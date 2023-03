Asi lo adelantó a Gestión el director de promoción de inversiones de Promperú, Daniel Córdova Espinoza. “Las expectativas son bastantes favorables”, comentó.

Este grupo de empresas estaría viniendo por segunda vez a tierras peruanas -entre los meses de abril y setiembre-para concretar encuentos de negocios (con gremios y potenciales proveedores) y recabar mayor información para tomar una decisión final de inversión.

En concreto, son seis los sectores que llaman la atención de estos inversionistas como son hotelería; industria química que produce productos para minería; industria de envases y embalajes biodegradables; a lo que se añade de contact center que están buscando instalaciones grandes en Perú; además de metalmecánica.

“Están viniendo a Perú para continuar con su proceso de evaluación. Están en una etapa muy avanzada de exploración. Por lo menos es la segunda vez que están viniendo para continuar con el proceso de indagación. Posiblemente esten visitando a uno u otro país, lo que implica que estamos en una terna final”, puntualizó.

Como ya se informó, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva (BCR), la cuenta de pasivos de inversión directa del sector privado (inversión extranjera en territorio nacional) cerró el año en US$ 10,602 millones, registro mayor al del 2021 (US$ 7,455 millones).

No obstante, en el agregado de los últimos tres meses (de octubre a diciembre del 2022) alcanzó los US$ 1,862 millones, lo que significa una contracción de 37%, o de US$ 1,075 millones, respecto del mismo trimestre del año previo.

Las oportunidades de Brasil

Ocho de cada 10 empresas peruanas que vende/exportan sus productos a Brasil son micro y pequeñas empresas, habiendo oportunidades en rubros como alimentos, manufactura y textil. ¿Qué productos son una alternativa de negocio para los peruanos?

Sobre el particular el director de promoción de inversiones de Promperú explicó que el intercambio comercial entre Perú y Brasil trepó 27.7% el año pasado, alcanzando los US$ 5.5 millones.

En tanto que las exportaciones peruanas sumaron US$ 533 millones, lo que implicó un crecimiento de 29% siendo la cifra más alta de los últimos cuatro años. “Entre los productos peruanos más demandados por los brasileros se encuentran las aceitunas, los hongos, la quinua y la pota congelada, en cuanto a alimentos”, precisó a Gestión.

Así en alimentos, lo que más le vende Perú a Brasil son productos agropecuarios (75%) y pequeros (23%). El año pasado se exportó US$ 33 millones en aceitunas conservadas ; US$ 7 millones de pota congelada; US$ 6 millones en orégano y US$ 5 millones de tara en polvo .

Otro de los rubros que son una alternativa de negocio para los peruanos es el sector textil. En este rubro, las exportaciones de Perú a Brasil alcanzaron US$ 71 millones el año pasado, 20% más que el 2021.

Siendo del interés del consumidor brasilero productos tales como t-shirts de algodón para hombres (el año pasado se exportó US$ 13 millones); t-shirts de algodón para mujeres (US$ 10 millones); camisas de algodón para hombres (US$ 8 millones) y fibras acrílicas o modacrílicas (US$ 6 millones).

El tercer rubro que también es una opción de negocios para los peruanos es la manufactura, que alcanzó exportaciones por US$ 364 millones el 2022, 34% más que el resultado del 2021.

En este segmento, Brasil demanda principalmente de Perú: fosfatos de calcio (el año pasado se vendió US$ 99 millones); hidróxido de sodio (US$ 46 millones); antracita (US$ 31 millones) y fosfato discálcico .

“Brasil -en términos históricos- es el tercer país de América del Sur que tiene los mayores montos de inversión en Perú, después de Chile. Las inversiones de este gigante, en diversos sectores, suman más de US$ 4,000 millones, sobre todo en minería, energía renovables, así como en varias ramas de manufactura”, precisó el funcionario.

De este modo, como resultado del último Expo Brasil, la que se viene desarrollando en la ciudad de Sau Paulo, específicamente en el foro de inversiones se ha manifestado el interés de inversionistas cariocas por Perú.

¿De qué rubros? El director de promoción de inversión de Promperú detalló que se ha notado el interés por intensificar su presencia en el sector manufacturero así como en ramas alimentarias.

“Muchos de sus empresarios están interesados en hacer sinergia con productores peruanos y en evaluar alternativas de inversión en agroindustria y en industrias alimentarias en Perú”, argumentó.

También se ha notado un naciente interés por el sector turismo ya que -más de un inversionista- analiza oportunidades en este rubro.

“Los empresarios brasileros han mostrado interés, asimismo, por ingresar al ecosistema de soporte a la minería. Por ejemplo, al sector de metalmecánica, al ser una industria que provee de bienes a la minería. La industria química llama igualmente su atención”, manifestó.

A lo que se añade los fondos de inversión de Brasil, incubadores y aceleradoras, que les atrae conocer el ecosistema de startup en Perú.

