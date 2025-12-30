¡Que tengas un Feliz Año Nuevo! Tras despedirnos de 2025, el 2026 se nos presenta como una pizarra en blanco, lista para llenarse de nuevos recuerdos, retos y sueños. Es una oportunidad perfecta para volver a empezar, ajustar el rumbo y atrevernos a ir por aquello que realmente queremos.

Cerremos el año que se fue con gratitud por sus lecciones, alegrías y desafíos, y entremos a este nuevo ciclo con esperanza, buen humor y el corazón bien abierto. Cada experiencia vivida nos ha preparado para lo que viene, y ahora es momento de mirar hacia adelante con entusiasmo y confianza en todo lo que podemos lograr.

Recuerda que este año que se nos viene es mucho más que un nuevo número en el calendario: es un comienzo fresco, lleno de esperanza y potencial. En otras palabras, es el momento ideal para conectar con tus seres queridos, fortalecer lazos y expresar lo que a veces el día a día no nos deja decir.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Un nuevo año, una nueva oportunidad.” FOTO DE CANVA.COM

Ya sea que estés planeando celebrar en persona con tu círculo más cercano o que estés lejos, cada mensaje puede convertirse en un abrazo a la distancia. Aunque no compartan el mismo lugar cuando llegue el día, un saludo sincero puede hacer que aquellos a quienes quieres sientan tu presencia y tu cariño.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que tu año empiece con sonrisas.” FOTO DE CANVA.COM

Las tarjetas y mensajes de Año Nuevo adecuados pueden ayudarte a que las personas que más te importan sepan que estás pensando en ellas. Si bien un simple “¡Feliz Año Nuevo!” puede ser suficiente, existen muchas formas más creativas y personales de enviar tus mejores deseos, según quién sea tu destinatario. Atrévete a ser original, a escribir desde el corazón y a empezar el 2026 contagiando alegría, inspiración y esperanza.

Estas son las mejores imágenes de tarjetas de ¡Feliz Año Nuevo 2026! y frases de Fin de Año para que puedas compartir en tus redes sociales de WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit y Telegram (Foto: Canva.com)

Tarjetas de ¡Feliz Año Nuevo 2026! para celebrar con la familia y los amigos

Feliz 2026! Que este año sea lleno de momentos únicos.

¡Nuevo año, nuevas metas! Vamos con todo.

Que el 2026 te traiga lo que más deseas.

¡Feliz Año Nuevo! A seguir soñando y alcanzando metas.

Que cada día de 2026 esté lleno de nuevas oportunidades.

Un brindis por los nuevos comienzos. ¡Feliz 2026!

Este es tu año. ¡A brillar en 2026!

¡Que la alegría, amor y éxito te acompañen todo el 2026!

Bienvenido 2026, un año para ser más feliz.

Que el 2026traiga muchos momentos de alegría.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Justo cuando la oruga pensó que su vida había terminado, se convirtió en mariposa ”. — Desconocido. FOTO DE CANVA.COM

¡Feliz Año Nuevo! A comenzar de nuevo con ilusión.

Que este nuevo año te regale muchos motivos para sonreír.

¡Feliz 2026! Que este sea el mejor año de tu vida.

Que tus sueños se hagan realidad este 2026.

¡Feliz Año Nuevo! A hacer de cada día una nueva aventura.

Bienvenido 2026, que sea un año lleno de amor.

A por el 2026, con nuevas metas y mucha energía.

¡Que este año se llene de bendiciones y buenas vibras!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “En Nochevieja, el mundo entero celebra el cambio de fecha. Celebremos las fechas en las que cambiamos el mundo.” — Akilnathan Logeswaran. FOTO DE CANVA.COM

Imágenes con frases para dar la bienvenida al Año Nuevo 2026 para compartir en WhatsApp

¡Feliz 2026! Que tus días estén llenos de paz y amor.

Que en este nuevo año se cumplan tus sueños más anhelados.

¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 sea un año de grandes sorpresas.

Comienza el 2026 con el corazón lleno de esperanza.

¡Feliz 2026! Que cada día sea una razón para agradecer.

A por un año de éxito, amor y muchas risas.

Estas son las mejores imágenes de tarjetas de ¡Feliz Año Nuevo 2025! y frases de Fin de Año para que puedas compartir en tus redes sociales de WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit y Telegram este martes 31 de diciembre y miércoles 1 de enero de 2025 (Foto: Canva.com)

¡Que el 2026 sea tu año! Lleno de éxito y felicidad.

¡Feliz Año Nuevo! Un nuevo capítulo comienza hoy.

Que el 2026 te brinde muchas razones para sonreír.

¡A por todo en el 2026! Que cada sueño se haga realidad.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Nunca subestimes el poder que tienes para llevar tu vida en una nueva dirección”. — Germany Kent. FOTO DE CANVA.COM

¡Bienvenido 2026! Un año lleno de oportunidades.

Que este Año Nuevo te traiga mucha salud y alegría.

¡Feliz 2026! Vamos a hacer de este año el mejor.

A empezar el 2026 con una sonrisa y esperanza renovada.

¡Que este año te traiga la paz y felicidad que mereces!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “La juventud es cuando te permiten trasnochar en Nochevieja. La mediana edad es cuando te obligan a hacerlo.” — Bill Vaughan. FOTO DE CANVA.COM

Mensajes bonitos para recibir el Año Nuevo 2026 con optimismo

En este 2026, que todo lo bueno llegue a tu vida.

¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 sea un viaje inolvidable.

Un año más para ser felices. ¡Feliz 2026!

¡Que en este 2026 todos tus sueños se hagan realidad!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “El cambio puede ser aterrador , pero ¿sabes qué es aún más aterrador? Permitir que el miedo te impida crecer, evolucionar y progresar.” — Mandy Hale. FOTO DE CANVA.COM

¡Feliz Año Nuevo! Que este año sea puro amor y buenas vibras.

Este 2026 será un gran año. ¡Vamos con todo!

¡Feliz 2026! Que este año esté lleno de alegría y nuevas metas.

Que el 2026 sea un año de crecimiento personal y logros.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “El año nuevo se presenta ante nosotros, como un capítulo de un libro, esperando ser escrito”. — Melody Beattie. FOTO DE CANVA.COM

¡Feliz Año Nuevo! Que cada día sea una nueva oportunidad.

Un brindis por el 2026, el mejor año de todos.

¡Feliz 2026! Que el amor y la paz te acompañen siempre.

¡A por todas en el 2026! Que sea un año épico.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Feliz 2026: que venga lleno de luz y buenas noticias.” FOTO DE CANVA.COM

¡Feliz Año Nuevo! Un año más para ser felices.

Que el 2026 te brinde mucha prosperidad y alegría.

¡Feliz 2026! Que este año esté lleno de momentos mágicos.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Cada año, somos una persona diferente. No creo que seamos la misma persona toda la vida.” — Steven Spielberg. FOTO DE CANVA.COM

Tarjetas de Año Nuevo 2026 con frases cortas para tus redes sociales

Que este Año Nuevo traiga mucha luz y esperanza.

¡Feliz 2026! Que este año te regale risas y buenos momentos.

¡Feliz Año Nuevo! A disfrutar de cada segundo que nos regala la vida.

Bienvenido 2026, que este sea un año lleno de bendiciones.

Que este 2026 sea el año que siempre soñaste.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Salud, amor y éxito para este 2026.” FOTO DE CANVA.COM

¡Feliz 2026! A ser la mejor versión de nosotros mismos.

¡Que el 2026 te llene de amor, paz y éxitos!

A brindar por el 2026, un año lleno de momentos felices.

¡Feliz Año Nuevo! Que la felicidad sea tu mejor compañía.

