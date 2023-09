“La inauguración de la primera etapa del puerto se acerca (diciembre del 2024) y las perspectivas, desde un punto de vista económico, van creciendo”, dijo Jorge Villarreal, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Chancay.

Así, conforme avanza el proyecto de US$ 3,500 millones, el metro cuadrado (m2) en Chancay eleva su precio. “Pero no por una cuestión de demanda, sino de expectativa. Dependiendo de dónde estén ubicados los terrenos, el valor del m2 puede estar entre US$ 35 y US$ 70”, explica.

De acuerdo con Villarreal, los precios de los terrenos ya se encuentran bastante altos en la zona. “Ahora que faltan meses para que concluya el puerto, los dueños de los predios llegan hasta a duplicar el valor del m2”.

Pero, uno de los principales problemas a los que se enfrenta Chancay es que no cuenta con zonificación. Es decir, se encuentra pendiente la actualización del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de la ciudad, un proceso del cual los inversionistas se encuentran a la espera.

”El banco no puede financiar a un empresario si es que este quiere poner un centro comercial o un almacen en Chancay porque no existe la zonificación adecuada” , detalló Villarreal.

Los fines de la compra de terreno

Sandro Vidal, director de RE Propiedades, afirma que el panorama general es que el Puerto de Chancay revalorizará todo el norte chico. En cuanto a los usos de los terrenos, lo primero que está llamando la atención es su “uso industrial para almacenaje”.

Sin embargo, -indica Vidal- este tipo de terrenos son escasos. “En general, son agrícolas. A pesar de ello, los inversionistas prefieren comprarlos así antes de que su precio sea mayor cuando haya zonificación y pasen a ser de tipo industrial”, explica el director de RE Propiedades.

Eso no quiere decir que ahora los precios están “baratos”, coincide Vidal con el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Chancay. Aunque, por el momento, el m2 todavía se ubica por debajo de los US$ 100 si se trata de un terreno agrícola.

Sin embargo, si es de tipo industrial, el m2 puede estar entre US$ 150 y US$ 200; es decir, aproximadamente 20% y 30% más de lo que costaba antes.

Más allá de los propósitos industriales, los terrenos en Chancay también están en la mira de sectores como gastronomía, hotelería, educación y salud.

¿Una oportunidad para luego revender?

No todos los compradores de terrenos los adquieren para un posterior desarrollo de los mismos. Hay quienes buscan tener un land banking (banco de terrenos).

“Esperan que, por el desarrollo natural del inmueble, incrementen los precios y así puedan venderlo más caro. Es atractivo hacer esto en zonas como Chancay, que se van a revalorizan en el tiempo”, indicó Sandro Vidal.

¿Quiénes apuestan por hacer este tipo de inversiones? Según Vidal, son grupos familiares con alta capacidad adquisitiva, fondos de inversión e inversionistas independientes.

Cifras

Población. En Huaral hay aproximadamente 185,000 habitantes y en Chancay 65,000.

