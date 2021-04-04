Ha culminado el primer trimestre, y aunque la inversión pública se elevó en marzo por un “efectos estadístico”, en la cuarta parte del año solo se ha ejecutado el 14.3% de la inversión pública, según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
En el tema más preocupante es el sector salud, cuyo avance no ha sido mejor, ya que hasta la víspera se tiene un avance de 10.9% en las obras de infraestructura de salud. Este resultado es la ejecución de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.
Cabe indicar que en este rubro se destinó inicialmente para gastarse S/ 3,196 millones en este año, pero con la modificación al presupuesto se ha elevado a S/ 4,384 millones, de los cualessolo se ha ejecutado S/ 466 millones.
La emergencia sanitaria no solo está en la atención al COVID-19, sino en que no se vea afectado todo el sistema, como las atenciones en la recién nacidos, los programas de nutrición, de salud mental, entre otras.
En el siguiente cuadro se muestra como el Estado (gobierno central, municipalidades y regiones) ha destinado los recursos de inversión pública, pero salvo dos categorías que montos muy bajos, tienen avance mayor al 50%, el resta está por debajo del 15%.
|Función Salud
|Categoría Presupuestal
|PIA
(S/ mlls.)
|PIM
(S/ mlls.)
|Ejecutado
(S/ mlls.)
|Avance %
|0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
|230.1
|304.5
|25.0
|8.2
|0002: SALUD MATERNO NEONATAL
|241.2
|281.1
|25.9
|9.2
|0016: TBC-VIH/SIDA
|2.0
|2.0
|1.2
|57.8
|0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
|26.3
|36.4
|4.9
|13.6
|0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
|0.2
|2.6
|1.5
|60.4
|0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
|20.4
|20.4
|2.1
|10.4
|0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
|0.0
|15.0
|0.1
|0.5
|0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
|38.1
|45.6
|6.3
|13.9
|0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
|1.3
|1.3
|0.0
|0.0
|0135: MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL
|0.0
|2.3
|0.0
|0.0
|9001: ACCIONES CENTRALES
|14.3
|15.9
|1.3
|8.3
|9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
|2,622.0
|3,556.9
|398.0
|11.2
|Fuente: Transparencia Económica - MEF
PIA: Presupuesta Institucional de Apertura
PIM: Presupuesto Institucional Modificado
Proyecto: Dejados de lado y sin ejecución
De acuerdo a la lista de proyectos a cargo de los tres niveles de gobierno (central, regional y municipal), hay 749 proyectos vinculados a la salud que aún no ejecutan ni un sol. (ir abajo en la tabla final)
A la vez hay 52 proyectos que ya salieron de la cartera de proyectos, entre los que incluyen compra de ambulancias para diversas regiones, así como la mejora de salud.
|Lista de proyectos que se quedaron sin presupuesto
|Proyectos
|PIA
(en S/)
|PIM
(en S/)
|2479326: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y VENTILADOR MECANICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO II-SULLANA - SULLANA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA
|1,256,917
|0
|2059929: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PUESTO DE SALUD CORACORANI, DISTRITO DE TARATA - REGION TACNA
|164,569
|0
|2093161: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE SALUD CAIRANI - DISTRITO DE CAIRANI - REGION TACNA
|11,707
|0
|2093169: MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD TICACO-PROVINCIA DE TARATA-REGION TACNA
|43,150
|0
|2126256: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN DE CUTERVO, DISTRITO DE SAN JUAN DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA
|17,750
|0
|2233815: AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD SANTA JULIA, COMPONENTE ATENCION INTEGRAL DE SALUD, Y ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA BASADA EN GENERO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA
|316,460
|0
|2249884: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION BUCAL EN LOS EE.SS. DE LA DIRESA PARA PREVENIR Y REDUCIR ENFERMEDADES BUCODENTALES EN LA REGION MOQUEGUA
|6,830,296
|0
|2275573: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DEL ESTABLECIMIENTO SAN JUAN DE DIOS TAPARACHI EN LA URBANIZACION TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO
|1,000,000
|0
|2485368: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y PULSIOXIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2 - VEINTISEIS DE OCTUBRE DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
|3,794,054
|0
|2488082: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, NEBULIZADOR, PULSIOXIMETRO Y INCUBADORA NEONATAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS SANTA MARIA DEL SOCORRO - ICA EN LA LOCALIDAD ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA
|1,400,000
|0
|2488770: CREACION DEL CAMPOSANTO DE LA CIUDADELA CAÑETANA DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA
|673,000
|0
|2207875: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO
|1,327,331
|0
|2439572: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS HUACHOS - HUACHOS DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2439583: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS LA MERCED - LA MERCED DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|298,750
|0
|2439733: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS ANCHONGA - ANCHONGA DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|300,000
|0
|2439757: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS AYACCOCHA - ACORIA DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2439761: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS AÑANCUSI - ACORIA DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2439772: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA - SAN ISIDRO DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|298,500
|0
|2439776: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS HUAYTARA - HUAYTARA DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2439779: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS ACOBAMBA - ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2439808: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS PIO PACHAMARCA - DISTRITO DE PACHAMARCA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,750
|0
|2439823: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS TICRAPO - TICRAPO DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2439826: ADQUISICION DE AMBULANCIA Y AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CASTROVIRREYNA - CASTROVIRREYNA DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|638,500
|0
|2439828: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SAN ISIDRO DE ACOBAMBA - SAN MARCOS DE ROCCHAC DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2439830: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS QUICHUAS - QUICHUAS DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2439871: ADQUISICION DE AMBULANCIA; DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2440896: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS ASCENSION - ASCENSION DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2442122: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SAN MIGUEL DE MAYOCC - SAN MIGUEL DE MAYOCC DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,750
|0
|2442290: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS ROSARIO EN LA LOCALIDAD PUCA CRUZ, DISTRITO DE ROSARIO, PROVINCIA ACOBAMBA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2442307: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2442331: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CHAQUICOCHA - VILCA EN LA LOCALIDAD CHAQUICOCHA, DISTRITO DE VILCA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|298,750
|0
|2442335: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS VILCA - VILCA DISTRITO DE VILCA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|298,750
|0
|2442341: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS MOYA - MOYA DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2443912: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CHURCAMPA - CHURCAMPA DISTRITO DE CHURCAMPA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2443963: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS OCOYO - OCOYO EN LA LOCALIDAD OCOYO, DISTRITO DE OCOYO, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|298,500
|0
|2443976: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS VILLA DE ARMA - ARMA DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2444106: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS COSME - COSME DISTRITO DE COSME, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|298,500
|0
|2444142: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS HUAYLLAHUARA - HUAYLLAHUARA DISTRITO DE HUAYLLAHUARA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|298,750
|0
|2444179: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CONAICA - CONAYCA DISTRITO DE CONAYCA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2444267: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CCASAPATA - YAULI DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2444270: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS AMBATO - YAULI EN LA LOCALIDAD AMBATO, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|298,750
|0
|2444275: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SALCABAMBA - SALCABAMBA DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2444281: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS DANIEL HERNANDEZ - DANIEL HERNANDEZ DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|0
|2444286: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SANTA ANA - SANTA ANA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|298,500
|0
|2444298: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|298,500
|0
|2448866: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE NIVEL I - 2 DE LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE VILLA VIRGEN - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|2,000,000
|0
|2489268: CREACION DE LA CASA MATERNO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE BALSAPUERTO DEL DISTRITO DE BALSAPUERTO - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO
|378,631
|0
|2309202: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD NIVEL I-2 DEL CENTRO POBLADO DE REBELDE HUAYRANA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|32,000
|0
|2391067: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE CAYCOPAMPA Y QUEUÑA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|500,000
|0
|2391172: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE LLAMAHUIRE Y CUCHUHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|900,000
|0
|2078234: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL HOSPITAL DE SUPE
|2,827,025
|0
|2106770: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD MARAVILLAS, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE
|334,394
|0
|Fuente: Transparencia Económica - MEF
PIA: Presupuesto Institucional de Apertura
PIM: Presupuesto Institucional Modificado (ahora está en S/ 0)
LISTA DE PROYECTOS SIN EJECUTARSE:
|LISTA DE LOS 749 PROYECTOS EN LOS QUE NO SE HA EJECUTADO NI UN SOL, EN PLENA PANDEMIA
|Proyectos de Salud
(Gob Central - Regional y Municipal)
|PIA
(En S/ )
|PIM
(En S/)
|Ejecutado
(En S/ )
|Avance %
|2511978: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, REGION ANCASH
|0
|46,250,680
|0
|0%
|2362485: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE CARAZ SAN JUAN DE DIOS, BARRIO DE MANCHURIA, CENTRO POBLADO DE CARAZ - DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH
|89,600,000
|45,119,394
|0
|0%
|2386498: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY - DISTRITO RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH
|89,600,000
|41,195,098
|0
|0%
|2512573: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA II-1, DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRI- REGION LIMA
|0
|38,920,997
|0
|0%
|2430242: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION EN SALUD
|34,643,983
|34,643,983
|0
|0%
|2331865: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
|34,212,262
|34,212,262
|0
|0%
|2512142: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II-1, DISTRITO DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - REGION LA LIBERTAD
|0
|34,027,761
|0
|0%
|2483217: ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA, LAMPARA QUIRURGICA RODABLE, MICROSCOPIO QUIRURGICO Y ARCO EN C; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPASICAS - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|1,647,203
|32,310,000
|0
|0%
|2492499: RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD INCAHUASI, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
|0
|28,975,013
|0
|0%
|2502652: RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD POSOPE ALTO I-3 DEL DISTRITO DE PATAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE
|0
|28,877,313
|0
|0%
|2430246: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE APOYO EN LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
|26,527,998
|26,527,998
|0
|0%
|2320997: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TACALA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA
|25,000,000
|25,000,000
|0
|0%
|2488485: REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO ECOGRAFO Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
|0
|20,839,334
|0
|0%
|2484922: ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y CAPSULA DE AISLAMIENTO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - LIMA DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|18,780,000
|0
|0%
|2377760: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PONGO DE CAYNARACHI NIVEL I-4, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS-SAN MARTIN
|18,131,080
|18,131,080
|0
|0%
|2454651: CREACION DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE TELESALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
|18,000,000
|18,000,000
|0
|0%
|2344353: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD OCOBAMBA DEL, DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC
|17,367,183
|17,367,183
|0
|0%
|2430247: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
|16,025,785
|16,025,785
|0
|0%
|2319430: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO
|15,910,782
|15,910,782
|0
|0%
|2434225: REH -MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA.