¡Que el 2026 sea un año de grandes sorpresas y alegrías!

¡Feliz 2026! Que tus sueños se hagan realidad sin límites.

A por un 2026 lleno de nuevas oportunidades.

¡Feliz Año Nuevo! Que este 2026 sea aún mejor que el anterior.

Que en este 2026 encuentres todo lo que tu corazón desea.

¡Feliz Año Nuevo! Que este año esté lleno de éxito y logros personales.

Frases motivadoras para desear ¡Feliz Año Nuevo 2026! en Instagram

“La esperanza sonríe desde el umbral del año que viene, susurrando: “será más feliz”. —Alfred Lord Tennyson

“No te vuelves bueno tratando de ser bueno, sino encontrando la bondad que ya está dentro de ti.” —Eckhart Tolle

“Nunca subestimes el poder que tienes para llevar tu vida en una nueva dirección”. —Germany Kent

“Cada momento es un nuevo comienzo.” —TS Eliot

“La vida no se trata de esperar, tener esperanza y desear, se trata de hacer, ser y llegar a ser”. —Mike Dooley

“Con un nuevo día llegan nuevas fuerzas y nuevos pensamientos.” —Eleanor Roosevelt

“Siempre parece imposible hasta que se hace.” —Nelson Mandela

“Si eres lo suficientemente valiente para decir adiós, la vida te recompensará con un nuevo hola.” —Paulo Coehlo

“No está en las estrellas nuestro destino, sino en nosotros mismos.” —William Shakespeare

“Celebra lo que te gustaría ver más a menudo”. —Tom Peters

“No es necesario que veas toda la escalera, basta con dar el primer paso.” —Martin Luther King

“Aunque nadie puede volver atrás y empezar de nuevo, cualquiera puede empezar desde ahora y crear un final completamente nuevo”. —Carl Bard

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “El fin de año no es ni un final ni un comienzo, sino una continuación, con toda la sabiduría que la experiencia puede inculcarnos”. — Hal Borland. FOTO DE CANVA.COM

Felicitaciones de Año Nuevo 2026 para colocar en las imágenes de tus tarjetas

¡Bienvenido 2026! Un año lleno de buenos momentos.

Que el 2026 te llene de energía positiva y muchas sonrisas.

¡Feliz Año Nuevo! Que este 2026 sea el comienzo de grandes cosas.

Que el 2026 sea un año de paz, amor y abundancia.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “El primer paso para llegar a algún lugar es decidir que no te vas a quedar donde estás”. — JP Morgan. FOTO DE CANVA.COM

¡Feliz 2026! Que tus días estén llenos de momentos felices y mágicos.

Que en este nuevo año florezcan todas tus ideas y sueños.

¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 sea un año de gratitud y alegría.

¡Que el 2026 sea el mejor año de todos! ¡Feliz Año Nuevo!

Que el 2026 te regale un montón de momentos que recordarás siempre.

Escoge las mejores imágenes de las tarjetas con frases bonitas del Año Nuevo 2026 para que puedas enviar a tus amigos y a la familia este 31 de diciembre vía WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook y TikTok (Foto: Canva.com)

¡Feliz 2026! Que este año sea un viaje lleno de bendiciones.

¡Bienvenido 2026! Un nuevo año para escribir tu historia.

¡Feliz Año Nuevo! Que este año sea una nueva oportunidad para crecer.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Oramos con alegría y agradecimiento para recibir las bendiciones del Año Nuevo”. — Lailah Gifty Akita. FOTO DE CANVA.COM

¡Feliz 2026! Que encuentres belleza en cada día.

Un nuevo año para hacer realidad todo lo que has soñado. ¡Feliz 2026!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Mantén la guerra con tus vicios, la paz con tus vecinos y deja que cada nuevo año te encuentre siendo un hombre mejor.” — Benjamin Franklin. FOTO DE CANVA.COM

¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 sea un año de éxito y alegría.

