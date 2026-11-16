A casi dos años de la tragedia en el patio de comidas de Real Plaza Trujillo, la cadena de centros comerciales del Grupo Intercorp inicia hoy el proceso de demolición de este establecimiento. La nueva construcción considera un renovado mall que demandará una inversión aproximada de S/ 500 millones.

La iniciativa contempla un área de intervención cercana a los 83,000 metros cuadrados (m2) y los trabajos se desarrollarán por etapas, con intervenciones específicas que continuarán durante los próximos meses. Así, el nuevo centro comercial será construido completamente y contará con una propuesta que integrará tiendas comerciales, restaurantes, espacios de entretenimiento y servicios, informó RPP.

“El inicio de estos trabajos representa un paso importante en el desarrollo del nuevo Real Plaza Trujillo. Se trata de un proyecto de gran envergadura que requiere avanzar de manera ordenada y por etapas”, señaló Hernán Malpartida, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza.

¿Qué pasó en el Real Plaza Trujillo?

La noche del 21 de febrero del 2025, el techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza de Trujillo se desplomó y causó muerte y lesiones físicas en parte de los comensales que se encontraban en esta zona del mall.

Este hecho abrió cuestionamientos e investigaciones sobre las condiciones de seguridad en este tipo de infraestructuras. Finalmente, en abril de este año, Real Plaza anunció el desarrollo de un nuevo centro comercial.

“Con el nuevo Real Plaza Trujillo buscamos contribuir a una nueva etapa para la ciudad, con un fuerte compromiso con la comunidad y su desarrollo. Este proyecto es el más grande en el que nos hemos embarcado y apunta a ofrecer a Trujillo el centro comercial más moderno del país”, manifestó Malpartida en aquel entonces.