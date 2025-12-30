Aunque todavía falta algún tiempo para recibir el Año Nuevo 2026, muchos corazones ya están pensando en esas personas especiales a las que quieren hacer llegar sus mejores deseos. Tal vez quieras agradecer por todo lo vivido, cerrar ciclos con cariño o simplemente recordarles a los tuyos cuánto significan para ti. ¿No sabes cómo expresar tus sentimientos en un mensaje de buenos augurios? ¿Buscas la frase perfecta para despedir la Nochevieja y dar la bienvenida a un nuevo comienzo? No te preocupes: aquí encontrarás ideas, mensajes y citas llenas de emoción para inspirarte y compartir en distintos momentos, con cada una de las personas que hacen tu vida más especial.

El Día de Año Nuevo es, en todo el mundo, un símbolo de renovación y esperanza. Con esta idea, nos sumamos a la propuesta de prepararnos para recibir una nueva temporada con gran ánimo festivo y dejar atrás lo negativo. Por eso, hemos recopilado las mejores frases para felicitar por Año Nuevo, una época llena de tradiciones y rituales para atraer la suerte y los buenos deseos de cara a lo que se viene en los próximos 366 días.

Estos días previos, cargados de significado, nos brindan la oportunidad de pensar y preparar las palabras que a veces se nos enredan, para hacer llegar a quienes amamos los mejores deseos en la antesala de un nuevo año.

Lista de las 150 mejores frases por el Año Nuevo 2026

A continuación, te compartimos las mejores ideas para felicitar el Año Nuevo a tus amigos, familia, jefe, vecino, etc. Una buena frase nunca falla.

Frases inspiradoras para felicitar el Año 2026

Comienza el año corriendo: hacia tus seres queridos, hacia el trabajo que te emociona y hacia la vida que sueñas.

Que este nuevo año esté lleno de aventuras y crecimiento.

Sabía que podría superar todas las dificultades de este año con tu ayuda. Gracias por tu increíble amistad.

Me pueden faltar muchas cosas antes de empezar el año, pero lo más importante ya lo tengo: tu amor. ¡Feliz Año!

Espero que este nuevo año esté repleto de retos y millones de éxitos.

Compartir frases de Año Nuevo es una forma sencilla de transmitir buenos deseos y motivación. | Crédito: Freepik/Mag

Desde ahora tienes 366 días para alcanzar tus sueños, metas y propósitos, y un año completo en el que te apoyaré. ¡Feliz Año Nuevo 2026!

Cada uva en la copa es una nueva oportunidad para soñar. ¡Brindemos por los nuevos comienzos!

Que el Año Nuevo sea como un lienzo en blanco en el que podamos escribir con felicidad nuestro paso por la vida.

¡Feliz Año Nuevo! ¡366 nuevos días, 366 nuevas oportunidades!

Siempre te deseo lo mejor, ¡pero esta noche más aún! Que cumplas todos tus sueños este nuevo año, y si no puede ser, que la vida te brinde muchas oportunidades para seguir intentándolo.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Gracias por ser parte de mi historia. Que este Año Nuevo te sorprenda con felicidad.” FOTO DE CANVA.COM

Frases con dedicatorias para recibir el Año Nuevo 2026

Las mejores dedicatorias para Año Nuevo son aquellas que se hacen desde el corazón. A continuación, te compartimos algunas ideas.

Te deseo a ti y a los tuyos salud y prosperidad en este nuevo año, nuevo comienzo.

Por otro año lleno de alegría, risas y recuerdos inolvidables con un amigo inolvidable.

Por un nuevo año en el que podamos vernos más y seguir compartiendo lo mejor. ¡Disfruta de este 2026 como nunca!

Cada año que paso contigo es mejor que el anterior. Por seguir creando más recuerdos en 2026. ¡Feliz Año Nuevo!

