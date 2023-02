Ricardo Lino, director de exportaciones de Promperú, explicó a Gestión que una de las políticas nacionales de comercio exterior es la diversificación de los mercados.

“No podemos concentrarnos solamente en lo que es Estados Unidos, Europa y la China, sino que estamos buscando diversificar. El 2022 -por ejemplo- fue un año muy interesante para las exportaciones peruanas en América Latina en mercados como Chile, Ecuador, Colombia y México”, detalló.

Así analizando la data oficial, ¿qué productos y servicios le compra Chile, Ecuador, Colombia y México a Perú? que podrían ser una oportunidad de negocios para las mypes y pymes exportadoras.

En el caso de Chile -por ejemplo- se convirtió en el principal mercado de Sudamérica ya que se le vendió productos por un valor FOB de1,676 millones 971 mil 198.83 dólares.

Entre los principales productos que compra a Perú (fuera de los minerales) se ubican las paltas frescas o secas (US$ 69 millones); cerveza de malta (US$12 millones); galletas dulces (US$ 12 millones); aceitunas conservadas (US$ 10 millones); T-Shirts de algodón (US$ 8 millones) y mangos frescos (US$ 3 millones).

El segund país a la que se le exportó productos peruanos en América Latina el año pasado se encuentran Brasil y Ecuador por un valor FOB de 1,392 millones 229 mil 012.38 dólares en el caso del primero y por 1,192 millones 448 mil 706.51 dólares en el caso del segundo.

Entre los principales productos que compran ambos países (fuera de los minerales) se encuentran -en Brasil- aceitunas preparadas o conservadas (US$ 29 millones); T-shirts de algodón (US$ 12 millones); orégano (US$ 5 millones); espáragos frescos y arándanos.

Mientras que en Ecuador se hallan las galletas dulces (US$ 15 millones); medicamentos para uso humano (US$ 11 millones); tomates preparados o conservados (US$ 8 millones); así como T-shirts de algodón para hombres o mujeres (US$ 4 millones).

En el caso de Colombia se vendió productos por un valor FOB de 959 millones 062 mil 687.16 dólares. Entre los principales productos se encuentran el café sin tostar; los demás tejidos de algodón; galletas dulces; uvas frescas; cebellos y arroz.

Mientras que a México se le vendió por un valor FOB de 714 millones 876 mil 825.72 dólares. Este país demanda uvas frescas; aceite de palma; café sin tostar; cacao en polvo; capsicum o pimienta; limón y T-shirts de algodón.

(Foto: Freepik)

-¿Qué se viene en materia comercial este año?-

El director de exportaciones comentó que hay “muchas expectativas” por colocar productos de alpacas y algodón en los países nórdicos tales como Dinamarca, Noruega y Finlandia, al ser mercados potentes.

-¿Qué nos falta?-

A las empresas exportadoras les falta conocer el mercado, así como tener información para tomar una decisión. Nuestros productos agroexportadores también están concentrados en lo que es Europa y Estados Unidos, sin embargo hay oportunidades en el mercado asiático como Corea, Japón, China y en el sudeste asiático. Ya comenzamos a visualizar acciones comerciales a través de participación de ferias o acciones comerciales en esos países nórdicos para confecciones y en agro para lo que es el sudeste asiático. En el sector servicios, en cambio, estamos muyconcentrados en América Latina, pero también queremos trabajar y vamos a empezar a hacerlo para abrir mercado con los Estados Unidos y Europa.

¿Qué se va ver?

Hay varias actividades concretas tales como capacitación y fortalecimiento empresarial. El segundo punto en el que trabaja Promperú es la información ya que hacemos estudios de mercado y perfiles. Nuestras oficinas comerciales en el exterior nos apoyan con esa información así como impulsar a cualquier iniciativa que tenga una empresa peruana para participar directamente en estos mercados. Y la tercerá línea es la participación en ferias y actividades comerciales. Vamos diversificando nuestra participación para posicionarnos en países como Singapur, Hong Kong, Corea y en los nórdicos con misiones comerciales.

-¿Cómo esperan fortalecer a las oficinas comerciales?-

Un aliado interno, nuestros ojos y oídos, son las oficinas comerciales en el exterior. Tenemos más de 30 oficinas las que ya están en Promperú. El año pasado, a finales de año, vinieron todos los consejeros comerciales de Latinoamérica para dar a conocer a las empresas peruanas las oportunidades comerciales de este continente. El próximo mes, entre el 6 al 10 de marzo, están viviendo nuestros consejeros comerciales de Estados Unidos y Canadá para explicarles a las empresas respecto a las oportunidades que ofrecen estos mercados . Adicionalmente a ello, nuestros consejeros visitan a empresas potenciales en ingresar a esos mercados. Tenemos una agenda bastante amplia con casi 400 empresas potenciales con el mercado americano que van a tener ese encuentro, por ejemplo.

¿Van a sumar a más oficinas comerciales?

No, la idea es fortalecerlas como lo estamos haciendo con la llegada de los agregados comerciales para encuentros con empresas peruanas. En mayo también vienen nuestros consejeros comerciales de Asia y así sucesivamente, lo que es un elemento vital.

¿A qué sectores esperan dotar de más apoyo?

Si bien hay una importante presencia/crecimiento de las exportaciones en los rubros de agro, pesca y vestimenta, hay otros dos sectores a la que estamos promoviendo muy fuerte. Una es el sector de manufactura diversas por todo el valor agregado que tiene y la otra es de servicios . Ahí tenemos un campo de acción muy potente que en los últimos años se ha ido fortaleciendo principalmente en América Latina, pero creo que las empresas comienzan a ver posibilidades importantes en otros mercados.

¿De qué forma las están promoviendo?

Por ejemplo, la próxima semana tenemos una misión comercial de servicios en la que se van a concentrar compradores de Centroamérica, México y de EE.UU. Los empresarios de servicios peruanos van a ir a la Guadalajara para tener estos contactos comerciales, de esta manera puedan efectuar alianzas estratégicas o decidir directamente desarrollarse en el mercado.

