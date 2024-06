Mypes podrían ser exoneradas de pagar hasta el 100% de intereses de multas tributarias

El proyecto de ley (N° 1814-2021) establece dos modalidades principales de incentivos:

El primero establece que los contribuyentes puedan liquidar el total de su deuda tributaria dentro de los 30 días calendario siguientes a la notificación de Sunat. Esto les permitirá beneficiarse de un descuento del 100% en intereses moratorios, multas y costos de cobranza. El segundo, constituye el pago fraccionado de la deuda en dos cuotas iguales. La primera podrá abonarse dentro de 30 días y la segunda, en un plazo máximo de 180 días, con un descuento del 50% en los mismos conceptos.

¿Qué propone el proyecto de ley?

La exposición de motivos resalta la necesidad de implementar un régimen de incentivos para pago de deudas tributarias mantenidas por empresas, focalizándose en aquellas acumuladas hasta el año 2018. Además, el proyecto busca que las pequeñas empresas y personas naturales que enfrentan acciones de cobranza y sanciones estrictas puedan ser exoneradas del pago de tributos.

La propuesta legislativa busca corregir esta disparidad y mejorar la eficiencia de la recaudación tributaria. A su vez, se espera que estos incentivos alienten a las empresas a regularizar sus situaciones tributarias, contribuyendo a los ingresos del Estado, necesarios para reactivar la economía.

Análisis

Juan Pablo Porto, socio de Cuatrecasas, destacó que la oportunidad de cobrar una deuda tributaria de forma anticipada es siempre positiva desde la perspectiva de la administración tributaria. Este mecanismo permite que, independientemente del tamaño de la empresa, si esta presenta un recurso, reclamación o apelación, el proceso puede ser largo y, durante ese tiempo, la administración no puede cobrar la deuda. “Durante esos años se acumulan intereses moratorios y se generan multas que también generan intereses”, señaló Porto.

El tributarista explicó que mecanismos como estos generan un derecho inmediato de cobro para la administración. “¿Quién va a hacer uso de un mecanismo como este? Evidentemente, aquel contribuyente que anticipe que su probabilidad de éxito en el caso que viene llevando no es alta. Si considero que la probabilidad de ganar es alta, no me acogeré a este beneficio, sino que continuaré litigando”, indicó.

Porto también resaltó la diferencia en el impacto entre Mypes y grandes empresas. “Las empresas grandes con deudas multimillonarias encontrarán este mecanismo atractivo, ya que elimina las multas e intereses, permitiéndoles pagar solo el valor nominal de la deuda”. En contraste, para una pequeña o mediana empresa, si la probabilidad de éxito en el proceso es baja, se acogerán a este beneficio debido a la significativa reducción del monto.

El especialista observa que la ley no se ajusta el periodo tributario actual al que se refiere el beneficio, limitándose a obligaciones vencidas hasta el 2018. Esto podría limitar el alcance y la efectividad del mecanismo.

Porto mencionó que, aunque el proyecto podría generar un pago de deuda tributaria si es aprobado, no está claro el impacto en las Mypes debido a la falta de datos sobre la deuda tributaria litigada por ellas. Las empresas más grandes, especialmente aquellas con casos complejos, podrían ver con buenos ojos este beneficio. Para las Mypes, el mayor reto será contar con la liquidez necesaria para efectuar el pago.

¿Es un desincentivo?

Katarzyna Dunin Borkowski, Directora de Consultoría Tributaria y Aduanera en PwC, explicó que las amnistías, en general, desincentivan el cumplimiento tributario porque los contribuyentes pueden esperar una amnistía futura en lugar de pagar a tiempo. Sin embargo, las Mypes están muy golpeadas y muchas tienen multas excesivas, por lo que esto podría ser un alivio para ellas”.

En cuanto a las consecuencias más visibles de esta medida, la especialista indicó que habría que observar cuántas Mypes se acogen a la misma. Aunque se eliminan multas e intereses, cada contribuyente deberá evaluar si le conviene. “En general, las amnistías desincentivan a los buenos contribuyentes y benefician a aquellos que no cumplen correctamente sus obligaciones. Además, en este caso, como se trata de deudas existentes, reduciría los procesos tributarios y permitiría algo de recaudación de un grupo de empresas que, aunque numerosas, aportan menos que las grandes”, afirmó.

Dunin Borkowski también ofreció sugerencias para futuras modificaciones que busquen incentivar el pago de impuestos por parte de las Mypes, mencionó que el simplificar el régimen tributario sería esencial. Las normas tributarias en Perú son complejas y requieren asesoramiento especializado, lo cual es un desafío para las Mypes.

Además, “eliminar regímenes complicados y establecer un régimen simplificado podría ampliar la base tributaria y facilitar el cumplimiento. Actualmente, las Mypes enfrentan muchas dificultades para cumplir con todas las disposiciones legales, como la emisión de comprobantes electrónicos y otras formalidades, lo que complica aún más su situación” concluyó.