De todos los sonidos de campanas, la más solemne y conmovedora es la que suena en Año Viejo. Buen fin de año y comienzo de otro.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que este Año Nuevo traiga a tu vida salud, amor y momentos que recordar para siempre.” FOTO DE CANVA.COM

En el nuevo año, valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres. ¡Feliz Año Nuevo!

Que el Año Viejo se quede con lo malo y que el Año Nuevo te enseñe todo lo bueno que tiene la vida para ti.

Se cambia de coche, de casa, de ropa, de zapatos, de mes, de look, de trabajo, de año, pero nunca de amigos. ¡Feliz Año Nuevo!

Que el 2026 te traiga todo lo que tu corazón desea y mucho más. ¡Te lo mereces!

Gracias por ser mi luz, mi guía y mi apoyo. ¡Por un nuevo año juntos!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Feliz Año Nuevo, mi amor. Que este año nuestros corazones sigan latiendo juntos, más fuertes que nunca. FOTO DE CANVA.COM

Frases cortas para desear Feliz Año Nuevo 2026

Llega fin de año y, de seguro, tienes cientos de grupos de WhatsApp a los que enviar felicitaciones de Año Nuevo. A continuación, te compartimos 10 frases cortas.

¡Te deseo un comienzo de año con mucho amor y risas!

Aquí estaré para ti en la víspera de Año Nuevo. ¡Te mando mucho amor!

Cada día contigo es como un regalo. Por otros 366 días de “regalos”.

Te deseo 12 meses de prosperidad, 52 semanas de alegría y 366 días de éxito. ¡Feliz 2026!

Los kilómetros que tenemos en medio no evitarán que te siga queriendo. ¡Feliz 2026!

En el nuevo año valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Todas tus ambiciones, sueños y anhelos se cumplirán, la Familia en el 2026! FOTO DE CANVA.COM

Pasar un Año Nuevo contigo es el mejor regalo que me puedes dar. ¡Feliz Año Nuevo!

Doce meses, cuatro estaciones, un corazón alegre y unos ojos soñadores. ¡Feliz Año Nuevo!

366 nuevas oportunidades. ¡Feliz comienzo!

Gracias por ser como eres. ¡Feliz Año Nuevo!

Espero que aproveches al máximo este 2026.

Que el nuevo año te traiga paz, alegría y felicidad.

La vida es corta. ¡Sueña a lo grande y aprovecha el 2026!

Frases graciosas para compartir y desear Feliz Año Nuevo 2026

Estas frases de Año Nuevo te ayudarán a recibir el año 2026 de la mejor manera: compartiendo risas con las personas que más quieres. A continuación, una pequeña lista.

¿Tienes algún sueño incumplido en 2025? ¡Bien! Ya tienes una meta para 2026.

Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y todo lo que necesites. Y lo que no encuentres, búscalo en GOOGLE.

Te deseo de corazón que este año hagas menos veces el propósito de dejar de beber. ¡Feliz Año Nuevo!

Ojalá mis problemas durasen tan poco como tus propósitos de Año Nuevo. ¡Feliz Nochevieja y feliz comienzo 2026!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Que el Año Nuevo te traiga menos exámenes y más vacaciones! FOTO DE CANVA.COM

Esta vez tan solo espero ser la primera persona en felicitarte el Año Nuevo. ¡Feliz 2042!

Mensaje personalizado n.º 234. Inicio de mensaje: “¡Feliz 2026 para ti y toda tu familia!”. Final de dedicatoria.

En Nochevieja la costumbre es tirar las cosas viejas para hacer sitio a lo nuevo. ¡Procura no caer en mis manos! ¡Feliz 2026!

Todos esperamos el 2026, ¿pero y si sale el 2025S?

Comienza el año de forma positiva: ¡pierde un electrón! ¡Feliz 2026!

Este Año Nuevo corre tras tus sueños. Si no los alcanzas, ¡al menos adelgazas!

Que el Año Nuevo 2026 te abra puertas de prosperidad que ni siquiera sabías que existían.

