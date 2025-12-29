El comienzo de un nuevo año es la ocasión perfecta para enviar mensajes llenos de buenos deseos y esperanza. En Gestión Mix, te compartimos las mejores 100 frases de Año Nuevo para festejar el 2025 con tus seres queridos por WhatsApp, TikTok y Telegram. Estos mensajes inspiradores te permitirán transmitir alegría y optimismo a esas personas especiales en tu vida, asegurando que arranquen el año con una sonrisa y sintiendo la magia de un nuevo ciclo.

Con nuestras frases seleccionadas, podrás sorprender a tus amigos y familiares con mensajes únicos y emotivos. Desde frases cortas y divertidas hasta mensajes profundos y reflexivos, encontrarás la frase perfecta para cada persona en tu lista de contactos. No pierdas la oportunidad de hacer que el inicio del 2025 sea especial para todos tus conocidos tanto en el lugar donde vives como aquellos que radican en el extranjero.

Además de ser una excelente manera de expresar tus buenos deseos, estas frases de Año Nuevo también son perfectas para tus publicaciones en redes sociales. Comparte tus frases favoritas en TikTok, WhatsApp y Telegram para inspirar a tus seguidores y crear un ambiente festivo. Con nuestras 100 mejores frases de Año Nuevo, tendrás todo lo que necesitas para celebrar la llegada del 2025 de una manera memorable y significativa.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Tu éxito y tu felicidad residen en ti. Decídete a ser feliz, y tu alegría y tú formarán un ejército invencible contra las dificultades.” — Helen Keller. FOTO DE CANVA.COM

Frases de Año Nuevo con bonitos mensajes para la familia y amigos en WhatsApp

«No te vuelves bueno tratando de ser bueno, sino encontrando la bondad que ya está dentro de ti» - Eckhart Tolle

«Sube a la montaña para que puedas ver el mundo, no para que el mundo pueda verte a ti» - David McCullough Jr.

«Con el amanecer del nuevo año en el horizonte, resolví ejercer mi voluntad sobre el mundo» - Holly Black

«He descubierto que si amas la vida, la vida te devolverá el amor» - Arthur Rubenstein

«Todos tenemos exactamente los mismos 365 días. La única diferencia es lo que hacemos con ellos» - Hillary DePiano

«Que nuestro propósito de Año Nuevo sea este: Estaremos ahí los unos para los otros como miembros de la humanidad, en el mejor sentido de la palabra» - Göran Persson

«Dentro de un año, pesarás más o menos de lo que pesas ahora» - Phil McGraw

«No sé adónde voy a partir de ahora, pero prometo que no será aburrido» - David Bowie

«Demasiado de cualquier cosa es malo, pero demasiado Champagne es lo justo» - F. Scott Fitzgerald

«Sé el cambio que deseas ver en el mundo» - Gandhi

"Este es un nuevo año. Un nuevo comienzo. Y las cosas van a cambiar" - Taylor Swift | Crédito: Canva / Composición Mix

Frases cortas de Año Nuevo con deseos de amor para esa persona especial

«El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños» - Eleanor Roosevelt

«¡Que todos tus problemas duren tanto como tus propósitos de Año Nuevo!» - Joey Adams

«El atractivo del Año Nuevo es éste: El año cambia y, en ese cambio, creemos que podemos cambiar con él. Sin embargo, es mucho más difícil cambiar uno mismo que pasar el calendario a una nueva página» - R. Joseph Hoffmann

«Elimina los ‘debería’ de tu vocabulario este año. Empieza ya tu viaje de amor propio» - Kelly Martin

«El que rompe un propósito es un débil; el que hace uno es un tonto» - F.M. Knowles

«La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena noticia es que tú eres el piloto» - Michael Altshuler

«Pasado y presente los conozco bien; cada uno es un amigo y a veces un enemigo para mí. Pero es del Futuro silencioso y atrayente, un absoluto desconocido, de quien me he enamorado perdidamente» - Richelle E. Goodrich

«Este brillante año nuevo se me da; Para vivir cada día con entusiasmo; Para crecer diariamente y tratar de ser ¡Mi más alto y mi mejor!» - William Arthur Ward

«Hacer propósitos de Año Nuevo es una cosa. Mantener la determinación y cumplirlos es otra muy distinta» - Alex Morritt

«Cierro mis ojos a los viejos finales Y abro mi corazón a los nuevos comienzos» - Nick Frederickson

