 es el comienzo de un nuevo capítulo. Este es tu año: hazlo realidad. La vida es una aventura llena de increíbles destinos. Te deseo muchas experiencias maravillosas en 2026. Te deseo un Feliz Año Nuevo 2026, repleto de oportunidades emocionantes. Y recuerda, si la oportunidad no llama, ¡construye una puerta! No puedo esperar a ver lo que nos depara este nuevo año. Te deseo nada más que felicidad en 2026. Es hora de olvidar el pasado y celebrar un nuevo comienzo. ¡Feliz Año Nuevo 2026! ¡Feliz Año Nuevo! Brindemos por los logros de ayer y por el brillante futuro de mañana. Que tus aspiraciones tengan alas para llevarte muy lejos en 2026. Te deseo un nuevo comienzo con energía y confianza renovadas durante todo el Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! Que el mejor día de tu pasado sea el peor día de tu futuro. ¡Feliz Año Nuevo! Por una vida plena en 2026. Como dijo una persona sabia: “Sólo se vive una vez, pero si lo haces bien, ¡es suficiente!”. ¡Feliz Año Nuevo, mi amor! Siento que puedo lograr cualquier cosa en este nuevo año contigo a mi lado. Gracias por tu amor y apoyo constantes este último año. Brindo por otro 2026 increíble contigo. ¡Feliz Año Nuevo! Que tu día empiece con una sonrisa y termine con champán. ¡Salud! Fuera lo viejo, ¡entra lo nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Espero que aproveches al máximo este 2026. A medida que el sol se pone en otro año, te deseo buena compañía y el mejor ánimo para 2026. A medida que se acerca el 2026, me doy cuenta de la suerte que tengo de contar contigo. Estoy muy agradecido por todo lo que haces. Mi propósito de Año Nuevo es tener más tiempo para ti, por muy locos que se pongan el trabajo y la vida. Que descubras dentro de ti todo lo que buscas para este nuevo año. Que el nuevo año se llene de promesas de un mañana más brillante. ¡Feliz Año Nuevo 2026! ¡Feliz Año Nuevo! Aunque estemos lejos, siempre estás en mi corazón. Cada año es un regalo que encierra la esperanza de nuevas experiencias. Que tu Año Nuevo 2026 esté lleno de exploración, descubrimiento y crecimiento.3 ¡Abran paso al 2026, que viene cargado de cosas buenas! Lo dije hace 366 días, pero lo repito: ¡feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Que encuentres la perspectiva que buscas en 2026. Como dijo una persona sabia: “La vida no consiste en esperar a que pase la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la lluvia”. Este es el momento perfecto para pasar página y seguir tus sueños. No puedo creer todos los lugares a los que nos llevó este año, y no puedo esperar a ver a dónde vamos en 2026. Los quiero. “Quiero enviarte mis más sinceros deseos para que este nuevo año esté lleno de bendiciones y regalos abundantes para tu vida y tu familia. Te quiero mucho, Feliz Año Nuevo 2026”. “Eres un gran ejemplo para mí, eres la base sobre la cual se formó mi carácter y solo puedo agradecerte infinitamente por todo el amor que siempre me brindaste. Feliz Año Nuevo 2026, que todas tus metas se cumplan y que tus fuerzas nunca se acaben”. “Nunca olvidaré tu mirada tierna, tus chistes y tus juegos. Deseo seguir disfrutando de ellos por el resto de mi vida. En este Año Nuevo que empieza te deseo lo mejor y espero que Dios te llene con su bendición”. “No hay mejor Año Nuevo que el que se pasa con la familia, porque con ustedes tengo todo lo que necesito: amor, alegría y cariño”. Desde ahora tienes 366 días para alcanzar tus sueños, metas y propósitos, y un año completo en el que te apoyaré. ¡Feliz Año Nuevo 2026! Siempre te deseo lo mejor, ¡pero esta noche aún más! Que cumplas todos tus sueños en este nuevo año, y si no puede ser, que la vida te brinde muchas más oportunidades para seguir intentándolo. ¡Feliz Año Nuevo! Cada burbuja en la copa es una nueva oportunidad para soñar. ¡Brindemos por el Año Nuevo 2026! Que la paz y el amor estén presentes en este nuevo año 2026. Mi único deseo es que este 2026 sea un año inolvidable para ti. ¡Feliz Año Nuevo! Si en 2026 la vida te da cientos de razones para llorar, demuéstrale que tienes millones de razones para soñar. ¡Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad! Te deseo un nuevo año 2026 matemático: suma placeres, resta dolores, multiplica la felicidad y divide el amor entre tus seres queridos. ¡Feliz Año! Mucho amor, champán, diversión… y una pizca de locura. ¡Feliz y próspero Año Nuevo 2026! La magia de los nuevos comienzos es, sin duda, la más poderosa de todas. Feliz 2026. Puede que estemos muy separados, pero siempre estás en mi corazón. ¡Que tengas un Año Nuevo 2026 lleno de salud y abundancia! Todas las estrellas te desean un feliz Año Nuevo; incluso la luna brilla más para guiarte. No tengas miedo. ¡Feliz Año Nuevo 2026! Te deseo 12 meses de placer, 52 semanas de emoción, 366 días de risa, 8.784 horas de buena suerte, 527.040 minutos de alegría y 31.622.400 segundos de éxito. Deseo que el Año Nuevo 2026 venga envuelto en papel de felicidad para ti. Cuando recibas este mensaje, cierra los ojos e imagina los momentos más felices de tu vida. Eso es lo que deseo para ti: ¡un año lleno de felicidad! ¿Tienes algún sueño incumplido este año? Perfecto, ya tienes una meta que alcanzar en 2026. ¡Feliz Año! Para este nuevo año te deseo tanta salud como agua tiene el mar, tanto amor como estrellas tiene el cielo y tanta suerte como arena tiene el desierto.