|14,232,051
|15,800,335
|0
|0%
|2340299: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C.S. LOCUMBA DE LA MICRORED JORGE BASADRE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA
|15,464,386
|15,481,886
|0
|0%
|2144019: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE SAN IGNACIO
|15,426,948
|15,426,948
|0
|0%
|2322808: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD AMBO, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO
|15,340,207
|15,370,207
|0
|0%
|2999999: PROYECTOS
|0
|14,836,365
|0
|0%
|2502755: RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS I-4 DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, REGION ANCASH
|0
|12,974,059
|0
|0%
|2466669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD (RIS) 2 - TRUJILLO, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
|12,893,164
|12,893,164
|0
|0%
|2485149: ADQUISICION DE EQUIPO, EQUIPO DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS, HOSPITAL APOYO IQUITOS CESAR GARAYAR, HOSPITAL YURIMAGUAS Y REDES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
|0
|12,500,000
|0
|0%
|2466086: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RIS PUENTE PIEDRA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
|11,699,815
|11,699,815
|0
|0%
|2466660: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN REGIONES PRIORIZADAS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Y LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
|10,727,762
|10,727,762
|0
|0%
|2502615: RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD YUNGAR I-3 DEL DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH
|0
|10,112,924
|0
|0%
|2487740: CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) EESS KIRIGUETI - ECHARATE DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO
|27,468
|9,992,036
|0
|0%
|2466074: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA EN SALUD COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
|9,766,258
|9,766,258
|0
|0%
|2338373: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD HUACAR DE LA MICRO RED HUACAR, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO
|9,154,260
|9,154,260
|0
|0%
|2210836: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD MARIAS MICRORED MARIAS, RED DIRESA HUANUCO - REGION HUANUCO, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUANUCO
|8,955,185
|8,955,185
|0
|0%
|2324469: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - REGION HUANUCO
|0
|8,792,943
|0
|0%
|2112478: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO
|8,483,142
|8,483,142
|0
|0%
|2466824: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD ATE, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
|7,986,964
|7,986,964
|0
|0%
|2300646: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS LOCALIDADES DE CHACAF, CACHACARA, ADCUÑAC, NUDILLO, SANTA ROSA DE TAPO, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA
|7,984,021
|7,602,999
|0
|0%
|2188625: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL C.P. DE UDIMA, DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA
|7,504,718
|7,504,718
|0
|0%
|2466354: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED INTEGRADA DE SALUD 5 DIRIS LIMA CENTRO SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
|7,487,022
|7,487,022
|0
|0%
|2500755: ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO - CUSCO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO
|0
|6,825,523
|0
|0%
|2160319: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL A CARRION - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO
|6,700,515
|6,700,515
|0
|0%
|2285573: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
|14,712,302
|6,602,034
|0
|0%
|2173444: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO
|2,562,693
|6,400,585
|0
|0%
|2466581: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED INTEGRADA DE SALUD VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
|6,254,532
|6,254,532
|0
|0%
|2238565: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD I-1 DE LA MICRO RED DE PACCHA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA
|10,347,903
|5,918,643
|0
|0%
|2383163: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. ESTRATEGICO PEVAS, DISTRITO DE PEBAS, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO
|5,903,964
|5,903,964
|0
|0%
|2469055: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA
|0
|5,256,491
|0
|0%
|2453466: ADQUISICION DE TOMOGRAFO AXIAL COMPUTARIZADO; EN EL(LA) EESS REGIONAL CAJAMARCA - CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
|0
|5,139,104
|0
|0%
|2112841: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA DISA II LIMA SUR
|4,797,830
|4,797,830
|0
|0%
|2382362: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. CHAGLLA DE LA MICRO RED CHAGLLA - DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - REGION HUANUCO
|4,723,193
|4,723,193
|0
|0%
|2496000: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO ELECTROGENO; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO Y CASA DE FUERZA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2 - VEINTISEIS DE OCTUBRE DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|4,483,809
|0
|0%
|2511517: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 PACCHA DEL DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
|0
|4,429,260
|0
|0%
|2334493: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CATEGORIA I-2 DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYLLATI DE HUAYLLATI, DISTRITO DE HUAYLLATI - GRAU - APURIMAC
|3,998,321
|3,998,321
|0
|0%
|2140940: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCAVELICA
|4,473,259
|3,806,371
|0
|0%
|2003140: AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD
|3,681,257
|3,666,257
|0
|0%
|2300691: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO I-2 SAN CLEMENTE DEL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION,PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|3,512,515
|0
|0%
|2407091: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CABANACONDE - DISTRITO DE CABANACONDE - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
|3,500,000
|3,500,000
|0
|0%
|2297121: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
|3,477,541
|3,477,541
|0
|0%
|2309387: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO EN LA REGION AREQUIPA
|3,369,061
|3,369,061
|0
|0%
|2489669: CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL Y CAMA CLINICA RODABLE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HUARMEY - HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|3,251,575
|0
|0%
|2493504: CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO Y CONCENTRADOR DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ - HUARAZ DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|2,878,259
|0
|0%
|2496399: CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS ELEAZAR GUZMAN BARRON - NUEVO CHIMBOTE DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|2,861,165
|0
|0%
|2451748: REHABILITACION Y REPOSICION DEL CENTRO DE SALUD LAS LOMAS, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA
|0
|2,843,908
|0
|0%
|2403005: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE CHILCA - DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE CAÑETE - REGION LIMA
|2,690,303
|2,690,303
|0
|0%
|2292984: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL P.S. VILLA JESUS, MICRO RED CIUDAD BLANCA, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA
|2,640,730
|2,640,730
|0
|0%
|2431529: CREACION DEL PUESTO DE SALUD I-1 ANEXO PENIEL DEL DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO
|2,610,960
|2,610,960
|0
|0%
|2431573: CREACION DEL PUESTO DE SALUD I-1 ANEXO NUEVA UNION DEL DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO
|2,610,960
|2,610,960
|0
|0%
|2431575: CREACION DEL PUESTO DE SALUD I-1 ANEXO SANTA CLARA DEL DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO
|2,610,960
|2,610,960
|0
|0%
|2431579: CREACION DEL PUESTO DE SALUD I-1 ANEXO SAN CARLOS DEL DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO
|2,610,960
|2,610,960
|0
|0%
|2431581: CREACION DEL PUESTO DE SALUD I-1 ANEXO SANTA ELENA DEL DISTRITO DE TROMPETEROS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO
|2,610,960
|2,610,960
|0
|0%
|2489673: CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, CAMA CLINICA RODABLE Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS RECUAY - RECUAY DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA RECUAY, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|2,610,342
|0
|0%
|2193688: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE LA JOYA, NIVEL I - IV, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA
|2,591,700
|2,591,700
|0
|0%
|2489679: CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, CAMA CLINICA RODABLE Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS SIHUAS - SIHUAS DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|2,576,885
|0
|0%
|2509867: ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA, LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO Y LAMPARA QUIRURGICA RODABLE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO II-SULLANA - SULLANA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|2,520,515
|0
|0%
|2404526: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EE.SS I-1 ROSARIO BAJO - DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA
|2,475,337
|2,475,337
|0
|0%
|2999999: PROYECTOS
|0
|2,343,250
|0
|0%
|2509242: ADQUISICION DE TOMOGRAFO Y AMBULANCIA URBANA; CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) EESS DE APOYO DE NAZCA - NAZCA DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA
|0
|2,315,034
|0
|0%
|2486358: ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL(LA) EESS DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO - TARMA DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|2,300,000
|0
|0%
|2510188: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS HUACRACHUCO - HUACRACHUCO DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO
|0
|2,271,626
|0
|0%
|2510190: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS LLATA - LLATA DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA HUAMALIES, DEPARTAMENTO HUANUCO
|0
|2,261,626
|0
|0%
|2510192: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS PUERTO INCA - PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA PUERTO INCA, DEPARTAMENTO HUANUCO
|0
|2,251,626
|0
|0%
|2510183: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS LA UNION - LA UNION DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO HUANUCO
|0
|2,221,626
|0
|0%
|2501532: REMODELACION DE CADENA DE FRIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, GENERADOR ELECTRICO Y REFRIGERADORA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRESA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
|0
|2,201,023
|0
|0%
|2512163: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, BOMBA DE INFUSION, ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO GUSTAVO LANATTA LUJAN - BAGUA EN LA LOCALIDAD BAGUA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS
|0
|2,069,500
|0
|0%
|2465990: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE CHINCHO DEL DISTRITO DE YAUYA - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH
|2,025,318
|2,025,318
|0
|0%
|2337618: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SANCHEZ MEZA DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN
|0
|2,015,622
|0
|0%
|2489771: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO LOS MANANTIALES DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
|0
|2,006,826
|0
|0%
|2359253: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN LAS REDES DE SALUD FERREÑAFE, CHICLAYO Y LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE. CHICLAYO DEL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
|2,000,000
|2,000,000
|0
|0%
|2485482: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO
|0
|2,000,000
|0
|0%
|2455431: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JUAN DE YARIHUANI DEL CENTRO POBLADO DE YARIHUANI DEL DISTRITO DE CONDURIRI - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO
|0
|1,971,043
|0
|0%
|2175474: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL CENTRO POBLADO CONGA DE ALLANGA DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
|1,934,360
|1,934,360
|0
|0%
|2489767: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ANAPATI DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
|0
|1,916,174
|0
|0%
|2513935: ADQUISICION DE ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMI AUTOMATICO, REFRIGERADORA, AGITADOR DE TUBOS Y ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DIECIOCHO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (MADRE DE DIOS)
|0
|1,897,157
|0
|0%
|2324482: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD YUYAPICHIS EN EL DISTRITO DE YUYAPICHIS, PROVINCIA DE PUERTO INCA - REGION HUANUCO
|0
|1,863,406
|0
|0%
|2248303: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE LIMAPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|1,579,448
|1,847,444
|0
|0%
|2427399: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD YUGOSLAVIA DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
|0
|1,840,025
|0
|0%
|2285479: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MONSEFU DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE
|1,240,005
|1,815,421
|0
|0%
|2511039: CREACION DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA
|0
|1,789,612
|0
|0%
|2487667: ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REZOLA - SAN VICENTE DE CAÑETE DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|1,775,647
|0
|0%
|2491549: REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
|0
|1,771,013
|0
|0%
|2448937: ADQUISICION DE UNIDAD ODONTOLOGICA, TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020 SANIDAD DE LA PNP - POLICLINICO DENTAL PNP ANGAMOS - SURQUILLO DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|1,757,596
|0
|0%
|2509596: ADQUISICION DE CENTRAL DE OXIGENO; EN EL(LA) CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL CARLOS SHAEFER SEMINARIO DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|1,752,057
|0
|0%
|2487921: MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS (UPS) CENTRO QUIRURGICO, HOSPITALIZACION, PATOLOGIA CLINICA, DIAGNOSTICO POR IMAGENES, CENTRAL DE ESTERILIZACION Y CASA DE FUERZA, PARA LA ATENCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 Y NO COVID-19 EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA DEL DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
|1,746,041
|1,746,041
|0
|0%
|2178584: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS TECNICAS Y AREAS DE INVESTIGACION DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SEDE CHORRILLOS
|1,727,867
|1,727,867
|0
|0%
|2383184: CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION BASICA DE SALUD NIVEL I-2, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO CANDELA, DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA
|1,700,000
|1,700,000
|0
|0%
|2491457: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL, VENTILADOR MECANICO Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA - AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
|0
|1,665,000
|0
|0%
|2511708: CONSTRUCCION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CENTRAL DE ESTERILIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y VENTILADOR MECANICO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPASICAS - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|1,647,203
|0
|0%
|2505062: CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS CENTRO DE SALUD LA PUNTA - PUNTA DE BOMBON DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|1,624,000
|0
|0%
|2056337: MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
|1,600,000
|1,600,000
|0
|0%
|2260076: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TAMBO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO
|0
|1,517,256
|0
|0%
|2486494: CONSTRUCCION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ADQUISICION DE BRONCOSCOPIO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y MONITOR MULTI PARAMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS REGIONAL CAJAMARCA - CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
|0
|1,475,961
|0
|0%
|2314627: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAURI, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO
|0
|1,445,164
|0
|0%
|2440047: ADQUISICION DE AMBULANCIA, EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA -DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|1,426,877
|0
|0%
|2487060: ADQUISICION DE CAPSULA DE AISLAMIENTO, CAMA CLINICA RODABLE Y EQUIPO DE RAYOS X; CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS SANTA MARIA DEL SOCORRO - ICA EN LA LOCALIDAD ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA
|0
|1,400,000
|0
|0%
|2496006: CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS AYABACA - AYABACA DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|1,374,050
|0
|0%
|2165166: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO
|1,358,532
|1,358,532
|0
|0%
|2340401: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SANTA ELENA, MICRORED SANTA ELENA, RED HUAMANGA - AYACUCHO.
|1,300,000
|1,300,000
|0
|0%
|2438354: ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, UNIDADES ELECTRICAS PARA FOTOTERAPIA, LAMPARA CIALITICA, ELECTROCARDIOGRAFO, MONITOR DESFIBRILADOR, CUNA DE CALOR RADIANTE, INCUBADORA PARA BEBES, CENTRIFUGAS DE MESA, LAMPARAS DE HENDIDURA, MICROSCOPIO QUIRURGICO, UNIDAD ODONTOLOGICA, COLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO, ELECTROCAUTERIO, ANALIZADOR BIOQUIMICO, VENTILADORES PARA CUIDADO INTENSIVO DE BEBES; EN EL(LA) EESS HOSPITAL GENERAL DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA HUAURA - DEPARTAMENTO LIMA
|1,231,388
|1,231,388
|0
|0%
|2182757: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD SAN JUAN DE YERBA BUENA CP YERBA BUENA, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
|122,844
|1,228,444
|0
|0%
|2496511: ADQUISICION DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y CONGELADORA; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - LIMA EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|1,213,300
|0
|0%
|2496003: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO ELECTROGENO; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS C.S HUANCABAMBA JESUS GUERRERO CRUZ - HUANCABAMBA DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|1,209,800
|0
|0%
|2300369: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQUIPA - CAYLLOMA - REGION AREQUIPA
|1,192,480
|1,192,480
|0
|0%
|2494511: REPARACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO; EN EL(LA) EESS P.S. SAN PEDRO DE PICHIU - SAN MARCOS DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|1,191,625
|0
|0%
|2511954: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS DISTRITAL JERUSALEN - LA ESPERANZA DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
|0
|1,177,707
|0
|0%
|2467215: ADQUISICION DE BOMBAS DE INFUSION DE JERINGA INTRAVENOSA, COLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO, EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO, NEBULIZADOR, MEDIDORES DE IMPEDANCIA, BANDEJAS PARA COMPRESAS, BAÑOS DE PARAFINA TERAPEUTICOS O SUS ACCESORIOS, EQUIPO DE TERAPIA LASER, EQUIPO DE FISIOTERAPIA, ASPIRADOR DE SECRECIONES, MICROSCOPIO BINOCULAR, CENTRIFUGAS, BICICLETAS ESTATICAS, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, ESTERILIZACION CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, UNIDAD DENTAL, TONOMETROS PARA USO OFTALMICO, OXIMETRO DE PULSO,
|1,174,200
|1,174,200
|0
|0%
|2467266: ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS, VENTILADORES DE ALTA FRECUENCIA, MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO Y EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA PARA CONO LEEP; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|1,152,089
|1,152,089
|0
|0%
|2210816: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE TAMBRAICO DE LA MICRO RED DE PAUCARA, DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|1,094,419
|1,130,819
|0
|0%
|2480543: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION BASICA DE SALUD CON LA CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SHOCA EN LA LOCALIDAD DE SHOCA DEL DISTRITO DE LLUMPA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
|0
|1,109,905
|0
|0%
|2422633: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 CLAS NEGRITOS EN EL DISTRITO DE LA BREA - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA
|1,188,000
|1,100,178
|0
|0%
|2413876: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA MICRORED DE HUEPETUHE DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
|150,000
|1,094,241
|0
|0%
|2301935: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE LOS PUESTOS DE SALUD I-1 DE 30 DE AGOSTO E INDEPENDENCIA, EN EL EJE DE MICRO RED CARRETERO, EN LA MICRO RED YURIMAGUAS, DISTRITO YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO
|1,073,032
|1,081,112
|0
|0%
|2494431: REPARACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO; EN EL(LA) EESS P.S. CARHUAYACO - SAN MARCOS DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|1,057,338
|0
|0%
|2512484: CONSTRUCCION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|1,017,435
|0
|0%
|2212470: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE RAYANNIYOCC DE LA MICRORED DE PAUCARA, RED DE ACOBAMBA DE LA LOCALIDAD DE RAYANNIYOCC, DISTRITO DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA
|975,121
|1,011,521
|0
|0%
|2157509: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE PALMA REAL, RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION - DIRESA CUSCO, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
|3,586,635
|1,005,454
|0
|0%
|2463167: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA LA REDUCCION DE LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 03 AÑOS EN LOS DISTRITOS DE ZORRITOS, CANOAS DE PUNTA SAL Y CASITAS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES
|1,000,000
|1,000,000
|0
|0%
|2503973: CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO, RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO Y CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS OLMOS - OLMOS EN LA LOCALIDAD OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
|0
|977,897
|0
|0%
|2511500: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS PEDRO SANCHEZ MEZA - CHUPACA - CHUPACA DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|950,234
|0
|0%
|2511522: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS DAVID GUERRERO DUARTE - CONCEPCION DISTRITO DE CONCEPCION, PROVINCIA CONCEPCION, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|950,234
|0
|0%
|2511527: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS DE APOYO JUNIN - JUNIN DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|950,234
|0
|0%
|2487302: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO III; EN EL(LA) EESS HOSPITAL III GOYENECHE - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|920,052
|0
|0%
|2461820: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS AMBO - AMBO DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO
|0
|915,000
|0
|0%
|2495495: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LOS 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA
|0
|901,532
|0
|0%
|2493212: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO ELECTROGENO; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|900,000
|0
|0%
|2470132: CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD MENTAL COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|0
|900,000
|0
|0%
|2514049: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) DEL POLICLINICO MUNICIPAL QURA GUADALUPE UBICADO EN LA MZ: J, LT: 1 DE U.P.I.S. PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC - ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
|0
|889,653
|0
|0%
|2513653: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS COMAS - COMAS DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|886,454
|0
|0%
|2487691: REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE TERMOCICLADOR, CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL Y CABINA PCR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DEL LABORATORIO DE REFERENCIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD (DIRESA) DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|871,791
|0
|0%
|2440186: ADQUISICION DE EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA - HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|22,000
|857,333
|0
|0%
|2311500: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DE NIVEL I-1 DE LAS COMUNIDADES CHILLIHUA Y LLAMCAMA, DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|0
|841,046
|0
|0%
|2503037: REPARACION DE CENTRO DE SALUD; REMODELACION DE CENTRO DE SALUD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) EESS EL ALTO - EL ALTO DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|817,661
|0
|0%
|2388408: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO CHAVIN DE PARIARCA DEL DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
|805,928
|805,928
|0
|0%
|2495098: ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS ILAVE - ILAVE DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO
|0
|803,532
|0
|0%
|2212475: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA LOCALIDAD DE TAMBOCHACA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO
|803,315
|803,315
|0
|0%
|2514493: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS URCOS - URCOS DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO
|0
|796,932
|0
|0%
|2514675: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) HOSPITAL DE APOYO SAN IGNACIO DE CASMA DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|773,504
|0
|0%
|2347868: CREACION DEL SERVICIO DE SALUD BASICA EN EL CENTRO POBLADO POTRERILLO DEL DISTRITO DE JEPELACIO - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
|900,000
|761,237
|0
|0%
|2479327: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, VENTILADOR MECANICO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y VENTILADOR MECANICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2 - VEINTISEIS DE OCTUBRE DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
|1,256,917
|755,334
|0
|0%
|2514131: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE MONTACARGA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NUEVO MILENIO - TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS
|0
|750,014
|0
|0%
|2497938: CONSTRUCCION DE LABORATORIO; EN EL(LA) BIOLOGIA MOLECULAR DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO
|0
|747,310
|0
|0%
|2510282: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL TAMBO VIEJO DISTRITO DE CIENEGUILLA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
|0
|743,939
|0
|0%
|2194681: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA , DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
|3,793,134
|743,424
|0
|0%
|2133722: CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRORED DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCION DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
|720,035
|720,035
|0
|0%
|2511076: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS SANTA MARIA DEL SOCORRO - ICA EN LA LOCALIDAD ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA
|0
|713,703
|0
|0%
|2448694: ADQUISICION DE ESTERILIZADOR, EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO, ELECTROCARDIOGRAFO, ELECTROCAUTERIO, MONITOR MULTI PARAMETRO, UNIDAD ODONTOLOGICA, MONITOR DESFIBRILADOR, MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, COCHE DE PARO, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO PARA TERAPIA ULTRASONICA, EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA, MONITOR FETAL Y EQUIPO DE RAYOS X DENTAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL PNP AREQUIPA - CAYMA
|0
|713,196
|0
|0%
|2478093: CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION MOVIL; HOSPITAL APLAO DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|710,386
|0
|0%
|2313753: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO
|0
|707,313
|0
|0%
|2464299: ADQUISICION DE CRANEOTOMO, SETS DE INSTRUMENTOS PARA CIRUGIA DE CRANEOTOMIA, MONITOR FETAL, MONITOR FETAL, MONITOR FETAL, MONITOR FETAL, MONITOR FETAL, MONITOR MULTI PARAMETRO Y MONITOR MULTI PARAMETRO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - CHICLAYO EN LA LOCALIDAD CHICLAYO, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
|565,400
|697,049
|0
|0%
|2511079: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS PALPA - PALPA EN LA LOCALIDAD PALPA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA PALPA, DEPARTAMENTO ICA
|0
|693,703
|0
|0%
|2382054: OPTIMIZACION DE LA OFERTA DE SALUD DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIO DE SALUD DE: HOSPITALIZACION, CENTRO QUIRURGICO, CUIDADOS INTENSIVOS, BANCO DE SANGRE, RADIODIAGNOSTICO Y PATOLOGIA, EN EL IREN NORTE.
