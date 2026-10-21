Este miércoles 21 de octubre, el dólar en Perú cerró el día con un incremento, respecto a la víspera.

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.435. Cabe mencionar que el martes pasado cerró la jornada S/ 3.427 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.17% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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Durante la jornada, la demanda vino por los no residentes, mientras que la oferta por los corporativos. El dólar se movió en los niveles de 3.4300 y 3.4360. En el mercado se negoció 373.8 millones de usd a un precio promedio de 3.4326.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.358 y se vende a S/ 3.438, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.425 a la compra y S/ 3.445 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, indicó que el debilitamiento global del dólar, en medio de la caída de los precios del petróleo y el ajuste de posiciones en los mercados, podría generar presiones bajistas sobre el tipo de cambio. No obstante, “la evolución del sol dependerá también de los flujos locales de oferta y demanda de divisas y de las expectativas sobre la política monetaria de EE.UU.”.