A comenzar el 2026 con el corazón lleno de esperanza.

¡Feliz 2026! Que este año te llene de todo lo que tu alma desea.

¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 sea un año lleno de magia.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Año nuevo: ¿un nuevo capítulo, un nuevo verso o simplemente la misma historia de siempre? Al final, la escribimos nosotros. La decisión es nuestra.” — Alex Morritt. FOTO DE CANVA.COM

Los mejores deseos de Año Nuevo para tu familia

Abrazos, besos y buenos deseos de año nuevo.

Las estaciones cambian, los años van y vienen, pero nuestra familia se hace más fuerte.

Que tengas buena salud, mucha felicidad y un gran año nuevo.

Por nuevas aventuras.

Tanta. Alegría.

Nuevos comienzos.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud.” — Maya Angelou. FOTO DE CANVA.COM

Mensajes de Año Nuevo 2026 para felicitar a tu jefe del trabajo

¡Por un nuevo año brillante!

El nuevo año está lleno de oportunidades; esperamos que tenga éxito en todo lo que haga en los próximos meses.

“Aprende del ayer, vive el hoy, espera el mañana.” —Albert Einstein

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Mañana es la primera página en blanco de un libro de 365 páginas. Escribe uno bueno.” — Brad Paisley. FOTO DE CANVA.COM

“Vayan con confianza hacia sus sueños.” —Henry David Thoreau

“El secreto del cambio es concentrar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo.” —Sócrates

¡Deja que tus sueños tomen vuelo en el nuevo año!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “¡El Año Nuevo es un cuadro aún no pintado; un camino aún no recorrido; un ala aún no despegada! ¡Las cosas aún no han sucedido! Antes de que el reloj marque las doce, recuerda que tienes la bendición de reestructurar tu vida”. — Mehmet Murat ildan. FOTO DE CANVA.COM

Frases originales para recibir el Año Nuevo 2026

Que el nuevo año sea aún mejor que el anterior.

Un nuevo año para seguir escribiendo nuestra propia historia. Que tú seas el héroe de la historia.

“Hace muchos años, tomé la resolución de Año Nuevo de no volver a hacer resoluciones de Año Nuevo. ¡Diablos, ha sido la única resolución que he cumplido!” —DS Mixell

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Debemos estar dispuestos a deshacernos de la vida que hemos planeado para tener la vida que nos espera. Hay que desprenderse de la piel vieja antes de que pueda llegar la nueva.” — Joseph Campbell. FOTO DE CANVA.COM

“Brindemos por un nuevo año y por otra oportunidad para hacerlo bien”. —Oprah Winfrey

“Pasamos el 1 de enero recorriendo nuestra vida, habitación por habitación, haciendo una lista de tareas pendientes y de grietas que reparar. Tal vez este año, para equilibrar la lista, deberíamos recorrer las habitaciones de nuestra vida… no buscando defectos, sino potencial”. —Ellen Goodman

“En la víspera de Año Nuevo, el mundo entero celebra el hecho de que una fecha cambia. Celebremos las fechas en las que cambiamos el mundo”. ―Akilnathan Logeswaran

“No vivas el mismo año 75 veces y lo llames vida”. —Robin Sharma

“Que nuestro propósito de Año Nuevo sea éste: Estaremos ahí los unos para los otros como miembros de la humanidad, en el mejor sentido de la palabra.” —Göran Persson

“Y ahora damos la bienvenida al nuevo año, lleno de cosas que nunca han existido.” —Rainer Maria Rilke

Frases de prosperidad y fortuna para recibir el Año Nuevo 2026 con el pie derecho

Que el 2026 abra las puertas a la abundancia en todas sus formas.

Que la fortuna fluya libremente en mi vida durante el 2026.

Que el nuevo año me traiga oportunidades financieras inesperadas.