Frases cortas para felicitar Nochevieja y el Año Nuevo 2026

En esta Navidad espero que te protejan cuatro ángeles: salud, amor, suerte y tranquilidad. Y si necesitas otro ángel, acuérdate de mí: la amistad. ¡Feliz Nochevieja! Que la Navidad nos llene de inspiración duradera para alcanzar todos nuestros proyectos y sentirnos realizados. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. Que estas navidades sean de paz, amor y alegría para todos. Que el nuevo año nos encuentre renovados y listos para nuevos proyectos. ¡Felicidades! Deseo que la chispa de la Navidad te ilumine y te ayude a conseguir todos tus sueños. ¡Feliz Nochevieja y Feliz 2026! En esta Navidad te deseo todo lo que te haga feliz y nada de lo que te ponga triste. Espero que tus mejores momentos del pasado sean tus peores momentos del futuro. ¡Feliz Nochevieja! Deseo que metamos el espíritu de la Navidad en botellas y podamos abrir una cada día del año que viene. Pon tu mano derecha en tu hombro izquierdo y tu mano izquierda en tu hombro derecho: ¡ahí llevas mi abrazo! La Navidad debería ser para siempre, no solo un día. Por eso siempre te deseo lo mejor. Tu sonrisa es contagiosa, pásasela a todos y reparte Navidad todo el año. Por muchas navidades que pasen, nunca se acaban mis ganas de desearte lo mejor en estas fechas. Que cada año la Navidad te envuelva felizmente junto a quienes más quieres. Que se vayan los fantasmas del miedo, el disgusto y la tristeza. Feliz Nochevieja y próspero Año Nuevo 2026.

