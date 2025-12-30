¿Todo listo para recibir el Año Nuevo 2026? Finaliza el año y con él dejamos atrás todo lo bueno y lo malo que nos ocurrió a lo largo de los últimos 12 meses, para darle paso a una nueva etapa en nuestras vidas. Seguramente te has preguntado en algún momento sobre qué frases se pueden utilizar para cerrar este año y darle paso a un ¡Feliz Año Nuevo 2026!, por lo que aquí te dejaré con 200 frases de todo tipo, que puedes usar con tus seres queridos, amigos, durante el brindis de fin de año y muchas otras ocasiones . Elige la que sea de tu preferencia y úsala con sabiduría.

Frases bonitas para desear Feliz Año Nuevo 2026 por WhatsApp

Siempre te deseo lo mejor, pero hoy con más razón. Espero que todas tus metas se hagan realidad este 2026.

Querido/a yo del 2026. Este es un mensaje para este nuevo año: rodéate de personas con buen rollo y que te inspiren cada día.

Este Año Nuevo viene cargado de las mejores vibras e infinito amor, así que ¡levantemos las copas!

La vida no sería la misma sin los amigos. Gracias por otro año de felicidad, ¡vamos por un 2026 inolvidable!

Que nunca te falte un sueño por el que luchar y alguien a quien querer: ¡Feliz Año Nuevo!

¡Feliz Año! Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que llegaste a imaginar.

¡Feliz Año Nuevo! Que en estas Navidades, nada sea más urgente que estar con quienes más te importan

Que nunca pierdas la sonrisa ni se apague la luz de la esperanza. ¡Feliz Año Nuevo 2026!

El mejor ritual del año nuevo es echarle huevos al año que viene... ¡Feliz Año Nuevo y próspero 2026!

100% Navidad; 10% relájate; 25% come; 25% bebe; 10% no hagas dieta; 100% sonríe. ¡Feliz Año!

Te deseo un nuevo año 2026 matemático: suma todo tipo de placeres, resta cualquier tipo de dolor, multiplica por mil la felicidad y divide el amor entre todos tus seres queridos. ¡Feliz Año!

Por cada día del nuevo año, un nuevo anhelo por el que luchar y esmerarse... ¡Bendiciones en tus nuevos proyectos!

Juntemos nuestras copas para brindar por el amor y la paz en el mundo entero. Un sincero deseo de un mejor año.

Quiero enviarte algo especial para esta Nochevieja, pero tengo un problema: ¡no sé cómo se envuelve un abrazo, un beso y todo mi cariño!, ¡Feliz Año 2026!

Demos la bienvenida a un nuevo año y una nueva oportunidad para mejorar nuestras vidas.

¿Acabas de hacer tus propósitos de Año Nuevo? Entonces empieza a hacerlos realidad y crea tu propio futuro.

Acércate al Año Nuevo con el propósito de encontrar las oportunidades ocultas en cada nuevo día. ¡Feliz Año Nuevo!

Mañana, es la primera página en blanco de un libro de 365 páginas. Escribe una buena.

¡Brindo por este año que pasamos juntos y que vengan muchos más!

¡Feliz 2026! Que el nuevo año les traiga paz y prosperidad

Feliz Año Nuevo a todo el mundo. Le deseo lo mejor a todas las personas que me quieren, y muy especialmente para ti que has pasado tan buenos momentos conmigo.

Para este 2026: sonríe mucho, viaja y aprende de las personas.

Que el JOJOJO esté repleto de JAJAJA. ¡Feliz Año Nuevo!

Todos esperamos el 2026, pero ¿y si sale el 2026 Lite o el 2026 Pro?

Recuerda siempre en Navidad que el amor pesa más que el oro. ¡Feliz Año!

No es el destino, es el viaje. Que disfrutes cada día de tu aventura. ¡Feliz Año Nuevo!

Deseo que el nuevo año 2026 venga envuelto en papel de felicidad para ti.

Disfruta, agradece y arriésgate, tienes 365 más para hacerlo.

“No sé a dónde voy a ir, pero prometo que no será aburrido” (David Bowie).

¡Feliz Año Nuevo! Aunque a tu lado siempre serán años felices.

“Todo nuevo comienzo viene del final de otro comienzo” (Séneca).

Frases con amor para desear Feliz Año Nuevo 2026

Que este nuevo año esté lleno de aventuras y crecimiento

Comienza el año corriendo, hacia tus seres queridos, hacia el trabajo que te emociona y hacia la vida que sueñas.

