En diálogo con Gestión, Fernando Portilla, gerente general de Manuchar Logistics, señaló que, si bien el primer semestre ha sido muy retador, desde finales de abril comenzar a observar un mayor movimiento en el negocio y lograron cerrar con una facturación de US$ 2.8 millones. Sin embargo, para el segundo semestre consideran que habrá un mayor dinamismo de carga y esperan terminar el 2024 con ingresos de entre US$ 6.5 millones a US$ 7 millones, reportando cifras positivas frente al 2023.

“A nivel de manipulación de carga hemos llegado a aproximadamente 100.000 toneladas en el primer semestre y estimamos que hacia fines de año podamos alcanzar las 200.000. Ello trae consigo almacenamiento, uso de maquinaria y trabajo de mercadería, donde hay que fraccionarla, reetiquetarla y una serie de cosas que se necesitan hacer logísticamente, por lo tanto, creemos que el volumen va a mejorar drásticamente”, precisó el ejecutivo.

Alistan inversión

Actualmente, Manuchar Logistics cuenta con siete almacenes distribuidos en cinco ciudades. En Piura (1,500 m2), Trujillo (4,000 m2), Pisco (5,000 m2) y dos en Arequipa (4,000 m2) y Callao (26,000 m2). En total su oferta de espacio para almacenaje de mercancías es de 40,500 metros cuadrados (m2) para atender la carga que proviene de los puertos de Salaverry, Paita, Matarani, Pisco y Callao.

De esta manera, considerando que su operación más grande la tienen en el Callao, distribuidas en Gambeta (14,000 m2) y Ventanilla (12,000 m2), en esta última han invertido alrededor de US$ 1 millón en dos naves de grado food (Insumo de Alimento Humano) para incorporar 3,150 posiciones de almacenamiento y así llegar a las 6,500 posiciones de racks y 7,500 toneladas de almacén en piso.

Asimismo, tienen previsto desembolsar US$ 1.5 millones hasta el 2025 para incorporar 4,450 posiciones adicionales al almacén de Ventanilla. Esta inversión se daría ante la mayor demanda que se busca captar con la puesta en marcha del puerto de Chancay.

“Con el funcionamiento del puerto de Chancay la dinámica logística va a cambiar drásticamente y justamente nos estamos preparando para eso. Actualmente, tenemos casi el 85% de las posiciones que hemos construido ocupadas. Además, la ventaja que tenemos es que el almacén de Ventanilla está ubicada entre Chancay y Callao, quedando muy cerca para cualquiera de estos dos puertos”, señala Portilla.

Impacto de Chancay y mirada en Paita

Si bien actualmente el 70% de su operación está concentrada en la carga del puerto de Callao y el 30% en los otras infraestructura de las ciudades, el representante de Manuchar Logistics señala que la inauguración de la megaobra en Chancay hará que los otros puertos se profesionalicen en algunas industrias como pesca, minería o agroindustria.

No obstante, la perspectiva de la compañía es captar entre 1,500 y 2,000 toneladas al mes de la carga de Chancay, sobre todo porque habría un mayor movimiento de materias primas agrícolas.

“Ya estamos visitando empresas que están trayendo contenedores para Chancay. Además del servicio de almacenamiento, le estamos sumando el financiamiento a la carga a través del Vendor Managed Inventoryque (VMI)”, detalla.

Por otro lado, el ejecutivo también reveló que tienen interés de ingresar a la Zona Especial de Desarrollo Paita, ya que ven oportunidad en el sector de la agroindustria y acuicultura. No obstante, no dio más detalles porque aún no lo están evaluando.

En corto:

Demanda. Los sectores que más atiende Manuchar Logistics es cuidado del hogar y de textiles, insumos químicos, agroindustria, entre otros.