Frases cortas para desear un próspero Año Nuevo 2026

La Navidad no es necesaria para vivir, pero contigo aumenta su valor. ¡Feliz Fin de Año! Que la estrella de Belén te ilumine en esta Navidad y que cada día del nuevo año la bendición del Señor te guarde a ti y a tu familia. Estar a tu lado esta Navidad transforma los días fríos en cálidos y las tristezas en alegrías. ¡Feliz Fin de Año! Que estas fiestas de Navidad estén envueltas en papel de felicidad y atadas con cinta de amor para que perduren todo el Año Nuevo 2026. Quiero enviarte algo especial para esta Nochevieja, pero tengo un problema: no sé cómo se envuelve un abrazo, un beso y todo mi cariño. ¡Feliz Año 2026! Una botella de cava: 30 euros. Un cotillón de Nochevieja: 60 euros. Un vestido de fiesta: 120 euros. Que yo te felicite el año… ¡no tiene precio! ¡FELIZ 2026! Para este nuevo año quiero regalarte dos palabras que te abrirán muchas puertas: “Tire” y “Empuje”. ¡Disfruta de esta noche! Al hacer Dios el reparto de habilidades, me dio a elegir entre querer a mis amigos y tener buena memoria, así que… Feliz Semana Santa. (Ya sabes cuánto te quiero). Ojalá mis problemas duren tan poco como tus propósitos de Año Nuevo. ¡Feliz 2026! Les deseo un año lleno de alegría y felicidad. Que disfruten al máximo cada segundo de este nuevo año. ¡Feliz Año Nuevo 2026! Conforme pasan los años, nuestras prioridades cambian, excepto una: que seamos felices. Les deseo Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026. Espero que en este nuevo año tus rutinas se transformen en aventuras, tus enfados en sonrisas y tus tristezas en esperanzas. Si la vida te da miles de razones para llorar en este nuevo año, demuéstrale que tienes millones de razones para soñar. Que este año nuevo esté repleto de solidaridad, prosperidad, paz y amor. Que la alegría de estas fiestas se repita todos los días del año nuevo. A pesar de no poder abrazarnos, mi corazón está contigo deseándote lo mejor para este 2026. La magia de la Navidad es la magia de personas como tú, que hacen que un año se pase volando. ¡Feliz 2026! La vida nos ha regalado un año más, y celebro poder seguir contando contigo en 2026. Gracias por los momentos de felicidad y alegría que tú y los tuyos nos habéis dado en este año que termina. Conocerte ha sido una de las mejores noticias de este año; espero seguir compartiendo grandes momentos contigo en 2026. Todo lo que iba a desear para 2026 ya lo tengo antes de que empiece: tu compañía. Cuando sean las 23:59 del día 31, recuerda que alguien que está lejos se acuerda mucho de ti: ¡Feliz Año! Ojalá este año que comienza sea el más feliz de tu vida. Que este año que comienza te traiga todo lo que siempre has soñado y que sin duda mereces. ¡Feliz 2026! Te deseo un próspero 2026 con 12 meses de salud, 52 semanas de felicidad, 366 días alegres, 8.784 horas vibrantes y 527.040 minutos llenos de amor. Mañana será la primera página en blanco de un libro con 366 páginas. ¡Escribe la mejor historia! Deseo que este nuevo año nuestro amor siga creciendo. ¡Feliz 2026! A pesar de las dificultades de este año, a tu lado todo ha sido mucho mejor. Gracias por tu amor; que este 2026 traiga mucha felicidad. La distancia nunca romperá el lazo de nuestra amistad. ¡Feliz Año Nuevo, amigo! Una botella de cava: 30 euros. Un cotillón de Nochevieja: 60 euros. Un vestido de fiesta: 120 euros. Que yo te felicite el año… ¡no tiene precio! ¡¡¡FELIZ 2026!!! Hola a todos/as. Este es un mensaje personalizado y exclusivo solo para ti, que te/se/lo mando a ti/usted/vosotros/ustedes. ¡Feliz 2026! Que el nuevo año que se avecina nos traiga todo lo que deseamos: amor, paz y felicidad… pero sobre todo mucha salud. ¡Y que podamos disfrutarla contigo! A veces alguien llega a tu vida y sabes de inmediato que nació para estar allí. Por eso quiero que sigas a mi lado en 2026. Te deseo tanta suerte como gotas tiene la lluvia, tanto amor como rayos de luz tiene el sol y tanta salud como arena tiene el desierto. ¡Feliz 2026! ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Puedes contarlas? Pues multiplícalas por infinito y tendrás la cantidad de felicidad que te deseo para este nuevo año. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Puedes contarlas? Pues multiplícalas por infinito y tendrás la cantidad de felicidad que te deseo para este nuevo año 2026.​