|0
|688,510
|0
|0%
|2438418: ADQUISICION DE ELECTROENCEFALOGRAFO EEG O ACCESORIOS, INCUBADORA ESTANDAR DE TRANSPORTE, ESPIROMETRO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL RODABLE, LAMPARAS DE HENDIDURA, AUTOQUERATOREFRACTOMETRO Y CAMA HOSPITALARIA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD - CHANCAY DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA
|685,798
|685,798
|0
|0%
|2509699: CONSTRUCCION DE VEREDA, COBERTURA, SALA DE USOS MULTIPLES Y CASETA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS - PUNCHANA DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
|0
|683,488
|0
|0%
|2491954: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL, AMBULANCIA URBANA E INCUBADORA DE TRANSPORTE; EN EL(LA) EESS SAMUE CUSCO - COSTADO DE HOSPITAL REGIONAL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO
|0
|662,607
|0
|0%
|2514603: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) EESS QUILMANA - QUILMANA DISTRITO DE QUILMANA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|660,532
|0
|0%
|2404153: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO PANAO CENTRO POBLADO DE PANAO - DISTRITO DE PANAO - PROVINCIA DE PACHITEA - REGION HUANUCO
|0
|650,000
|0
|0%
|2007228: CONSTRUCCION DE POSTAS MEDICAS
|646,260
|634,843
|0
|0%
|2404549: MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DEL SERVICIOS DE ONCOLOGIA SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO, AV. LUIS GONZALES Y CALLE MARIA IZAGA - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE
|0
|629,967
|0
|0%
|2445547: CONSTRUCCION DE UNIDADES O ACCESORIOS PARA CUIDADO INTENSIVO FETAL O MONITOREO MATERNO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL APOYO HUARI - HUARI DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|623,846
|0
|0%
|2474597: CREACION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD HUAYNAHUARCCO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CULLAHUATA- DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|1,500,000
|612,117
|0
|0%
|2453533: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL PUESTO DE SALUD I2 DE LA ISLILLA (CALERA) DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA
|606,386
|606,386
|0
|0%
|2426389: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, LAMPARA CIALITICA, ELECTROBISTURI, LAMPARA CIALITICA, REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS GENERALES, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, ELECTROBISTURI, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ASPIRADOR DE SECRECIONES, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, ROTADOR SEROLOGICO, SISTEMAS DE CONSERVACION PARA
|589,098
|589,098
|0
|0%
|2514914: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS CARLOS SHOWING FERRARI - AMARILIS S DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO
|0
|589,000
|0
|0%
|2402106: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL, II-1 DE COMPLEJIDAD DEL HOSPITAL LA UNION DEL DISTRITO DE LA UNION - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
|0
|588,600
|0
|0%
|2478944: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO SABINO ALVARADO EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
|0
|572,415
|0
|0%
|2514323: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) EESS PALMIRA - INDEPENDENCIA DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|570,628
|0
|0%
|2408684: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD YANAQUIHUA - DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
|1,500,000
|570,369
|0
|0%
|2472873: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD QUISTO CENTRAL I-2, CENTRO POBLADO QUISTO CENTRAL DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|2,072,790
|559,416
|0
|0%
|2045755: CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA
|0
|549,014
|0
|0%
|2399608: CREACION PUESTO DE SALUD NIVEL I-1 CENTRO POBLADO DE SHITACUCHO - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA
|733,535
|529,922
|0
|0%
|2509721: ADQUISICION DE CONGELADORA, CONGELADORA, CONGELADORA Y REFRIGERADORA; EN DOCE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL
|0
|510,000
|0
|0%
|2503078: ADQUISICION DE ASCENSOR; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS - PUNCHANA DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
|0
|500,630
|0
|0%
|2486832: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO III; EN EL(LA) SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIA, (SAMU) DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|500,000
|0
|0%
|2262860: MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS DE 24 DISTRITOS DE ALTA VULNERABILIDAD DE LAS PROVINCIAS GRAU, COTABAMBAS, ANDAHUAYLAS, AYMARAES Y ANTABAMBA, REGION APURIMAC
|500,000
|500,000
|0
|0%
|2278135: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO FLORES DE LA PRADERA. DISTRITO PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
|2,607,260
|500,000
|0
|0%
|2349398: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUAURA DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA
|0
|496,936
|0
|0%
|2489589: REPARACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; EN EL(LA) EESS SAN ISIDRO DE TOTORA - SAN PEDRO DE PALCO DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO
|0
|495,293
|0
|0%
|2485183: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, ELECTROCARDIOGRAFO, DESFIBRILADOR Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|487,500
|0
|0%
|2439709: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE PAMPAS - DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|475,626
|0
|0%
|2439847: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS LIRCAY - DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|475,626
|0
|0%
|2488516: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, REFRIGERADORA Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS C.S. ICHUÑA - ICHUÑA DISTRITO DE ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA
|0
|473,617
|0
|0%
|2480238: CREACION DEL PUESTO SATELITE DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE CHICCHES DEL DISTRITO DE CHILLIA - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
|0
|468,891
|0
|0%
|2514044: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) CENTRO DE SALUD DEL C.P. SANTA MARIA DE HUACHIPA - UP: DIRIS LIMA ESTE, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|466,796
|0
|0%
|2109716: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE PORRES - MICRORED TRUJILLO- RED TRUJILLO- LA LIBERTAD
|0
|465,775
|0
|0%
|2486697: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO III; EN EL(LA) EESS HOSPITAL APOYO APLAO - APLAO DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|460,600
|0
|0%
|2439727: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PREVENTIVO PARA EL DIAGNOSTICO OPORTUNO Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO DE LAS EMFERMEDADES METAXENICAS EN LAS MICROREDES DE SALUD TUMBES DE LAS PROVINCIAS DE TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR Y ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
|0
|457,370
|0
|0%
|2416814: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|453,635
|453,635
|0
|0%
|2504143: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS CARLOS CORNEJO ROSELLO - AZANGARO DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO
|0
|436,900
|0
|0%
|2493282: REPARACION DE CENTRO DE SALUD; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS ZARUMILLA - ZARUMILLA EN LA LOCALIDAD ZARUMILLA, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES
|0
|435,545
|0
|0%
|2014551: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
|450,000
|432,000
|0
|0%
|2415520: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD URIPA DEL DISTRITO DE ANCOHUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|430,000
|430,000
|0
|0%
|2339944: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-1 DEL CENTRO POBLADO DE ESCCANA, DISTRITO DE CHILCAS - LA MAR - AYACUCHO
|395,083
|426,908
|0
|0%
|2005217: CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD
|620,000
|421,964
|0
|0%
|2313646: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL, DISTRITO DE SAN JUAN DE ISCOS - CHUPACA - JUNIN
|400,000
|400,000
|0
|0%
|2512977: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE REDES COMUNITARIAS PARA EL AFRONTE DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA SALUD MENTAL EN LA POBLACION CON VULNERABILIDAD PSICOSOCIAL CON ENFASIS PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
|0
|400,000
|0
|0%
|2486114: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE QUENEQUE DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO
|250,000
|400,000
|0
|0%
|2507051: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS Y MADRES GESTANTES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|0
|400,000
|0
|0%
|2468232: ADQUISICION DE VIDEO GASTROSCOPIO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELEN-LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
|398,000
|398,000
|0
|0%
|2447725: REHABILITACION Y REPOSICION DEL CENTRO DE SALUD SAPILLICA, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA, REGION PIURA
|0
|393,000
|0
|0%
|2511139: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) EESS YUGOSLAVIA - NUEVO CHIMBOTE DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|391,428
|0
|0%
|2505795: CONSTRUCCION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; EN EL(LA) EESS GUADALUPITO EN LA LOCALIDAD CAMPO NUEVO, DISTRITO DE GUADALUPITO, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
|0
|390,890
|0
|0%
|2470468: CONSTRUCCION DE NICHO; REMODELACION DE VEREDA; EN EL(LA) CEMENTERIO DE YURA VIEJO DEL DISTRITO DE YURA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|390,442
|0
|0%
|2468625: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIVIA DISTRITO DE SIVIA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
|6,699,224
|388,641
|0
|0%
|2122337: CONSTRUCCION DEL CENTRO MATERNO INFANTIL ARICAPAMPA, DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
|0
|383,513
|0
|0%
|2487015: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II; EN LA LOCALIDAD LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|381,600
|0
|0%
|2487017: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS CENTRO DE SALUD OCOÑA - OCOÑA DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|381,600
|0
|0%
|2487232: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN LA LOCALIDAD COTAHUASI, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|381,600
|0
|0%
|2487288: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS CENTRO DE SALUD ORCOPAMPA - ORCOPAMPA DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|381,600
|0
|0%
|2312001: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD SIPAN DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
|0
|381,262
|0
|0%
|2490763: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DISTRITO DE IMPERIAL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA
|0
|370,000
|0
|0%
|2513091: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIO; REPARACION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS CHANGUILLO - CHANGUILLO EN LA LOCALIDAD CHANGUILLO, DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA
|0
|366,496
|0
|0%
|2469773: CREACION DE CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBOPAMPA DEL DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO
|0
|365,998
|0
|0%
|2487230: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS PUESTO DE SALUD CHOCO - CHOCO DISTRITO DE CHOCO, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|362,800
|0
|0%
|2507081: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020:SANIDAD DE LA PNP - SAN MIGUEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|360,000
|0
|0%
|2486987: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS CHARCANA - CHARCANA EN LA LOCALIDAD CHARCANA, DISTRITO DE CHARCANA, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|359,100
|0
|0%
|2487000: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS PUESTO DE SALUD CAHUACHO - CAHUACHO EN LA LOCALIDAD CAHUACHO, DISTRITO DE CAHUACHO, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|359,100
|0
|0%
|2487014: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS TIPAN - TIPAN EN LA LOCALIDAD TIPAN, DISTRITO DE TIPAN, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|359,100
|0
|0%
|2487016: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS PUESTO DE SALUD MACHAGUAY - MACHAGUAY EN LA LOCALIDAD MACHAGUAY, DISTRITO DE MACHAGUAY, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|359,100
|0
|0%
|2487284: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS PUESTO DE SALUD MOLLEHUACA - HUANUHUANU EN LA LOCALIDAD MOLLEHUACA, DISTRITO DE HUANUHUANU, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|359,100
|0
|0%
|2487009: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS PUESTO DE SALUD ISPACAS - YANAQUIHUA EN LA LOCALIDAD ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|356,900
|0
|0%
|2487011: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS URASQUI - MARIANO NICOLAS VALCARCEL EN LA LOCALIDAD URASQUI, DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|355,700
|0
|0%
|2462844: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS A TRAVES DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE COCHAUCRO DEL DISTRITO DE YANAMA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH
|0
|353,523
|0
|0%
|2487229: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS PUESTO DE SALUD CHAPARRA - CHAPARRA DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|352,900
|0
|0%
|2487003: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS HUAYNACOTAS - HUAYNACOTAS EN LA LOCALIDAD HUAYNACOTAS, DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|352,100
|0
|0%
|2487012: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS PUESTO DE SALUD UÑON - UÑON DISTRITO DE UÑON, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|352,100
|0
|0%
|2088618: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES (GESTANTES, PARTURIENTAS Y MADRES LACTANTES) Y DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
|0
|351,368
|0
|0%
|2489877: CONSTRUCCION DE CAPILLA, VELATORIO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA), EN LA LOCALIDAD VARILLAL, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
|0
|347,232
|0
|0%
|2469746: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL CEMENTERIO CONCEPCION DEL BARRIO SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE ACORA DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO
|0
|346,432
|0
|0%
|2439576: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS ANDAYMARCA, DISTRITO DE ANDAYMARCA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|345,833
|0
|0%
|2439659: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SURCUBAMBA - DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|345,833
|0
|0%
|2439760: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS ACORIA - DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|345,833
|0
|0%
|2439775: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS PILPICHACA - DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|345,833
|0
|0%
|2439800: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SANTA ROSA DE TAMBO - DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|345,833
|0
|0%
|2439807: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS QUERCO -DISTRITO DE QUERCO, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|345,833
|0
|0%
|2439810: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS ANCO - DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|345,833
|0
|0%
|2439818: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS PAZOS -DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|345,833
|0
|0%
|2439822: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS ACRAQUIA - DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|345,833
|0
|0%
|2439824: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS TANTARA - DISTRITO DE TANTARA, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|345,833
|0
|0%
|2363571: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
|0
|340,519
|0
|0%
|2300718: MEJORAMIENTO DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD Y NUTRICION EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS DE EDAD EN LAS COMUNIDADES NATIVAS Y COLONOS DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|400,000
|337,307
|0
|0%
|2505791: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SECCHA - LUCMA DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|335,000
|0
|0%
|2091554: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA-DIRESA-ICA
|330,663
|330,663
|0
|0%
|2416809: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HUANCARAY, DISTRITO DE HUANCARAY - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|330,000
|330,000
|0
|0%
|2416816: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|330,000
|330,000
|0
|0%
|2494493: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE HUANCAPI DEL DISTRITO DE HUANCAPI - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
|0
|323,365
|0
|0%
|2471127: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II; EN EL(LA) EESS SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR - SANTO DOMINGO DE CAPILLAS DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,750
|318,750
|0
|0%
|2444495: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS PARCO ALTO - ANCHONGA EN LA LOCALIDAD PARCO ALTO, DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|318,500
|0
|0%
|2471612: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II; EN EL(LA) EESS MARCAS - CAPILLAS DISTRITO DE CAPILLAS, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|318,500
