¡Feliz Año Nuevo 2026! Si sientes que te quedaste corto con los saludos y aún no encuentras las palabras perfectas para dar la bienvenida a este nuevo ciclo, en Gestión Mix te ayudamos a inspirarte. En esta temporada tan especial, un buen mensaje puede hacer la diferencia y convertirse en ese detalle que llena de ilusión a tus familiares, amigos, pareja o compañeros de trabajo.

Por ello, hemos preparado una lista con 100 frases para Año Nuevo 2025 pensadas para cada tipo de persona y momento. Encontrarás mensajes emotivos, divertidos, motivadores y llenos de buenos deseos que podrás usar tal cual o adaptar a tu estilo. La idea es que siempre tengas a la mano la frase adecuada para expresar lo que sientes.

Podrás utilizar estas felicitaciones como tarjetas de Año Nuevo, estados de WhatsApp, descripciones en Instagram, textos para acompañar tus fotos en Facebook, videos en TikTok o cualquier red social donde quieras compartir tu alegría. También son perfectas para enviar por chat de forma personal, demostrando cariño, gratitud y esperanza en este nuevo comienzo.

Empieza este 2025 con la mejor actitud y atrévete a asumir todos los retos que vengan con entusiasmo. Comparte frases que atraigan la fortuna, el amor, la salud, el trabajo y la prosperidad en todos los aspectos importantes de la vida. Deja que cada mensaje sea una semilla de energía positiva para ti y para quienes más quieres en este Año Nuevo.

Frases de prosperidad y fortuna para recibir el Año Nuevo 2026 con el pie derecho

1. Que el 2026 abra las puertas a la abundancia en todas sus formas.

2. Que la fortuna fluya libremente en mi vida durante el 2026.

3. Que el nuevo año me traiga oportunidades financieras inesperadas.

4. Que el 2026 sea un año de crecimiento económico y estabilidad.

5. Que la prosperidad y el éxito me acompañen en cada paso que dé en el 2026.

6. Que el universo conspire a mi favor para atraer la riqueza en el 2026.

7. Que el nuevo año me brinde la sabiduría para tomar decisiones financieras acertadas.

8. Que la buena suerte y la fortuna sean mis compañeras constantes en el 2026.

9. Que el 2026 me traiga la capacidad de generar ingresos abundantes y sostenibles.

10. Que la energía del dinero fluya hacia mí de manera fácil y armoniosa en el nuevo año.

11. Que el 2026 sea un año de inversiones exitosas y rentables.

12. Que la prosperidad se manifieste en mi vida de manera tangible y visible en el nuevo año.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- En 2026 mi economía se fortalece día a día y siempre tengo más de lo que necesito. FOTO DE CANVA.COM

13. Que el universo me abra caminos hacia la riqueza y la abundancia en el 2026.

14. Que la fortuna me sonría en cada proyecto que emprenda en el nuevo año.

15. Que el 2026 sea un año de recompensas por mi esfuerzo y dedicación.

16. Que la abundancia financiera sea una constante en mi vida durante el nuevo año.

17. Que el universo me provea de recursos ilimitados para alcanzar mis metas económicas en el 2026.

18. Que la fortuna me guíe hacia oportunidades lucrativas y beneficiosas en el nuevo año.

19. Que el 2026 sea un año de expansión económica y crecimiento personal.

20. Que la prosperidad se manifieste en mi vida de forma plena y satisfactoria en el nuevo año.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Mis proyectos se convierten en fuentes constantes de ingresos y prosperidad. FOTO DE CANVA.COM

Frases para tener trabajo y éxito profesional en el año 2026

21. Que el 2026 me traiga el trabajo ideal que me permita crecer y desarrollarme.

22. Que el nuevo año me brinde oportunidades laborales desafiantes y gratificantes.

23. Que el éxito profesional sea una realidad en mi vida durante el 2026.

24. Que el universo me guíe hacia el camino laboral que me corresponde.

25. Que el nuevo año me traiga la inspiración y la motivación para alcanzar mis metas profesionales.

26. Que el 2026 sea un año de ascensos, reconocimientos y logros laborales.

27. Que la creatividad y la innovación fluyan en mi trabajo durante el nuevo año.

28. Que el universo me abra puertas hacia nuevas oportunidades de empleo en el 2026.

29. Que el nuevo año me traiga la estabilidad laboral que tanto anhelo.

30. Que el éxito y el reconocimiento profesional sean una constante en mi vida durante el 2026.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- El dinero que gasto regresa a mí multiplicado en bendiciones y oportunidades. FOTO DE CANVA.COM

31. Que el 2026 me permita encontrar un trabajo que me apasione y me motive.

32. Que el nuevo año me brinde la oportunidad de demostrar mi talento y mis habilidades en el ámbito laboral.

33. Que el universo me provea de las herramientas necesarias para alcanzar mis objetivos profesionales en el 2026.

34. Que el nuevo año me traiga un ambiente laboral armonioso y positivo.

35. Que el 2026 sea un año de crecimiento profesional y personal.

36. Que la perseverancia y la dedicación me lleven al éxito laboral en el nuevo año.

37. Que el universo me ilumine para tomar las mejores decisiones en mi carrera profesional en el 2026.

38. Que el nuevo año me brinde la oportunidad de aprender y crecer en mi trabajo.

39. Que el 2026 sea un año de grandes logros y satisfacciones en el ámbito laboral.

40. Que el éxito profesional se manifieste en mi vida de forma plena y abundante en el nuevo año.

​ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Todo lo que emprendo en 2026 está bendecido con éxito y buena suerte. FOTO DE CANVA.COM

Frases de amor para recibir el Año Nuevo 2026 con tu pareja o novia

41. Que el 2026 me traiga un amor verdadero, sano y duradero.

42. Que el nuevo año me brinde la oportunidad de encontrar a mi alma gemela.

43. Que el amor florezca en mi vida de forma natural y armoniosa en el 2026.

44. Que el universo me guíe hacia una relación llena de amor, respeto y comprensión.

45. Que el nuevo año me traiga la sanación de heridas emocionales y la apertura al amor.

46. Que el 2026 sea un año de conexiones profundas y significativas.

47. Que el amor propio y la autoestima se fortalezcan en mí durante el nuevo año.

48. Que el universo me presente a una persona compatible y amorosa en el 2026.

49. Que el nuevo año me traiga la felicidad de compartir mi vida con alguien especial.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Este nuevo año nos da la oportunidad de seguir construyendo nuestros sueños juntos. FOTO DE CANVA.COM

50. Que el amor incondicional y la armonía reinen en mis relaciones durante el 2026.

51. Que el 2026 me permita construir relaciones sólidas y duraderas.

52. Que el nuevo año me brinde la sabiduría para elegir relaciones saludables y positivas.

53. Que el universo me conceda la dicha de encontrar un amor que me complemente en el 2026.

54. Que el nuevo año me traiga la valentía de abrir mi corazón al amor.

55. Que el 2026 sea un año de romance, pasión y ternura.

56. Que la comunicación y el entendimiento sean la base de mis relaciones en el nuevo año.

57. Que el universo me muestre el camino hacia un amor verdadero y recíproco en el 2026.

58. Que el nuevo año me traiga la alegría de amar y ser amado/a plenamente.

59. Que el 2026 sea un año de crecimiento y evolución en mis relaciones personales.

60. Que el amor se manifieste en mi vida de forma abundante y maravillosa en el nuevo año.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Juntos somos imparables. ¡Feliz Año Nuevo, mi amor! FOTO DE CANVA.COM

Frases para la buena fortuna, amor y trabajo en el Año Nuevo 2026

61. Que el 2026 me traiga la combinación perfecta de fortuna, trabajo y amor.

62. Que el nuevo año me brinde abundancia en todos los aspectos de mi vida: trabajo, amor y finanzas.

63. Que el universo me conceda un 2026 lleno de éxito profesional, amor verdadero y prosperidad económica.

64. Que el nuevo año me traiga la armonía entre mi vida laboral, personal y sentimental.

65. Que el 2026 sea un año de equilibrio y plenitud en todos los ámbitos de mi vida.

66. Que el universo me guíe hacia un camino donde el trabajo, el amor y la fortuna se entrelacen de forma positiva.

​ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Este año nuevo abro mi mente y mi corazón a una riqueza ilimitada. FOTO DE CANVA.COM

67. Que el nuevo año me traiga la satisfacción de tener un trabajo que amo, un amor que me complementa y una economía estable.