"Elimina los ‘debería’ de tu vocabulario este año. Empieza ya tu viaje de amor propio" - Kelly Martin | Crédito: Canva / Composición Mix

Frases de amor para enviar a tu pareja o amiga en Año Nuevo vía WhatsApp

«Sé la chica que decidió ir a por todas» - Desconocido

«Sea lo que sea que tengas miedo de hacer, hazlo. Comete tus errores, el año que viene y para siempre» - Neil Gaiman

«Hay cosas mejores por delante que las que dejamos atrás» - C.S. Lewis

«Este es un nuevo año. Un nuevo comienzo. Y las cosas van a cambiar» - Taylor Swift

«Aprende del ayer, vive el hoy, espera el mañana» - Albert Einstein

«Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar desde ahora y hacer un nuevo final» - Carl Bard

«El comienzo es la parte más importante de la obra» - Platón

«El cambio puede dar miedo, pero ¿sabes qué da más miedo? Permitir que el miedo te impida crecer, evolucionar y progresar» - Mandy Hale

«Qué maravilloso es pensar que algunos de los mejores días de nuestras vidas ni siquiera han sucedido todavía» - Ana Frank

«Los arrepentimientos de cada año son sobres en los que se encuentran mensajes de esperanza para el Año Nuevo» - John R. Dallas Jr.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Un optimista se queda despierto hasta la medianoche para ver llegar el año nuevo. Un pesimista se queda despierto para asegurarse de que el año viejo se vaya”. — William E. Vaughan. FOTO DE CANVA.COM

Felicita a tu familia o tus amigos con un emotivo mensaje por Año Nuevo

«Los buenos propósitos son simplemente cheques que los hombres libran en un banco en el que no tienen cuenta» - Oscar Wilde

«Debemos estar dispuestos a deshacernos de la vida que hemos planeado, para tener la vida que nos espera. Hay que desprenderse de la vieja piel antes de que llegue la nueva» - Joseph Campbell

«Fíjate objetivos para el Año Nuevo. Escarba en tu interior y descubre lo que te gustaría que ocurriera en tu vida este año. Esto te ayuda a poner de tu parte. Es una afirmación de que estás interesado en vivir plenamente la vida en el año venidero» - Melody Beattie

«El secreto del cambio es concentrar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo» - Sócrates

«Nunca se es demasiado viejo para reinventarse» - Steve Harvey

«Justo cuando la oruga pensaba que su vida había terminado, se convirtió en mariposa» - Desconocido

«Siempre debemos cambiar, renovarnos, rejuvenecernos; de lo contrario, nos endurecemos» - Johann Wolfgang von Goethe

«La vida es cambio. Crecer es opcional. Elige sabiamente» - Karen Kaiser Clark

«Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud» - Maya Angelou

«A medida que nos hacemos mayores y más sabios, empezamos a darnos cuenta de lo que necesitamos y de lo que tenemos que dejar atrás. A veces, hay cosas en nuestras vidas que no están destinadas a quedarse. A veces, los cambios que no queremos son los cambios que necesitamos para crecer. Y a veces alejarse es un paso adelante» - Desconocido

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “No dejes que las decepciones de hoy ensombrezcan los sueños del mañana”. — Desconocido. FOTO DE CANVA.COM

Frases de Año Nuevo para compartir con tus mejores amigos en WhatsApp

«Sé como un árbol. Mantén los pies en la tierra. Conecta con tus raíces. Pasa página. Dóblate antes de romperte. Disfruta de tu belleza natural única. Sigue creciendo» - Joanne Raptis

«No importa lo duro que sea el pasado, siempre puedes empezar de nuevo» - Buda

«No dejes que las decepciones de hoy ensombrezcan los sueños de mañana» - Desconocido

«Empieza a hacer lo que quieres hacer ahora. No vivimos en la eternidad. Sólo tenemos este momento, que brilla como una estrella en nuestra mano y se derrite como un copo de nieve» - Francis Bacon padre

«La vida no consiste en esperar, tener esperanzas y desear; consiste en hacer, ser y llegar a ser» - Mike Dooley

«Hace falta valor para crecer y convertirte en quien realmente eres» - E.E. Cummings

«Cada día, en todos los sentidos, soy cada vez mejor» - Emilie Coue

«Cuando la vida es dulce, da las gracias y celébralo. Cuando la vida es amarga, da las gracias y crece» - Shauna Niequist

