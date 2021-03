La compañía tecnológica Microsoft presentó este jueves un estudio sobre cómo impactó la pandemia del COVID-19 a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en términos de su transformación digital.

Como resultado del estudio -realizado a 300 pymes peruanas-, se encontró que el 48% de ellas optó por el trabajo remoto, un 40% se orientó por la reinvención del objetivo y estrategia del negocio, un 30% adoptó tecnologías, un 26% optó por estrategias de marketing digital, un 25% realizó cambios en los recursos humanos; en tanto solo un 12% de pymes no adoptaron ningún cambio, explicó Alba Hermo, Head Of Analytics and Research en Edelman México.

En cuanto a los cambios en tecnologías adoptadas por las mypes, se identificó siete de ellas, de las cuales tres fueron las más importantes: equipo de cómputo portátil (60%), Software para video llamadas (59%) y almacenamiento en la Nube (57%).

Continuaron el Software para trabajo a distancia (46%), tecnología de Marketing digital (34%), sistemas de seguridad (26%) y Big data & analytic (14%).

“Para toda la región vemos que el primer grupo de tres cambios tecnológicos son las principales adoptadas por las pymes. (...) Las cuatro últimas tecnologías vemos que son todavía poco adoptadas, tienen un ritmo de adopción más lento y en el mediano plazo percibimos que se van a acelerar más“, sostuvo.

Respecto al marketing digital que utilizaron las pymes para reactivarse, se identificó que el uso de las redes sociales fue la principal estrategia implementadas por las pymes (76%), seguido del uso de los canales digitales de atención al cliente (48%), sitio web (46%), inversión publicitaria (46%), Apps (35%) y herramientas para toma de decisiones basada en datos (27%).

En cuanto a la reinvención del objetivo y la estrategia del negocio, un 64% de las pymes realizaron cambios en la forma de conectar con los clientes, un 47% optimizó sus operaciones, un 41% optó por la transformación de los productos y servicios; y un 32% empoderó a los empleados con nuevas tecnologías.

Trabajo remoto

En lo que se refiere a los efectos del trabajo remoto, las pymes dieron a conocer las ventajas y desventajas.

En cuanto a ventajas, un 46% indicó que el trabajo remoto incide en el aprendizaje de nuevas habilidades y capacidades; un 39% dijo que hace la comunicación más efectiva entre equipos y clientes; y un 34% consideró que mejora la calidad de vida de los colaboradores.

En el otro lado de la moneda, como desventaja un 43% señala que el trabajo remoto incrementa las reuniones en horario laboral; un 18% señala que dificulta la comunicación entre equipos de trabajo, y un 6% que disminuye el sentido de la pertenencia a la empresa.

Por su parte, Lourdes Bielich, gerente comercial de Pymes para la región sur de Microsoft Latinoamérica, señaló que un 70% de pymes se sienten preparadas o muy preparadas para afrontar la adopción de nuevas tecnologías.

“A casi un año de la pandemia, vemos que la mayoría de las pymes están convencidas que transformación digital es clave para su empresa y quieren continuar con la adquisición e implementación de nuevas habilidades y tecnologías”, dijo.

Agregó que ahora, 9 de cada 10 pymes peruanas considera que la adopción de tecnología es el principal factor para su reactivación económica.