68. Que el 2026 sea un año de cosechar los frutos de mi esfuerzo en el trabajo, el amor y las finanzas.

69. Que el nuevo año me brinde la oportunidad de construir una vida plena y feliz en todos los sentidos.

70. Que el universo me regale un 2026 donde la fortuna, el trabajo y el amor sean los pilares de mi bienestar.

Mensajes para cumplir todas tus metas en el Año Nuevo 2026 con actitud positiva

71. En el 2026, trabajaré con determinación para atraer la fortuna, el trabajo y el amor que deseo.

72. En el nuevo año, mantendré una actitud positiva y abierta a las oportunidades que se presenten.

73. En el 2026, me enfocaré en mis metas y trabajaré con constancia para alcanzarlas.

74. En el nuevo año, cultivaré el amor propio y me abriré a relaciones saludables.

75. En el 2026, tomaré decisiones sabias y estratégicas para mejorar mi situación económica.

​ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Soy digno(a) de ganar muy bien por lo que sé, lo que hago y lo que ofrezco al mundo. FOTO DE CANVA.COM

76. En el nuevo año, confiaré en mi intuición y seguiré mi corazón en el ámbito laboral y sentimental.

77. En el 2026, me rodearé de personas positivas y que me impulsen a crecer.

78. En el nuevo año, agradeceré cada bendición y oportunidad que llegue a mi vida.

79. En el 2026, aprenderé de mis errores y me enfocaré en construir un futuro mejor.

80. En el nuevo año, manifestaré con fuerza mis deseos de fortuna, trabajo y amor.

Buenos deseos para atraer fortuna y prosperidad en el Año Nuevo 2026

81. Con lentejas: “Que estas lentejas simbolicen la abundancia que llegará a mi vida en este nuevo año.” (Mientras las comes o las pones en tu billetera)

82. Con arroz: “Que el arroz multiplique mis ingresos y la prosperidad en mi hogar.” (Al esparcirlo o tener un puñado en la mano)

83. Con monedas en el zapato: “Que este nuevo año me traiga estabilidad económica y fortuna en cada paso que dé.”

84. Con ropa interior amarilla: “Que el amarillo atraiga la riqueza y el éxito a mi vida durante todo el 2026.”

​ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- En mi vida solo hay espacio para la abundancia, la estabilidad y el crecimiento financiero. FOTO DE CANVA.COM

85. Con una maleta: “Que este viaje (simbólico o real) abra caminos de prosperidad y nuevas oportunidades en mi vida.” (Mientras das una vuelta a la manzana con la maleta)

86. Con una vela dorada: “Que la luz de esta vela ilumine mi camino hacia la abundancia y la prosperidad financiera.” (Al encenderla)

87. En general para la prosperidad: “Recibo con gratitud la abundancia que el universo tiene reservada para mí en este nuevo año.”

Las mejores frases de cábalas para recibir el Año Nuevo 2026

88. Con ropa interior roja: “Que el rojo atraiga la pasión y el amor verdadero a mi vida en el 2026.”

89. Con una foto de la persona amada (o imaginando a tu pareja ideal): “Que el amor verdadero llegue a mi vida y me traiga felicidad y compañía.”

90. Con una rosa roja: “Que esta rosa simbolice el amor que florecerá en mi vida en este nuevo año.”

91. Abrazando a alguien a las 12: “Que este abrazo fortalezca los lazos de amor y amistad en mi vida.”

92. Comiendo uvas (pensando en el amor en cada uva): “Que cada uva represente un mes lleno de amor, comprensión y felicidad en mi relación (o en la búsqueda del amor).”

93. Escribiendo una carta al amor: “Abro mi corazón al amor verdadero y lo recibo con alegría en este nuevo año.”

​ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Cada puerta que se cierra en 2026 da paso a una oportunidad económica mejor. FOTO DE CANVA.COM

Frases de cábalas y salud para enviar a tus amigos vía WhatsApp, Facebook o Instagram

94. Barrer la casa: “Barro todo lo negativo del año pasado y abro espacio para la salud y el bienestar en mi hogar.”

95. Comer uvas (pensando en la salud en cada uva): “Que cada uva represente un mes de salud y bienestar para mí y mi familia.”

96. Con agua: “Que esta agua limpie y purifique mi cuerpo y mi espíritu, trayéndome salud y vitalidad en el nuevo año.” (Mientras te duchas o bebes agua)

97. Con una vela blanca: “Que la luz de esta vela ilumine mi camino hacia la salud y el bienestar físico y mental.”

98. Con una maleta (dando una vuelta a la manzana): “Que este recorrido abra caminos hacia nuevos destinos y experiencias enriquecedoras.”

99. Visualizando viajes: “Me visualizo viajando a lugares increíbles y viviendo experiencias inolvidables en este nuevo año.”

100. Con un mapa o fotos de lugares que quieres visitar: “Que este nuevo año me lleve a conocer los lugares que siempre he soñado.”