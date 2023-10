Marcas con pasión en la blanquirroja

En Grupo AJE, patrocinador oficial de ‘La Bicolor’- a través de nuestra marca Big Cola y Sporade- busca durante Eliminatorias Mundial 2026 reafirmar el posicionamiento de la marca en el mercado peruano y “conectar” con los hinchas peruanos desarrollando iniciativas y promociones para llegar a nuevos usuarios de la marca y premiar su preferencia.

“ Q ueremos seguir construyendo y fortaleciendo nuestra marca global, y posicionarla en el mercado peruano, con un crecimiento a doble dígito en este 2023 [...] ″, contaron a Gestión.

En tanto, Claro, comentó que el comienzo de las Eliminatorias Mundial 2026 es muy importante para la marca porque ven como oportunidad estos partidos para fortalecer su imagen como empresa y presencia en el acontecer deportivo nacional.

Respecto a la estrategia que aporte a captar más consumidores durante esta etapa de Eliminatorias Mundial 2026, Claro informó que vienen enfocándose en la publicidad desde la plataforma de marca “Hazlo Realidad” y desde su campaña “Nuestros colores nos unen”.

Claro apunta a que la imagen de la Selección Peruana pueda aportar a la imagen de la marca. (Foto: Getty Images)

“Esta campaña busca demostrar que ‘La Bicolor’ son todas aquellas selecciones que nos representan en cualquier cancha donde nuestro país enfrente un desafío”, indicó.

Claro dijo confiar que el camino de la selección peruana al Mundial 2026 podrá aportar a el consumo de sus productos como equipos celulares, internet fijo, internet fijo + TV, internet fijo + TV + telefonía, internet inalámbrico y casa inteligente.

De la misma forma, Guillermo Byrne, director de Marketing de Adidas Perú, explicó a Gestión que la demanda de camisetas de la selección peruana no solo crece significativamente una o dos semanas previas a un partido de eliminatorias, sino también el interés de adquisición del cliente varía dependiendo del estado competitivo en que se encuentre el equipo.

Comentó que no solo tienen productos relacionados al equipamiento que usará la ‘la bicolor’ como la indumentaria de juego, de entrenamiento, de concentración y de viaje, sino también prendas o accesorios que podrán vestir los jugadores en el día a día.

Restaurantes venderán 10% más

Blanca Chávez, presidenta del Comité de Restaurantes de Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), señaló que las Eliminatorias Mundial 2026 donde participa la selección peruana, no va a generar un cambio importante en el incremento del consumo, sobre todo de los pequeños negocios gastronómicos .

Explicó que la participación de ‘La Bicolor’ responde a los sentimientos de los comensales, pero el aumento de presencia de hinchas solo se darían las fechas en que juega la selección peruana. No obstante, comentó que otros tipos de negocios, como los bares, podrán aprovechar toda la temporada de Eliminatorias porque sirven de espacios en el que se transmiten los partidos de otras selecciones extranjeras.

“Son Eliminatorias al ser así no va a mover mucho la aguja. Habrá más consumo en bares o en negocios especializados para ver partidos de fútbol. Eso, sí, se venderá un poco más ese día en que juegue Perú en los restaurantes, pero solo el día que participa la selección, pero los otros días no”, refirió a Gestión.

“ Será como dos sábados más en un mes, que sería un 10% más de ventas ”, añadió.

Chávez sugirió a los establecimientos lanzar promociones los días que juega la ‘La Blanquirroja’. “Pueden hacer convenios con cervecerías, promocionar los happy hours, combos a menor precio, y así la gente que viene en grupo siga pidiendo. También es importante que los espacios tengan televisión , pero todo es bajo las expectativas”, dijo.

Hinchas suelen acudir a varios bares o lugares donde proyecten el partido de la selección peruana. (Foto: AP)

Mesa Redonda: souvenirs representarían más de US$ 100 millones

En Mesa Redonda ya llegó la campaña del camino de Perú al Mundial 2026 pues más de 1,000 productos ya son expuestos durante esta temporada deportiva. El presidente de la Asociación de Importadores de Mundial 2026, Roberto Díaz, dijo a Gestión que la venta de souvenirs moverá más de US$ 100 millones .

