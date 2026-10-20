La expectativa se da en un contexto de mayor movimiento para el sector entretenimiento. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que la demanda de eventos y espectáculos crecería entre 5% y 8% este año frente a 2025, impulsada, entre otros factores, por Halloween y el Día de la Canción Criolla.

En las peñas, ese mayor interés ya se refleja en reservas, precios de entrada y programación. Aunque el comportamiento varía según el establecimiento, los casos consultados muestran que la fecha permite elevar el ingreso por asistente y, al mismo tiempo, genera mayores requerimientos operativos.

Entradas suben hasta más del 100%

En el Centro Social Cultural Musical Breña, el ingreso habitual de un viernes es de S/ 40, mientras que para las celebraciones por el Día de la Canción Criolla la entrada llega a S/ 60. Esto supone un incremento de 50% respecto de una jornada regular. Luis Llanos, presidente del Centro Musical de Breña, explicó que el ajuste está vinculado también con los mayores pagos a los artistas. “Para eso día cobramos un poco más porque a los cantantes le pagamos el doble”, señaló a Gestión.

En el caso de la peña Don Porfirio, el precio habitual de ingreso es de S/ 50 e incluye el espectáculo y una bebida. Para este año, la tarifa será de S/ 70 el viernes 30 de octubre y de S/ 90 el sábado 31, día central de la celebración. Es decir, un 80% más que el precio de una entrada para un día habitual. Para el 1 de noviembre, la entrada al almuerzo criollo será de S/ 70.

Marilú Loncharich, representante de Don Porfirio, aseguró que el consumo dentro del local no tiene un monto mínimo y varía según cada grupo. “Es variable, porque hay personas que vienen, se cuidan, o toman solo agua. En cambio, otros piden fuentes de comida o botellas de licor”, detalló a Gestión. La peña, precisa, no maneja un ticket promedio por asistente.

Peña Don Porfirio prepara una programación especial por el Día de la Canción Criolla, una de sus principales fechas del año, con actividades previstas entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre. (Foto: Paloma del Solar/ GEC)

En la peña La Oficina, el precio regular de la entrada es de S/ 45, mientras que para el 31 de octubre llegará a S/ 100, un incremento de 122.2%. Fernando Urrutia, gerente de La Oficina, vinculó el ajuste con la mayor demanda de la fecha y el mayor pago a músicos y artistas. “Siempre se cobra la entrada doble en esta fecha porque los músicos y los artistas cobran el doble”, indicó a Gestión.

La Candelaria también registra un incremento superior al 100%. Para la noche del 31 de octubre, la entrada será de S/ 130 en zona general y S/ 160 en VIP, frente a S/ 59 y S/ 79, respectivamente, en un sábado regular. Dino Arenas, gerente general de La Candelaria, indicó que el incremento responde a la programación distinta y a que se añade un artista criollo invitado. “Sí hay un incremento importante, un poco por encima del 100%, pero también porque se trata de una fecha especial”, precisó.

Peña ubicada en Barranco ofrecerá a su público danzas peruanas de las tres regiones del país, ritual místico de pago a la tierra, tropa de sikuris, hora loca afroperuana y orquesta en vivo.

Reservas y capacidad en el Día de la Canción Criolla

El mayor interés por la fecha también se observa en la velocidad con que se ocupan los espacios. En el Centro Musical Breña, Llanos indicó que, una vez publicado el programa, en algunas ocasiones las entradas se agotan entre tres y cuatro días después. Incluso reciben consultas y reservas antes de que esté completamente definida la programación.

Don Porfirio, con una capacidad aproximada de 80 personas, empezó a recibir reservas incluso con más de un mes de anticipación. El establecimiento mantiene un límite de aforo y trabaja con reservas para sus principales fechas. “Solo ingresan los que han reservado su mesa con anticipación y no hay ningún incremento de personas por ser una fiesta especial”, sostuvo Loncharich.

En La Oficina, con una capacidad también de 80 personas, las reservas para el 31 de octubre ya han alcanzado aproximadamente la mitad del aforo. Urrutia comentó que los clientes empezaron a pedir reservas desde septiembre, aunque el proceso se inició formalmente una vez definida la programación.

