A mayo del 2023, se han vendido un total de 73,058 vehículos livianos nuevos a nivel nacional, un 8.6% más en comparación al mismo periodo del 2022, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

De esta cifra, Lima tiene una participación del 61.64%, con 45,033 unidades, liderando las ventas registradas a nivel nacional.

Las marcas Toyota (22.2%) y Hyundai (9.3%) son las dos más comerciadas en el Perú, seguidas por Kia (9.1%) y Chevrolet (6.8%).

Por otra parte, la transferencia de vehículos livianos de segundo uso, registrados en Sunarp, cayó un 16.4% en comparación al 2022, con 38,881 unidades transferidas a mayo de este año.

Los créditos vehiculares tuvieron una recuperación del 18% a abril del 2023. (Foto: Difusión)

¿Cuánto cuesta comprar un auto en Lima?

Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la AAP, señaló que actualmente existen diversos métodos de financiamiento para los peruanos, tanto para autos nuevos como seminuevos.

“Para el crédito vehicular de autos nuevos se suelen dar en soles y dólares. Normalmente en promedio pueden dar un plazo de 72 meses (6 años), y se piden requisitos mínimos como demostrar un ingreso mensual, tanto para los dependientes como independientes, y presentar documentos que avalen esos ingresos. En algunos casos se pide una cuota inicial, pero hay entidades que financian el 100%”, destacó.

La cantidad de créditos vehiculares a abril de este año incrementaron en un 18%, a diferencia del 2022 cuando cayó en un 3.6%, según datos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

A tener en cuenta

El gerente de Estudios Económicos de la AAP recomienda, para el caso de vehículos nuevos, pagar una cuota inicial de al menos el 30% a 40%. De ese modo, el monto a pagar, generado por las tasas de interés, será menor.

“La tasa de interés dependerá del cliente. Por ejemplo, si es un cliente con un historial crediticio en la entidad financiera, el riesgo es menor y por ende la tasa de interés también. Ahora, las tasas de interés para vehículos nuevos suelen estar en 14% en bancos, pero, dependiendo del perfil, puede llegar hasta 8%. En el caso de empresas de créditos, la tasa de interés puede llegar hasta 20%”.

Por otro lado, en el caso de vehículos semi-nuevos, Morisaki señala que actualmente existen entidades financieras que se encuentran interesadas en ingresar gradualmente a este segmento.

“Para el caso de vehículos semi-nuevos, también hay entidades que financian, pero acá los requisitos varían en algunos casos. El financiamiento puede ser hasta el 100%, pero sí te piden que el vehículo a comprar deba ser no mayor a los 10 años de antigüedad. A diferencia del crédito para un vehículo nuevo, que hay muchas entidades otorgando, en el caso de seminuevos no es tan amplio el abanico de opciones”, destacó.

Añade que si el usuario prefiere no financiar un auto y comprarlo con trato directo del vendedor, también existen opciones que demandan un pago.

La compra de vehículos seminuevos exige el cumplimiento de una serie de requisitos en la notaría. Sepa cuáles. (Foto: iStock)

Costos irrenunciables de tener un auto

1. Documentación

Julio Huamán, docente de la AAP, señaló que para adquirir un vehículo de segunda mano, es importante considerar los otros gastos que implica el trámite de transferencia vehicular en la notaría.

“Las notarías suelen cobrar S/ 250 por el trámite. Los documentos que se piden son tarjeta de propiedad físico (si es un carro de 30 años atrás), Soat vigente, revisión técnica y los DNI de las personas que están adquiriendo. También incluye el comprobante de la transferencia de dinero”, mencionó.

Si el auto seminuevo a comprar es mayor a los 30 años, es obligatorio cambiar las placas de rodaje, si no se hizo antes.

“Es posible que la notaria a la hora de hacer la venta, dirá que se pague para hacer un emplacamiento, es decir, tramitar una nueva placa con la AAP a través de la Sunarp, el cual tiene un costo de S/67. Es obligatorio cambiar la placa para toda transacción de un vehículo antiguo a hoy”, explicó.

También es posible que se presenten problemas registrales en la Tarjeta de Propiedad Vehicular, por ejemplo, en la cantidad de asientos, “porque a la hora que fue inscrito hubo una confusión. En ese sentido, el propietario deberá dirigirse a Sunarp para solicitar los cambios”, señaló el profesor.

Por otro lado, si es el caso de un vehículo nuevo, el comprador no deberá preocuparse de seguir el proceso de documentación que requiere el auto.

“El que te registra el vehículo es el concesionario directo por sus tramitadores, y registran la información que brinda el fabricante mismo. Distancia, anchura, cantidad de pasajeros, cinturones de seguridad, el motor, cilindrada, todo lo que los compradores lo ven irrelevante, es muy importante más adelante”, destacó.

No obstante, lo que sí deben tomar en consideración, es que se deberá pagar un impuesto vehicular una vez al año por 3 años, según la tasa que establezca la Municipalidad, a la cual responde la adquisición. Ya sea de Lima, Callao, o cualquier región del país.

En tanto, la revisión técnica y sus precios para vehículos menores a los 4 años, dependerán del lugar donde se decida realizar la inspección, según cuenta Julio Huamán de la AAP.

“Sin ir tan lejos, en Lima Metropolitana para M1 (autos, vehículos y SUV) oscila entre S/ 90 a S/ 130. Pero por Puente Piedra, San Juan de Miraflores, Chaclacayo, Villa El Salvador, los costos son menores, en promedio de S/ 60 a S/ 90 ″, informó.

Asimismo, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) dependerá de la categoría del auto a registrar y los beneficios que se busquen obtener.

“La categoría M1 son para vehículos de transportes particulares, en este caso vehículos como autos, crossovers y SUV. Eso está desde S/50 a S/ 80 dependiendo de los servicios adicionales que se contraten como grúa o chofer de reemplazo”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Cómo calcular el valor de un automóvil usado para la venta

Mantenimiento en concesionarios. (Foto: Difusión)

3. Mantenimientos

Durante el ciclo de vida de los vehículos de motor a combustión, llega un punto en el que es necesario realizar revisiones y exámenes para llevar a cabo su adecuado mantenimiento.

Sobre este tema, Julio Huamán, de la AAP, dijo que para el caso de autos nuevos estos reciben un trato especial por parte de los concesionarios, como parte del programa de mantenimiento de la marca.

“En los concesionarios, no es igual un servicio de 10,000 km, que oscila entre S/ 700, a uno de 15,000 km, que se encuentra en S/ 550. Los vehículos a partir de los 30,000 km necesitan cambios de componentes reemplazables. Por ejemplo, el aceite mineral se cambia cada 5,000 km o 6 meses. También está el filtro de aire, fluido de frenos, refrigeración, etc.”, destacó.

En esa línea, el docente de la AAP dijo que el mantenimiento en un concesionario en promedio cuesta entre S/ 800 a S/ 1,500 para autos nuevos , toda vez que el vehículo llegue a determinado kilometraje entre los 0 a 80,000 kilómetros de recorrido.

Mantenimiento en talleres independientes. (Foto: Difusión)

“En los talleres autorizados el costo es menor, S/ 450 en promedio, por el mismo servicio que puede brindar el concesionario. Ahora, si hablamos de talleres más pequeños que también incluye a autos seminuevos, ya no hablamos de servicios de mantenimiento, sino de trabajos específicos. Los talleres pequeños no hacen programas de mantenimiento”, recordó.

El docente resaltó que para el caso de los autos semi-nuevos, muchas personas prefieren no llevan el programa de mantenimiento que pone la marca automotriz. “El programa es cada 5,000 km. Como tope 100,000 km. A partir de 101, se repite la gestión (programa de mantenimiento)”, dijo.

Mientras que, para el caso de vehículos seminuevos, las revisiones las decide el usuario. “Por ejemplo, si revisan los frenos, revisan la suspensión, uno indica qué es lo que quiere revisar. Eso no es correcto, debe haber un programa de mantenimiento. Porque cuando uno tiene un vehículo debe revisar todo, el recambio del aceite, suspensión, motor, dirección, frenos, luces, carrocería. Cuando se rompe ese programa es cuando llevan a esos talleres y solo hacen lo que tu le pides”, manifestó.

Combustible. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

4. Combustible

Julio Huamán, docente de la Asociación Automotriz del Perú, señaló que el consumo del combustible guarda relación directa con factores relacionados al tamaño del motor, el tipo de manejo, el área de recorrido, tamaño de los neumáticos, entre otros.

“En la línea de vehículos livianos y pesados, también están los motores pequeños, medianos y grandes. Uno pequeño es considerado desde los 800 cm3 a 900 cm3. Los motores más utilizados en el mercado oscilan entre 1,300 cm3 a 1,600 cm3, en todo tipo de autos”, agregó.

En suma, si un auto que tiene 1,300 cm3, gastará un consumo aproximado de 35 a 45 kilómetros por galón.

“Ahora, si el carro tiene un tanque de 12 galones, pero siempre guarda 1 o 2 galones en reserva, en cada llenada de tanque dispone de 10 galones para recorrido, ¿Cuánto rinde aproximadamente? Alrededor de 400 kilómetros por tanque lleno. Al precio de julio, llenar un taque de estas dimensiones con gasolina premium está costando S/ 190 soles” , acotó.

En tanto, para el caso de los sistemas de GLP , según el docente, el acondicionamiento suele costar S/ 2,500 promedio.

“Con este sistema se tiene un tanque de aproximadamente 9 galones, siendo el costo de S/ 6.50 por galón. Para llenar este tanque se gastará alrededor de S/ 50. ¿Cuánto durará? 8 días aproximadamente ”, manifestó.

Según los cálculos aproximados de la APP, la recuperación de la inversión en el sistema de gas para el auto regresa de 15 a 20 meses para el caso de uso personal, mientras que para el uso empresarial, será de 10 a 12 meses.

LEA TAMBIÉN: Precios de vehículos retroceden por caída del tipo de cambio en abril

Seguro vehicular

Dentro de los otros gastos que resaltó el docente de la APP, está el que corresponde al seguro vehicular, solo obligatorio para autos nuevos adquiridos mediante el financiamiento vehicular de una entidad financiera.

“(El seguro vehicular) es para cuidar al vehículo por cualquier problema que pueda tener, siniestro, robo parcial o total. Se asegura por un monto X, según el vehículo que se haya adquirido. El carro que tiene un costo de US$ 10,000 a US$ 15,000, cada año tendrá una depreciación en su precio. Según este monto, se cobra una prima. El seguro solo es obligatorio cuando se saca un crédito vehicular. Se paga la prima (costo de la cobertura del seguro) todo el tiempo que el usuario esté adeudando a la entidad financiera ”, recordó.

Esta prima, según Julio Huamán de la APP, dependerá de la antigüedad del vehículo y de lo determinado por la tasación que realizan los especialistas.

“Si me compro un carro que tiene 2-3 años de antigüedad y se saca la depreciación, el vehículo que costó US$15,000, tiene un vehículo valor debe estar en US$ 8,500. Este es un valor referencial del mercado. Si un carro cuesta US$ 12,000, la prima del seguro puede rondar los US$ 1,000 ″, finalizó.

¿Cuánto cuesta tener un auto en Lima?





Con un 22.2% de participación en el mercado de venta de autos, la marca Toyota se presentan como las más comerciada en el Perú. (fotos: Toyota/Ruedas&Tuercas)

Si una persona compra un vehículo nuevo Toyota Yaris del 2018, cuyo motor es de 1,300 cm3 con un precio de US$ 13,000, y lo utiliza de forma regular de lunes a viernes de manera urbana. Este sería el gasto promedio que haría la persona al adquirir el auto en un año:

Gasto al año

Compra del vehículo: S/ 14,560-US$ 4,000 de cuota inicial (US$ 9,000 financiado por entidad bancaria).

Trámites: S/ 80 (Soat).

Impuesto Vehicular: S/ 473.2 (Al 1% en Lima)

Combustible: S/ 9,120 (combustible premium para 1 semana de tránsito urbano).

Mantenimiento: S/ 5,200 (O hasta los 80,000 kilómetros recorridos, según el concesionario).

Total: S/ 29,433.

Si una persona compra un vehículo nuevo Toyota Yaris del 2018, cuyo motor es de 1,300 cm3 con un precio de US$ 13,000, y lo utiliza de forma regular de lunes a viernes de manera urbana. Este sería el gasto promedio que haría la persona al adquirir el auto en un año:

Gasto al año

Compra del vehículo: S/ 47,320 - US$ 11,500 (Sin financiamiento vehicular) .

Trámites: S/ 430 (Transferencia en notaria, Soat y revisión técnica).

Impuesto vehicular: No aplica.

Combustible: S/ 9,120 (combustible premium para 1 semana de tránsito urbano).

Mantenimiento: S/ 2,300 (En cambio de fluidos y chequeos de carrocería).

Total: S/ 59,170.

LEA TAMBIÉN: Vehículos livianos se recuperan en el mercado apalancados en camionetas y SUV

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.