Felicitaciones de Nochevieja más originales y divertidas

No sé si guardarte en un banco, porque vales mucho; en la nevera, porque eres la leche; o en una isla, porque eres un tesoro… En fin, solo quería desearte: ¡Feliz Año 2026!​ Este nuevo año 2026 hay que ahorrar… Así que yo te felicito a ti y tú te encargas de difundirlo entre el resto de mis contactos. ¡Un abrazo!​ Lo mejor que puedes regalar en Año Nuevo es tu amor, siempre es lo más barato. ¡Feliz Nochevieja y Feliz 2026!​ Ya solo quedan 366 días sufriendo antes del próximo Año Nuevo. Se me van a hacer largos… mientras tanto, ¡Feliz 2026!​ Si quieres una Navidad alegre y espumosa, bébete una gaseosa. Si en el Año Nuevo quieres un aguacate, bébete un “whiskete”. ¡Feliz Año Nuevo 2026!​ Con la crisis hay que ahorrar, así que: Feliz Navidad, Feliz 2026, que te traigan mucho los Reyes, feliz cumpleaños… y ya hablamos para el próximo año.​ Que este año 2026 encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y todo lo que necesites. Y lo que no encuentres… búscalo en Google. ¡Un abrazo!​ En estas fechas quería mandarte algo gracioso, tierno, sexy, dulce y muy entretenido. Lo siento, yo no quepo por la pantalla del móvil. ¡Feliz Año 2026!​ Hola a todos/as. Este es un mensaje personalizado que te/se/lo mando a ti/usted/vosotros/ustedes. ¡Feliz Año 2024, 2025, 2026…! (Para que dure varios años).​ Felicidad, esperanza, libertad, iniciativa, cariño, emociones, sonrisas. Toma la primera letra de cada palabra y encontrarás lo que te deseo para esta Navidad. ¡Que 2025 termine con buenos momentos y el 2026 empiece aún mejor!​ “Año nuevo, vida nueva. Lo pasado, pisado; lo bueno, guardado; y lo malo, olvidado”. O, una un poco más graciosa: “Espero ser el primero en felicitarte el año nuevo: ¡FELIZ 2026!”.​ Se cambia de coche, de casa, de ropa, de novio, de zapatos, de mes, de look, de trabajo, de año… pero nunca de amigos. ¡Feliz Año Nuevo 2026!​ Celebra con champán y tu año será genial; con uvas y buen vino, tu año será divino; pero si quieres un año estelar, no te olvides de mí.​ Datos DGT muy preocupantes: afirman que el 23% de los accidentes de tráfico son provocados por consumo de alcohol. Eso significa que el otro 77% los causan quienes beben agua, zumos y refrescos. ¡Al loro con los abstemios! ¡Feliz Nochevieja 2026!​ Afala kita, amula sela, ispa tota, insupuka sula. Acabas de recitar un conjuro indio que te impedirá hacer el amor durante todo el 2026. Feliz y casto Año Nuevo.​ Para este Año Nuevo 2026 deseo para ti la vida de un cepillo de dientes: mucha pasta, un buen mango y que te “cepillen” tres veces al día. ¡Feliz Año Nuevo!​ “Por favor, eviten venir a visitar a mi mujer estos días porque acaba de dar a luz y está muy molesta. Gracias por su comprensión. Firmado: San José”. (Humor navideño).​ Comienza el año de forma positiva: pierde un electrón. ¡Feliz 2026!​ Su operador telefónico adapta sus tarifas a su vida sexual: cuanto menos sexo tiene, menos paga. ¡Enhorabuena! Sus llamadas le saldrán gratis a partir del 2026. ¡Felicidades!​ Sigue estas indicaciones: primero, coloca tu mano izquierda sobre tu hombro derecho. Segundo, tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo. Acabas de recibir un abrazo libre de virus. ¡Feliz Año Nuevo 2026!​ Que ningún virus, moda o excusa te impida celebrar como siempre la Navidad… en el sofá y en pijama. ¡Felices fiestas y feliz 2026!​ Este año estás ausente en nuestra mesa, pero tu lugar está ocupado en nuestros corazones, ordenadores y teléfonos móviles. ¡Feliz Año Nuevo 2026!​ Este año puedes ir olvidándote de Papá Noel y los Reyes Magos: sus horarios infringen el toque de queda y, además, con ellos seríais más de seis en casa. ¡Feliz Nochevieja 2026!​

Frases cortas para desear buena fortuna en el Año Nuevo 2026

¡Que la fortuna te sonría en este 2026!​ ¡Un 2026 lleno de fortuna y prosperidad!​ ¡Que la buena fortuna te acompañe todo el año!​ ¡Recibe el 2026 con fortuna y éxito!​ ¡Brindo por un 2026 de fortuna ilimitada!​ ¡Que la fortuna te depare grandes alegrías en 2026!​ ¡Que la suerte y la fortuna sean tus aliadas este año!​ ¡Que el 2026 te traiga fortuna en cada paso que des!​ ¡Te deseo un 2026 repleto de fortuna y bendiciones!​ ¡Que la fortuna te encuentre en cada rincón del 2026!​ ¡Fortuna en 2026!​

Frases cortas para desear buena fortuna en el Año Nuevo 2026

Mensajes cortos para desear dinero y felicidad a tus amigos en el 2026

¡Feliz 2026! Que la fortuna te acompañe en todos tus proyectos.​ ¡Que el 2026 te traiga fortuna, salud y mucho amor!​ ¡Un próspero Año Nuevo 2026 lleno de fortuna y éxitos profesionales!​ ¡Que este 2026 esté lleno de fortuna, felicidad y paz interior!​ ¡Mis mejores deseos para un 2026 con fortuna y prosperidad económica!​ ¡Que la fortuna te brinde oportunidades únicas en este nuevo año!​ ¡Recibe el 2026 con la esperanza de un futuro lleno de fortuna y bienestar!​ ¡Brindo por un 2026 donde la fortuna te abra todas las puertas!​ ¡Que la fortuna te guíe hacia el éxito en este 2026!​ ¡Te deseo un 2026 mágico, lleno de fortuna y momentos inolvidables!​