«Este año, sé lo suficientemente estructurado para el éxito y los logros y lo suficientemente flexible para la creatividad y la diversión» - Taylor Duvall

«No tengas miedo de arriesgarte. Ahí es donde está el fruto» - Frank Scully

"Un Año Nuevo ha entrado de puntillas. Avancemos a su encuentro" - Anusha Atukorala | Crédito: Canva / Composición Mix

Frases con breves felicitaciones para enviar a tus amigos del trabajo en Año Nuevo

«Actúa como si lo que haces marcara la diferencia. Lo hace» - William James

«Salud por un Año Nuevo lleno de gracia. Que mantengamos la plenitud de la gracia, la bondad y la buena voluntad de Dios» - Lailah Gifty Akita

«Un Año Nuevo ha entrado de puntillas. Avancemos a su encuentro» - Anusha Atukorala

«Los nuevos comienzos están a la orden del día, y seguro que sentirás cierto nivel de emoción a medida que se te presenten nuevas oportunidades» - Auliq Ice

«A medida que el año llega a su fin, es un momento para la reflexión, un momento para liberar viejos pensamientos y creencias y perdonar viejas heridas. Independientemente de lo que haya ocurrido el año pasado, el Año Nuevo trae nuevos comienzos. Nos esperan nuevas y emocionantes experiencias y relaciones. Agradezcamos las bendiciones del pasado y la promesa del futuro» - Peggy Toney Horton

«Afronta el nuevo año con la determinación de encontrar las oportunidades ocultas en cada nuevo día» - Michael Josephson

«Cuando veas un nuevo año, ¡ve realidades y limita las fantasías!» - Ernest Agyemang Yeboah

«La lección impagable del Año Nuevo es que los finales dan a luz a los comienzos y los comienzos dan a luz a los finales. Y en esta danza de la vida elegantemente coreografiada, ninguno encuentra nunca un final en el otro» - Craig D. Lounsbrough

«Un año de finales y comienzos, un año de pérdidas y hallazgos... y todos vosotros estuvisteis conmigo a través de la tormenta. Brindo por vuestra salud, vuestra riqueza y vuestra fortuna durante largos años, y espero muchos más días en los que podamos reunirnos así» - C.J. Cherryh

«Somos los autores de nuestros destinos» - Nike Campbell-Fatoki

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Todo nuevo comienzo proviene del final de otro comienzo.” — Séneca. FOTO DE CANVA.COM

Frases de Año Nuevo con buenos deseos para tu familia y amigos

«Salud por un nuevo año y otra oportunidad para hacerlo bien» - Oprah Winfrey

«Celebra los finales, porque preceden a los nuevos comienzos» - Jonathan Lockwood Huie

«No vivas el mismo año 75 veces y lo llames vida» - Robin Sharma

«Escribe en tu corazón que cada día es el mejor día del año» - Ralph Waldo Emerson

«La magia en los nuevos comienzos es realmente la más poderosa de todas» - Josiyah Martin

«El primer paso para llegar a alguna parte es decidir que no vas a quedarte donde estás» - J.P. Morgan

«Mañana es la primera página en blanco de un libro de 365 páginas. Escribe uno bueno» - Brad Paisley

«Año nuevo: ¿un nuevo capítulo, un nuevo verso o simplemente la misma historia de siempre? En última instancia, la escribimos nosotros. La elección es nuestra» - Alex Morritt

«Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado» - Thomas Jefferson

«El objetivo de un Año Nuevo no es que tengamos un año nuevo. Es que tengamos un alma nueva...» - Gilbert K. Chesterton

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- "Empieza a hacer lo que quieres ahora. No vivimos en la eternidad. Solo tenemos este momento, brillando como una estrella en nuestra mano y derritiéndose como un copo de nieve." — Francis Bacon Sr. FOTO DE CANVA.COM

Felicitaciones de Año Nuevo para enviar por WhatsApp este 1 de enero

«Y ahora damos la bienvenida al nuevo año. Lleno de cosas que nunca han sido» - Rainer Maria Rilke

«Tus circunstancias actuales no determinan a dónde puedes llegar. Simplemente determinan dónde empiezas» - Nido Qubein

«Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido» - George Eliot

«La vida se trata de cambios, a veces son dolorosos, a veces son hermosos, pero la mayoría de las veces son ambas cosas» - Kristin Kreuk

«El fin de año no es ni un final ni un principio, sino un seguir adelante, con toda la sabiduría que la experiencia puede inculcarnos» - Hal Borland