|0
|0%
|2439555: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS HUACHOCOLPA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|318,200
|0
|0%
|2439742: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS PALERMO - DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|318,200
|0
|0%
|2439745: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CUYOCC - DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|318,200
|0
|0%
|2439769: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS LARAMARCA - DISTRITO DE LARAMARCA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|318,200
|0
|0%
|2439811: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CHINCHIHUASI - DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|318,200
|0
|0%
|2439812: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS INGAHUASI - PILPICHACA EN LA LOCALIDAD INGAHUASI, DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|318,200
|0
|0%
|2439813: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS LLILLINTA - DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|318,200
|0
|0%
|2439814: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS AYAVI - DISTRITO DE AYAVI, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|318,200
|0
|0%
|2439815: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|318,200
|0
|0%
|2439816: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SALCAHUASI - DISTRITO DE SALCAHUASI, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|318,200
|0
|0%
|2439817: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS COCHABAMBA GRANDE - DISTRITO DE TINTAY PUNCU, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|318,200
|0
|0%
|2439851: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS MANZANAYOCC - DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|318,200
|0
|0%
|2439857: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SAN JUAN DE OCCOPAMPA - DISTRITO DE LOCROJA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|318,200
|0
|0%
|2439858: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CCARHUAPATA - DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|318,200
|0
|0%
|2439868: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SANTO TOMAS DE PATA - DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|318,200
|0
|0%
|2443550: REMODELACION DE EDIFICIO DE LABORATORIO Y LABORATORIO ESPECIFICO; ADQUISICION DE MESA TECNICA, LAVADORA SEMIAUTOMATICA, AUTOCLAVE FRONTERA, HORNO DE DESPIROGENADO, LLENADORA SEMIAUTOMATICA DE VIALES, CERRADORA SEMIAUTOMATICA DE VIALES, UNIDAD DE ULTRA FILTRACION, CAMARA DE FLUJO LAMINAR, COMPRESOR DE AIRE, DESTILADOR DE AGUA, CHILLER, CALDERA, CENTRIFUGA, CONGELADOR VERTICAL, LIOFILIZADOR, CONSERVADORA VERTICAL DE PLASMA, ANALIZADOR DE CARBONO ORGANICO TOTAL TOC, ESPECTROFOTOMETRO, ESTUFA DE LAB
|0
|313,705
|0
|0%
|2409290: ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL ILO - ILO EN LA LOCALIDAD ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA
|310,213
|310,213
|0
|0%
|2507117: REMODELACION DE ALMACEN O DEPOSITO; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) 400-845: REGION LA LIBERTAD-SALUD AV. TEODORO VALCARCEL 1195 DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
|0
|309,700
|0
|0%
|2493272: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SSHH; EN EL(LA) EESS AGUAS VERDES - AGUAS VERDES EN LA LOCALIDAD AGUAS VERDES, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES
|0
|305,686
|0
|0%
|2501957: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS P.S TAMBOYA - YAMANGO EN LA LOCALIDAD TAMBOYA, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|304,866
|0
|0%
|2501963: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS P.S TALANEO - EL CARMEN DE LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD TALANEO, DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|304,866
|0
|0%
|2501966: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS P.S NANGAY MATALACAS - PACAIPAMPA EN LA LOCALIDAD NANGAY DE MATALACAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|304,866
|0
|0%
|2386149: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS - PROVINCIA DE LUCANAS - REGION AYACUCHO
|300,000
|300,000
|0
|0%
|2454596: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS SOCOS - SURCUBAMBA EN LA LOCALIDAD SOCOS, DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|298,750
|298,750
|0
|0%
|2454982: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS CURIMARAY - ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|298,750
|298,750
|0
|0%
|2466139: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS SAN JOSE DE LARIA - LARIA DISTRITO DE LARIA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|298,750
|298,750
|0
|0%
|2454586: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS SANTIAGO DE TUCUMA - PAMPAS DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|298,500
|298,500
|0
|0%
|2454595: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS CAPILLAS NORTE - CAPILLAS DISTRITO DE CAPILLAS, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|298,500
|298,500
|0
|0%
|2454983: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN EL(LA) EESS SAN PABLO DE OCCO - ANCHONGA DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|298,500
|298,500
|0
|0%
|2413396: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CANTA, DISTRITO DE CANTA - PROVINCIA DE CANTA - DEPARTAMENTO DE LIMA
|0
|297,128
|0
|0%
|2438200: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO DE ANESTESIA Y LAMPARA CIALITICA; EN EL(LA) EESS TAMBOBAMBA - TAMBOBAMBA EN LA LOCALIDAD TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC
|291,000
|291,000
|0
|0%
|2102236: MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CASERIO EL CONVENTO DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA
|285,463
|285,463
|0
|0%
|2220586: INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO DEL PUESTO DE SALUD DE ACOTAMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACOTAMA DISTRITO DE IHUARI, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA
|0
|285,197
|0
|0%
|2509347: CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL(LA) CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PAIJAN DISTRITO DE PAIJAN, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
|0
|284,803
|0
|0%
|2483268: ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, AUTOCLAVE FRONTERA Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP - RIMAC DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|280,182
|0
|0%
|2482342: RENOVACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) EESS LIBERTAD DE CUIPARILLO - TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS EN LA LOCALIDAD LIBERTAD DE CUIPARILLO, DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO
|0
|278,389
|0
|0%
|2514844: CONSTRUCCION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y ; EN EL(LA) EESS HOSPITAL APOYO HUARI - HUARI DISTRITO DE HUARI, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|276,270
|0
|0%
|2482354: RENOVACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) EESS BUENA VISTA DE BARRANCA - BARRANCA EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO LORETO
|0
|275,906
|0
|0%
|2491906: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS P.S CASA GRANDE - LA ARENA EN LA LOCALIDAD CASAGRANDE, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|275,000
|0
|0%
|2326533: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD GENERALISIMO SAN MARTIN EN EL P.J. ALTO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
|274,094
|274,094
|0
|0%
|2482350: RENOVACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) EESS CHARUPA - LAGUNAS DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO
|0
|268,457
|0
|0%
|2482340: RENOVACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) EESS TAMARATE - LAGUNAS EN LA LOCALIDAD TAMARATE, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO
|0
|265,975
|0
|0%
|2134071: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED OCALLI
|264,849
|264,849
|0
|0%
|2454178: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS, EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|262,000
|262,000
|0
|0%
|2482353: RENOVACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) EESS PORVENIR DE JEBEROS - JEBEROS DISTRITO DE JEBEROS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO
|0
|261,009
|0
|0%
|2483265: ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS Y CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS LUIS N SAENZ - JESUS MARIA DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|260,010
|0
|0%
|2491597: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS NEGRITOS - LA BREA DISTRITO DE LA BREA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|260,000
|0
|0%
|2491598: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS EL ALTO - EL ALTO DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|260,000
|0
|0%
|2491599: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS LOS ORGANOS - LOS ORGANOS DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|260,000
|0
|0%
|2491609: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS CENTRO DE SALUD JUAN VALER SANDOVAL - PAITA DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|260,000
|0
|0%
|2491610: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS EL ARENAL - ARENAL DISTRITO DE ARENAL, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|260,000
|0
|0%
|2491612: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS LA HUACA - LA HUACA DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|260,000
|0
|0%
|2491614: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS MALINGAS - TAMBO GRANDE DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|260,000
|0
|0%
|2491617: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS MIGUEL CHECA - MIGUEL CHECA DISTRITO DE MIGUEL CHECA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|260,000
|0
|0%
|2493500: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CHUPAN DEL DISTRITO DE APARICIO POMARES - PROVINCIA DE YAROWILCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
|0
|260,000
|0
|0%
|2232331: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO
|0
|257,646
|0
|0%
|2482352: RENOVACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) EESS LAGO SANANGO - YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO
|0
|257,532
|0
|0%
|2482600: RENOVACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) EESS VARADERILLO - YURIMAGUAS DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO
|0
|256,043
|0
|0%
|2472176: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LOS DISTRITOS DE CALLAYUC, SOCOTA Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
|0
|251,588
|0
|0%
|2493266: REPARACION DE CENTRO DE SALUD; EN EL(LA) EESS PAPAYAL - PAPAYAL EN LA LOCALIDAD PAPAYAL, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES
|0
|251,022
|0
|0%
|2089666: IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS SALUDABLES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN DISTRITOS DE PRIMER Y SEGUNDO QUINTIL DE POBREZA DE LA REGION JUNIN
|0
|246,660
|0
|0%
|2473026: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS SISMICOS; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
|0
|246,315
|0
|0%
|2198318: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION, REGION PASCO
|0
|246,052
|0
|0%
|2386622: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CATEGORIA (I-1), PONA ALTA, NUEVO ORIENTE, SACHAPOYAS - DISTRITO DE BAGUA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
|0
|245,617
|0
|0%
|2154222: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD VILAVILA MICRO RED PALCA - REDESS LAMPA - DIRESA PUNO, DISTRITO DE VILAVILA - LAMPA - PUNO
|0
|243,912
|0
|0%
|2506349: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD CUTERVO - DISA, DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
|0
|237,892
|0
|0%
|2492563: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS SUNAMPE - SUNAMPE DISTRITO DE SUNAMPE, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA
|0
|235,400
|0
|0%
|2452088: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE PACHACUTEC, DISTRITO DE PACHACUTEC - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA
|0
|235,130
|0
|0%
|2200871: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE TICLLOS EN LA LOCALIDAD DE TICLLOS, DISTRITO DE TICLLOS - BOLOGNESI - ANCASH
|0
|234,999
|0
|0%
|2492295: MEJORAMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASADO EN LA FAMILIA Y COMUNIDAD Y DEL SISTEMA DE GESTION Y LOGISTICA DE LA INFORMACION CLINICA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DISTRITO DE ZARUMILLA - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES
|0
|230,489
|0
|0%
|2468113: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE KITS DE EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO O DE CAMPO O PRODUCTOS RELACIONADOS, CENTRO DE COMPUTO Y MOBILIARIO; EN EL(LA) EESS SACRA FAMILIA - SIMON BOLIVAR EN LA LOCALIDAD SACRAFAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO
|0
|225,984
|0
|0%
|2400481: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. I-1 MANCUCUR - DISTRITO DE SONDOR - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA
|3,167,432
|220,200
|0
|0%
|2482162: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE LLINCAG DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
|0
|216,827
|0
|0%
|2319564: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD JERUSALEN Y EL MIRADOR, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA
|213,378
|213,378
|0
|0%
|2456696: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE CONGAS DEL DISTRITO DE CONGAS - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH
|349,598
|212,278
|0
|0%
|2489123: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAPUC, DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO
|0
|211,622
|0
|0%
|2472402: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
|0
|211,014
|0
|0%
|2334802: CREACION DEL PUESTO DE SALUD CATEGORIA (I-1) SANTA ROSA, DISTRITO DE HUABAL - JAEN - CAJAMARCA
|210,079
|210,079
|0
|0%
|2391161: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS PUESTOS DE SALUD INCHUPALLA, LUQUINA CHICO, CCOTA Y JALLIHUAYA DE NIVEL I - 1 DEL DISTRITO DE PICHACANI, DEL DISTRITO DE CHUCUITO, DEL DISTRITO DE PLATERIA Y DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO
|0
|210,000
|0
|0%
|2480568: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA CC NN DE PUERTO RICO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|0
|206,990
|0
|0%
|2512784: ADQUISICION DE CAPACIDAD HUMANA Y EQUIPO PARA DESINFECCION; EN EL(LA) LAS CAPACIDADES ECONOMICAS DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|204,050
|0
|0%
|2446736: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO SAN ANTONIO DE PADUA DISTRITO DE LAJAS - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
|0
|200,188
|0
|0%
|2234333: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD HUANCASCCA, HUANCA UMUYTO, PAMPA SAN JOSE, HAPURO, QUEUÑAPAMPA, PATAN, MUTUHUASI, LLAC-HUA, ANTAPUNCO, CCOCHA Y MOCABAMBA, DISTRITO HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, REGION APURIMAC
|200,000
|200,000
|0
|0%
|2310820: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE FERREÑAFE DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE
|200,000
|200,000
|0
|0%
|2396199: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ESTRATEGICO DE HUACAYBAMBA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
|0
|200,000
|0
|0%
|2452958: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD 1-2, EN LAS LOCALIDADES DE TAQUEBAMBA Y SAN MATEO DEL DISTRITO DE TINTAY - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|200,000
|200,000
|0
|0%
|2435952: CREACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MATERNO INFANTIL EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CARHUANCA DEL DISTRITO DE CARHUANCA - PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
|0
|200,000
|0
|0%
|2498751: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA LA ATENCION Y MANEJO CLINICO DE CASOS COVID 19 EN LA RED DE SALUD LA CONVENCION EN EL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|0
|200,000
|0
|0%
|2499082: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE CANCHAPALGA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
|0
|200,000
|0
|0%
|2498149: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD EN EL CASERIO DE LA VICTORIA DEL DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
|0
|199,933
|0
|0%
|2498351: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA CC. NN. DE NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|0
|193,619
|0
|0%
|2058512: CONSTRUCCION DE POSTA MEDICA DEL ANEXO DE COMBOCA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS
|0
|192,838
|0
|0%
|2440584: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE BAÑOS, DISTRITO DE BAÑOS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
|0
|187,458
|0
|0%
|2322621: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CATEGORIA I-1 EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYACUNDO ARMA, MICRO RED HUAYTARA, RED HUAYTARA, DISTRITO DE HUAYACUNDO ARMA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA
|0
|184,803
|0
|0%
|2341544: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL EE.SS. DE NIVEL I-2 DE LA LOCALIDAD DE CHAPARRA Y EL EE.SS.DE NIVEL I-1 DE LA LOCALIDAD DE ACHANIZO, DISTRITO DE CHAPARRA - CARAVELI - AREQUIPA
|0
|183,334
|0
|0%
|2507120: CONSTRUCCION DE ALMACEN O DEPOSITO; EN EL(LA) EESS CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO
|0
|183,091
|0
|0%
