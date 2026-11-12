El operador logístico Ransa anunció la compra de la participación que mantenía Astara en SLA (Servicios Logísticos Automotrices), empresa especializada en brindar soluciones logísticas integrales para el sector automotriz en el Perú.

“Esta operación representa un avance en nuestra estrategia de crecimiento y reafirma nuestra apuesta por la especialización en logística automotriz. Queremos seguir potenciando este negocio y sentar las bases para desarrollar nuestra experiencia en otros mercados de la región”, señaló Paolo Sacchi, CEO de Ransa a Energiminas.

Con esta adquisición, Ransa alcanza el 100% de participación en SLA y contempla realizar inversiones por US$ 1.8 millones para ampliar la capacidad operativa y fortalecer el portafolio de servicios para atender la creciente demanda del sector.

Por su parte, SLA continuará ofreciendo soluciones integrales que abarcan desde la recepción de vehículos en puerto y su almacenamiento, hasta los servicios de inspección, mantenimiento, equipamiento y preparación para la entrega (PDI), así como su transporte y distribución a los concesionarios, manteniendo a Astara entre sus principales clientes.

“Valoramos el camino recorrido junto a Ransa y confiamos en que esta nueva etapa nos permitirá seguir impulsando el crecimiento de Astara en el país, aprovechando nuevas oportunidades en el mercado automotriz y manteniendo una sólida relación comercial con Ransa”, destacó Jorge González, COO de Astara Latam.

Proyecciones de Ransa

Para este 2026, Ransa, con presencia a lo largo de la costa del Pacífico de Latinoamérica, proyectaba acelerar su crecimiento en la región y superar los US$ 650 millones en ingresos, tras cerrar el 2025 con un avance de 10%. La compañía, con operaciones desde México hasta Chile, anticipó un nuevo año de expansión a doble dígito, apoyada en la integración de operaciones, nuevos contratos y una mayor ocupación de su infraestructura logística.

De hecho, el desempeño del 2025 estuvo impulsado por un aumento de 15% en la ocupación de almacenes, así como por la adjudicación de contratos en el sector extractivo en Perú por más de US$ 60 millones. A ello se suman la implementación de un almacén de frío en Honduras, la ampliación de un centro de distribución en El Salvador y la incorporación de nuevos clientes en mercados como Ecuador y Bolivia.