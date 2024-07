La Administración de la Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) deja claro que la pensión de jubilación no reemplaza en su totalidad el salario laboral y, por ello, se recomienda tener ingresos adicionales. Algunas personas ven en la venta de su vivienda la oportunidad para cubrir los gastos de tu jubilación. Si ese es tu caso, debes analizarlo bien. En esta nota te doy a conocer algunas razones por las que no deberías venderla.

De acuerdo con Clever Real Estate, e l 10% de los jubilados encuestados indicó que estaba considerando vender su casa durante el retiro como una forma de ahorrar dinero y cubrir los costos de la jubilación. Algunas personas piensan mudarse a un lugar paradisiaco y más económico, mientras que otras buscan comprarse una más pequeña o barata para poder quedarse con algo de dinero. ¿Será una buena decisión?

Si ya te jubilaste y quieres vender tu vivienda, debes tomar en cuenta todos los puntos (Foto: Pexels).

5 PUNTOS QUE DEBES ANALIZAR ANTES DE VENDER TU CASA DURANTE LA JUBILACIÓN

Si eres jubilado y piensas vender tu casa para comprarte otra a menos precios, deberías tener en cuenta estos puntos que menciona el diario La Opinión, que van de los económico hasta lo emocional:

1. Tienes una baja tasa de interés

Si aún continúas pagando tu vivienda con una tasa de 2% o 3%, el problema sería si quieres venderla para comprarte otro predio y que este tenga una tasa mayor, por lo que te podría salir más costosa. Las tasas hipotecarias actuales han alcanzado incluso el 8%.

2. Altas tasas hipotecarias

El Banco de la Reserva Federal de St. Louis indicó que, a junio de 2024, la tasa hipotecaria fija promedio actual a 30 años en los EE.UU. era del 6.86%. Si bien no es tan alta como cuando las tasas alcanzaron su punto máximo después de la pandemia, sigue siendo una tasa de interés muy alta que se traducirá en un pago mensual mayor de lo normal.

3. No has pagado el suficiente valor de tu casa

Si mantienes una hipoteca activa, verifica cuánto porcentaje de la vivienda ya has pagado y te corresponde. Este punto es importante, pues si solo has pagado US$200,000 por una casa de US$1 millón, lo más probable es que no tengas suficiente dinero para comprar otra propiedad. Como regla general, es mejor tener alrededor del 10% de capital en tu casa si la vendes para mudarte y al menos el 15% si deseas mejorar tu casa y comprar una más grande.

4. Escasez de viviendas

A pesar de que muchos gobiernos han impulsado iniciativas para desarrollar el mercado de la vivienda, aún hay déficit de ofertas, lo que provoca un aumento de precios. Si tu plan es vender para convertirte de inmediato en comprador, podrías enfrentarte a precios por encima de tu presupuesto.

5. Apego a tu primera vivienda

La parte emocional también es importante. Dejar la casa donde has pasado muchos momentos y tienes gratos recuerdos, puede suponer un duro golpe. Todo depende de lo quieras hacer.