El Centro Social Cultural Musical Breña desarrolla durante octubre actividades de difusión cultural, entre ellas jornadas gratuitas y clases dirigidas a niños para acercarlos a la música y las tradiciones criollas. (Foto: Archivo)

La presión sobre la capacidad es relevante para estos negocios porque no todos pueden responder a una mayor demanda simplemente incorporando más mesas. Tanto Breña -con capacidad para 90 personas- como Don Porfirio trabajan con aforos reducidos, por lo que una parte del efecto comercial de la fecha se concentra en el precio de entrada y en un mayor consumo durante la permanencia del cliente.

En La Candelaria, cuya capacidad se acerca a las 300 personas, la expectativa es llenar la función nocturna del sábado 31. Para el viernes y el sábado al mediodía, la empresa proyecta un incremento de entre 20% y 30% frente a una fecha regular. “El sábado 31 en la noche proyectamos llenar el local”, comentó Arenas.

Más horas y mayor operación

El efecto de la fecha también alcanza a la operación. Según Llanos, el Centro Musical Breña extiende su horario habitual entre una hora y una hora y media durante las celebraciones. “Los asistentes se quedan más tiempo del usual en el local, entonces consumen un poco más”, comentó.

En Don Porfirio, la programación también se extiende. En una fecha regular, el espectáculo en vivo termina alrededor de la 1:30 am.; para las jornadas especiales, en cambio, se prolongan hasta las 2 am. Después, los clientes pueden permanecer más tiempo en el local, lo cual puede incrementar el consumo de alimentos y bebidas. La mayor demanda también obliga a reforzar sus equipos. Para las fechas especiales, Don Porfirio incorpora un artista adicional y suma personal de atención y cocina.

En La Candelaria también habrá un refuerzo de la operación. Arenas indicó que tendrán una programación especial, un artista invitado y un equipo reforzado de acuerdo con la demanda esperada. “Lo principal para nosotros es que el aumento de público no termine afectando la experiencia”, afirmó.

En Breña, el incremento de actividad también tiene un efecto sobre los artistas. Llanos explica que algunos músicos llegan a tener presentaciones en varios establecimientos durante esa fecha. “Es el día que vienen de tres, cuatro, cinco sitios”, detalló y añadió que la mayor demanda también obliga al centro musical a rotar músicos o contratar reemplazos cuando algunos de sus artistas habituales viajan.

La Oficina presenta una operación distinta: Urrutia indicó que no incorporarán personal ni artistas adicionales para la fecha. El establecimiento mantiene una estructura de siete personas vinculadas al espectáculo: “Cuatro están en el escenario y el resto entre el público”.

Una fecha que cambia al consumidor

El comportamiento del público tampoco es idéntico al de una noche regular. En Don Porfirio, Loncharich afirmó que durante el Día de la Canción Criolla el público está más concentrado en personas que buscan específicamente música criolla, danzas y una experiencia asociada a la fecha. “Las personas que reservan sus mesas para festejar realmente son criollos que les gusta la música criolla, las danzas. Llegan dispuestos a tomar, comer, bailar y cantar”, dijo.

La fecha, así, no solo concentra una mayor cantidad de asistentes, sino que modifica el perfil del consumidor que acude al local. En un viernes habitual, la peña también recibe turistas, mientras que alrededor del 31 de octubre gana peso el público que llega específicamente por la celebración.

La Candelaria también espera un mayor movimiento en sus ventas durante la fecha. La empresa proyecta facturar alrededor de S/ 100,000 durante ese fin de semana, frente a entre S/ 72,000 y S/ 75,000 en una semana regular de octubre. Dino Arenas, gerente general de La Candelaria, precisó que este año la comparación debe considerar que el 31 de octubre cae sábado y reemplaza una función que el establecimiento normalmente habría realizado.

En La Oficina también identifican un cambio en el público. Urrutia indicó que el 31 de octubre llegan personas que habitualmente no acuden a las peñas y que la demanda puede comenzar incluso antes de la apertura. “Ese día tenemos afuera de temprano, desde las 8 de la noche están que nos tocan la puerta”, comentó. Según el establecimiento, entre 30 y 40 personas o grupos pueden recorrer la zona buscando un lugar para celebrar.

En conjunto, los establecimientos consultados prevén una jornada de mayor demanda, con ajustes que van desde el precio de las entradas hasta la programación y la atención al público. La fecha concentra así una oportunidad comercial, pero también mayores costos asociados a artistas, personal y operación.