Que el 2026 sea un año de crecimiento económico y estabilidad.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que la fortuna toque tu puerta y decida quedarse todo el año. FOTO DE CANVA.COM

Que la prosperidad y el éxito me acompañen en cada paso que dé en el 2026.

Que el universo conspire a mi favor para atraer la riqueza en el 2026.

Que el nuevo año me brinde la sabiduría para tomar decisiones financieras acertadas.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que tu buen corazón atraiga solo cosas buenas este año. FOTO DE CANVA.COM

Que la buena suerte y la fortuna sean mis compañeras constantes en el 2026.

Que el 2026 me traiga la capacidad de generar ingresos abundantes y sostenibles.

Que la energía del dinero fluya hacia mí de manera fácil y armoniosa en el nuevo año.

Que el 2026 sea un año de inversiones exitosas y rentables.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que este año el universo conspire siempre a tu lado. FOTO DE CANVA.COM

Que la prosperidad se manifieste en mi vida de manera tangible y visible en el nuevo año.

Que el universo me abra caminos hacia la riqueza y la abundancia en el 2026.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “La vida se trata de cambios, a veces es doloroso, a veces es hermoso, pero la mayoría de las veces son ambas cosas”. — Kristin Kreuk. FOTO DE CANVA.COM

Que la fortuna me sonría en cada proyecto que emprenda en el nuevo año.

Que el 2026 sea un año de recompensas por mi esfuerzo y dedicación.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Feliz Año Nuevo 2026! Que cada giro de la vida sea a tu favor. FOTO DE CANVA.COM

Que la abundancia financiera sea una constante en mi vida durante el nuevo año.

Que el universo me provea de recursos ilimitados para alcanzar mis metas económicas en el 2026.

Que la fortuna me guíe hacia oportunidades lucrativas y beneficiosas en el nuevo año.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado”. — Thomas Jefferson. FOTO DE CANVA.COM

Que el 2026 sea un año de expansión económica y crecimiento personal.

Que la prosperidad se manifieste en mi vida de forma plena y satisfactoria en el nuevo año.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que este Año Nuevo lleguen oportunidades que ni imaginabas. FOTO DE CANVA.COM

Mensajes originales para dedicar a tus seres queridos el 31 de diciembre

¡Recargando energías para el 2026! ¡Feliz Año Nuevo!

¡Preparados, listos, 2026 ! ¡Que comience la aventura!

¡Despegando hacia un nuevo año lleno de emociones!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que donde veas una puerta cerrada, el 2026 te muestre una ventana abierta. FOTO DE CANVA.COM

¡Abriendo las puertas al 2026 con una sonrisa!

¡Que el 2026 te encuentre bailando bajo las estrellas!

¡Un nuevo año para escribir nuestra propia historia!

¡Que el 2026 te traiga la magia que buscas!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Feliz 2026! Que recibas más milagros que preocupaciones. FOTO DE CANVA.COM

¡A soñar en grande en este nuevo año!

¡Que el 2026 sea un año de grandes conquistas!

¡Brindemos por un futuro lleno de posibilidades!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que la suerte se vuelva tu compañera fiel en cada paso. FOTO DE CANVA.COM

Frases bonitas de ¡Feliz Año Nuevo 2026! para WhatsApp e Instagram

¡Feliz Año Nuevo para ti y toda tu familia!

¡Por un 2026 lleno de amor!

¡A empezar el año con alegría!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que el 2026 multiplique tus alegrías.” FOTO DE CANVA.COM

¡Mis mejores deseos para ti!

¡Que este año sea increíble!

¡Brindemos por el 2026 !

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que este 2026 sea inolvidable.” FOTO DE CANVA.COM

¡Salud, amor y felicidad!

¡A celebrar con amigos y familia! ‍‍‍

¡Que tus sueños se hagan realidad!

¡Feliz Año Nuevo! ¡Mucho amor!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Por un 2026 lleno de sueños cumplidos.” FOTO DE CANVA.COM