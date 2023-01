Así lo señaló el presidente de Adepia, Bernardo Suárez, quien dijo que como consecuencia de esta situación, las ventas de las empresas, sobre todo, manufactureras se redujeron hasta en un 80%, dependiendo del rubro. Indicó que, por ejemplo, compañías vinculadas a la fabricación de materiales de construcción presentan problemas con el desplazamiento de cemento o ladrillos, que se realizarían durante periodos de dos a tres horas diarias y por las noches.

“Arequipa es un polo industrial, estamos conectados con Cusco, Puno, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Ica y Lima, que son nuestros mercados naturales. Pero en esta coyuntura, no hemos podido llevar nuestros productos a estos destinos, impidiendo satisfacer la demanda de los clientes”, sostuvo el representante, quien dijo que los inconvenientes en las vías empezaron desde el pasado 12 de diciembre.

Adicional a esta situación, Suárez mencionó que, en algunos casos, el contexto se complica también por la falta de insumos y materias primas para la producción, siendo este el caso no solo de la industria de construcción, sino también de alimentos y bebidas.

“Estos negocios han visto perjuicio en sus transacciones de manera menor, en alrededor de 10%; no obstante, sí se han afectado en lo que concierne a la instalación de líneas de producción, toda vez que hay técnicos alemanes o italianos que no quieren venir al país por nuestras actuales condiciones”, remarcó.

Situación similar ocurre con las empresas del sector textil, las cuales realizan envíos al exterior de telas o prendas de vestir de alpaca. “Junto con el desprestigio del país, también se afecta la marca nacional”, añadió.

Puntos críticos

El líder identificó como los puntos críticos el kilómetro 48 de la Panamericana Sur, en el sector La Joya, cuya vía permite la conexión de Arequipa con las regiones de Moquegua, Tacna, Lima, entre otras. Asimismo, el cono norte, en el acceso a Cusco y Puno.

“En estos sitios se ubican los manifestantes que en número no son muchos, pero sí son violentos. Ellos se posicionan en el lugar y no permiten el paso del transporte de carga pesada”, anotó el representante, a la vez que no descartó que detrás de estas medidas exista el financiamiento de la minería ilegal, una actividad presente en la región.

En otro momento, Suárez afirmó que en diciembre último, las instalaciones de Alicorp, situadas dentro del parque industrial, fueron atacadas por los manifestantes, aunque solo se registraron daños menores. Dentro del complejo también operan compañías como Yura, Gloria, La Ibérica, Michell & Cía, Ferreyros, Atlas Copco, Paseo Central, etc.