Me pueden faltar muchas cosas antes de empezar el año, pero lo más importante ya lo tengo: tu amor. ¡Feliz año!

Sabía que podría superar todas las dificultades de este año con tu ayuda. Gracias por tu increíble amistad.

Desde ahora, tienes 365 días para alcanzar tus sueños, metas, propósitos y un año completo en el que te apoyaré.

Que el año nuevo sea como un lienzo en blanco en el que podamos escribir con felicidad nuestro paso por la vida.

Te deseo a ti y a los tuyos, salud, prosperidad en este nuevo año, nuevo comienzo

Por un nuevo año en el que podamos vernos más y seguir compartiendo lo mejor. ¡Disfruta este 2026 como nunca!

Te deseo 12 meses de prosperidad, 52 semanas de alegría y 365 días de éxito. ¡Feliz 2026!

Frases con mensajes por Feliz Año Nuevo 2026

Frases divertidas para desear Feliz Año Nuevo 2026

Para la cena de Año Nuevo, ¿el móvil va a la derecha o a la izquierda? ¡Feliz 2026! Y el móvil fuera de la mesa.

Esta vez, espero ser la primera persona en felicitarte el Año Nuevo. ¡Feliz 2026!

Que este Año Nuevo nos traiga más aventuras... y menos discusiones sobre qué cenar.

Una botella de cava: 50 euros. Un cotillón de nochevieja: 80 euros. Un vestido de fiesta: 120 euros. Que yo te felicite el año: ¡no tiene precio!

Yo te felicito el Año Nuevo y tú ya te encargas de reenviar el mensaje.

Los amigos son como los radares de la Policía. Aunque no los veas, siempre están ahí. ¡Feliz Año Nuevo, amigos!

Estoy emocionada por el nuevo año. Por desgracia, no tengo que hacer ningún buen propósito porque ya soy perfecta. ¡Feliz 2026!

Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y aquello que necesites. Y todo lo que no encuentres, ¡búscalo en Google!

Nunca eres demasiado viejo para proponerte otro objetivo o para soñar un nuevo sueño. ¡Feliz 2026!

¡Feliz Año Nuevo! Comamos, bebamos y seamos felices, y ya mañana haremos dieta.

Mucho amor, champán, diversión... ¡Y una pizca de locura! Feliz próspero Año Nuevo.

Te deseo 12 meses de placer, 52 semanas de emoción, 365 días de risa, 8.760 horas de buena suerte, 525.600 minutos de alegría y 31.536.000 segundos de éxito.

¡Necesito ayuda! Me han metido en la cárcel por feo. Ven rápido, cuando te vean sabrán que se han equivocado. ¡Que tengas un genial 2026!

Ojalá mis problemas durasen tan poco tiempo como tus propósitos de Año Nuevo. ¡Espero que en 2026 cumplas alguno!

Mi propósito para este año es disfrazar un poco mejor las terribles decisiones que he tomado a lo largo de mi vida. ¡Feliz Año Nuevo!

Frases cortas por ¡Feliz Año Nuevo 2026!

¡Feliz Año Nuevo 2026!

Bienvenido 2026, nuevos comienzos.

Que el 2026 venga lleno de paz.

Salud, amor y éxito en 2026.

Un nuevo año para avanzar.

Feliz 2026, que sea un gran año.

Que el 2026 traiga buenas noticias.

Nuevas metas para un nuevo año.

2026: tiempo de crecer.

Que cada día del 2026 cuente.

Feliz Año Nuevo, mucha felicidad.

Empieza el 2026 con esperanza.

Que el 2026 supere tus sueños.

Un año nuevo, mil oportunidades.

Paz y alegría para este 2026.

Que el 2026 te haga sonreír.

Brindemos por un gran 2026.

Que el nuevo año te renueve.

Feliz 2026 para ti y los tuyos.

2026 llega con nuevos retos.

Que el 2026 esté lleno de luz.

Un abrazo para empezar el 2026.

Que la suerte te acompañe en 2026.

Comienza el año con buena energía.

Feliz Año Nuevo, nuevos sueños.

Que el 2026 te acerque a lo mejor.

Un nuevo año para agradecer.

2026: un año para confiar.

Que el 2026 te regale calma.

Feliz 2026, paso a paso.

Que el año nuevo te fortalezca.

2026 empieza hoy.

Que este año traiga equilibrio.

Feliz Año Nuevo, todo lo mejor.

Que el 2026 multiplique alegrías.

