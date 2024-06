En mayo el consumo de los hogares se mantuvo positivo en las categorías de Alimentos y Educación, y con ligeras mejoras en Entretenimiento, Hogar, Transporte, y Moda y Belleza. Estos últimos rubros aún tienen niveles de gasto en negativo, pero vienen acortando su caída y podrían estar acercándose a un escenario positivo.

Para el exviceministro de Economía, Carlos Casas, esta mejora en las categorías menos esenciales podría estar relacionada a que hay perspectivas menos negativas en la economía, mostrando que la gente tiene menos miedo que antes para gastar, aunque todavía exista cierto grado de incertidumbre.

Parte de esto podría estar relacionado con el impacto de los retiros de CTS y AFP, que aunque solo beneficie a un 20% de consumidores, se trata de uno de los grupos que gasta más.

“Si bien es cierto que este grupo es de los que consumen más, en todo caso no es algo sostenible porque eso es algo de una sola vez (en el caso del retiro de AFP). Lo de la CTS sí puede ayudar, pero no marca una gran diferencia porque el año pasado también se permitió el retiro, pero se usó para pagar deudas por lo general, el consumo no se activó”, comentó a Gestión.

José Luis Almerco, coordinador de las Carreras de Economía de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), coincide en que los incentivos al consumo privado asociados al retiro de la CTS y de las AFP han generado mayor confianza en las familias peruanas, pero espera que esto se refleje principalmente en junio y julio.

“Recordemos que los montos de retiro y el programa de retiros permitirá que los efectos se reflejen aún en los meses de junio, julio, agosto y septiembre . Este escenario permitirá una continuidad del consumo enlazada con la campaña navideña, por lo que las expectativas de crecimiento del consumo privado son favorables hasta final del año”, sostuvo.

¿Cómo avanzó el consumo?

El reporte de BBVA Research indica que en Entretenimiento, la caída del consumo viene desacelerándose. En abril el gasto en esta categoría cayó en 22.3%, pero en mayo la caída fue de 16.1%, lo cual está relacionado a un mayor gasto en casinos y loterías, así como en cine, teatro y otros espectáculos.

Respecto al rubro de Hogar, las adquisiciones cayeron 8.1% en abril, pero solo -2.3% en mayo. Esto se dio en línea con una mejora en las compras de muebles y decoración, y el consumo de mantenimiento de la casa o departamento.

En cuanto a Transporte, la caída se acortó a -8% en mayo, tras un aumento en el consumo de combustible y una mejora en los pagos de taxi y pedidos de delivery.

Por último, la mejora del consumo en el rubro de Moda y Belleza se acerca al terreno positivo. En mayo, las compras en esta categoría cayeron solo 3.4%, luego de un retroceso de 9.2% en abril, debido a mayores adquisiciones en moda.

Para Casas, también docente de la Universidad del Pacífico, todavía se tendría que esperar a los resultados de los siguientes meses para afirmar que ya se está dinamizando el consumo en el mercado peruano.

El economista recordó que el consumo resultó muy golpeado en el 2023, por lo que las cifras positivas que podemos observar en los últimos meses parten de una base muy baja.

“Tiene que ser un poco más consistente la recuperación para empezar a cantar victoria. Yo diría que después de julio vamos a ver un tema importante, en julio siempre se acelera el consumo. En un par de meses más, si se mantiene la tendencia podríamos decir efectivamente que el consumo se está recuperando”, sostuvo.

Por su parte, Almerco de USIL, estima que el consumo privado en el Perú aún mantendrá un crecimiento moderado de 4.7% durante los siguientes meses de 2024, soportado esencialmente por los componentes de Alimentos y Educación.

¿En qué se redujo el consumo?

Pese a cierta mejora en los resultados, BBVA Research advierte que la aceleración que venía mostrando el consumo se ha visto detenida por una menor confianza del consumidor y el deterioro de algunos indicadores del mercado laboral , pues el empleo formal nacional ha retrocedido y los ingresos reales están estancados. Al respecto, Casas indica que lo que puede haber reducido la confianza es la incertidumbre política.

“(Se reduce por) el hecho de que haya mayor confrontación, lo que para la inversión privada. Eso y que no haya tanto empleo como se esperaba. Mientras se siga con el mismo salario nominal y no se percibe que haya habido un incremento de estos salarios, la capacidad de compra será baja”, agregó.

Un rubro en el que los hogares redujeron su gasto es el de Salud, cuyo índice de consumo bajó en 3.4%. Esto se produce luego que las compras en farmacias y boticas siguieran en negativo (-7.2%) y el consumo en hospitales y clínicas, que representa el 54% del sector, solo creciera 0.4%.

También se observó una reducción del consumo en el sector de Turismo, donde el gasto fue 12.5% menor. En este rubro las compras de pasajes aéreos descendió 6.8%, mientras que la adquisición de excursiones o tours bajó en 30.9%.

Por otro lado, si bien el consumo en el rubro de Educación se mantuvo en positivo, fue mucho menor a lo observado el mes anterior con un crecimiento de solo 4.9%. Esto se debería a una situación estacional, pues en el mes anterior se contó con un mayor gasto por el inicio del año escolar y académico.

Cabe indicar que, el19% del consumo en educación que corresponde a gastos en academias de distintos tipos como de inglés o deportes, cursos online en plataformas educativas, y talleres, tuvo un crecimiento de 8.7%, por debajo de lo observado hace un mes.