Frases cortas para WhatsApp sobre buena fortuna y suerte en el Año Nuevo 2026

¡Un año de fortuna y buenas oportunidades!​ ¡Que la suerte te acompañe en cada decisión!​ ¡Éxito y fortuna en este nuevo año 2026!​ ¡Por un 2026 afortunado y lleno de logros!​ ¡Que la prosperidad te alcance y no te suelte!​

Frases poéticas para atraer la buena fortuna en el Año Nuevo 2026

Que las estrellas te guíen hacia un destino de fortuna en 2026.​ Que la rueda de la fortuna gire siempre a tu favor en este nuevo año.​ Que encuentres tesoros de fortuna en cada día del 2026.​ Que el universo conspire a tu favor, trayéndote fortuna en abundancia este año.​

Frases de esfuerzo y superación para recibir el Año Nuevo 2026

¡Que el 2026 esté lleno de entrenamientos exitosos y metas alcanzadas!​ ¡Un 2026 de récords personales superados y nuevos desafíos conquistados!​ ¡Que el esfuerzo de hoy se convierta en el triunfo de mañana en 2026!​ ¡Recibe el 2026 con la energía de un campeón y la determinación de un atleta!​ ¡Brindo por un 2026 de sudor, disciplina y grandes recompensas deportivas!​ ¡Que este 2026 te impulse a dar siempre tu máximo rendimiento en cada competencia!​ ¡Que la perseverancia y la pasión te guíen hacia la victoria en este nuevo año deportivo!​ ¡Que el 2026 te traiga la fuerza para superar cualquier obstáculo en tu camino deportivo!​ ¡Te deseo un 2026 de constante aprendizaje, crecimiento y desarrollo en tu disciplina!​ ¡Que la motivación te acompañe en cada entrenamiento y te impulse a alcanzar tus objetivos en 2026!​

Frases cortas de espíritu competitivo para enviar a tus amigos en el Año Nuevo 2026

¡Feliz 2026! Que este año esté lleno de victorias y celebraciones deportivas.​ ¡Que el 2026 te traiga espíritu de equipo, garra de campeón y alegría de triunfo!​ ¡Un próspero Año Nuevo 2026 lleno de medallas, trofeos y reconocimientos deportivos!​ ¡Que este 2026 te lleve a lo más alto del podio en cada competencia!​ ¡Mis mejores deseos para un 2026 lleno de adrenalina, emoción y momentos gloriosos en el deporte!​ ¡Que el 2026 te brinde la oportunidad de demostrar tu talento y alcanzar la gloria deportiva!​ ¡Recibe el 2026 con mentalidad de ganador y la convicción de que puedes lograrlo todo!​ ¡Brindo por un 2026 donde el trabajo en equipo y el juego limpio sean la clave del éxito!​ ¡Que el 2026 te guíe hacia la cima del éxito deportivo, superando todas las expectativas!​ ¡Te deseo un 2026 lleno de pasión por el deporte, espíritu competitivo y momentos épicos!​

Frases para desear ¡Feliz Año Nuevo 2026! a tus compañeros de trabajo, gimnasio y otros deportes

¡Un 2026 de campeones para todos!​ ¡Que sigas rompiendo récords este nuevo año!​ ¡Por un año 2026 lleno de victorias compartidas!​ ¡A darlo todo en el 2026, dentro y fuera de la cancha!​ ¡Espíritu deportivo y buena energía para este nuevo año!​ ¡Que el entrenamiento te haga casi invencible en 2026!​

Mensajes motivadores de ¡Feliz Año Nuevo 2026! para tus amigos deportistas

Que el 2026 te inspire a alcanzar tus metas deportivas, sin importar los desafíos.​ Que la pasión por el deporte te impulse a superar tus límites en este nuevo año.​ Que encuentres en el 2026 la motivación para seguir entrenando y persiguiendo tus sueños deportivos.​ Que el nuevo año te traiga la disciplina y constancia necesarias para alcanzar el éxito en el deporte.​

