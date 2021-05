El último reporte del INEI daba cuenta que entre febrero y abril, la población ocupada en la capital subió en 12.4% respecto al mismo periodo del 2020, lo que significa la creación de 454,600 puestos de trabajo. La mayoría de estos empleos -de acuerdo al informe- son de baja calidad y con sueldos por debajo de los S/ 1,000.

No obstante, una preocupación latente es la demanda de personal en pleno proceso electoral. Ante ello, Gestión conversó con los ejecutivos de tres empresas reclutadoras para conocer el panorama en los procesos de reclutamiento de personal a 10 días de elegir al nuevo presidente para los próximos cinco años.

Joseph Zumaeta, gerente general de Bumeran Perú, explicó que la contratación de personal se ha recrudecido -sobre todo en el último mes (mayo)- ya que las empresas no están contratando a nuevo personal ante el discurso de uno de los candidatos como Pedro Castillo en contra de la inversión privada.

“La contratación de personal -que es una inversión que busca un retorno en las operaciones y reemplazar a las personas que tuvieron COVID- se ha frenado. Hay mucha incertidumbre de parte de los empresarios que ha repercutido en el número de contrataciones”, detalló.

A reglón seguido, precisó que esté desconcierto sobre lo qué pasará después del 6 de junio, no ha permitido recuperar los puestos de trabajo que se perdieron entre abril y mayo del 2020 por efecto de la pandemia.

“Si nos comparamos con las épocas preCOVID, estamos 50% por debajo en propuestas de empleos. Si bien no estamos todavía en una situación dramática como en abril del 2020 que por efecto del COVID las propuestas de empleo retrocedieron en 70%, pero nos estamos acercando peligrosamente a este indicador ”, subrayó.

El ejecutivo añadió que -actualmente- las propuestas de empleo se centran en posiciones comerciales como especialistas en call center o en ventas, por ejemplo. En contraparte lo que también se observa -agregó- es que la demanda de personal en casi todas las industrias viene bajando “de una manera preocupante”.

“Quitando las áreas de tipo operativo y que tienen una recurrencia más grande de personal que no se han visto todavía afectados, el resto de posiciones -de oficios y profesionales- se han visto repercutidas en una caída grande. En promedio entre el 40% y 50%”, acotó.

Así entre las posiciones en stand by están básicamente aquellas ligadas a sectores como minería, construcción y también las relacionadas al sector inmobiliario. “Muchas postulantes podrían sentirse frustrados de que no está funcionando el portal de Bumeran cuando lo que en realidad está pasando es que las empresas no están contratando”, aclaró.

Álvaro Bellido, executive manager en Page Personnel, indicó -en tanto- que hasta el momento solo el 5% de los procesos de búsqueda de personal que estaban activos -desde inicios de año- han quedado en ‘stand by’ o fueron cancelados, lo que significa que las empresas que estaban buscando personal, lo continúan haciendo pese a la incertidumbre. “Lo que es positivo”, acotó.

No obstante, afirmó que la mayoría de empresas que estaban pensando en contratar o por iniciar sus procesos de selección -cerca del 70%- han preferido esperar a los resultados de las elecciones.

“Aquellas empresas que estaban por contratar personal y que estaban por iniciar su proceso de selección han preferido esperar el resultado del proceso electoral para tomar decisiones como son los sectores vinculados -principalmente- a la construcción y a la minería”, mencionó.

Un detalle a tomar en cuenta es que -actualmente- son las empresas nacionales y familiares las que están buscando personal. Igualmente -en medio de la incertidumbre- otro sector que crece es la demanda de profesionales ligados a la tecnología y a la salud.

“Ambos sectores que se vieron afectados positivamente por la pandemia, no se han visto afectados por la incertidumbre política. Otro sector que también está por la senda positiva es de consumo masivo y la agroindustria”.