|2324064: MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS (DENGUE, MALARIA, FIEBRE AMARILLA, BARTONELOSIS Y LEISHMANIASIS) DE LA MICRO RED DE SALUD KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO
|0
|179,912
|0
|0%
|2495165: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE AISLAMIENTO, ALMACEN Y CONSULTORIO; ADQUISICION DE EQUIPO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS CENTRO DE SALUD CERRO COLORADO - CERRO COLORADO DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|179,525
|0
|0%
|2257563: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CAMANA - MICRORRED KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO
|0
|175,628
|0
|0%
|2396309: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ESTRATEGICO DE SAN BUENAVENTURA DEL DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
|0
|175,001
|0
|0%
|2336615: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUIRISHARI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO
|0
|174,246
|0
|0%
|2451932: CREACION DEL CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE PUNCA DEL DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH
|0
|172,835
|0
|0%
|2493486: REPARACION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) EESS COCAS - VILCANCHOS EN LA LOCALIDAD COCAS, DISTRITO DE VILCANCHOS, PROVINCIA VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO AYACUCHO
|0
|170,530
|0
|0%
|2290086: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 EN LA VILLA BECARA, DISTRITO DE VICE - SECHURA - PIURA
|167,600
|167,600
|0
|0%
|2426624: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHIÑAMA, DEL CENTRO POBLADO DE CHIÑAMA, DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE
|0
|163,200
|0
|0%
|2481822: ADQUISICION DE OFTALMORETINOSCOPIO, OFTALMORETINOSCOPIO, OFTALMORETINOSCOPIO Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|162,000
|0
|0%
|2242211: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ACOCRO, CCOLLCCA Y PAMPAMARCA DE LA MICRO RED CHONTACA, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO
|161,788
|161,788
|0
|0%
|2426646: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD HUAYABAMBA, CENTRO POBLADO DE HUAYABAMBA, DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE
|0
|158,936
|0
|0%
|2502745: CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) HOSPITAL TITO VILLAR CABEZAS BAMBAMARCA EN LA LOCALIDAD BAMBAMARCA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
|0
|158,000
|0
|0%
|2501204: REMODELACION DE CENTRO DE SALUD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) EESS VARILLAL - SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
|0
|157,521
|0
|0%
|2487802: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LOS ANGELES EN EL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
|0
|153,460
|0
|0%
|2509991: CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL(LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MITOBAMBA Y SIHUAS HISTORICO DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|152,848
|0
|0%
|2423962: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; CENTRO DE SALUD DE PISCOBAMBA DISTRITO DE PISCOBAMBA, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|152,000
|0
|0%
|2426642: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALAS DEL CENTRO DE SALUD SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
|0
|150,344
|0
|0%
|2503122: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FUNERARIO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO
|0
|150,000
|0
|0%
|2490691: ADQUISICION DE CREMATORIO, GRUPO ELECTROGENO Y CAMARA DE FRIGORIFICO; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) CEMENTERIO BAQUIJANO Y CARRILLO I DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
|0
|149,663
|0
|0%
|2436618: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN, DISTRITO LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
|0
|149,582
|0
|0%
|2483246: ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO Y AUTOCLAVE FRONTERA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL PNP CHICLAYO - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
|0
|148,108
|0
|0%
|2501482: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA LOCALIDAD DE INCA ROCA DEL DISTRITO DE MORONA - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO
|0
|141,600
|0
|0%
|2471014: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REFERENCIAL FERREÑAFE - FERREÑAFE DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
|140,000
|140,000
|0
|0%
|2110841: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL LA CALETA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -REGION ANCASH
|101,631,423
|135,912
|0
|0%
|2509006: CONSTRUCCION DE SALA DE DIALISIS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO - CUSCO DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO
|0
|135,895
|0
|0%
|2324286: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SAN PEDRO DE CHOLON, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA DE MARAÑON, REGION HUANUCO
|0
|134,766
|0
|0%
|2510822: CONSTRUCCION DE EDIFICACION; EN EL(LA) EESS YUMPE - HUAYLLACAYAN EN EL C.P. YUMPE DISTRITO DE HUAYLLACAYAN, PROVINCIA BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|132,981
|0
|0%
|2483241: ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, AUTOCLAVE FRONTERA Y BALANZA ANALITICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL PNP AREQUIPA - CAYMA DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|130,424
|0
|0%
|2486531: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE HUANCASPATA DEL DISTRITO DE HUANCASPATA - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
|0
|130,135
|0
|0%
|2493252: REPARACION DE CENTRO DE SALUD; EN EL(LA) EESS PAMPA GRANDE - TUMBES PAMPA GRANDE DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES
|0
|128,578
|0
|0%
|2300243: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE VILLAFLORES DE RAJEN, DISTRITO DE CANCHABAMBA - HUACAYBAMBA - HUANUCO
|1,968,818
|125,460
|0
|0%
|2505482: CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH
|0
|125,000
|0
|0%
|2166219: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS PUESTOS DE SALUD CASIMUYO Y CALLACAMI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO
|83,784
|124,708
|0
|0%
|2332663: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LAS LOCALIDADES DE AMBULCO GRANDE Y URCURUME, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA
|0
|124,584
|0
|0%
|2144054: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD CACHICOTO
|0
|124,000
|0
|0%
|2222642: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO
|100,000
|122,272
|0
|0%
|2458512: REPARACION DE POLICLINICO; EN EL(LA) EESS POLICIA NACIONAL DEL PERU - POSTA MEDICA PNP CARABAYLLO - CARABAYLLO CONJUNTO HABITACIONAL EDWIN VASQUEZ CAM DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|120,619
|0
|0%
|2473576: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DISTRITO DE POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|0
|120,000
|0
|0%
|2454228: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD EL PROGRESO DEL DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
|120,000
|120,000
|0
|0%
|2500682: CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y VIGILANCIA EN EL SECTOR ISCA CHACACOLLO II DE LA COMUNIDAD ALTO ARACACHI DEL DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO
|0
|118,848
|0
|0%
|2472252: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL P.S. CCOLLPA CCASHIAHUI, MICRO RED SANTO TOMAS, DE LA CC. COLLPA CCASHIAHUI, CC. CCOLLPA DEL DISTRITO DE LLUSCO - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|300,000
|116,000
|0
|0%
|2103176: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SORAYA Y CCARHUATANI, DISTRITO DE SORAYA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC
|114,311
|114,311
|0
|0%
|2426613: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUCHACA DEL CENTRO POBLADO DE PUCHACA ALTO, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE
|0
|113,824
|0
|0%
|2508244: CONSTRUCCION DE SALA DE HEMODIALISIS; ADQUISICION DE MAQUINA DE HEMODIALISIS, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y COCHE DE PARO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA - MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA
|0
|113,173
|0
|0%
|2438044: ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE, INCUBADORA ESTANDAR DE TRANSPORTE Y FOTOMETROS; EN EL(LA) EESS URIPA - ANCO-HUALLO EN LA LOCALIDAD URIPA, DISTRITO DE ANCOHUALLO, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC
|110,613
|110,613
|0
|0%
|2400983: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN PEDRO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
|110,000
|110,000
|0
|0%
|2409637: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL; EN EL(LA) EESS YUNGUYO - YUNGUYO DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO
|103,000
|103,000
|0
|0%
|2332157: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE HAMPATURA, MICRO RED YANAOCA RED CANAS CANCHIS ESPINAR, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
|340,000
|102,000
|0
|0%
|2078126: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE NUEVO HOSPITAL NIVEL II-2 JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-TUMBES
|0
|101,254
|0
|0%
|2319036: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO
|0
|100,000
|0
|0%
|2386342: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL CASERIO CUCHANGA DEL DISTRITO DE SINSICAP - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
|100,000
|100,000
|0
|0%
|2459978: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACCESO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LAS MUJERES EN EDAD FERTIL DE LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
|100,000
|100,000
|0
|0%
|2441037: MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS Y GESTANTES DE CORANI DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO
|100,000
|100,000
|0
|0%
|2480703: MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DE LOS ACTORES LOCALES PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL EN EL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
|100,000
|100,000
|0
|0%
|2250599: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD I-2 MOTOY DEL CENTRO POBLADO DE MOTOY DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
|0
|99,545
|0
|0%
|2444299: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SANTIAGO DE QUIRAHUARA - SANTIAGO DE QUIRAHUARA DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|298,750
|97,250
|0
|0%
|2493459: ADQUISICION DE CROMATOGRAFO, CROMATOGRAFO, ANALIZADOR DE OXIGENO Y LECTOR PARA PRUEBA DE ELISA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|96,860
|0
|0%
|2467694: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL E.E. S.S. SANTA ROSA DE PACHACCLLA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
|0
|96,046
|0
|0%
|2396202: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ESTRATEGICO DE POTRACANCHA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
|0
|95,580
|0
|0%
|2181187: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA
|0
|95,046
|0
|0%
|2102185: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE VILCABAMBA DE CATEGORIA I-4, CABECERA DE LA MICRO RED DE SALUD - VILCABAMBA, DE LA RED DE SALUD DE GRAU, DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE GRAU - REGION APURIMAC
|0
|94,358
|0
|0%
|2493280: REPARACION DE CENTRO DE SALUD; ADQUISICION DE ESTERILIZADOR, NEBULIZADOR Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS LA PALMA - PAPAYAL EN LA LOCALIDAD LA PALMA, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES
|0
|93,369
|0
|0%
|2201788: MEJORAMIENTO Y GESTION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA NUTRICION MATERNO INFANTIL EN LAS COMUNIDADES DE PUYACHI, MUCHCAPATA Y HUALLHUA, DISTRITO DE SAURAMA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO
|92,745
|92,745
|0
|0%
|2435836: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD CHECCA DEL DISTRITO DE CHECCA - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|0
|91,350
|0
|0%
|2489879: CONSTRUCCION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; EN CENTROS DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO
|0
|91,006
|0
|0%
|2467590: REPARACION DE NICHO; EN EL(LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD COAYLLO, DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|90,693
|0
|0%
|2460247: CREACION DE PUESTO DE SALUD SATELITE EN EL CASERIO DE PACCHA DEL DISTRITO DE RAGASH - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH
|0
|90,214
|0
|0%
|2434468: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
|0
|90,000
|0
|0%
|2445855: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE HUAMBALPA DEL DISTRITO DE HUAMBALPA - PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
|90,000
|90,000
|0
|0%
|2495022: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS CHALLHUANI - OCOBAMBA EN LA LOCALIDAD CHALLHUANI, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC
|0
|90,000
|0
|0%
|2414942: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CIRCA, TAMBURQUI, OCOBAMBA Y HUIRAHUACHO DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|90,000
|90,000
|0
|0%
|2380650: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-1 EN LA LOCALIDAD DE PICHGAS, DISTRITO DE PACHAS - DOS DE MAYO - HUANUCO
|600,000
|88,671
|0
|0%
|2485427: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA LA ATENCION Y MANEJO CLINICO DE CASOS COVID-19, EN EL HOSPITAL III GOYENECHE AREQUIPA DEL DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
|0
|88,209
|0
|0%
|2468797: ADQUISICION DE KITS DE EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO O DE CAMPO O PRODUCTOS RELACIONADOS; EN EL(LA) EESS CAPILLA DE ASIA - ASIA EN LA LOCALIDAD CAPILLA DE ASIA, DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|88,000
|0
|0%
|2481405: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE ACOS DEL DISTRITO DE ACOS - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|0
|84,600
|0
|0%
|2490929: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUCUNCHO, DISTRITO DE SALAMANCA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
|0
|83,171
|0
|0%
|2301538: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL PUESTO DE SALUD COCHARCAS DEL DISTRITO DE COCHARCAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|80,000
|80,000
|0
|0%
|2454252: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD YAMBRASBAMBA DEL DEL DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
|80,000
|80,000
|0
|0%
|2474269: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PALCCA PICOSAYHUAS, PATRON SANTIAGO DE ILLACANCHA, CHACAPAMPA, SAN JUAN DE TAMBOPATA, PACCAYURA Y HUAYAO SAYHUA DEL DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|80,000
|80,000
|0
|0%
|2508288: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO JARDINES DE LA PAZ DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
|0
|79,819
|0
|0%
|2222081: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO MENOR ZAPOTAL, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|271,360
|78,000
|0
|0%
|2042166: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: PS SABAINO, PS ANTILLA, PS MATARA Y PS HUAQUIRCA, DE LA MICRO RED ANTABAMBA - DIRESA APURIMAC
|76,855
|76,855
|0
|0%
|2473154: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I - 1 DEL CENTRO POBLADO DE TAPRAG DEL DISTRITO DE CHINCHAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
|0
|76,650
|0
|0%
|2511592: ADQUISICION DE REFRIGERADORA Y CONGELADORA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - LIMA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|76,300
|0
|0%
|2500435: ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES Y EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS POLICLINICO DE LA SANIDAD POLICIA NACIONAL DEL PERU - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
|0
|76,150
|0
|0%
|2483254: ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP SANTA ROSA CUSCO - SAN SEBASTIAN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO
|0
|75,394
|0
|0%
|2483263: ADQUISICION DE MICROSCOPIO (OTROS), CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS POLICLINICO PNP ALMIRANTE MIGUEL GRAU - CASTILLA DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|75,394
|0
|0%
|2415564: ADQUISICION DE UNIDADES O ACCESORIOS PARA CUIDADO INTENSIVO FETAL O MONITOREO MATERNO, ESTERILIZADOR DE VAPOR, ASPIRADOR DE SECRECIONES, NEBULIZADOR, ANALIZADOR BIOQUIMICO, MICROSCOPIO BINOCULAR, BAÑO MARIA, ROTADOR SEROLOGICO, BALANZAS ANALITICAS, UNIDAD ODONTOLOGICA, DOPPLER FETAL, MONITORES O MEDIDORES DE HEMOGLOBINA O HEMATOCRITOS, OXIMETRO DE PULSO, CENTRIFUGAS DE MESA, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO Y BALANZAS ANALITICAS; DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO
|0
|75,100
|0
|0%
|2019318: RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD
|74,000
|74,000
|0
|0%
|2344787: MEJORAMIENTO AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE JACAS CHICO, DISTRITO DE JACAS CHICO - YAROWILCA - HUANUCO
|120,000
|73,799
|0
|0%
|2441942: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ATUNCOLLA DE LA LOCALIDAD DE ATUNCOLLA DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO
|67,479
|72,479
|0
|0%
|2010191: IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE BOTIQUINES
|100,000
|70,000
|0
|0%
|2507923: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS AMBULANCIA - MANCORA DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|69,889
|0
|0%
|2232220: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PALLASCA PALLASCA, DISTRITO DE PALLASCA - PALLASCA - ANCASH
|0
|69,000
|0
|0%
