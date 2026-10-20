El Día de la Canción Criolla representa una oportunidad para los negocios vinculados al entretenimiento, que ajustan su programación y operación para atender el mayor flujo de público durante el último fin de semana de octubre. (Foto: Don Porfirio)
El Día de la Canción Criolla representa una oportunidad para los negocios vinculados al entretenimiento, que ajustan su programación y operación para atender el mayor flujo de público durante el último fin de semana de octubre. (Foto: Don Porfirio)
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Eduardo Sotelo
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El Día de la Canción Criolla no solo representa una de las principales fechas del calendario cultural peruano. Para las peñas, también es uno de los momentos del año en que aumenta la demanda y se modifica la operación habitual del negocio. Este 2026, con la celebración central cayendo sábado, los establecimientos preparan una mayor oferta para captar al público.

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