Frases cortas para desear ¡Feliz Año Nuevo! en inglés

Happy New Year! – ¡Feliz Año Nuevo!​ Happy 2026! – ¡Feliz 2026!​ Wishing you a Happy New Year! – ¡Te deseo un Feliz Año Nuevo!​ Have a great New Year! – ¡Que tengas un gran Año Nuevo!​ Best wishes for the New Year! – ¡Mis mejores deseos para el Año Nuevo!​ A prosperous New Year! – ¡Un próspero Año Nuevo!​ Happy New Year to you and yours! – ¡Feliz Año Nuevo para ti y los tuyos!​ Season’s greetings and Happy New Year! – ¡Saludos de temporada y Feliz Año Nuevo!​ Cheers to the New Year! – ¡Brindemos por el Año Nuevo!​ Here’s to a great 2026! – ¡Por un gran 2026!​ May your year be filled with joy! – ¡Que tu año esté lleno de alegría!​ Wishing you all the best in 2026! – ¡Te deseo todo lo mejor en 2026!​ May this year bring you happiness! – ¡Que este año te traiga felicidad!​ Sending you New Year wishes! – ¡Te envío deseos de Año Nuevo!​ Have a wonderful year ahead! – ¡Que tengas un año maravilloso por delante!​ May your dreams come true in 2026! – ¡Que tus sueños se hagan realidad en 2026!​ New year, new beginnings! – ¡Año nuevo, nuevos comienzos!​ Out with the old, in with the new! – ¡Fuera lo viejo, dentro lo nuevo!​ Looking forward to a great year! – ¡Esperando un gran año!​ Ready for 2026! – ¡Listos para el 2026!​ New year, new adventures! – ¡Año nuevo, nuevas aventuras!​ Make it a great year! – ¡Haz que sea un gran año!​ Happy New Year from our family to yours! – ¡Feliz Año Nuevo de nuestra familia a la tuya!​ Warmest wishes for a happy New Year! – ¡Los mejores deseos para un feliz Año Nuevo!​ Wishing you peace and happiness in the New Year! – ¡Te deseo paz y felicidad en el Año Nuevo!​ May your year be filled with success! – ¡Que tu año esté lleno de éxito!​ Wishing you a bright and prosperous New Year! – ¡Te deseo un Año Nuevo brillante y próspero!​ May the New Year bring you everything you wish for! – ¡Que el Año Nuevo te traiga todo lo que deseas!​ Have a happy and healthy New Year! – ¡Que tengas un Año Nuevo feliz y saludable!​ May the coming year be your best yet! – ¡Que el año que viene sea el mejor hasta ahora!​

Mensajes motivadores para el Año Nuevo 2026 en inglés

A new year is a blank canvas. Paint it beautifully.​ New year, new you.​ Believe in yourself this year.​ Make every day count.​ Chase your dreams in 2026.​ Start fresh and make it happen.​ Embrace the new year with open arms.​ Let this year be your year.​ Focus on the positive.​ Be the change you want to see.​ New year, new mindset.​ Set goals and crush them.​ Learn from the past and look forward to the future.​ Make this year your best yet.​ Dream big and work hard.​ Believe in the magic of new beginnings.​ Find your passion and follow it.​ Never give up on your dreams.​ This is your year to shine.​ Start each day with a grateful heart.​

Frases alegres y divertidas para celebrar el Año Nuevo 2026 con tus amigos en Estados Unidos

Happy New Year! May your troubles last as long as your New Year’s resolutions.​ May this year be less like 2025 and more like winning the lottery.​ Happy New Year! Time to party!​ New year, same me (but hopefully better).​ May your coffee be strong and your Monday be short.​ Cheers to a year of new adventures and minimal hangovers.​ Wishing you a year filled with laughter and good times.​ May your year be filled with as much happiness as you can handle.​ Happy New Year! Let’s make some memories.​ May this year be the start of something amazing.​ New year, new excuses.​ Time to sparkle and shine!​ Let’s celebrate a new beginning!​ Get ready for a wild ride!​ May your year be filled with good vibes only.​ Happy New Year! Don’t forget to eat all the good food.​ May your year be filled with more smiles than tears.​ Happy New Year! Time to make some noise!​ Let’s make this year unforgettable.​ Wishing you a year of fun and excitement.​

Frases cortas de WhatsApp en inglés para enviar a tu familia y amigos en el Año Nuevo 2026

Happy New Year to my amazing family!​ Wishing my dear friends a wonderful New Year!​ So grateful for your friendship. Happy New Year!​ Looking forward to another year of fun with you!​ Thank you for being part of my life. Happy New Year!​ Sending you love and good wishes for the New Year!​

Frases de Año Nuevo 2026 para tus amigos que estudian en la academia o la universidad

¡Un 2026 de nuevos conocimientos y horizontes académicos!​ ¡Que el 2026 te traiga aprendizaje significativo y crecimiento intelectual!​ ¡Recibe el 2026 con sed de conocimiento y pasión por aprender!​ ¡Brindo por un 2026 de descubrimientos académicos y desarrollo personal!​ ¡Que este 2026 te impulse a explorar nuevas áreas de estudio y expandir tu mente!​ ¡Que la curiosidad te guíe en este nuevo año académico y te lleve a tus metas!​ ¡Que el 2026 te traiga la sabiduría para comprender el mundo que te rodea!​ ¡Te deseo un 2026 de constante evolución académica y superación personal!​ ¡Que cada día del 2026 sea una oportunidad para aprender algo nuevo y valioso!​ ¡Que el nuevo año te inspire a buscar la excelencia académica y tu máximo potencial!​

Frases inspiradoras para tener éxito en los estudios: ¡Feliz Año 2026!