|2483259: ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS, ESPECTROFOTOMETRO, CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITO Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS SANIDAD DE LA PNP - TRUJILLO - TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
|0
|68,044
|0
|0%
|2296508: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD
|0
|66,717
|0
|0%
|2498167: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD VILLA PRIMAVERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA
|0
|66,500
|0
|0%
|2450018: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PERCCAPAMPA, DEL CENTRO POBLADO DE PERCCAPAMPA DEL DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
|13,090
|65,090
|0
|0%
|2476005: MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD BASICO DEL CENTRO DE SALUD LA NATIVIDAD DEL C.P. NUESTRA SRA. DE LA NATIVIDAD DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
|0
|64,003
|0
|0%
|2303361: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NIÑO YUCAY EN EL, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO
|979,417
|63,772
|0
|0%
|2470164: ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) LOCALIDAD DE CAJAY PARA LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, DISTRITO DE CAJAY, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|63,105
|0
|0%
|2461089: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD ANTACALLA DEL DISTRITO DE DISTRITO DE COSME - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
|0
|60,000
|0
|0%
|2470996: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS FERNANDO CARBAJAL SEGURA - EL BOSQUE - LA VICTORIA DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
|60,000
|60,000
|0
|0%
|2471005: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS ILLIMO - ILLIMO DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
|60,000
|60,000
|0
|0%
|2471012: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS PITIPO - PITIPO DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
|60,000
|60,000
|0
|0%
|2471055: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS PAUL HARRIS - JOSE LEONARDO ORTIZ DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
|60,000
|60,000
|0
|0%
|2471056: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS MORROPE - MORROPE DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
|60,000
|60,000
|0
|0%
|2471066: ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS PUCALA - PUCALA DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
|60,000
|60,000
|0
|0%
|2414276: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION I-2 DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLO DEL DISTRITO DE LAS LOMAS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA
|60,000
|60,000
|0
|0%
|2008367: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POSTAS MEDICAS
|2,060,000
|60,000
|0
|0%
|2176403: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I-2 DE LA VILLA LETIRA, DISTRITO DE VICE - SECHURA - PIURA
|60,000
|60,000
|0
|0%
|2220126: INSTALACION DE LOS SERVICIOSDE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL CENTRO POBLADO AUGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA
|0
|59,943
|0
|0%
|2494195: CONSTRUCCION DE TRIAJE, AMBIENTE DE AISLAMIENTO, FARMACIA Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PULLO EN LA LOCALIDAD PULLO, DISTRITO DE PULLO, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO
|0
|59,654
|0
|0%
|2452496: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURAS EN EL CEMENTERIO PEDRO PABLO AUGUSTO GIL CELENDINOS DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
|0
|57,625
|0
|0%
|2483269: ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA TUBOS, BAÑO MARIA Y REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS; EN EL(LA) EESS UNIDAD EJECUTORA 020:SANIDAD DE LA PNP - SAN MIGUEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|57,394
|0
|0%
|2009629: EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
|91,949
|57,295
|0
|0%
|2296454: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO- REGION LA LIBERTAD
|0
|57,292
|0
|0%
|2487109: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL CEMENTERIO DE PAPAGAYOS FRENTE A LA SITUACION DE EMERGENCIA DE COVID 19, DISTRITO DE ZORRITOS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES
|0
|56,556
|0
|0%
|2297103: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BASICAS LA NORIA, DEL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD
|0
|56,317
|0
|0%
|2490392: CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y SEPULTURA, EN EL SECTOR DE TABLACCACCA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ANA DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
|0
|54,000
|0
|0%
|2338609: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD PILLPINTO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, DISTRITO DE PILLPINTO, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO
|0
|53,600
|0
|0%
|2331157: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, HUANCAYO - JUNIN.
|0
|53,554
|0
|0%
|2508431: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS Y ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED DE SALUD ILO, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
|0
|53,535
|0
|0%
|2499751: REPARACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; EN LA LOCALIDAD ANCUSH, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
|0
|53,080
|0
|0%
|2483158: ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL Y HEMOGLOBINOMETRO; EN EL(LA) EESS TINCO - TINCO EN LA LOCALIDAD TINCO, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|50,886
|0
|0%
|2500799: REMODELACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; EN EL(LA) EESS RAYANNIOC - ULCUMAYO EN LA LOCALIDAD RUCUBAMBA, DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|50,846
|0
|0%
|2272235: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED NUEVO MILENIO - DIRESA MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS
|0
|50,591
|0
|0%
|2094823: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CHALHUANCA (CENTRO DE SALUD CON INTERNAMIENTO CATEGORIA I - 4), PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|50,000
|50,000
|0
|0%
|2336708: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POSTA DE SALUD ROSARIO DE ASIA NIVEL I2 DEL CP ROSARIO DE ASIA, DISTRITO DE ASIA - CANETE - LIMA
|0
|50,000
|0
|0%
|2512612: CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL(LA) CEMENTERIO GENERAL DE CHUSCHI, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO
|0
|50,000
|0
|0%
|2166492: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE QUIMINA DE LA MICRORRED AYACCOCHA DE LA RED HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
|50,000
|50,000
|0
|0%
|2417660: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA ANA NIVEL I-4, RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION, QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|0
|50,000
|0
|0%
|2310658: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE HUANOQUITE, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO
|50,000
|50,000
|0
|0%
|2338434: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE HUAMATAMBO, VILLA DE ARMA, ESMERALDA, SINTO Y COCHA, DE LOS DISTRITOS DE HUAMATAMBO, ARMA Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
|0
|50,000
|0
|0%
|2430537: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD HUATASANI DE LA LOCALIDAD DE HUATASANI, DISTRITO DE HUATASANI - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO
|50,000
|50,000
|0
|0%
|2493132: CONSTRUCCION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) HOSPITAL DE APOYO CORACORA-HOSPITAL DE CONTINGENCIA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO
|0
|49,768
|0
|0%
|2485399: REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS, SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y SALA DE OBSERVACION; CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|49,000
|0
|0%
|2400460: CREACION DEL SERVICIO DE LA CASA MATERNA EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO BERMUDEZ - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - REGION PASCO
|0
|48,700
|0
|0%
|2297107: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE EL PORVENIR SANTA ISABEL, DEL DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD
|0
|48,424
|0
|0%
|2499412: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I-1 CHANTA ALTA Y I-2 COMBAYO, COMBAYO DEL DISTRITO DE ENCAÑADA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
|0
|45,750
|0
|0%
|2476162: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD BASICA DE CATEGORIA I-2 EN EL PUESTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE ANTAPALLPA DEL DISTRITO DE OMACHA - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|85,000
|45,000
|0
|0%
|2391743: CREACION DEL SERVICIO DE SALUD EN LA COMUNIDAD NATIVA OWAY - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO
|0
|45,000
|0
|0%
|2484657: CONSTRUCCION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; ADQUISICION DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN LA LOCALIDAD MASMA, DISTRITO DE MASMA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|44,934
|0
|0%
|2230855: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOSTAMBO, DISTRITO ACOSTAMBO, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
|0
|42,482
|0
|0%
|2493037: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE CCOCHACCASA DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
|0
|42,332
|0
|0%
|2117268: MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION DEL P.S. ECHARATE CONCEPCION, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
|40,540
|40,540
|0
|0%
|2510756: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE PAMPAS DEL DISTRITO DE QUISQUI (KICHKI) - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
|0
|40,000
|0
|0%
|2164405: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
|40,000
|40,000
|0
|0%
|2482670: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHONTAYOC EN LA LOCALIDAD DE CHONTAYOC DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH
|0
|40,000
|0
|0%
|2514097: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
|0
|40,000
|0
|0%
|2230873: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD IHUAYLLO DEL DISTRITO DE IHUAYLLO, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC
|39,425
|39,425
|0
|0%
|2297189: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL HOSPITAL DISTRITAL EL ESFUERZO, DISTRITO FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD
|0
|38,416
|0
|0%
|2498240: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE MARIPOSA DEL DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
|0
|37,612
|0
|0%
|2221522: INSTALACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE ASIL - VIRACOCHAN NIVEL I-1 DE LA MICRO RED MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA - ABANCAY - APURIMAC
|0
|37,383
|0
|0%
|2320423: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE CHANQUIL, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO
|0
|36,873
|0
|0%
|2511070: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - SAN JUAN DE LURIGANCHO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|35,807
|0
|0%
|2498813: REMODELACION DE CENTRO DE SALUD; EN EL(LA) EESS CHIRINOS - CHIRINOS DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
|0
|35,553
|0
|0%
|2469729: MEJORAMIENTO DE LA SALUD, EDUCACION Y NUTRICION PARA LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y MADRES GESTANTES EN EL DISTRITO DE PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
|0
|35,300
|0
|0%
|2498443: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD I - 1, PANGUANA II ZONA DEL DISTRITO DE FERNANDO LORES - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO
|0
|35,100
|0
|0%
|2496034: ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) EESS SURCUBAMBA - SURCUBAMBA DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|35,000
|0
|0%
|2504667: REMODELACION DE CONSULTORIO CRED, CADENA DE FRIO, CONSULTORIO Y SALA DE PUERPERIO INMEDIATO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NUEVO JAEN - CAMPANILLA EN LA LOCALIDAD NUEVO JAEN, DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
|0
|35,000
|0
|0%
|2277939: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SINA DE LA LOCALIDAD DE SINA, DISTRITO DE SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
|0
|35,000
|0
|0%
|2184352: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-2 EN LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - YAULI - JUNIN
|0
|34,692
|0
|0%
|2244479: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE SANTA BARBARA, MICRO RED PAMPAPHALLA, RED CANAS CANCHIS ESPINAR, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO
|0
|34,400
|0
|0%
|2509331: ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) CENTRO DE INVESTIGACION DE ENFERMEDADES TROPICALES MAXIME KUCZYNSKI DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO
|0
|34,350
|0
|0%
|2469870: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE LARA EN EL CENTRO POBLADO LARA TRADICIONAL DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
|0
|34,300
|0
|0%
|2238399: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-2, EN EL CC.PP. MENOR PARATUSHIALI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN
|0
|33,720
|0
|0%
|2413623: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD VILLA MARIA CATEGORIA I-2 DEL C.P. VILLA MARIA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
|0
|33,720
|0
|0%
|2427838: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO GENERAL EN EL DISTRITO DE HUARI, DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH
|0
|33,500
|0
|0%
|2495181: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE GRAPANAZU DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO
|0
|33,500
|0
|0%
|2496944: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PAMPAS GRANDE DEL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH
|0
|33,500
|0
|0%
|2498397: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION BASICOS DEL PUESTO DE SALUD DE CASA BLANCA DEL DISTRITO DE POMACANCHA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
|0
|33,500
|0
|0%
|2427710: ADQUISICION DE AGITADOR MAGNETICO, ANALIZADORES DE HEMATOLOGIA, BALANZAS ANALITICAS, CENTRIFUGAS, CROMATOGRAFO LIQUIDO, GABINETES O ESTACIONES PARA FLUJO LAMINAR, INCUBADORA PARA CULTIVO MICROBIOLOGICO, MICRO CENTRIFUGAS, MICROSCOPIO BINOCULAR, POTENCIOMETROS, LAVADORAS DE MICROPLACAS DE ELISA, LECTORES PARA PRUEBA DE ELISA, TERMOCICLADOR, ESPECTROFOTOMETROS, AIRE ACONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL, DESTILADOR DE AGUA, EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA, EQUIPO PORTATIL DE TRATAMIENTO DE AGUA, ESTUFAS
|0
|33,040
|0
|0%
|2361679: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO
|0
|33,000
|0
|0%
|2446574: CREACION DEL SERVICIO DE UN CEMENTERIO CENTRAL CIUDAD DE AGUAS VERDES DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES - PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES
|0
|33,000
|0
|0%
|2505928: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
|0
|33,000
|0
|0%
|2468359: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. I-1 DEL ANEXO DE HACIENDA PAURANGA DEL DISTRITO DE CAPILLAS - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
|0
|33,000
|0
|0%
|2470153: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE COHECHAN, NUEVO LUYA Y SAN ISIDRO DE QUIUCMAL DEL DISTRITO DE CONILA - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
|33,000
|33,000
|0
|0%
|2491902: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE COLCA DEL DISTRITO DE QUICHUAS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
|0
|32,686
|0
|0%
|2332547: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD BAMBAMARCA CATEGORIA I-2 DE LA LOCALIDAD DE BAMBAMARCA, DISTRITO DE BAMBAMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD
|0
|32,500
|0
|0%
|2267615: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE SOCABAYA, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA
|0
|32,301
|0
|0%
|2222084: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD DE LLOCHEGUA DE LA RED SAN FRANCISCO, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO
|0
|32,230
|0
|0%
|2506975: ADQUISICION DE TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES Y EQUIPO; EN EL(LA) EESS ENRIQUE TORRES GONZALES - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|32,180
|0
|0%
|2493584: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO SALUD FLOR DE UN DIA I-1, DE LA CC.NN. FLOR DE UN DIA DEL DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO
|0
|32,000
|0
|0%
|2502196: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE HUAMANCACA CHICO DEL DISTRITO DE HUAMANCACA CHICO - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
|0
|32,000
|0
|0%
|2507469: ADQUISICION DE DESFIBRILADOR Y NEBULIZADOR; EN EL(LA) EESS POLICLINICO DE LA SANIDAD POLICIA NACIONAL DEL PERU - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
|0
|32,000
|0
|0%
|2440632: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD PARCOY DEL DISTRITO DE PARCOY - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
|0
|31,622
|0
|0%
|2296682: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD SALAVERRY, DEL DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD
|0
|31,384
|0
|0%
|2296339: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE REGION LA LIBERTAD
|0
|31,292
|0
|0%
|2296507: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN - REGION LA LIBERTAD
|0
|31,292
|0
|0%
|2296585: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE TAYABAMBA, DISTRITO TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ - REGION LA LIBERTAD.
