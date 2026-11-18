El mercado peruano de Tecnología y Bienes Durables (Tech & Durables) acumuló ventas por más de S/ 7,289 millones entre enero y setiembre de 2026, lo que significa un crecimiento de 17.8% frente al mismo periodo del año anterior, informó NielsenIQ (NIQ).

En el balance, en estos nueve meses, Tecnología de la Información (IT) registró el mayor avance acumulado, con 20.9%. Le siguieron Telecomunicaciones (Telecom), con 19.1%; Pequeños Electrodomésticos (SDA), con 17.3%; Electrónica de Consumo y Fotografía, con 17.2%; y Grandes Electrodomésticos (MDA), con 14.9%. MDA fue el sector de mayor tamaño, con 25.6% de las ventas acumuladas.

La expansión de setiembre estuvo impulsada principalmente por el volumen. (AP foto/LM Otero)

Asimismo, en setiembre último, las ventas alcanzaron S/ 644,4 millones, 11.5% más que en setiembre de 2025. “En dicho mes, el mercado creció principalmente por un mayor volumen vendido. En el acumulado, el canal online avanzó por encima del total, mientras Telecom fue el sector con mayor crecimiento mensual. Estas diferencias muestran la importancia de analizar el desempeño por canal y categoría, además del crecimiento general del mercado”, añadió Diego King, Senior Specialist CSM de NielsenIQ Perú.

La expansión de setiembre estuvo impulsada principalmente por el volumen, dado que las unidades crecieron 11.9%, mientras el ticket promedio disminuyó 0.3%. En el acumulado del año, las unidades aumentaron 15.4% y el ticket promedio subió 2.0%.

Centro y Oriente avanzan a mayor ritmo

Sin considerar las ventas online, en el periodo enero- setiembre, Lima concentró 29.4% del mercado acumulado y Norte, 13.9%. Centro y Oriente registraron los mayores crecimientos, con 23.7% y 20%, respectivamente. Sur creció 16.7%; Norte, 10.9%; y Lima, 9.7%. En setiembre, Oriente avanzó 16.2% y Centro, 12.6%.

El mercado mantiene un crecimiento de doble dígito, con el canal online avanzando por encima del total. De hecho, las ventas ecommerce alcanzaron S/ 2,908,1 millones entre enero y setiembre, equivalentes a 39.9% del mercado. El canal creció 26,8%, nueve puntos porcentuales por encima del crecimiento total.