Daniel Galdos, gerente comercial de ManpowerGroup, señaló -de otro lado- que la demanda de personal está bastante conservadora y todavía no se ubica en terreno negativo.

“Se está contratando a más gente de la que se desvincula, lo que implica que todavía estamos en un terreno positivo, pero podríamos estamos estar en un terreno mucho más positivo tomando en cuenta que estamos en un contexto favorable a nivel internacional en muchas industrias. La contratación está creciendo, pero no como quisiéramos y a niveles muy bajos ya que muchas empresas que tenían planeado invertir en nuevas líneas de negocios o en proyectos se han quedado en ‘stand by’ hasta ver qué es lo que sucederá con las elecciones ”, afirmó.

Anotó que en los últimos meses -sobre todo en mayo- lo que más ha estado creciendo son las posiciones comerciales. “El año pasado se redujo a muchos equipos comerciales a raíz de la pandemia, pero -con el paso del tiempo- se han ido rearmando los equipos incluso con otros perfiles por lo que continúa ese crecimiento”, dijo.

Otro perfil que también ha aumentado su demanda son las posiciones ligadas a la logística, no solo de compras sino también del proceso de traslado de mercadería. “La demanda por esta posición se ha incrementado sobre todo en industrias asociado con el comercio”.

A lo que se suma la demanda de personal especializado en tecnología. “Es algo que solo lo vemos no solo en empresas de telecomunicaciones, sino también en empresas dedicadas al agro, a las ventas, especializadas en manufacturas, entre otras, incluyendo en construcción, dotando de información de cómo hacer más eficiente la operación”.

Estas posiciones -añadió- son demandados por empresas del sector servicio, banco y finanzas y transporte.

-Peruanos buscan chamba en el exterior-

La situación de incertidumbre que atraviesa el país -a raíz de las elecciones- aumentó el interés de los peruanos por buscar ofertas laborales fuera del país aprovechando la posibilidad de hacer teletrabajo o trabajo remoto .

“Lo que hemos podido notar a través de Navent Group que es dueña de Bumeran y que tiene portales (para la búsqueda de empleo) en Argentina, México, Panamá, Ecuador, Chile y Venezuela -a través de la opción de trabajo desde cualquier lugar del mundo- es un aumento importante en las postulaciones de peruanos a los avisos que tienen estos portales para encontrar personal en los citados países”, manifestó Joseph Zumaeta de Bumeran.

En los últimos dos meses -si se compara con los meses anteriores- la postulación de peruanos a puestos fuera del país ha crecido en 50%. Estos países -agregó el ejecutivo- demandan a profesionales para posiciones en tecnología como programadores, back office y televentas.

“Por lo general las empresas foráneas están contratando a peruanos para trabajos como freelance por campaña o proyecto. Es decir que tienen un tiempo determinado de contratación”, agregó.

Álvaro Bellido de Page Personnel, añadió que la búsqueda de empleo de los peruanos fuera del país -si bien se está dando- todavía no es una tendencia masiva debido a que la pandemia ha ocasionado que no hayan tantas oportunidades laborales como habían en otras épocas.

“El profesional peruano prefiere quedarse en su país porque todavía hay muchas oportunidades comparado con otros países. No obstante, si se impone un Gobierno más restrictivo, probablemente el panorama cambie y muchos peruanos preferirán migrar a países con mayores oportunidades”, apuntó.

Daniel Galdos de ManpowerGroup agregó -por último- que actualmente los peruanos puedan trabajar para un empleador foráneo a través de la exportación de servicios, lo que va crecer en el tiempo.

Una muestra del avance de esta tendencia es que se logró colocar a 125 peruanos -a través de su área CORE, que coloca a profesionales de Perú en Estados Unidos- el año previo a la pandemia, no obstante en abril se llegó a 300 personas y va terminar por encima de los 400.

“Los peruanos si están buscando oportunidades laborales fuera del país, sobre todo la gente joven”, finalizó.