«Lo que el nuevo año te traiga dependerá en gran medida de lo que tú traigas al nuevo año» - Vern McLellan

«Nunca subestimes el poder que tienes para llevar tu vida en una nueva dirección» - Alemania Kent

«Espero que en este año que empieza cometas errores. Porque si estás cometiendo errores, entonces estás haciendo cosas nuevas, probando cosas nuevas, aprendiendo, viviendo, empujándote a ti mismo, cambiándote a ti mismo, cambiando tu mundo. Estás haciendo cosas que nunca habías hecho antes y, lo que es más importante, estás haciendo algo» - Neil Gaiman

«El nuevo año está ante nosotros, como el capítulo de un libro, esperando a ser escrito» - Melody Beattie

«Un optimista se queda despierto hasta medianoche para ver entrar el nuevo año. Un pesimista se queda despierto para que se vaya el año viejo» - William E. Vaughan

"El día de Año Nuevo es el cumpleaños de todo hmbre" - Charles Lamb| Crédito: Canva / Composición Mix

Las mejores frases para celebrar ¡Feliz Año Nuevo 2025!

«Nunca se es demasiado viejo para fijarse otra meta o para soñar un nuevo sueño» - C.S. Lewis

«Qué se vaya lo viejo, qué venga lo nuevo, qué suenen las campanas, a través de la nieve; el año se está yendo, déjalo ir. Qué se vaya lo falso, qué venga lo verdadero» - Alfred Lord Tennyson

«La juventud es cuando te permiten quedarte despierto hasta tarde en Nochevieja. La mediana edad es cuando te ves obligado a hacerlo» - Bill Vaughan

«En Nochevieja, el mundo entero celebra el hecho de que cambie una fecha. Celebremos las fechas en las que cambiamos el mundo» - Akilnathan Logeswaran

«Puedes entusiasmarte con el futuro. Al pasado no le importará» - Hillary DePiano

«El Año Nuevo es un cuadro aún no pintado; un camino aún no pisado; ¡un ala aún no despegada! ¡Las cosas aún no han sucedido! Antes de que el reloj marque las doce, ¡recuerda que has sido bendecido con la capacidad de remodelar tu vida!» - Mehmet Murat ildan

«Cada día es un nuevo comienzo, la oportunidad de hacer con él lo que se debe hacer y de no considerarlo simplemente como otro día al que dedicar tiempo» - Catherine Pulsifer

«Esta noche es treinta y uno de diciembre, algo está a punto de estallar. El reloj está agazapado, oscuro y pequeño, Como una bomba de relojería en el pasillo. Escuchad, es medianoche, niños queridos. ¡Agáchense! Aquí viene otro año» - Ogden Nash

«Cada momento es un nuevo comienzo» - T.S. Eliot

«Cada año somos una persona diferente. No creo que seamos la misma persona toda la vida» - Steven Spielberg

"Con el amanecer del nuevo año en el horizonte, resolví ejercer mi voluntad sobre el mundo" - Holly Black | Crédito: Canva / Composición Mix

Frases graciosas de Año Nuevo para compartir en WhatsApp

«Tu éxito y tu felicidad residen en ti. Resuélvete a mantenerte feliz, y tu alegría y tú formaréis una hueste invencible contra las dificultades» - Helen Keller

«Estate en guerra con tus vicios, en paz con tus vecinos y deja que cada nuevo año te encuentre como un hombre mejor» - Benjamin Franklin

«Porque las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado, y las palabras del año que viene esperan otra voz» - T.S. Eliot

«Si eres lo suficientemente valiente para decir adiós, la vida te recompensará con un nuevo hola» - Paulo Coehlo

«Hace muchos años, hice el propósito de Año Nuevo de no hacer nunca propósitos de Año Nuevo. Diablos, ¡ha sido la única resolución que he mantenido!» - D.S. Mixell

«Rezamos alegremente con corazones agradecidos para dar la bienvenida a las bendiciones en Año Nuevo» - Lailah Gifty Akita

«El día de Año Nuevo es el cumpleaños de todo hombre» - Charles Lamb

«Da un salto de fe y comienza este maravilloso año nuevo creyendo» - Sarah Ban Breathnach

«Todo nuevo comienzo viene del final de algún otro comienzo» - Séneca

«Nunca es demasiado tarde para convertirte en quien quieres ser. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgulloso, y si descubres que no es así, espero que tengas la fuerza para empezar de nuevo» - F. Scott Fitzgerald