|0
|31,292
|0
|0%
|2296586: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - REGION LA LIBERTAD
|0
|31,292
|0
|0%
|2296606: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD PALLAR, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, REGION LA LIBERTAD
|0
|31,292
|0
|0%
|2296643: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD ALTO TRUJILLO, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD
|0
|31,292
|0
|0%
|2296664: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD
|0
|31,292
|0
|0%
|2296676: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD HUANCHACO, DEL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD
|0
|31,292
|0
|0%
|2296686: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD WICHANZAO, DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD
|0
|31,292
|0
|0%
|2296796: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD AGALLPAMPA, DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA OTUZCO, REGION LA LIBERTAD
|0
|31,292
|0
|0%
|2296797: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL QUIRUVILCA, DISTRITO DE QUIRUVILCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD
|0
|31,292
|0
|0%
|2297093: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN ELCENTRO DE SALUD EL BOSQUE, DEL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - REGION LA LIBERTAD
|0
|31,292
|0
|0%
|2297094: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL HOSPITAL DE VIRU, DEL DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - REGION LA LIBERTAD
|0
|31,292
|0
|0%
|2297160: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL HOSPITAL DE APOYO OTUZCO ELPIDIO BEROVIDES PEREZ, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, REGION LA LIBERTAD
|0
|31,292
|0
|0%
|2297173: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION NEONATAL EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE JULCAN-DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN, REGION LA LIBERTAD
|0
|31,292
|0
|0%
|2447150: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD PARA PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACION, LA PREVENCION Y REDUCCION DE ANEMIA DEL DISTRITO DE CASITAS - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES
|25,000
|31,000
|0
|0%
|2475047: ADQUISICION DE EQUIPO; CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA - HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|1,143,710
|30,503
|0
|0%
|2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
|0
|30,000
|0
|0%
|2340089: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE VISTA HERMOSA DE LA MICRO RED COLLONCE -, DISTRITO DE OCUMAL - LUYA - AMAZONAS
|86,733
|30,000
|0
|0%
|2496285: CONSTRUCCION DE NICHO, CERCO PERIMETRICO, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; EN EL(LA) CEMENTERIO EN LA LOCALIDAD CHIVAY, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|30,000
|0
|0%
|2440994: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. I-1 VILLAMAYO DEL C.P. AMBATO VILLAMAYO DEL DISTRITO DE PACHAMARCA - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
|0
|30,000
|0
|0%
|2507367: MEJORAMIENTO DE LA PROMOCION ALIMENTARIA SALUDABLE Y LA NUTRICION EN NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN LAS CUATRO CUENCAS DEL DISTRITO DE SANTA TERESA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|0
|30,000
|0
|0%
|2226395: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE POTONGO, CHONTA, SIHUE Y SAN PEDRO DE LARCAY DE LA MICRORED SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO
|25,000
|29,894
|0
|0%
|2409343: ADQUISICION DE ESTERILIZADOR DE VAPOR; EN EL(LA) EESS ASCENSION - ASCENSION DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|29,771
|29,771
|0
|0%
|2512707: RENOVACION DE CAPILLA; EN EL(LA) CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CALZADA DISTRITO DE CALZADA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
|0
|29,131
|0
|0%
|2490817: ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESINFECCION; REMODELACION DE AMBIENTE DE AISLAMIENTO ; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO
|0
|28,651
|0
|0%
|2512474: ADQUISICION DE REFRIGERADORA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - PUEBLO LIBRE EN LA LOCALIDAD PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|27,986
|0
|0%
|2467386: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-1 LOCALIDAD CANALES DEL DISTRITO DE SAPILLICA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA
|0
|27,259
|0
|0%
|2494315: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD I-4 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO
|0
|27,000
|0
|0%
|2473862: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE ACO DEL DISTRITO DE ACO - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH
|0
|26,664
|0
|0%
|2330273: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE TINGO CHICO, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO
|26,301
|26,301
|0
|0%
|2448747: CREACION DE LA INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD LAURICOCHA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
|0
|26,000
|0
|0%
|2486574: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|25,640
|0
|0%
|2511399: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) EESS DE APOYO NASCA DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA
|0
|25,542
|0
|0%
|2277399: RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL PUESTO DE SALUD MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA
|25,395
|25,395
|0
|0%
|2301188: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION, PREVENCION Y CUIDADO INTEGRAL DE GESTANTES Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS PARA LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO
|0
|25,286
|0
|0%
|2483722: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PUESTO DE SALUD ROSASPAMPA DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
|0
|25,000
|0
|0%
|2497123: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE MANZANARES, DEL DISTRITO DE MANZANARES - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN
|0
|25,000
|0
|0%
|2240070: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHIARA Y SANTIAGO DE YAURECC DE LA MICRO RED HUANCARAY, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|0
|25,000
|0
|0%
|2469491: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROTECCION DE POBLACION EN RIESGO DEL DISTRITO DE PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|0
|25,000
|0
|0%
|2512539: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LAS POBLACIONES RURALES VULNERABLES CON ALTO NIVEL DE POBREZA, EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ANCAHUASI - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|0
|25,000
|0
|0%
|2476729: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE COROSHA MICRORRED DE JUMBILLA DISTRITO DE COROSHA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
|0
|24,780
|0
|0%
|2444297: ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CORDOVA - CORDOVA DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|318,500
|24,291
|0
|0%
|2402129: CREACION DEL NUEVO CEMENTERIO GENERAL CHINCHA BAJA DISTRITO DE CHINCHA BAJA - PROVINCIA DE CHINCHA - REGION ICA
|0
|23,100
|0
|0%
|2387218: CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL SECTOR KASANA DEL CENTRO POBLADO DE TOTOROMA,DISTRITO DE KELLUYO - PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO
|0
|22,720
|0
|0%
|2513270: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MARCOS - SAN MARCOS DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|22,650
|0
|0%
|2488859: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE SIMBAL DEL DISTRITO DE SIMBAL - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
|22,350
|22,350
|0
|0%
|2494588: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) IE 597 - SAN PABLO DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO
|0
|22,239
|0
|0%
|2494180: ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; REMODELACION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|22,000
|0
|0%
|2337719: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD DE LOS C. P. DE MUÑAPUCRO, TOTORABAMBA Y CHUPARO, DISTRITO DE ANCOHUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC
|0
|21,958
|0
|0%
|2499937: REPARACION DE CENTRO DE SALUD; EN LA LOCALIDAD CEDRUYO, DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|21,915
|0
|0%
|2460323: REPARACION DE PUESTO DE SALUD O POSTA DE SALUD; EN EL(LA) EESS PONGO DEL CAYNARACHI - CAYNARACHI EN LA LOCALIDAD PONGO DE CAYNARACHI, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
|0
|20,594
|0
|0%
|2475497: MEJORAMIENTO SDE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PASANACOLLO EN EL C.P. PASANACOLLO DISTRITO DE NUÑOA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO
|20,000
|20,000
|0
|0%
|2512499: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION, PREVENCION CUIDADO INTEGRAL DE GESTANTES Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS PARA LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA DEL DISTRITO DE PARURO - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|0
|20,000
|0
|0%
|2014571: EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD
|20,000
|20,000
|0
|0%
|2337594: CREACION DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE MADRE Y EL NIÑO EN EL, DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO
|20,000
|20,000
|0
|0%
|2403014: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADECUADOS DE ACCESO A ALIMENTOS PARA LA REDUCCION DE DESNUTRICION EN 18 SECTORES DE LOS CENTROS POBLADOS DE ANCATIRA, CHAMPACCOCHA Y CENTRO POBLADO DE LLIUPAPUQUIO - DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - REGION APURIMAC
|0
|20,000
|0
|0%
|2512307: RENOVACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO Y EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) EESS SAN ROQUE DE CUMBAZA - SAN ROQUE DE CUMBAZA DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
|0
|20,000
|0
|0%
|2439015: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CHOCO PARA LA PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES, DISTRITO DE CHOCO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
|19,641
|19,641
|0
|0%
|2489335: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 SAPSI Y UTAPARO DISTRITO DE GAMARRA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC
|0
|19,250
|0
|0%
|2237770: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE CHIRUMPIARI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO
|0
|18,540
|0
|0%
|2435220: MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA DE LA POBLACION RURAL CON LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LA COMUNIDAD DE CCAYARANI Y CHALLA CHALLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|0
|18,430
|0
|0%
|2488392: CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL(LA) OPTIMIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO
|0
|18,404
|0
|0%
|2368232: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PREVENTIVO Y PROMOCIONAL PARA LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION Y ANEMIA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 03 AÑOS Y MADRES GESTANTES DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
|0
|18,277
|0
|0%
|2247073: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EL CARMEN EL OLIVO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA
|18,000
|18,000
|0
|0%
|2281347: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE CHACAN EN LA COMUNIDAD CAMPESINA EQQEQO CHACAN DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO
|0
|17,400
|0
|0%
|2249469: AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE PSICOLOGIA, NUTRICION, TBC Y VIH-SIDA EN EL CENTRO DE SALUD I-3 DE SUBTANJALLA, DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA - ICA
|0
|17,000
|0
|0%
|2310267: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE LUCRE, DISTRITO DE LUCRE - QUISPICANCHI - CUSCO
|30,066
|17,000
|0
|0%
|2484695: RECUPERACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD ULLILLIN DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
|0
|17,000
|0
|0%
|2468355: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL EE.SS. I-2 CAPILLAS NORTE DEL DISTRITO DE CAPILLAS - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
|0
|16,620
|0
|0%
|2162847: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CONTROL PRE NATAL Y CRED PARA LA PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN LA MICRO RED DE ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
|0
|15,634
|0
|0%
|2477934: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE RECOR CCONCCACCA, ESCOHORNO, CCAHUANHUIRE, CCONCHACCOTA Y PROGRESO DEL DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|0
|15,050
|0
|0%
|2485869: ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, COCHE DE PARO EQUIPADO Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|15,000
|0
|0%
|2514392: RENOVACION DE CENTRO DE SALUD; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) EESS LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL - PUENTE PIEDRA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|15,000
|0
|0%
|2210703: MEJORAMIENTO DE LA CAPAC. RESOL. DE LOS SERV. MATERNO INFANTILES DEL 1ER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. SACHARACCAY, CHIQUINTIRCA, ANCO Y PACOBAMBA, MICRORED SACHARACCAY-RED SAN MIGUEL-DIRESA AYAC., DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO
|15,000
|15,000
|0
|0%
|2340305: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE QUIO, DISTRITO DE CAYNA, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO
|0
|15,000
|0
|0%
|2506623: CONSTRUCCION DE SALA DE RADIOLOGIA; EN EL(LA) EESS YAULI - YAULI DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|15,000
|0
|0%
|2278397: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO
|0
|15,000
|0
|0%
|2469675: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PREVENTIVO Y PROMOCIONAL PARA LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION Y ANEMIA DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN EL DISTRITO DE PISACOMA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO
|15,000
|15,000
|0
|0%
|2409437: ADQUISICION DE ESTERILIZADOR DE VAPOR; EN EL(LA) EESS PAUCARBAMBA - PAUCARBAMBA DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|14,885
|14,885
|0
|0%
|2409328: ADQUISICION DE ESTERILIZADOR DE VAPOR; EN EL(LA) EESS AÑANCUSI - ACORIA DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|14,885
|14,885
|0
|0%
|2489013: ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA - HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|14,656
|0
|0%
|2514993: CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL(LA) CEMENTERIO MUNICIPAL SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
|0
|14,000
|0
|0%
|2487766: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II Y EQUIPO; EN EL(LA) EESS HUALGAYOC - HUALGAYOC DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
|0
|13,900
|0
|0%
|2414968: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JULCAMARCA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
|0
|13,852
|0
|0%
|2489021: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-4 CABALLOCOCHA, DISTRITO DE RAMON CASTILLA - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO
|0
|13,755
|0
|0%
|2445810: ADQUISICION DE MODULOS DE TRABAJO PARA USO CLINICO Y MODULOS DE TRABAJO PARA USO CLINICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL III GOYENECHE - AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|13,652
|0
|0%
|2488996: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD I-4 REQUENA, DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO
|0
|13,125
|0
|0%
|2435083: MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA DE LA POBLACION RURAL CON LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LA COMUNIDAD DE CHOCCOYO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|0
|12,850
|0
|0%
|2242032: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD POLTOCSA, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC
|0
|12,800
|0
|0%
|2494972: MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO EN EL CEMENTERIO DEL SECTOR IÑA, CENTRO POBLADO HANAC AYLLU DEL DISTRITO DE AYAPATA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO
|0
|12,383
|0
|0%
|2499872: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN UN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2 EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE OCCOPAMPA, DISTRITO DE LOCROJA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|12,000
|0
|0%
|2484894: CONSTRUCCION DE SALA DE EMERGENCIA, SALA DE DILATACION, FARMACIA Y AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD SECCLLA, DISTRITO DE SECCLLA, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
|0
|11,673
|0
|0%
|2352231: REHABILITACION DE CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO DE SALUD HUANCA SANCOS,DISTRITO DE SANCOS DE LA PROVINCIA HUANAC SANCOS - AYACUCHO
|0
|11,571
|0
|0%
|2496017: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SAN RAMON, EL REJO, PIRCAPAMPA Y MEMBRILLO PERTENECIENTES A LA MICRORED DE TINGO, EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PISUQUIA - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
|0
|11,500
|0
|0%
|2496076: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE PUEBLO NUEVO, PISUQUIA, SAN MIGUEL DE PORO PORO Y YOMBLON, PERTENECIENTES A LA MICRORED DE TINGO, EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PISUQUIA - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
|0
|11,500
|0
|0%
|2460001: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ANRA, EN LA LOCALIDAD DE ANRA DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH
|0
|11,248
|0
|0%
|2512727: REMODELACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y CONSULTORIO; EN EL(LA) EESS MONOBAMBA - MONOBAMBA DISTRITO DE MONOBAMBA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|11,200
|0
|0%
|2344500: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO DE CATEGORIA I-2, DE LA MICRORRED SANTIAGO DE CHOCORVOS, DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUAYTARA, SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA - HUANCAVELICA
