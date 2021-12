Tomando en cuenta que los tiempos para la aprobación o desaprobación del pedido de facultades tributarias solicitadas por el Ejecutivo se acorta, ¿cuál es la posición de las principales bancadas parlamentarias?

Elvis Vergara, vocero de la bancada de Acción Popular, adelantó a Gestión que el día de mañana se reunirán para tomar posición sobre el pedido de facultades tributarias solicitadas por la administración Castillo.

“Si bien ya existe un dictamen de la Comisión de Constitución y de Economía sobre el pedido de facultades tributarias, no hemos tenido la oportunidad (como bancada) de poder revisarlas aún, me imagino que lo vamos hacer mañana ya que nos van a pasar ambos documentos. Pese a ello lo que le podría adelantar es que hay algunas propuestas que van a tener que ser aprobadas mientras que otras no. Por ejemplo, creo que el darle facultades al Banco de la Nación para que pueda dar créditos a mypes, esto es una buena iniciativa”, comentó.

No obstante, el legislador consideró que no es “un buen momento” para realizar cambios al Impuesto a la Renta de primera y segunda categoría, es decir, cambios a los impuestos que pagan los alquileres, ni a la venta de inmuebles o ganancias de capital.

“El tema de aplicar más impuesto a las personas, sobre todo esas facultades que pretenden aplicar más impuestos a los alquileres, no es el momento ni es adecuado . Todavía no hemos revisado los dictámenes, preferíamos que una vez que los revisemos podremos dar como bancada una posición”, expresó.

Esta posición se da pese a que -según el MEF- la intención de modificar el IR a los alquileres no afectaría a los que tengan ingresos por alquileres menores a S/ 2,566 al mes.