Brindo por un 2026 lleno de oportunidades, dinero bien ganado y éxitos que te sorprendan.

Que en este 2026 el trabajo nunca falte, el esfuerzo siempre valga la pena y la fortuna te sonría.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Que el 2026 nos traiga paz y Netflix sin interrupciones! FOTO DE CANVA.COM

Frases de buenos deseos para el Año Nuevo 2026

Los mejores deseos para el año 2026 son los que se hacen con el corazón. Siempre debemos esperar que los demás y nosotros mismos disfrutemos de un nuevo año lleno de amor, salud, trabajo y más.

Cada año que paso contigo es mejor que el anterior. Por seguir creando más recuerdos en 2026.

Deseo que la paz se muestre en tu vida, el amor y la alegría inunden tu alma, y de corazón te deseo todo lo mejor. ¡Feliz Año Nuevo!

¡Feliz Año Nuevo! Aunque a tu lado siempre serán años felices.

¡No puedo creer que sea esta época del año otra vez! El tiempo vuela cuando nos divertimos. Tengo mucha suerte de haber compartido este año contigo. ¡Feliz 2026!

Que el 2026 sea el año en el que tus sueños se hagan realidad, y si no, que al menos te acerquen un poco más a ellos. ¡Feliz Año Nuevo!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Un optimista se queda despierto hasta la medianoche para ver llegar el año nuevo. Un pesimista se queda despierto para asegurarse de que el año viejo se vaya”. — William E. Vaughan. FOTO DE CANVA.COM

Deseo que este año te traiga nuevas oportunidades, nuevos desafíos y nuevas alegrías. Que nunca te falte la ilusión, la esperanza y la gratitud. ¡Feliz 2026!

Te deseo que el Año Nuevo te sorprenda con momentos inolvidables, experiencias increíbles y personas maravillosas. Que cada día sea una aventura y una oportunidad de crecer. ¡Feliz 2026!

Espero que el 2026 sea el año en el que te atrevas a hacer lo que siempre quisiste, a decir lo que siempre callaste y a sentir lo que siempre temiste. ¡Feliz Año Nuevo!

Deseo que descubras nuevas facetas de ti mismo, nuevas pasiones, nuevos talentos y nuevas formas de expresarte. Que el Año Nuevo sea una fuente de inspiración y creatividad. ¡Feliz 2026!

Espero que el 2026 te brinde la sabiduría para aprender de tus errores, la fortaleza para superar tus obstáculos y la confianza para alcanzar tus metas. ¡Feliz Año!

¿Buscas qué escribir este 1 de enero? Encuentra 500 frases de ¡Feliz Año Nuevo 2026! Mensajes cortos, bonitos y originales para compartir en WhatsApp, Telegram y Facebook. ¡Nunca te quedes sin palabras! | Crédito: Canva / Composición Mag

Frases de personajes famosos para compartir en el Año Nuevo 2026

“¿Sabes que siempre le tengo miedo a todo el año? Pues esta vez solo voy a temer un día a la vez”. (Charlie Brown)

“Año nuevo, vida nueva. Decide hoy en quién te convertirás, qué darás y cómo vivirás”. (Anthony Robbins)

“No sé a dónde voy a ir, pero prometo que no será aburrido”. (David Bowie)

“El Año Nuevo es la luz que brilla para iluminar el camino de los sueños del futuro”. (Munia Khan)

“No importa lo duro que sea el pasado, siempre se puede empezar de nuevo”. (Buda)

“En nuestras formas perfectas. En las formas en que somos hermosos. En las formas en que somos humanos. Estamos aquí. Feliz Año Nuevo. Hagámoslo nuestro”. (Beyoncé)

“Cuando el año pasado ha sido tan desastroso y tan terrible, entrar en un nuevo año significa automáticamente entrar en un año maravilloso”. (Mehmet Murat Ildan)

“Dentro de cada error hay una gran lección. Y aunque no quiero llevarme el error al Año Nuevo, sí quiero llevarme la lección que hay dentro de él”. (Craig D. Lounsbrough)