|0
|11,000
|0
|0%
|2449498: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTIN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
|0
|10,350
|0
|0%
|2485967: RECUPERACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CALPAMAYO, MICRORED PACAPAUSA, RED CORACORA, DE LA LOCALIDAD DE CALPAMAYO, DISTRITO DE UPAHUACHO - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
|0
|10,168
|0
|0%
|2238314: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-1 SAN FRANCISCO, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|0
|10,000
|0
|0%
|2038985: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL DE APOYO PUCALLPA
|10,000
|10,000
|0
|0%
|2061293: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE LA MDBI, DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
|0
|10,000
|0
|0%
|2504144: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCIA DEL DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
|0
|10,000
|0
|0%
|2306182: MEJORAMIENTO EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS MATERNO-NEONATAL DEL CENTRO DE SALUD I-3 CATILLUC, DISTRITO DE CATILLUC - SAN MIGUEL - CAJAMARCA
|10,000
|10,000
|0
|0%
|2011683: MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD
|0
|10,000
|0
|0%
|2184980: CREACION DE SERVICIOS DE SALUD DE COMPLEJIDAD I EN LA COMUNIDAD DE CCOCHAPATA DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC
|0
|10,000
|0
|0%
|2436372: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TIPO I-1 DE CUCHUHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|0
|10,000
|0
|0%
|2488024: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION Y PREVENCION DE ANEMIA EN LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|0
|10,000
|0
|0%
|2014570: EQUIPAMIENTO DE POSTAS MEDICAS
|0
|9,500
|0
|0%
|2485355: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
|0
|9,335
|0
|0%
|2470556: MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR DE UNION RUMI RUMI DEL CC.PP. POBLADO TAMBULLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|0
|9,056
|0
|0%
|2513105: CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL(LA) CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|8,891
|0
|0%
|2513498: CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL(LA) CEMENTERIO MUNICIPAL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|8,500
|0
|0%
|2418432: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD CATEGORIA I-1 EN LA LOCALIDAD DE LA UNION,DEL CENTRO POBLADO DEL VALLE NAZARATEGI, ALTO UNION DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO
|0
|8,290
|0
|0%
|2507563: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X, EQUIPO ECOGRAFO, CONSERVADORA Y CONCENTRADOR DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS DISTRITAL DE EL PORVENIR SANTA ISABEL - EL PORVENIR DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
|0
|8,000
|0
|0%
|2513199: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y ; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA - MATUCANA DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|8,000
|0
|0%
|2467582: MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE CHILACCOLLO DEL DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO
|0
|8,000
|0
|0%
|2487423: CREACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA PARTE ALTA VILLA CANCAS DEL DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL - PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES
|0
|8,000
|0
|0%
|2506661: ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS
|0
|8,000
|0
|0%
|2340438: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAN MIGUEL DE ARMA DEL, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMPA - HUANCAVELICA
|0
|8,000
|0
|0%
|2462490: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COMAS DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN
|0
|8,000
|0
|0%
|2510837: RENOVACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; EN EL(LA) EESS LAMPA - LAMPA,EN LA LOCALIDAD DE CHACARAY, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
|0
|8,000
|0
|0%
|2332823: CREACION DEL PUESTO DE SALUD LOCALIDAD DE CARBON BAJO, DISTRITO DE GREGORIO PITA - SAN MARCOS - CAJAMARCA
|0
|8,000
|0
|0%
|2451725: MEJORAMIENTO DEL PUESTO SATELITE DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE ALLACA DEL DISTRITO DE CHILLIA - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
|0
|7,796
|0
|0%
|2334652: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE LLIQUE DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO
|0
|7,500
|0
|0%
|2478102: ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) EESS MAÑAZO - MAÑAZO DISTRITO DE MAÑAZO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO
|0
|7,500
|0
|0%
|2378274: AMPLIACION, CREACION E IMPLEMETACION DE PUESTO DE SALUD EN EL ANEXO SAN LUIS DEL, DISTRITO DE VICHAYAL - PAITA - PIURA
|0
|7,440
|0
|0%
|2488004: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) EESS CHAGLLA - CHAGLLA DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA PACHITEA, DEPARTAMENTO HUANUCO
|0
|7,440
|0
|0%
|2488763: ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESINFECCION Y CAPACIDAD HUMANA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA EN LA LOCALIDAD TARICA, DISTRITO DE TARICA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|7,070
|0
|0%
|2465852: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO DEL SECTOR PARCCOCCOTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORA ALTA DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA ESPINAR, DEPARTAMENTO CUSCO
|0
|7,000
|0
|0%
|2186635: INSTALACION DE CENTRO DE VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO PREVENTIVO DE LA MADRE Y DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PICHACA CENTRO POBLADO DE CHOQUECCA DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC
|0
|7,000
|0
|0%
|2187264: INSTALACION DE CENTRO DE VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO PREVENTIVO DE LA MADRE Y DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUROC CENTRO POBLADO OCCACCAHUA DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC
|0
|7,000
|0
|0%
|2431607: ADQUISICION DE AMBULANCIAS; EN EL(LA) EESS CHINCHOBAMBA - SAN JUAN EN LA LOCALIDAD CHINCHOBAMBA, DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|7,000
|0
|0%
|2431608: ADQUISICION DE AMBULANCIAS; EN EL(LA) EESS PARIASHPAMPA - SAN JUAN - LOCALIDAD DE PARIASHPAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|7,000
|0
|0%
|2493881: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL AUCALLAMA DEL DISTRITO DE AUCALLAMA - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA
|0
|6,967
|0
|0%
|2485332: REMODELACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; EN EL(LA) EESS LIMBANI - LIMBANI DISTRITO DE LIMBANI, PROVINCIA SANDIA, DEPARTAMENTO PUNO
|0
|6,890
|0
|0%
|2471939: CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL(LA) CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|6,800
|0
|0%
|2480901: CONSTRUCCION DE CENTRO DE PREVENCION Y VIGILANCIA COMUNAL; EN EL(LA) CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL CARMEN BAJO CHURUCANCHA DISTRITO DE LAJAS, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
|0
|6,726
|0
|0%
|2510839: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) EESS LAMPA - LAMPA,EN LA LOCALIDAD DE CHAICHA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
|0
|6,405
|0
|0%
|2162421: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE VIGILANCIA COMUNAL NUTRICIONAL EN SANTIAGO, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO
|300,000
|6,080
|0
|0%
|2329686: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL PUQUINA, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA
|0
|5,933
|0
|0%
|2460592: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL PUESTO DE SALUD CHAVIN, DISTRITO DE CHAVIN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA
|0
|5,694
|0
|0%
|2190613: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED DE MAÑAZO - REDESS PUNO
|0
|5,546
|0
|0%
|2248696: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE TINYARI GRANDE, DISTRITO DE SAN JUAN DE ISCOS - CHUPACA - JUNIN
|0
|5,500
|0
|0%
|2391082: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE LAHUANI, TAMBULLA ANEXO SUDJUÑA Y PARARANI ANEXO PUMASUCA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|0
|5,400
|0
|0%
|2439533: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS Y ALMACEN; EN EL(LA) EESS YURMA - LLUMPA EN LA LOCALIDAD LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO ANCASH
|0
|5,275
|0
|0%
|2447624: ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REZOLA - SAN VICENTE DE CAÑETE DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|5,000
|0
|0%
|2489018: ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE BARRANCA - BARRANCA DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|5,000
|0
|0%
|2165306: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA I-1, EN EL CENTRO POBLADO DE MACON, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN
|0
|5,000
|0
|0%
|2207863: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-1, EN EL CENTRO POBLADO DE ANDAS, DISTRITO DE COCHAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN
|0
|5,000
|0
|0%
|2455300: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES CONTRA LA ANEMIA Y DESNUTRICION DE YAUTAN DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
|0
|5,000
|0
|0%
|2082372: FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL EN BENFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
|5,000
|5,000
|0
|0%
|2458387: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO I; EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DISTRITAL
|0
|5,000
|0
|0%
|2486826: CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION MOVIL; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA
|0
|5,000
|0
|0%
|2513632: ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE CONTROL, SISTEMA DE DESINFECCION Y LAVADERO MULTIUSO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE SALUD CAJATAMBO DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA CAJATAMBO, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|4,500
|0
|0%
|2435226: MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA DE LA POBLACION RURAL CON LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LA COMUNIDAD DE HUARACCOYO Y SAUSAMA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
|0
|4,500
|0
|0%
|2491044: REPARACION DE POSTA MEDICA O PUESTO DE SALUD; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) EESS SAN MIGUEL DE ENE SHINPINSHARIATO - PANGOA DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|3,769
|0
|0%
|2514563: CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL(LA) CEMENTERIO GENERAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE JARPA DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|3,500
|0
|0%
|2289272: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SOCOTA, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA
|0
|3,280
|0
|0%
|2442780: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO PUERTO PORVENIR DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
|0
|3,125
|0
|0%
|2486735: ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, COCHE DE PARO EQUIPADO Y COCHE PARA INTUBACION DIFICIL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO - TARMA DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|3,000
|0
|0%
|2496392: CREACION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
|0
|3,000
|0
|0%
|2500417: ADQUISICION DE EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) EESS TOTORA - REYNA DE LOS ANGELES - LIVITACA DISTRITO DE LIVITACA, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO
|0
|3,000
|0
|0%
|2512039: REMODELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD, COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HEROINAS TOLEDO - HEROINAS TOLEDO DISTRITO DE HEROINAS TOLEDO, PROVINCIA CONCEPCION, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|3,000
|0
|0%
|2459993: ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; EN EL(LA) CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO DEL C.P MASINTRANCA EN LA LOCALIDAD MASINTRANCA, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
|0
|3,000
|0
|0%
|2512452: CREACION DE CONDICIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEFICIENCIA DE HIERRO, CONTROL DE LA ANEMIA Y OBTENCION DE MAYOR CAPACIDAD DE RESISTENCIA A LA MORBILIDAD POR EL COVID-19 DE TODA LA POBLACION EN EL DISTRITO DE PALLANCHACRA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO
|0
|3,000
|0
|0%
|2487560: CREACION DE LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD EL CARMEN DEL DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA
|0
|2,800
|0
|0%
|2314230: MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD TIPO I-1 EN EL CASERIO VISTA HERMOSA C.P NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS
|0
|2,681
|0
|0%
|2290913: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD DE PAURANGA, DISTRITO DE CAPILLAS - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
|0
|2,611
|0
|0%
|2493263: CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL(LA) PABELLON DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE YAUCA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO, DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA
|0
|2,534
|0
|0%
|2472415: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL MATERNO INFANTIL DE LA POSTA DE SALUD DE CATAC PARA LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA EN LA LOCALIDAD DE CATAC DEL DISTRITO DE CATAC - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH
|0
|2,517
|0
|0%
|2489976: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE AISLAMIENTO ; ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DESINFECCION; EN EL(LA) LOCALIDAD DE AUCARA, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA EL TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19, DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO
|0
|2,500
|0
|0%
|2330478: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALHUACCHULLO, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO
|0
|2,500
|0
|0%
|2482905: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) EESS YANACANCHA - PACA EN LA LOCALIDAD YANACANCHA, DISTRITO DE PACA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN
|0
|2,500
|0
|0%
|2460125: CONSTRUCCION DE CONSULTORIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA; EN EL(LA) EESS KISHUARA - KISHUARA EN LA LOCALIDAD KISHUARA, DISTRITO DE KISHUARA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC
|0
|2,434
|0
|0%
|2481262: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) EESS HUANACAURE - CHINCHAO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANACAURE DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO
|0
|2,324
|0
|0%
|2484151: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PAUCARCOLLA DEL DISTRITO DE PAUCARCOLLA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO
|0
|2,200
|0
|0%
|2443773: RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) EESS BAÑOS - BAÑOS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ACAPA (SAN ANTONIO), DISTRITO DE BAÑOS, PROVINCIA LAURICOCHA, DEPARTAMENTO HUANUCO
|0
|2,000
|0
|0%
|2450274: MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD HUANABAL DEL DISTRITO DE LLAMA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
|1,983
|1,983
|0
|0%
|2457633: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; EN EL(LA) EESS HUANCAYA - HUANCAYA EN LA LOCALIDAD HUANCAYA, DISTRITO DE HUANCAYA, PROVINCIA YAUYOS, DEPARTAMENTO LIMA
|0
|1,863
|0
|0%
|2252373: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINALES E INTERMEDIOS DEL PUESTO DE SALUD NUEVA MAGDALENA- CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
|0
|1,662
|0
|0%
|2457042: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN LA LOCALIDAD OSNO ALTA, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO
|0
|1,585
|0
|0%
|2491357: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y NICHO; EN EL(LA) CEMENTERIO SAN PABLO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA SAN PABLO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
|0
|1,440
|0
|0%
|2287582: CREACION DEL PUESTO DE SALUD DEL C.P. QUENGORIO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA
|0
|1,336
|0
|0%
|2488620: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA EXTREMA EN EL C.P DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
|1,133
|1,133
|0
|0%
|2158850: MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA ZONA CIRCUNLACUSTRE DE LA REGION PUNO
|0
|1,068
|0
|0%
|2256724: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD NINABAMBA, EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA
|1,002
|1,002
|0
|0%
|2437259: ADQUISICION DE AMBULANCIAS; EN EL(LA) EESS URIPA - ANCO-HUALLO EN LA LOCALIDAD URIPA, DISTRITO DE ANCOHUALLO, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC
|0
|1,000
|0
|0%
|2476044: CREACION DE AUDITORIUM DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 1-2 DE SAN JUAN DE SALINAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO
|0
|923
|0
|0%
|2489527: CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ATENCION AL PUBLICO; EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 DISTRITO DE CABANILLAS, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO
|0
|612
|0
|0%
|2253359: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DELAURB. POPULAR AGROPECUARIA VILLA MARIA DE CIENEGUILLO CENTRO, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA
|0
|574
|0
|0%
|2112067: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DEL NIVEL I-1 (POSTA MEDICA), EN LA LOCALIDAD DE PASTO GRANDE, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
|0
|170
|0
|0%
|2463376: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES EN EL CUIDADO INTEGRAL DEL BINOMIO MADRE-NIÑO PARA DISMINUIR LA ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
|0
|125
|0
|0%
|2470127: CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL(LA) CEMENTERIO EL ANGEL, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA
|0
|9
|0
|0%
|Fuente: Transparencia Económica - MEF