Nuevos días, nuevas oportunidades.

Que el 2026 sea inolvidable.

Un buen comienzo para 2026.

Que el nuevo año inspire.

Bienvenido 2026, adelante.

Frases bonitas con mensajes por Año Nuevo 2026

Feliz Año Nuevo 2026, que la paz acompañe cada uno de tus días.

Que el 2026 llegue lleno de luz, amor y esperanza.

Un nuevo año comienza, lleno de posibilidades para ti.

Feliz 2026, que cada paso te acerque a tus sueños.

Que este Año Nuevo te regale momentos que abracen el alma.

Bienvenido 2026, que traigas calma y alegría.

Que el 2026 florezca con buenos deseos y sonrisas sinceras.

Feliz Año Nuevo, que la felicidad te encuentre cada día.

Que el 2026 sea un año de crecimiento y gratitud.

Un nuevo comienzo siempre trae esperanza. Feliz 2026.

Que este 2026 te regale razones para agradecer.

Feliz Año Nuevo, que el amor guíe tu camino.

Que cada amanecer del 2026 sea una bendición.

Un año nuevo para creer, soñar y avanzar.

Feliz 2026, que tu corazón esté en paz.

Que el 2026 te acerque a lo que te hace bien.

Un abrazo lleno de buenos deseos para este nuevo año.

Que el 2026 te enseñe a disfrutar lo simple.

Feliz Año Nuevo, que nunca falte la esperanza.

Que este año nuevo sea suave con tus días y fuerte con tus sueños.

Bienvenido 2026, que traigas equilibrio y alegría.

Que el 2026 ilumine tus caminos.

Feliz 2026, que cada día tenga un propósito.

Un nuevo año para agradecer y seguir adelante.

Que el 2026 te llene de momentos sinceros.

Feliz Año Nuevo, que la vida te sonría.

Que este 2026 te regale calma y confianza.

Un año nuevo para construir lo que deseas.

Feliz 2026, que el amor te acompañe siempre.

Que el 2026 sea un refugio de buenos momentos.

Un nuevo comienzo lleno de ilusión.

Que este año nuevo cuide de tus sueños.

Feliz Año Nuevo 2026, con gratitud y esperanza.

Que el 2026 te abrace con oportunidades.

Un nuevo año para vivir con intención.

Feliz 2026, que cada día cuente.

Que este Año Nuevo traiga serenidad a tu vida.

Un año nuevo para sembrar y florecer.

Feliz Año Nuevo, que el camino sea claro.

Que el 2026 sea tan bonito como tus mejores deseos.