Comentó que varios importadores realizaron sus pedidos con meses de anticipación para esta campaña porque desde setiembre ya están vendiéndose los artículos deportivos con motivos de la ‘Blanquirroja’ como gorros de diversos tipos, sombreros, adornos, muñecos, peluches, reloj despertadores, vasos, tazas, lentes, bombardas, espumas, llaveros , entre otros.

Asimismo, dijo Díaz que, en esta oportunidad, s e está apostando por pelotas que tendrán los colores de la selección peruana.

“Hay importadores que como tienen mayor facilidad de fabricar a China y de acuerdo al gusto del cliente. Moverán entre US$ 100 millones y US$ 150 millones . Los productos ya llegaron y tenemos muchas expectativas de que con la selección peruana hagamos una buena campaña como la pasada [ Qatar 2022 ], pese a que no clasificó, sin embargo los importadores se están animando a invertir en lo deportivo ”.

Díaz explicó también que existen ahora comerciantes que ya cuentan con maquinaria de última tecnología y ya no importan productos. Citó como ejemplo que varios ya crean modelos de tazas que luego son vendidas sin diseño o también colocan una imagen o letras a pedido de los clientes.

Agregó que la oferta de productos con motivo de la ‘Blanquirroja’ se complementará también con la campañas tradicionales, de fin de año como Navidad y Año Nuevo. Detalló, además, que el gasto promedio al por menor iría entre S/ 40 y S/ 50 .

“Depende los dos partidos finales de la selección en este año y habrá un incremento en la importación. Si Perú gana, jala emociones y la gente va a venir por souvenirs, por ejemplo por lentes que se suma a lo que se vende en Navidad. Ahora son como un 8% de los importadores que traen souvenirs, que se la juegan ”. Una semana antes de un partido de Perú, el 20% y 30% las personas que acuden a Mesa Redonda es por souvenirs, dijo.

Ventas de souvenir en Mesa Redonda. (Foto: USI)

Gamarra con inversión precavida

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, comentó que, ahora en el actual contexto de los jugadores de la ‘Blanquirroja’, que buscan clasificar al Mundial 2026, será una temporada de Eliminatorias larga, pero que las mypes serán “precavidas” en cuanto a inversión debido a que el entusiasmo de los hinchas depende de los resultados del equipo dirigido por Reynoso.

“Los empresarios están actuando con precaución, pero con mucha expectativa. Todo va a depender del avance que tendrá nuestra selección. Por ejemplo, habrá partidos importantes como el de Perú versus Argentina que será aquí en Lima, pues no todo será Perú sino también productos de la selección albiceleste. También tendremos el Perú contra Venezuela y aquí tenemos miles de ciudadanos de esta nacionalidad”, mencionó.

Entre los productos más solicitados en Gamarra figuran accesorios como cintas, gorros, chalinas, ropa de bebé, ropa de mascotas, entre otros. “Los empresarios pondrán a rienda suelta toda su creatividad para crear nuevos productos para el Mundial 2026 así como se hizo en Qatar donde muchas personas adquirieron sus turbantes. A esto se suman las promociones y oferta durante los partidos de Perú.

“ Si a Perú le empieza a ir bien en los siguientes partidos que tenga podríamos tener un movimiento en las cifras entre 5% y 10% como máximo . El tema de la selección peruana es muy emotivo. Nosotros lo vemos desde el lado comercial y como hinchas. Para la época del Mundial de Rusia 2018, la selección nacional hizo más que el Gobierno de turno por Gamarra”, agregó.

En el emporio comercial de Gamarra se venden productos como chalinas, cintas, sombreros, entre otros productos, con motivo de la selección peruana. (Rolly Reyna / El Comercio)

SOBRE EL AUTOR Iveth Guzmán Castillo Ingresó al Grupo El Comercio en el mes de noviembre de 2018 y se desempeñó como redactora web del Núcleo Comunes. Actualmente escribe para Gestión. Licenciada en Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza.