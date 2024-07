Chiappe explicó que el Departamento de Migración de Estados Unidos proporciona cifras detalladas sobre el número de visas otorgadas a estudiantes peruanos. Así, luego de la pandemia la senda de crecimiento no ha parado y ahora ya son más de 5000 estudiantes anualmente llegando a USA para estudiar un pregrado o posgrado.

“El año pasado, Perú volvió a ser el país de América Latina con mayor crecimiento porcentual de estudiantes que llegan a EE.UU. En el caso de los estudiantes que recurren a GSG Education, el 40% tiene como destino preferido Norteamérica. En segundo lugar se ubica Canadá, que ha presentado un crecimiento considerable casi duplicando su participación en los últimos 3 años post pandemia. Mientras que el Reino Unido se ha mantenido en alrededor del 15% del volumen de estudiantes que enviamos al extranjero.” comentó.

Preferencias y tendencias

En términos de carreras, aunque ha habido un incremento en áreas como ciencias de la computación e ingeniería, el grueso de los estudiantes aún se inclina por programas relacionados con negocios, marketing y finanzas, que representan el 42% del total, frente al 15% que que opta por ingeniería o tecnología.

“El boom de las carreras conocidas como STEM (Science, Tecnology, Engineering, Math) ya se comienza a sentir, aunque la proyección es que ‘explote’ a partir del próximo año. Entre el 2022 y el 2023, hubo una variación de 5 puntos porcentuales y creemos que al cierre del 2024, este llegue al 20%”, precisó.

En cuanto a los niveles, Chiappe sostuvo que, el 48% del total de estudiantes buscan programas de pregrado en el extranjero. Un 32% de personas busca un posgrado, mientras que el resto va a programas de especialización, doctorados o similar.

“La tendencia va al alza y lo vemos cuando vamos a hacer presentaciones a colegios sobre las oportunidades en el extranjero. Cuando preguntamos quiénes quieren estudiar en el exterior, antes, solo la mitad del salón levantaba la mano. Hoy lo hace el 100% del aula y, de ellos, el 20% o 30% va a lograr hacerlo, según las estadísticas”, apuntó.

Las razones detrás

Uno de los factores clave detrás de este crecimiento es la oferta económica y las oportunidades de financiamiento. Chiappe destaca que el costo de la educación superior en algunas universidades de Estados Unidos es comparable al de las universidades privadas de Perú.

“Las universidades privadas peruanas han incrementado su costo promedio en casi 15% en los últimos 5 años. Además, el costo total de una carrera en Perú, que en promedio dura 5 años, lo hace equivalente al costo de una universidad de Estados Unidos, donde las carreras duran 4 años. Entonces, los precios ya son comparables y la oferta extranjera es competitiva para los estudiantes que pagarían la escala más alta en las instituciones peruanas”, explicó.

En algunas universidades privadas peruanas, la escolaridad oscila entre los US$ 70,000 y US$ 75,000 por los 5 años de carrera. Según el CEO de GSG, el costo total de una carrera universitaria en Florida International University asciende a los US$ 72,000, sin considerar becas o beneficios económicos para los estudiantes.

Además, el acceso a estudios en el extranjero ya no es exclusivo de los estudiantes de colegios de alto costo. Cada vez más estudiantes de diversos colegios, incluidos los de alto rendimiento con becas, buscan oportunidades de estudio en el extranjero. Esta democratización se refleja en una mayor distribución entre programas costosos y más accesibles.

Proyecciones y desafíos futuros

Chiappe también proyecta que esta tendencia continuará al alza en los próximos años. “Esperamos seguir creciendo a tasas del 20% anual durante los próximos dos o tres años. La inestabilidad política y económica que puede afectar al país, las oportunidades de becas y financiamiento hacen que estudiar en el extranjero sea una opción viable para muchos estudiantes peruanos”, indicó.

El experto subrayó que un promedio del 30% de los estudiantes peruanos que estudian en el extranjero reciben algún tipo de beca. Estas becas varían considerablemente, con algunos estudiantes obteniendo hasta un 80% de reducción en los costos de matrícula.

“Actualmente, el 47% de nuestros estudiantes apunta a los programas más caros, es decir, sobre los US$ 30,000 anuales. Sin embargo, con la democratización de la demanda, vemos que ya no habrá una concentración hacia este tipo de programas, sino que se expandirá a universidades internacionales de menos de US$ 20,000 al año, que, de todas maneras, dan perspectiva de crecimiento profesional y personal a los estudiantes”, finalizó.