¡Feliz 2026! Que este año esté lleno de logros académicos y éxitos estudiantiles.​ ¡Que el 2026 te traiga las herramientas y la motivación para alcanzar tus metas académicas!​ ¡Un próspero Año Nuevo 2026 lleno de buenas calificaciones, proyectos exitosos y metas cumplidas!​ ¡Que este 2026 te lleve a la graduación, a la beca o al reconocimiento que tanto anhelas!​ ¡Mis mejores deseos para un 2026 lleno de dedicación, esfuerzo y recompensas en tus estudios!​ ¡Que el 2026 te brinde la confianza y la perseverancia para superar cualquier desafío académico!​ ¡Recibe el 2026 con la convicción de que puedes lograr todo lo que te propongas en tus estudios!​ ¡Brindo por un 2026 donde el estudio constante y la disciplina te abran las puertas del éxito académico!​ ¡Que el 2026 te guíe por el camino del conocimiento y te acerque a tus sueños profesionales!​ ¡Te deseo un 2026 lleno de inspiración, motivación y logros académicos que te llenen de orgullo!​

Frases cortas para un buen estudiante previo a la Nochevieja

¡Éxito en tus estudios en 2026!​ ¡Un año de aprendizaje y grandes logros!​ ¡Que tus estudios te lleven muy lejos este 2026!​ ¡A por un 2026 de buenas notas y objetivos cumplidos!​ ¡Conquista tus metas académicas este nuevo año!​ ¡Que el conocimiento te ilumine en 2026!​

Frases motivadoras de Año Nuevo 2026 para que te vaya bien en los estudios

Que el 2026 te inspire a seguir aprendiendo y creciendo como estudiante.​ Que la pasión por el conocimiento te impulse a superar cualquier obstáculo en tus estudios este nuevo año.​ Que encuentres en el 2026 la motivación para dedicarte a tus estudios y alcanzar tus objetivos académicos.​ Que el nuevo año te traiga la claridad y la concentración necesarias para tener un excelente desempeño académico.​ ¡Que este 2026 sea el año en que te gradúes! (Para estudiantes próximos a graduarse).​ ¡Mucho éxito en tus exámenes finales este 2026! (Para épocas de exámenes).​ ¡Que este nuevo ciclo escolar 2026 esté lleno de aprendizajes significativos! (Para inicio de ciclos escolares).​

Mensajes sentimentales para compartir a la familia por WhatsApp

¡Feliz 2026 a la mejor familia del mundo! Los amo.​ ¡Que este 2026 nos encuentre más unidos y felices que nunca!​ ¡Gracias por ser mi familia. Feliz Año Nuevo 2026!​ ¡Brindo por un 2026 lleno de amor, comprensión y momentos inolvidables en familia!​ ¡Que la magia del Año Nuevo fortalezca nuestros lazos familiares!​ ¡Mi mayor tesoro es mi familia. Feliz Año Nuevo 2026!​ ¡Que el 2026 nos regale salud y felicidad para seguir compartiendo juntos!​ ¡Juntos en cada paso, juntos en este nuevo año. Feliz 2026, familia!​ ¡Que el amor de nuestra familia ilumine este nuevo año 2026!​ ¡Agradezco cada momento a su lado. Feliz Año Nuevo, familia querida!​

Frases cortas de buenos deseos para la familia

¡Feliz 2026! Que cada uno de ustedes cumpla sus sueños.​ ¡Que este nuevo año les traiga mucha salud, amor y prosperidad!​ ¡Mis mejores deseos para un 2026 lleno de éxitos y alegrías para toda la familia!​ ¡Que el 2026 les depare momentos maravillosos y muchas bendiciones!​ ¡Que la felicidad los acompañe en cada día de este nuevo año!​ ¡Les deseo un 2026 lleno de paz, armonía y bienestar!​ ¡Que este año nuevo les traiga todo lo que anhelan y mucho más!​ ¡Mis oraciones y mejores deseos para mi amada familia en este 2026!​ ¡Que la esperanza y la ilusión renazcan en cada corazón de nuestra familia en este nuevo año!​ ¡Que este 2026 sea un año de crecimiento, aprendizaje y muchas satisfacciones para todos!​

Frases cortas para tus estados o videos de TikTok con motivo del Año Nuevo 2026

¡Feliz 2026, TikTokers!​ 2026 vibes.​ ¡Año nuevo, TikTok nuevo!​ ¡A brillar en el 2026!​ 2026, allá vamos.​ ¡El 2026 es nuestro!​ ¡Nuevo año, nueva música!​ TikTok ready para el 2026.​ ¡Que el 2026 te traiga likes (y buenos momentos)!​ 2026, sube el volumen.​

Frases divertidas para desear ¡Feliz Año Nuevo 2026! a tu tiktoker favorito

¡Feliz Año Nuevo! Que este año no se te borren los borradores.​ 2026: mismos bailes, diferente año.​ ¡Que el 2026 te traiga más follows que haters!​ Mi propósito de Año Nuevo es seguir subiendo TikToks.​ ¡Sobreviví al 2025, listo para el 2026 en TikTok!​ Nuevo año, mismos trends (o no).​ ¡Que este año encuentres tu canción viral!​ ¡Feliz Año Nuevo! Que no te baneen la cuenta.​ 2026: más edits, menos dramas.​ Que este año encuentres el amor… o al menos un buen filtro.​

Frases motivadoras para sorprender a tu anfitrión o anfitriona en TikTok

2026: persigue tus sueños en TikTok y fuera de él.​ Nuevo año, nuevas metas, nuevos TikToks.​ Que el 2026 te inspire a crear contenido increíble.​ Este año, sé la mejor versión de ti mismo en TikTok.​ Que el 2026 te traiga éxito y reconocimiento en esta plataforma.​ Crea, comparte, inspira. Feliz 2026.​ Que este año encuentres tu voz en TikTok.​ 2026: conéctate, crea comunidad, diviértete.​ Que el nuevo año te impulse a superar tus límites creativos.​ Este 2026, deja tu huella en TikTok.​

Frases cortas para desear un ¡Feliz Año 2026! a tu streamer

¡Feliz Año Nuevo! Que este 2026 subas de nivel en la vida.​ ¡Que el 2026 te traiga muchos logros desbloqueados!​ ¡Feliz Año Nuevo, gamer! Que encuentres muchos easter eggs en la vida real.​ ¡Que este 2026 tengas un buen loot en la vida!​ ¡Feliz Año Nuevo! Que este año tengas el mejor rendimiento (FPS) en todo lo que hagas.​ ¡Que el 2026 sea un año sin lag ni bugs!​ ¡Feliz Año Nuevo! Que encuentres la partida perfecta en la vida.​ ¡Que este año consigas el “Victory Royale” en todos tus proyectos!​ ¡Feliz 2026! Que este año te equipes con la mejor actitud.​ ¡Que este año te traiga muchos “headshots” de felicidad!​

Frases de humor por el Año Nuevo 2026 que solo entenderán tus amigos gamers

¡Feliz Año Nuevo! Que no te hagan “spawn kill” en la vida.​ Que este 2026 no te quedes en la “friend zone” ni en la “zona de farmeo”.​ ¡Feliz Año Nuevo! Que este año no te “crashee” la vida.​ Que el 2026 te traiga menos “rage quits” y más victorias.​ ¡Feliz Año Nuevo! Que este año encuentres el “cheat code” para la felicidad.​ Que este 2026 no te quedes “AFK” en la vida.​ ¡Feliz Año Nuevo! Que este año no te hagan “ban” de la felicidad.​ Que el 2026 te traiga más victorias que derrotas (y menos delay).​ ¡Feliz Año Nuevo! Que este año encuentres el “DLC” de la felicidad.​ Que este año subas de rango en la vida y consigas el “skin” legendario.​

Deseos de Año Nuevo 2026 originales para compartir en WhatsApp

Mis mejores deseos para que el 2026 sea un año de fructífero trabajo en beneficio de la comunidad.​ Que el 2026 traiga éxito en sus gestiones y proyectos en favor del país o la región.​ Deseo que el nuevo año le brinde la fortaleza y la sabiduría para seguir trabajando por el bien común.​ Mis mejores deseos para que el 2026 esté lleno de logros en su labor pública.​ Que este nuevo año le depare éxitos en la consecución de sus objetivos en el servicio público.​ Espero que el 2026 sea un año de grandes avances para nuestra sociedad, gracias a su dedicación.​ Mis mejores deseos para que continúe su labor con compromiso y entrega en este nuevo año.​ Que el 2026 le brinde la oportunidad de seguir construyendo un futuro mejor para todos.​ Deseo que este nuevo año sea propicio para el diálogo y la construcción de acuerdos en beneficio del país.​ Mis mejores deseos para que el 2026 esté marcado por el progreso y el bienestar de la ciudadanía.​