“Mejorar es cambiar; ser perfecto es cambiar a menudo”. (Winston Churchill)

“Entra en este nuevo año con una gratitud por esta nueva oportunidad de crear tus sueños”. (Avina Celeste)

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- "Empieza a hacer lo que quieres ahora. No vivimos en la eternidad. Solo tenemos este momento, brillando como una estrella en nuestra mano y derritiéndose como un copo de nieve." — Francis Bacon Sr. FOTO DE CANVA.COM

Frases de “influencers anónimos” para el Año Nuevo 2026 desde Instagram

Hay cosas mucho, mucho mejores por delante que cualquiera que dejemos atrás.

Deja que cada nuevo año encuentre a una mejor versión de ti mismo.

Esta noche es la noche en la que el mundo comienza de nuevo.

Y ahora damos la bienvenida al nuevo año, lleno de cosas que nunca han sucedido.

Puedes entusiasmarte con el futuro. Al pasado no le importará.

No olvides el pasado, aprende de él. ¡Feliz Año Nuevo!

Feliz Año 2026, incluso a mi suegra. Me puedo permitir poner esto aquí porque no usa Instagram.

Para los propósitos de 2026 pide un cuerpo delgado y una billetera gorda, ¡en ese orden! ¡Trata de no confundirte como el año pasado!

Que la lluvia de la felicidad te agarre con el paraguas roto, te empape y salpique a todos los que están alrededor. ¡Feliz Año Nuevo!

No dejes que las sombras del ayer estropeen el sol del mañana... ¡Feliz Año Nuevo!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Oramos con alegría y agradecimiento para recibir las bendiciones del Año Nuevo”. — Lailah Gifty Akita. FOTO DE CANVA.COM

Frases bonitas para las personas que amas en el Año Nuevo 2026

¡Feliz Año Nuevo! Para este nuevo año que comienza solo pido una cosa: ¡déjate fluir!

Comienza el año corriendo: hacia tus seres queridos, hacia el trabajo que te emociona y hacia la vida que sueñas.

“Año nuevo, vida nueva. Decide hoy en quién te convertirás, qué darás y cómo vivirás”. (Anthony Robbins)

“Las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado. Las palabras del próximo año esperan otra voz”. (T. S. Eliot) ¡Feliz Año Nuevo!

Que el 2026 sea como un lienzo en blanco en el que podamos escribir con felicidad nuestro paso por la vida.

Este año que entra no sé si guardarte en un banco, porque vales mucho; en la nevera, porque eres la leche; o en una isla desierta, porque eres un tesoro. ¡Feliz 2026!

Con todo esto de la crisis, solo puedo felicitar el Año Nuevo a una persona y te he escogido a ti. He pensado que, al ser feo/a y antipático/a, nadie más se acordaría. ¡Feliz 2026!

Mi objetivo para el 2026 es cumplir las metas del 2025 que debería haber cumplido en 2024 y que me propuse en 2023.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que el nuevo año esté lleno de oportunidades para seguir acompañando sus ideas y haciendo realidad sus metas.​​ FOTO DE CANVA.COM

Felices gambas. Que comas 2026 cosas y que te traigan muchas fiestas y próspero amor los Magos. Deseo un año de alegría y paz para los nuevos Reyes. Lo siento, es una felicitación del Ikea, móntala tú mismo. ¡Feliz Año Nuevo!

Estoy muy orgulloso/a de todo lo que has conseguido este año y no puedo esperar a ver lo que logras en 2026.

Que el Año Nuevo 2026 te abra puertas de prosperidad que ni siquiera sabías que existían.

Brindo por un 2026 lleno de oportunidades, dinero bien ganado y éxitos que te sorprendan.

Que en este 2026 el trabajo nunca falte, el esfuerzo siempre valga la pena y la fortuna te sonría.

