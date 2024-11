Óscar Basurco, presidente del gremio de las pymes para la Cámara de Comercio de Chancay , alertó que la megainversión que vendrá al Perú por la puesta en marcha del puerto de Chancay podría afectar a las mypes y pymes del Perú, ya que la mayoría de ellas no podrán encadenarse en el negocio alrededor del puerto por falta de competitividad y una débil formalización.

“Más de 3 millones (3.3 millones) de mypes y pymes , principalmente de manufactura , confección y metalmecánica en Perú podrían quedar fuera de las oportunidades que traerá la gran industria alrededor del puerto de Chancay, ya que están formalizadas solo a nivel tributario y no en aspectos jurídicos, laborales, tecnológicos o de seguridad soci al”, explicó a Gestión.

Si bien el puerto impulsará las agroexportaciones , Basurco advirtió que el pequeño sector de confecciones va a verse afectado por el aumento de las importaciones. Por ejemplo, en Gamarra, si antes trataban de poner salvaguardias para proteger la industria local, ahora no podrán competir con los productos chinos , que llegarán de manera directa desde el Asia.

“Se estima que existen cerca de 30,000 empresarios en el emporio de Gamarra y que estos serían los principales afectados por la apertura del Puerto de Chancay si no se toman las medidas necesarias”, alertó el también director ejecutivo en Centro Peruano de Fomento y Desarrollo de Pymes (Cepefodes). Asimismo, aseguró que más de 500 empresarios de calzado de Trujillo también sentirían las consecuencias.

Mipymes no podrán competir con inversión extranjera

Entonces, ¿las inversiones por el puerto restará competitividad a las mypes y pymes ? Basurco aclaró que las pequeñas y medianas exportadoras, principalmente del sector minero o agroindustria sí podrán beneficiarse por el puerto, pero aquellas del sector manufacturero no estarán preparado para competir con la inversión extranjera de su mismo rubro, ya que países como Brasil o Colombia están interesado en hacer negocios alrededor del puerto. En pocas palabras, no habría espacio para el pequeño empresario porque el puerto no solo le abrirá las puertas al Perú, sino a toda Sudamérica.

Cabe precisar, que los pequeños negocios que están en Chancay están vinculados a restaurantes o servicios turísticos. Sin embargo, el comercio que se generará en el distrito como la llegada de hoteles o cadenas de restaurantes desplazarán a los pequeños negocios que están en ese mismo rubro. “Las pymes no están capacitadas para competir con ellos. No esperaban una megainversión” , explicó Basurco.

El presidente del gremio explicó que los terrenos en el distrito empezarán a subir su valor , cuando empiece el plan de desarrollo urbano. Luego, vendrá la inversión de empresas que desean establecerse alrededor del puerto.

Las vías: formalización e integración a las inversiones

Basurco advirtió que, si estas empresas no pueden adaptarse a los cambios que trae el nuevo puerto, muchas podrían reducir su personal o, en el peor de los casos, cerrar.

De hecho, las mipymes representan el 48.3% de la Población Económicamente Activa (PEA) y si sus ingresos son afectados, es probable que el consumo interno disminuya. “Esto afectaría no solo a las empresas directamente relacionadas con el puerto, sino también a otros sectores que dependen de la demanda interna, creando un efecto en cadena en la economía local”, alertó el presidente del gremio.

Pese a ello, resaltó que están realizando una serie de capacitaciones y cursos gratuitos con relación a los servicios de formalización. Recientemente, darán asesorías gratuitas a los que quieran integrarse a las nuevas inversiones que traerá el megapuerto. “El peruano es creativo pero aún le falta ser competitivo. No somos capaces de sostener una empresa durante más de 42 meses”, indicó.

