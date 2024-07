El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la operación de endeudamiento externo a ser acordada con el banco alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) denominada “Programa de Transformación Digital” por un monto de 300 millones de euros. Esta medida fue oficializada a través del Decreto Supremo N° 121-2024-EF.

Según lo establecido, el pago de este préstamo, que tiene un plazo de 15 años y un periodo de gracia inicial de 3 años, se realizará mediante pagos semestrales consecutivos de igual monto, siguiendo la política de plazos de cancelación del KfW.

La operación deviene una tasa de interés variable basada en la tasa EURIBOR a 6 meses, más un margen fijo a ser determinado por el KfW en la fecha de la firma del contrato de préstamo, la misma que puede ser cambiada a tasa de interés fija de acuerdo con la política sobre tasas de interés del referido banco.

Este endeudamiento externo está sujeto a una comisión de compromiso no reembolsable del 0.25% anual sobre el saldo del préstamo no desembolsado, así como a una comisión de administración del 0.75% sobre el monto total del préstamo, la cual es única y no reembolsable.

La normativa especifica que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General del Tesoro Público, será la entidad responsable de ejecutar el “Programa de Transformación Digital”.

Los pagos correspondientes a la amortización, intereses, comisiones y otros gastos asociados al préstamo serán cubiertos por el MEF utilizando los recursos presupuestarios destinados al servicio de la deuda pública.