Frases cortas de Feliz Año Nuevo para tus amigos de WhatsApp

Siempre te deseo lo mejor, pero hoy con más razón. Espero que todas tus metas se hagan realidad este 2026.

Querido/a yo de 2026: este es un mensaje para este nuevo año: rodéate de personas con buen rollo y que te inspiren cada día.

Este Año Nuevo viene cargado de las mejores vibras e infinito amor, así que ¡levantemos las copas!

La vida no sería la misma sin los amigos. Gracias por otro año de felicidad, ¡vamos por un 2026 inolvidable!

Que nunca te falte un sueño por el que luchar y alguien a quien querer. ¡Feliz Año Nuevo!

¡Feliz Año! Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que llegaste a imaginar.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Deseando que la Familia tenga un feliz 2026 desbordando de alegría! FOTO DE CANVA.COM

¡Feliz Año Nuevo! Que en estas Navidades nada sea más urgente que estar con quienes más te importan.

Que nunca pierdas la sonrisa ni se apague la luz de la esperanza. ¡Feliz Año Nuevo 2026!

El mejor ritual de Año Nuevo es echarle huevos al año que viene... ¡Feliz Año Nuevo y próspero 2026!

100% Navidad; 10% relájate; 25% come; 25% bebe; 10% no hagas dieta; 100% sonríe. ¡Feliz Año!

Frases motivadoras para comenzar el 2026 con mente positiva

Para este 2026: sonríe mucho, viaja y aprende de las personas.

Que el JOJOJO esté repleto de JAJAJA. ¡Feliz Año Nuevo!

Todos esperamos el 2026, pero ¿y si sale el 2025 Lite o el 2025 Pro?

Recuerda siempre en Navidad que el amor pesa más que el oro. ¡Feliz Año!

No es el destino, es el viaje. Que disfrutes cada día de tu aventura. ¡Feliz Año Nuevo!

Deseo que el nuevo año 2026 venga envuelto en papel de felicidad para ti.

Disfruta, agradece y arriésgate, tienes 366 días más para hacerlo.

“No sé a dónde voy a ir, pero prometo que no será aburrido”. (David Bowie)

¡Feliz Año Nuevo! Aunque a tu lado siempre serán años felices.

“Todo nuevo comienzo viene del final de otro comienzo”. (Séneca).

Celebración y costumbres de Año Nuevo en el mundo

En España, la Nochevieja se celebra con una tradición muy especial: comer doce uvas al ritmo de las doce campanadas de la Puerta del Sol de Madrid. Cada uva representa un deseo para el nuevo año, y se dice que, si consigues comerlas todas antes de que termine la última campanada, tendrás un año lleno de buena suerte.

En Japón, el Año Nuevo, conocido como Shōgatsu, es una de las festividades más importantes del año. Se celebra durante tres días y es una época para reunirse con la familia, comer deliciosa comida y limpiar la casa para atraer la buena suerte.

En Dinamarca, el Año Nuevo se celebra con una tradición muy singular: romper platos contra las puertas de amigos y vecinos. Los daneses creen que esta costumbre trae buena suerte y prosperidad para el nuevo año.

En la víspera de Año Nuevo, las playas de Río de Janeiro se llenan de gente vestida de blanco. Los brasileños acuden a las costas para ofrecer flores y regalos al océano, en un acto de agradecimiento por el año que ha pasado y de esperanza para el nuevo.

En Escocia, el Año Nuevo se celebra con una tradición muy especial: la primera persona que entra en una casa después de la medianoche debe ser un hombre alto y moreno, portando regalos que representen buena suerte y prosperidad.

En Filipinas, el Año Nuevo es una época de renovación y prosperidad. Para celebrarlo, los filipinos visten ropa y accesorios con formas redondas, como lunares o polka dots. Esto se debe a que la forma redonda se asocia con la riqueza y la abundancia. Además, los filipinos hacen ruido para ahuyentar a los malos espíritus y atraer la buena fortuna. Esto se puede hacer con petardos, ollas y sartenes o bocinas.