Frases con emojis por Feliz Año Nuevo 2026 para enviar por WhatsApp

¡Feliz Año Nuevo 2026! 🎆🥂

Que el 2026 llegue lleno de alegría ✨😊

Bienvenido 2026, nuevos comienzos 🌟📆

Feliz 2026, que no falte la salud ❤️🍀

Que este año nuevo te regale paz 🕊️💫

Brindemos por un gran 2026 🥂🎉

Feliz Año Nuevo, nuevos sueños ✨💭

Que el 2026 esté lleno de amor 💖🎊

Un abrazo para empezar el 2026 🤗✨

Que cada día del 2026 valga la pena 🌅😊

Feliz 2026 para ti y tu familia 👨‍👩‍👧‍👦💫

Que la felicidad te acompañe todo el año 😄🌈

2026: tiempo de crecer y agradecer 🌱🙏

Que el nuevo año te llene de esperanza ✨💛

Feliz Año Nuevo, que la vida te sonría 😁🌟

Bienvenido 2026, vamos con fe 🙏✨

Que este 2026 te traiga buenas noticias 📰🎉

Paz, amor y alegría para este 2026 🕊️❤️😊

Feliz 2026, un año para brillar 🌟🎆

Que el 2026 te sorprenda para bien 🎁✨

Empezamos el año con buena energía 🔋💫

Que nunca falten motivos para sonreír 😃🎊

Feliz Año Nuevo 2026, con todo lo bueno ✨🥂

Que el 2026 cuide de ti y los tuyos 💖🤍

Un nuevo año para soñar en grande 💭🚀

Feliz 2026, paso a paso 🛤️✨

Que este año nuevo traiga calma 🌿😊

Brindo por tu felicidad en 2026 🥂💫

Que el amor guíe tu camino ❤️🌟

Feliz Año Nuevo, a disfrutar el 2026 🎉😄

Que el 2026 multiplique las alegrías ✨😊

Un nuevo comienzo lleno de ilusión 🌅💛

Feliz 2026, que todo fluya 🌊✨

Que este año nuevo sea especial 🎆💖

Sonrisas, paz y buenos momentos en 2026 😁🕊️

Bienvenido 2026, con esperanza y fe ✨🙏

Feliz Año Nuevo, lo mejor está por venir 🌟➡️

Que el 2026 te abrace con oportunidades 🤗🚪

Un año nuevo para agradecer 🙏💫

Feliz Año Nuevo 2026, muchas bendiciones 🎊✨

Frases para desear Feliz Año Nuevo 2026

¡Te deseo un comienzo de año con mucho amor y risas!

Aquí estaré para ti en la víspera de Año Nuevo. ¡Te mando mucho amor!

Cada día contigo es como un regalo. Por otros 365 días de “regalos”

Te deseo 12 meses de prosperidad, 52 semanas de alegría y 365 días de éxito. ¡Feliz 2026!

Los kilómetros que tenemos en medio no evitarán que te siga queriendo. ¡Feliz 2026!

En el nuevo año valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres.

Pasar un Año Nuevo contigo es el mejor regalo que me puedes dar. ¡Feliz Año Nuevo!

Doce meses, cuatro estaciones, un corazón alegre y unos ojos soñadores. ¡Feliz Año nuevo!

365 nuevas oportunidad. ¡Feliz comienzo!

Gracias por ser como eres. ¡Feliz Año Nuevo!

Espero que aproveches al máximo este 2026.

Que el nuevo año te traiga paz, alegría y felicidad.

La vida es corta. ¡Sueña a lo grande y aprovecha el 2026!

Hay cosas mucho, mucho mejores por delante que cualquiera que dejemos atrás.

Deja que cada nuevo año encuentre a una mejor versión de ti mismo

Esta noche es la noche en la que el mundo comienza de nuevo.

Y ahora damos la bienvenida al nuevo año, lleno de cosas que nunca han sucedido.

Puedes entusiasmarte con el futuro. Al pasado no le importará

No olvides el pasado, aprende de él. ¡Feliz año nuevo!

Feliz Año 2025, incluso a mi suegra. Me puedo permitir poner esto aquí porque no usa Instagram.

No dejes que las sombras del ayer estropeen el sol del mañana... ¡Feliz año nuevo!

Para los propósitos de 2026 pide un cuerpo delgado y una billetera gorda, ¡en ese orden! ¡Trata de no confundirte como el año pasado!

Que la lluvia de la felicidad te agarre con el paraguas roto, te empape y salpique a todos los que están alrededor. ¡Feliz año nuevo!

No dejes que las sombras del ayer estropeen el sol del mañana... ¡Feliz año nuevo!

Año nuevo, vida nueva. Pasado, pisado. Lo bueno, guardado. Lo malo, aplastado.

Lo bonito de un año nuevo es que viene todo lleno de días sin estrenar.

Que lo mejor del año que acaba sea lo peor del año que comienza

Si en el año viejo no pudiste lograr tus metas, ¡nada pierdes al soltarlo!

Coloca tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo y tu mano izquierda sobre tu hombro derecho. Has recibido un abrazo a distancia. ¡Feliz 2026!

Frases para brindar por un Feliz Año Nuevo 2026

¡Salud por el Año Nuevo! ¡Que el 2026 sea extraordinario!

¡Feliz año nuevo! Espero que el nuevo año te traiga paz, alegría y felicidad.

La vida es corta. ¡Sueña a lo grande y aprovecha el 2026!

Te deseo un año repleto de viajes, de amor y de buenas historias.

Espero que aproveches al máximo este 2026.

¿Tienes algún sueño incumplido en 2025? ¡Bien! Ya tienes una meta para 2026.

¡Feliz Año Nuevo! 2026 es el comienzo de un nuevo capítulo. Este es tu año. Hazlo realidad.

Que tus aspiraciones tengan alas para que te lleven lejos en 2026.

Fuera lo viejo, ¡entra lo nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Espero que aproveches al máximo el 2026.

Que descubras dentro de ti todo lo que buscas para el nuevo año.

Lo dije hace 365 días, pero ¡feliz Año Nuevo!

¡Abran paso al 2026!

Espero que el nuevo año se llene de promesas de un mañana más brillante. ¡Feliz Año Nuevo!

Gracias por tu amor y apoyo constantes este último año. Brindo por otro año increíble.

En el nuevo año valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres.