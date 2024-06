¿Por cuántos sectores viene pasando durante su etapa profesional?

Mi vida profesional empezó en el sector textil hace muchos años, luego pasé a la banca hasta el 2000 y posteriormente fui a Frecuencia Latina, donde estuve 13 años y llegué a la posición de gerente general. Luego estuve un tiempo en Productos Paraíso y, posteriormente en el sector deportivo como gerente general de Alianza Lima; también me desempeñé en el rubro automotriz como gerente general y en una empresa de gas también, para luego regresar a Productos Paraíso nuevamente como gerente general.

Habiendo pasado por varios sectores, ¿qué otro le llama la atención?

Tengo mucha curiosidad por el sector minero, que es donde no he laborado.

¿Cómo ejercer el liderazgo?

Primero, haciendo lo que te gusta, eso es lo más importante. Luego de eso tener un verdadero trabajo en equipo, porque sino no podría existir un liderazgo, lo cual se da cuando hay un equipo cohesionado.

¿Qué lo motiva?

Mi familia y mis hijas son el motor de mi vida y son mi prioridad, esos son los pilares fundamentales para mi felicidad y el esfuerzo diario que le doy al trabajo, esa es una motivación importante. La otra es la curiosidad, soy muy curioso, porque en donde trabajo me gusta aprender y transmitir esa experiencia a los nuevos valores de la empresa .

La vida personal

¿Es Christian Bustos distinto en el trabajo como en casa?

Soy la misma persona pero en contextos diferentes. En mi casa soy relajado y en la fábrica soy una máquina que no para. Veo películas en casa y cocino para mi familia. Doy el 100% en el trabajo pero también doy el 100% con mi familia.

¿Cómo actúa en momentos de enojo en el entorno laboral?

Buscando soluciones y apoyándome en mi equipo de trabajo. Cuando las cosas se ponen difíciles, me exijo mucho más y también exijo resultados.

¿Qué es lo que más le enoja?

Cuando no encuentro la solución a un problema. Y la corrupción, no veo una luz al final del camino, nosotros participamos en muchas licitaciones y veo de cerca como funciona la corrupción y no veo una solución en ese problema en el Perú.

¿Cuál es su hobby?

Tengo varios, me gusta hacer ejercicio, ver películas, ir al cine, buscar nuevas experiencias culinarias y también leer. Ahora leo un libro que se llama ‘La pelota no entra sola’ que explica el caso de lo que pasó en el Barcelona de España, donde tuvieron un déficit económico muy fuerte y sobre cómo pudieron salir adelante. Al leerlo me recuerda mi época en Alianza Lima de cómo logramos hacer que el club tenga utilidad.

¿Practica algún deporte?

Me gusta el running, practico correr.

Cuando viaja, ¿qué es lo que busca?

Si es un viaje de placer y vacaciones me gusta conocer la cultura, la historia de la ciudad, la comida, su naturaleza, la infraestructura y de qué vive el lugar donde visito. Hay muchas partes de Europa donde la ciudad en sí es un museo y disfrutas verlo.

Si no fuera Lima, ¿en qué ciudad le gustaría vivir?

Elegiría Costa Rica. Tiene muchas cualidades, además del medio ambiente tiene un aire muy puro. El promedio de educación es alto así como el nivel de atención médica y la infraestructura en el sistema de salud es muy buena, fuera de eso, encuentras un país que tiene la democracia de muchas décadas, no encuentras una dictadura.

¿Cómo tener un equilibrio entre la vida personal y laboral?

No es fácil. Hay espacio y tiempo para todo y para todos, sobre todo para mi familia. Es una búsqueda diaria de ese equilibrio.

¿Qué es lo que más valora de su equipo de trabajo?

Tengo un equipo de trabajo bastante multifacético, Paraíso tiene tres divisiones: de empaques flexibles, de espumas y colchones, camas y dormitorios, entonces tenemos profesionales especializados en cada materia. Trabajo con un equipo altamente competitivo, profesional y que tiene experiencia, donde tenemos gerentes que tienen 25 años y hasta 30 trabajando en la empresa.

¿Qué música le agrada?

Me gusta mayormente la música en español pero no tengo algo especial, me gusta escuchar de todo. De hecho mi hija menor es pianista y toca canciones de todo tipo también: música clásica, rock y de diferentes tipos.

Algún talento oculto

La reflexión, siempre al final del día reflexiono sobre lo que pasó en el día y lo que pudo haber sido mejor o en qué pude haber hecho mejor las cosas. Si bien la experiencia te enseña mucho, en el día a día ocurren cosas nuevas y tienes que enfrentarte a retos nuevos. Un talento oculto es la meditación, es una técnica que no conocía y la he aprendido este año. Ahora medito en las noches.

